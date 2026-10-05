הדור שלמד להשקיע מטיקטוק כבר הגיע לוול סטריט, וזה מסוכן

הכתבה מטעם קולמקס פרו

זה מתחיל בסרטון.

פחות מדקה. גרף עולה על המסך, שלושה נתונים על חברה שאולי עד לפני רגע לא הכרתם, משפט על הפוטנציאל שלה, עוד אחד על מה ש"השוק מפספס" - והסרטון נגמר. מחליקים למעלה. בסרטון הבא כבר מסבירים מה ה-Fed עומד לעשות. אחריו: שלושה ETFs שכדאי "להכיר". אחריו: מניה שאמורה להיות הדבר הגדול הבא.

כמה דקות אחר כך, באותו טלפון בדיוק, אפשר לפתוח את אפליקציית המסחר, לחפש סימול ולבצע עסקה.

מעולם לא היה כל כך הרבה ידע פיננסי בכף היד. ומעולם גם לא היה כל כך קל לבלבל בין לשמוע על משהו לבין להבין אותו.

63% דירגו את הידע שלהם כגבוה. במבחן הידע: 42% בממוצע

זה לא סיפור על דור שלא יודע להשקיע. להפך. הרשתות החברתיות פתחו בפני מיליוני אנשים עולם שפעם היה הרבה פחות נגיש. הן יכולות ללמד, לעורר סקרנות ולהנגיש מושגים פיננסיים שבעבר נראו סגורים למי שאינו איש מקצוע.

הבעיה היא לא שאנשים לומדים מסרטונים. הבעיה מתחילה כשהסרטון נגמר, והביטחון נשאר.

מחקר שפרסמה FINRA Foundation באפריל 2026, המבוסס על סקר המשקיעים של ה-National Financial Capability Study מ-2024, מצביע על הפער הזה. 60% מהמשקיעים האמריקאים בגילי 18-34 דיווחו שהם נעזרים ברשתות חברתיות לצורך החלטות השקעה, ו-61% אמרו שקיבלו החלטת השקעה בעקבות המלצה של משפיען פיננסי.

הפער המעניין יותר נמצא בין ידע לביטחון: משתמשי רשתות חברתיות ענו נכון בממוצע על 42% משאלות מבחן הידע בהשקעות, בעוד 63% מהם דירגו את הידע שלהם כגבוה. FINRA עצמה מתארת את הממצאים ככאלה המעידים על פער בין הביטחון העצמי לידע שנמדד בפועל.

ויש כאן פרט שמסבך את הסיפור עוד יותר: אותם משתמשים דווקא לא הסתפקו בפיד. הם דיווחו על שימוש ב-7.6 מקורות מידע בממוצע, לעומת 4 בקרב מי שלא נעזרו ברשתות לצורך החלטות השקעה.

כלומר, הבעיה אינה בהכרח מחסור במידע. לפעמים היא נוצרת דווקא בתוך עודף של מידע, דעות וביטחון.

כשהפיד והבורסה נמצאים באותו טלפון

פעם היה יותר חיכוך בדרך לעסקה. היה צריך להגיע לבנק או לברוקר, לפתוח מחשב, לחפש מידע, להמתין. הטכנולוגיה הסירה חלק גדול מהחיכוך הזה. מסחר עצמאי הפך נגיש יותר, המידע זמין בזמן אמת וכלים שבעבר היו פחות נגישים למשקיעים פרטיים נמצאים היום בכף היד.

אלא שהשוק עצמו לא נעשה פשוט יותר.

דו"ח כספי עדיין דורש קריאה. מכפיל עדיין צריך הקשר. חברה מצוינת עדיין יכולה להיות מניה יקרה. כותרת חדשותית עדיין יכולה להיות כבר מגולמת במחיר. מינוף עדיין מגדיל סיכון. ואפשר להבין היטב את הסיפור של חברה ועדיין לטעות לחלוטין לגבי מה שיעשה מחיר המניה שלה.

המהירות שבה אפשר לפעול השתנתה. המורכבות של ההחלטה הרבה פחות.

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ואז הגיע ה-FOMO

הרשתות אינן רק מקור מידע. הן גם סביבה.

כשכולם מדברים על אותה מניה, כשהגרף עולה, כשהתגובות מלאות באנשים שמספרים כמה כבר הרוויחו וכשהאלגוריתם ממשיך להגיש עוד ועוד תוכן דומה - קשה להרגיש שאנחנו רק צופים בסרטון. משהו קורה, וזה עשוי להרגיש כאילו אנחנו נשארים בחוץ.

בסקר שערכה רשות הפיקוח הפיננסית בבריטניה, ה-FCA, ב-2024 בקרב 2,000 בני 18-40, 66% אמרו שהם מקבלים החלטת השקעה בתוך פחות מיממה, ו-14% בתוך פחות משעה. 51% אמרו ש-FOMO גרם להם להשקיע יותר כסף מכפי שהתכוונו מלכתחילה.

וזה כבר משנה את השאלה. לא רק "מאיפה קיבלתי את המידע?", אלא גם "מה גרם לי לפעול עכשיו?"

ואז ה-AI קיצר עוד יותר את הדרך לתשובה

אפשר לבקש מכלי AI לסכם דו"ח, להסביר מושג, להשוות בין חברות או לפרק אירוע כלכלי - ולקבל תשובה בתוך שניות.

והמשקיעים כבר משתמשים בזה.

במחקר שפרסמה ה-FCA באוגוסט 2026 בקרב 666 בני 18-40 בבריטניה שמחזיקים השקעות או שוקלים להשקיע בשנה הקרובה, 38% אמרו שלדעתם אפשר לקבל החלטת השקעה על בסיס פלט של AI בלבד. 44% אף סברו בטעות שמידע פיננסי שנוצר באמצעות AI מפוקח.

זו אולי המחשה טובה לפער החדש: היכולת לקבל תשובה התקדמה מהר יותר מהיכולת לדעת כמה כדאי לסמוך עליה.

AI יכול להיות כלי שימושי למחקר, להסבר ולהנגשת מידע. אבל תשובה מהירה אינה בהכרח תשובה מלאה, והעובדה שפסקה נשמעת משכנעת אינה מעבירה למערכת את האחריות לכסף שיושקע בעקבותיה.

אולי הבעיה בכלל אינה הנגישות אלא הבלבול בין נגישות למוכנות.

דווקא מי שמנגיש את השוק צריך גם להגיד את זה בקול. בקולמקס פרו, ברוקר למסחר עצמאי בשוק האמריקאי, לא רואים בנגישות את הבעיה. להפך: האפשרות של משקיע עצמאי בישראל לקבל היום גישה למידע, לכלי ניתוח ולביצוע באותה סביבת מסחר היא התפתחות משמעותית.

אבל העובדה שהטכנולוגיה מקצרת את הדרך לביצוע אינה אומרת שהיא מקצרת באותה מידה את הדרך להבנה. פלטפורמה יכולה לתת גישה, מידע וכלים. היא אינה יכולה - ואינה אמורה - לקבל את ההחלטה במקום מי שהכסף שלו.

ואולי זו גם הדרך המדויקת יותר להסתכל על דור המשקיעים החדש. לא כעל דור פחות רציני, אלא כעל דור שפועל בסביבה שמעולם לא דרשה כל כך מעט זמן בין "ראיתי משהו" לבין "שמתי עליו כסף" .

הסרטון יכול להימשך דקה.

ההחלטה לא חייבת.

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הכתבה מטעם קולמקס פרו