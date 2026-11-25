הכתבה מטעם קידר מבנים

לפני שנה הגיעה קידר מבנים לראשונה למקום הראשון במדד ההתחדשות העירונית, לאחר עשור שבו החזיקה חברה אחרת בפסגה. עבור החברה המשפחתית, שצמחה במשך עשרות שנים והתקדמה בעקביות בדירוג, הייתה זו נקודת ציון משמעותית.

בחברה רואים בדירוג השנה ביטוי ליכולת להמשיך לצמוח ולהוציא לפועל פרויקטים בהיקפים גדולים.

יותר מ-800 דירות צפויות להימסר ב-2026

בתחום ההתחדשות העירונית, שבו פרויקטים נמשכים לעיתים שנים ארוכות, היכולת להתקדם מתכנון לביצוע נבחנת גם במועד מסירת הדירות. על פי נתוני החברה, יותר מ-800 דירות צפויות להימסר במהלך 2026, ו-15 פרויקטים קיבלו אישורי אכלוס.

היקפים אלה משקפים את יכולתה של החברה לקדם פרויקטים רבים במקביל ולהביא אותם לשלב קבלת המפתח לבית החדש.

לצד המסירות, ממשיכה החברה בביצוע של כ-2,000 יחידות דיור נוספות, ובמקביל מקדמת כ-7,000 יחידות דיור בשלבי תכנון שונים.

בחברה מועסקים כיום כ-180 עובדים, בהם כ-100 מהנדסים, הנדסאים ומנהלי פרויקטים. מערכי החברה מלווים את הפרויקטים משלב הייזום והתכנון, דרך הבנייה ועד לשירות ולמסירה.

החברה משקיעה משאבים בבקרת איכות, ברמת הגמר ובתהליכי המסירה, מתוך תפיסה שהגידול בהיקפי הפעילות מחייב לשמור על תשומת הלב לכל דירה ולכל לקוח.

פרויקט הגליל מכבי, רעננה / הדמיה: עדי בואנו

המבחן הוא גם בשביעות הרצון של הלקוחות

טל קידר, מנכ"ל קידר מבנים, מתייחס לדירוג השנה: "הזכייה הראשונה הייתה רגע היסטורי ומרגש עבור כולנו. להגיע למקום הראשון אחרי שנים של עבודה קשה זו גאווה עצומה, אבל להצליח לשמור עליו שנה נוספת, ובמקביל להציג היקפי ביצוע ומסירה כאלה, זו כבר הוכחה לעוצמה ולדרך שבנינו לאורך השנים.

"בשנת 2026 נמסור יותר מ-800 דירות, אבל מבחינתי, ההישג הגדול הוא לא רק במספר הדירות שאנחנו מוסרים, אלא באיכות שלהן ובשביעות הרצון של הלקוחות שלנו.

"אנחנו משקיעים מאמצים אדירים באיכות הבנייה, ברמת הגמרים, בבקרת האיכות ובשירות ללקוח. אנחנו לא מוכנים להתפשר על הדברים האלה.

"הציונים הגבוהים בסקרי שביעות הרצון וחוות הדעת שאנחנו מקבלים מהלקוחות, במיוחד בתהליכי המסירה, הם עבורי מקור לגאווה גדולה. בסופו של דבר, לקוח שמקבל דירה איכותית, מרוצה מהתוצאה ומרגיש שדאגנו לו לאורך כל הדרך, זו ההצלחה האמיתית שלנו.

"אני מאמין שחברה מובילה נמדדת גם באחריות שהיא לוקחת ובאמון שהיא מצליחה לייצר אצל הלקוחות שלה. אלה הערכים שעליהם קידר נבנתה, ואלה הערכים שימשיכו להוביל אותנו גם בעתיד".

טל קידר, מנכ''ל חברת קידר מבנים ויובל קידר, סמנכ''ל התחדשות עירונית / צילום: יח''צ קידר

ממפעל משפחתי לחברת ייזום ובנייה

קידר מבנים נוסדה בשנת 1965 בידי אברהם קידר והחלה את דרכה כמפעל קטן למסגרות ברעננה. במהלך השנים צמחה לחברה יזמית וקבלנית הפועלת בעיקר באזורי הביקוש במרכז הארץ ובשרון.

החברה, המחזיקה בסיווג קבלני ג'5 בלתי מוגבל, פועלת במודל המשלב ייזום וביצוע תחת קורת גג אחת. תהליכי התכנון, הרישוי, הבנייה, שינויי הדיירים, המסירה, הבדק והאחריות מנוהלים באמצעות מערכי החברה.

בחברה מסבירים כי מודל זה מאפשר לשמור על רציפות בין שלבי הפרויקט ועל אחריות ישירה כלפי הלקוחות.

לצד התרחבות הפעילות, החברה מבקשת לשמור על אופייה המשפחתי ועל הקשר האישי עם בעלי הדירות והרוכשים.

צילום: יח''צ קידר

מתכנון לאכלוס גם בשוק מאתגר

יובל קידר, סמנכ"ל ההתחדשות העירונית בחברה, מתייחס לאתגרים שבביצוע: "הזכייה הראשונה הייתה פריצת דרך. הזכייה השנייה היא מבחינתנו הוכחה לכך שאנחנו פועלים בדרך הנכונה. בענף שלנו לא מספיק להציג תוכניות גדולות או צבר פרויקטים מרשים. צריך לדעת לבצע, להתמודד עם אתגרים, להגיע לאכלוס ולמסור ללקוחות מוצר איכותי גם כשהשוק מאתגר.

"כשמסתכלים על 15 פרויקטים שקיבלו אישורי אכלוס בשנה אחת, מבינים את היקף העבודה ואת האחריות שמאחורי כל פרויקט. אנחנו גאים בקצב הביצוע שלנו, אבל לא פחות מכך באיכות המוצר שאנחנו מוסרים.

"המטרה שלנו היא להמשיך לצמוח, להוביל ולהתחדש, ובאותה נשימה לשמור על האיכות, השירות והיחס האישי שמאפיינים את קידר לאורך השנים".

החברה פועלת בין היתר ברעננה, כפר סבא, הרצליה, הוד השרון, רמת השרון, גבעתיים, נתניה ותל אביב, וממשיכה לקדם פרויקטים חדשים ומתחמי מגורים רחבי היקף.

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הכתבה מטעם קידר מבנים