סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:00

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת.

המשקיעים ברחבי העולם ימתינו לראות האם הריבאונד החד שנראה אתמול בוול סטריט, אחרי הודעתו הדרמטית של דירקטוריון אנבידיה על החזרת ג'נסן הואנג לתפקיד המנכ"ל בחברה, יוכל להחזיק מעמד.

בינתיים, מניות השבבים מזניקות את הבורסות בטוקיו ובסיאול בחדות (3.7% ו-6.5%, בהתאמה) בעקבות יום המסחר הירוק בארה"ב, כאשר החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים כעת בעליות קלות. החוזים על ה-S&P 500 ועל הדאו ג'ונס מטפסים שניהם בכ-0.3%, בעוד החוזים על הנאסד"ק מתקדמים בכ-0.2%.

על אף העליות החדות בוול סטריט, המניות הדואליות צפויות לחזור לתל אביב עם פער ארביטראז' שלילי קל של כ-0.3%. מניית פאלו אלטו תיחלש בכ-1.9%, נובה תאבד מערכה כ-1.7% וקמטק תאבד כ-1.4%. טאואר תחזור עם פער שלילי קל של כ-0.4%.

הבורסה בתל אביב ננעלה אתמול בעליות שערים, בסיומו של יום מסחר תנודתי במיוחד. מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.5% ומדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-0.4%. ברמה הענפית, את העליות הוביל סקטור התקשורת שהתחזק ב-2.1%, ואחריו בלטו מדד הטכנולוגיה שעלה ב-1.4% וסקטור התוכנה שטיפס ב-1.1%. מנגד, סקטור הביטוח הוביל את הירידות ואיבד 2%, בעקבות הדוחות הכספיים שפרסמה הראל , ואחריו מדד הביומד שנפל ב-1.1%, סקטור הביטחוניות שאיבד 1% ומדד הפיננסים שנחלש ב-0.6%.

נקודת המפנה המרכזית של היום הגיעה סביב השעה 16:00, עם שתי הודעות דרמטיות כמעט במקביל: החלטת הוועדה המוניטרית של בנק ישראל להותיר את הריבית על כנה ברמה של 3.25% (חרף ירידת האינפלציה ל-1.1%, ובצל היחלשות השקל בתקופה האחרונה), והודעת דירקטוריון אנבידיה על החזרתו של ג'נסן הואנג לתפקיד מנכ"ל ענקית השבבים. השילוב בין השניים הצית ראלי חד במניות השבבים המקומיות, ובראשן טאואר , קמטק ונובה , הפך את המדדים לירוקים ושלח את הדולר לצניחה חדה.

היום יתפרסמו מספר דוחות בולטים, בין היתר של חברת מרכזי הקניות ביג , החברה הביטחונית בית שמש , עמל הולדינגס , מור השקעות , רציו וקיסטון .

בניו יורק, אחרי המפולת בסוף השבוע שהכניסה את הבורסה לתיקון, וול סטריט חתמה את יום המסחר הראשון של השבוע בעליות שערים חדות, אחרי ההודעה הדרמטית של דירקטוריון אנבידיה על השבתו של ג'נסן הואנג לתפקיד המנכ"ל. הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה המריא בכ-6.5%, ה-S&P 500 זינק בכ-4.7% והדאו ג'ונס טיפס בכ-3%.

כך, שלושת המדדים המרכזיים סגרו את היום החזק ביותר שלהם מאז אפריל 2025, אז הודיע טראמפ על השהיית תוכנית המכסים האגרסיבית שלו. המגמה החיובית הגיעה לרוב האזורים בשוק: חוץ מסקטור האנרגיה שנחלש בכ-1.3% על רקע הירידה במחירי הנפט בעולם וסקטור מוצרי הצריכה הבסיסיים הדפנסיבי שחתם בירידה קלה של כ-0.1% - כלל הסקטורים סיימו את היום עם עליות נאות.

מניית אנבידיה הובילה את המגמה החיובית וטסה במעל 30%. כך, החברה הוסיפה לערכה 950 מיליארד דולר בשווי שוק - עליית השווי היומית הגדולה ביותר אי פעם למניה בודדת. זמן קצר לאחר שנודע על חזרתו של הואנג, הנשיא טראמפ אמר לרשת CNBC בראיון כי הוא "לא עשה שום דבר רע", וכי הוא שוחח ישירות עם דירקטוריון אנבידיה והפציר בו להחזירו לתפקיד המנכ"ל. הוא הוסיף כי הוא חושב שהדירקטוריון "נהג באחריות רבה" בכך שהחליט להחזיר את הואנג לחברה.

גם יתר סקטור השבבים הגיב בעליות חדות: קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחריו, המריאה במעל 13%, עם עליות בולטות בקרב מניות מיקרון , אינטל , AMD , ברודקום ועוד.

קרן הסל DRAM , אשר עוקבת אחר מניות שבבי הזיכרון, המריאה בקרוב ל-20% - היום הכי חזק מאז השקת קרן הסל באפריל האחרון. בין המניות שבלטו לחיוב ניתן למצוא את SK Hynix , מיקרון , סנדיסק , ווסטרן דיגיטל וסיגייט . חברת מחשוב הענן קורוויב זינקה גם היא בחדות.

הנדי סוסנטו, מנהל תיקי השקעות ב-Gabelli Funds התייחס לתגובה של השוק להשבתו של ג'נסן הואנג לתפקיד מנכ"ל אנבידיה, וציין כי "שובו מחזירה ובונה מחדש את הביטחון באקוסיסטם של ה-AI: בספקים העיקריים שלה, בעמודי התווך שלה ובתחזית הביקושים". עם זאת, היא הוסיפה כי המסחר בתחום "עדיין צריך להתמודד עם הרבה רעש סביב מימון, גאופוליטיקה, עמידוּת [הביקושים] וסקפטיות, אפילו כאשר מניות לאורך שרשרת הערך של ה-AI ממשיכות לדווח על ביקושים חזקים".

מארק האקט, אסטרטג שווקים ראשי ב-Nationwide, אמר לאתר הכלכלי מרקטוואץ' שהמשקיעים צריכים להיערך לעוד "טלטלות אמוציונאליות" בשוק המניות השבוע, בעקבות ההחלטה של דירקטוריון אנבידיה להחזיר את ג'נסן הואנג לתפקידו. האקט ציין כי כך או כך, שבוע המסחר המקוצר של חג ההודיה נוטה להיות תנודתי בכל מקרה, בגלל מחזורי המסחר הדלילים יותר. הוא הוסיף כי "בתקופות אמוציונליות, לבחור תחתיות ספציפיות [של שוק המניות] זה קשה".

באופן מעניין, אנת'רופיק , שחקנית מרכזית בתחום ה-AI, נשארה מחוץ לראלי והמשיכה במומנטום השלילי שלה אחרי הנפקת הענק שלה ביום חמישי האחרון. אריק דיטון, נשיא ב-The Wealth Alliance, אמר ל-CNBC כי "כמניית AI מובילה, אם היא לא עולה יחד עם הראלי היום, משהו לא בסדר".

בגזרת הישראליות בוול סטריט, המניה שבלטה במיוחד לחיוב היא מניית השבבים הדואלית טאואר , שזכתה לרוח גבית מהסנטימנט החיובי כלפי הסקטור וזינקה כעת ביותר מ-18%. נובה וקמטק זינקו גם הן במעל 10%.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב הממשלתי האמריקאי, תשואות האג"ח קפצו אתמול בתגובה לעליות החדות בוול סטריט. תשואת האג"ח לשנתיים, אשר עוקבת מקרוב אחר ציפיות הריבית בטווח הקצר, קפצה ביותר מ-7 נקודות בסיס ועומדת הבוקר על 4.67%; תשואת האג"ח לעשר שנים טיפסה בכ-2 נקודות בסיס ועומדת הבוקר על 4.91%.

הסיבה המרכזית לעלייה בתשואות: ציפייה של המשקיעים ששוק מניות חזק יותר עלול להקל על התנאים הפיננסיים בצורה שתדרוש מהפד העלאות ריבית אגרסיביות יותר. ההסתברות שמתמחרים בשוק להעלאת ריבית בדצמבר עלתה מכ-88% בשבוע שעבר לכ-95% הבוקר.

בגזרת שוק החוב הקונצרני, בבנק ההשקעות יוליוס בר ניסו להסביר איך ייתכן שוול סטריט בטלטלה, אבל מרווחי האג"ח הקונצרניות בוול סטריט נותרים יציבים? "באופן מסורתי, ההשוואה בין מרווחי האשראי לבין התשואות בשוק המניות מבוססת על ההנחה ששני המדדים מייצגים קבוצות דומות של חברות", כתבו בבנק. "אלא שבשנים האחרונות ההנחה הזו הפכה לפחות ופחות רלוונטית. ענף טכנולוגיית המידע מהווה כיום 35.5% ממדד S&P 500... מנגד, משקלו של הענף במדד האג"ח הקונצרניות נמוך מ־10%. בענפי הפיננסים והתשתיות התמונה הפוכה לחלוטין: יחד הם מהווים כ־40% משוק האג"ח הקונצרניות, לעומת פחות מ־15% ממדד המניות".

"לפיכך, העמידות היחסית של שוק האג"ח הקונצרניות אינה מלמדת בהכרח על היעדר סיכונים בשווקים... היא בעיקר משקפת את העובדה ששני השווקים מייצגים כיום חברות שונות. משמעות הדבר היא שהקשר ההיסטורי בין ביצועי המניות לבין מרווחי האשראי מספק כיום פחות מידע מכפי שסיפק בעבר".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

על רקע העליות החדות בוול סטריט, הדולר נחלש אתמול מול השקל בשיעור חד של 1.2% ושערו עומד הבוקר על מעט מתחת לרף ה-3.3 שקלים. זאת, בעוד שבעולם, המטבע האמריקאי דווקא התחזק: מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו מול סל של מטבעות מרכזיים, התחזק בכ-0.4% לרמה של 104.3 נקודות - שיא מאז מרץ 2025. ההתחזקות הגיעה יחד עם התגברות הציפיות להעלאת ריבית של הפד בדצמבר.

רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי. כתב כי "במהלך החודש האחרון השקל בלט לרעה, והיה מבין המטבעות החלשים ביותר בקרב המטבעות המובילים בעולם עם פיחות של כ־8%. מרבית היחלשות זו אירעה מאז הבחירות לכנסת, שתוצאותיהן איכזבו והגבירו את אי הודאות הפוליטית. להערכתנו, במידה ואכן תוקם ממשלה סביר להניח כי צפויה תגובה חיובית בכל הנוגע לנכסים המקומיים, כולל השקל, אם כי המגמה הכללית תוכתב מהעולם".

גוזלן הוסיף כי "מלבד אי־הוודאות הפוליטית, השקל סבל מהחולשה בשוקי המניות בעולם והשונות בכיווני הריבית. במבט קדימה, במידה ולא יחול ייסוף מהיר מחודש בשקל, הרמות הנוכחיות צפויות לשנות באופן ניכר את סביבת האינפלציה בשנה הקרובה ביחס למצב הנוכחי, מעל למרכז היעד".

מחירי הנפט ממשיכים היום בדרכם כלפי מטה, לאחר שירדו אתמול בכ-3%, בין היתר, על רקע חזרה לפעילות של צינור הנפט הלובי בשאהארה. הבוקר, החוזים על נפט ברנט נסחרים סביב 89 דולר לחבית, בעוד החוזים על נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחרים סביב 80 דולר לחבית.

4. מאקרו

מחר (ד') צפוי להתפרסם בארה"ב מדד ה-PCE לחודש אוקטובר, שיהיה חשוב במיוחד לנוכח הניציות הבולטת של בכירי ובכירות הפד והציפיות להעלאות ריבית נוספות. הקונצנזוס הוא שבדומה למדד המחירים לצרכן, גם מדד ה- PCE יראה שהאינפלציה נותרת עיקשת, עם עלייה של 0.3% שתעמיד את הקצב השנתי על 3.8% - הרבה מעל ליעד ה-2% של הפד. הפתעה לכל כיוון עשויה להשפיע משמעותית על ציפיות הריבית ועל הסנטימנט בשווקים. כלכלני בלומברג אנה וונג וונג, אנדרו סאצ'ר ואלייזה ווינגר, העריכו כי "אינפלציית ה-PCE ככל הנראה תישאר גבוהה מדי ולא תאפשר לפד לסגת מהעלאת ריבית בדצמבר".

שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, הזהיר השבוע בריאיון ל־CBS כי הפדרל ריזרב מסכן את כלכלת ארה"ב בהידוק־יתר: "רבים סבורים שהם עלולים לעשות טעות מדיניות אם יהדקו יותר מדי", אמר בהתייחסות להעלאת הריבית האחרונה ולתחזיות כי הפדרל ריזרב צפוי להעלות ריבית גם בהחלטה הקרובה ב־9 בדצמבר.

במקביל, מנהל קרנות הגידור ביל אקמן התריע ברשת X (טוויטר לשעבר) כי הפד "עומד לעשות טעות נוספת", כינה את יעד האינפלציה של 2% "מוטעה" והזהיר: "הפד יכניס את ארה"ב והעולם למיתון אם ימשיך להעלות ריביות".

5. תחזית

בעוד ששובו של ג'נסן הואנג לתפקיד מנכ"ל אנבידיה הזניק בחדות את המניה וחידש את ביטחון המשקיעים במסחר בתחום ה-AI, בשוק יש מי ששואל האם הריבאונד יחזיק מעמד או שמא הוא יתברר כמגמה זמנית בלבד.

אריק וואלרשטיין, אסטרטג מאקרו ראשי ב-Clocktower Research, העריך בשיחה עם מרקטוואץ' כי ההתפתחות החדשה אמורה להיות מספיקה כדי לדחוף את המניות מעלה - ואולי אף מספיק כדי להצדיק עוד ריבאונד "בצורת V" בחזרה לשיאים של כל הזמנים, דבר שקרה מספר פעמים מאז תחילתו של השוק השורי באוקטובר 2022. עם זאת, הוא מצביע על כמה סוגיות לא פתורות שעלולות לייצר בעיות לשווקים בכניסה לשנת 2027.

הבעיה המרכזית עליה הצביע וואלרשטיין הוא הפדרל ריזרב והציפיות להעלאות ריבית. שוק מניות חזק יותר מקל את התנאים הפיננסיים, ובתורו עלול להוביל לכך שהבנק המרכזי יצטרך להעלות את הריבית יותר באגרסיביות כדי להביא את האינפלציה בחזרה אל יעד ה-2% שלו.

וואלרשטיין העריך כי התנאים הפיננסיים המתהדקים ככל הנראה שיחקו תפקיד בגל המכירות הגדול בסוף השבוע, וציין כי שוק המניות כבר התקשה גם לפני שג'נסן הואנג הודיע על התפטרותו לפני כשבועיים. לדבריו, פד אגרסיבי יותר עלול להמשיך להפעיל לחץ שלילי על שוק המניות, בעוד שמגמת ההתחזקות של הדולר שתיגזר מכך נוטה לשאוב נזילות קריטית מהשוק. ההערכה של וואלרשטיין להמשך הדרך: "שורי בטווח הקצר, דובי בטווח הארוך".

קים פורסט, מייסדת אסטרטגית השווקים הראשית של Bokeh Capital Partners, אמרה למרקטוואץ' כי "עוד לפני המהומה עם ג'נסן וכל הפרשיות האלה, סקטור ה-AI כבר נסחר במגמת ירידה על רקע שאלות מצד משקיעים בנוגע לרווחיות ארוכת־הטווח של תחום הבינה המלאכותית. האם מודלי שפה גדולים באמת כל כך רווחיים? אנחנו עדיין לא יודעים. כמה מעבדות ה-AI המובילות מוכנות להוציא, ולמשך כמה זמן? אלו השאלות שלא קיבלו מענה".

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.