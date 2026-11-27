סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:45

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח בעליות שערים, על רקע הסנטימנט החיובי ברחבי העולם. בורסות אסיה רושמות הבוקר עליות חדות, לצד החוזים העתידיים על וול סטריט.

באסיה, בורסת סיאול מובילה את העליות ומזנקת ביותר מ-4%, בורסת שנגחאי קופצת ביותר מ-3%, והבורסות בטוקיו ובהונג קונג מתרוממות שתיהן בכ-2%. בניו יורק, החוזים העתידיים על הנאסד"ק מזנקים בקרוב ל-3%, החוזים על ה-S&P 500 מתרוממים בכ-1.8% והחוזים על הדאו ג'ונס עולים בכ-1%.

מכיוון שהבורסה בניו יורק הייתה סגורה אתמול בשל חג ההודיה, המניות הדואליות לא יחזרו עם פערי ארביטראז'. היום המסחר בארה"ב יתנהל במתכונת מקוצרת ויינעל בשעה 20:00 שעון ישראל.

הבורסה בתל אביב ננעלה אתמול בבעליות שערים חדות, אחרי יום מסחר סוער במיוחד. מדד ת"א 35 קפץ ב-2.3% ומדד ת"א 90 זינק ב-5.2% - היום החזק ביותר שלו מאז אפריל 2020 (שיא הקורונה), כשהימים היחידים שהתקרבו לעוצמה זו (מעל 5%) מאז נרשמו במהלך המבצעים 'עם כלביא' ו'שאגת הארי'.

כלל המדדים הענפיים ננעלו בטריטוריה חיובית (החל מעלייה של 1% ומעלה), בהובלת מדד הבנייה שזינק ב-7.8%. אחריו, בלטו מדד הקלינטק שהוסיף 6.2%, מדד הביטחוניות שעלה ב-5.6%, מדד הנדל"ן שטיפס ב-5.5%, מדד התעשייה ומדד התקשורת שהוסיפו 4.6% ומדד הטכנולוגיה שעלה ב-4%.

הראלי נרשם על רקע מבול הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2026 ולאחר ההתאוששות שנרשמה אמש במניות הטכנולוגיה והשבבים בוול סטריט (שהיום מושבתת ממסחר לרגל חג ההודיה).

יוסי ברק, יו"ר קבוצת ברק פיננסים, הסביר כי הזינוק הוא תוצר של התלכדות שלושה גורמים: "סימנים ראשונים לאפשרות של התגבשות קואליציה, שמורידים מעט את פרמיית הסיכון ואי-הוודאות הפוליטית שהעיבה על השוק; ההתאוששות בסקטור הטכנולוגיה והשבבים בעולם; ותמחור קדימה של הריבית, אף שנותרה ללא שינוי בהחלטה האחרונה, השוק מגלם הפחתה בטווח הקרוב, מה שמתדלק במיוחד את ענף הנדל״ן ואת החברות הממונפות". עם זאת, ברק מזהיר כי "הימים האחרונים מתאפיינים במחזורים ערים ובתנודות חדות לשני הכיוונים, שיוצרים אפקט אינרציה ותגובות יתר, ובסביבה שבה הנרטיב משתנה בתכיפות, המגמה יכולה להתהפך באותה מהירות".

בצמרת העולות בלטו נופר אנרג'י ברקע הדוחות ושתי עסקאות הענק שיזרימו לקופתה מעל חצי מיליארד שקל שזינקה ביותר מ-16%. אחריה, טיפסו אמפא , שהציגה זינוק של 50% ברווח הרבעוני, וישראל קנדה , שהשיקה תוכנית התייעלות והציגה שיפור במכירות בשדה דב חרף הפסד רבעוני, בכ-15% כל אחת. עוד בלטו בזינוק של יותר מ-10%: אשטרום ואלקו . מניות נוספות שהובילו את העליות: פריורטק , איידיאיי ביטוח , מור השקעות ונטו מלינדה . כמו כן, בלטו בעליות חדות בעקבות דוחות ועסקאות, סמארט שוטר (כ-25%), דוניץ ברקע המיזוג עם דן אקוויטי נדל"ן, י.ח. דמרי , רוטשטיין , דוראל אנרגיה , מחלבות גד ואפקון החזקות , וכן ווישור גלובלטק וסנו .

מנגד, את הירידות בקרב המניות הגדולות הוביל בית ההשקעות איביאי ברקע פרסום הדוחות הרבעוניים, ולצידו בלטו לשלילה אל על וטבע . עוד נסחרו בירידות שופרסל , לאחר שהציגה שחיקה בהכנסות וברווח הרבעוני ופאלו אלטו , שירדה ברקע תביעה שהגיש סגן נשיא אזורי לשעבר בטענות לאי-סדרים חשבונאיים, שאותן דחתה החברה מכל וכל.

נזכיר כי ביום רביעי, וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת, אחרי שפתחה אותו בצניחה חדה של המדדים המרכזיים. זאת, כאשר ברקע חששות בתחום ה-AI, נתוני אינפלציה חמים מן המצופה ומכסים חדשים עליהם הכריזה ארה"ב (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה ננעל בירידה של כ-0.6% בלבד (אחרי שבשפל שלו איבד כ-4.5%), ה-S&P 500 נחלש בכ-0.3%, והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.3%. במרקטוואץ' דווח כי הדאו ג'ונס ביצע בכך את הקאמבק הגדול ביותר שלו בקרוב לחמש שנים. במקביל, נרשמה נהירה לעבר האג"ח הממשלתיות האמריקאיות.

מניית אנבידיה המשיכה במומנטום השלילי שלה אחרי הראלי הענק שלה ביום שני, במהלכו טסה ביותר מ-30%. מניית אנתרופיק ירדה במהלך רוב היום, אך לבסוף ננעלה בירוק, אם כי במחיר שעדיין נמוך מעט ממחיר ההנפקה שלה. קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, צמצמה את מרבית הירידות שרשמה במהלך היום וננעלה בירידה של כ-0.5% בלבד, כאשר בלטו לשלילה גם מיקרון ו-AMD .

ב-CNBC דווח כי סוחרים ייחסו את ההתאוששות המרשימה למחזורי המסחר הדלילים לקראת חג ההודיה, כמו גם לפוסט שפרסם המשקיע הנודע מייקל ברי בבלוג שלו. ברי, שהתפרסם בזכות ההימור שלו נגד שוק הדיור האמריקאי לפני פרוץ המשבר הפיננסי ב-2008, כתב כי הוא מכר את אופציות הפוּט (put options) האחרונות שלו על הנאסד"ק-100. אופציות פוט מאפשרות למכור נכס במחיר קבוע מראש עד למועד פקיעה מסוים, ומשקיעים משתמשים בהן כדי לגדר מפני ירידות או להמר נגד מחיר של מדדים או מניות.

"במישור הגלובלי, הפורטפוליו שלי יותר לונג ופחות שורט ממה שהוא היה כבר זמן מה", כתב ברי. עם זאת, הוא ציין כי מדובר במצב שככל הנראה יהיה זמני, וכי הוא ממשיך לבחון הזדמנויות לשורטים. ברי ידוע בסקפטיות שלו לגבי תחום ה-AI, והיה עד לאחרונה בשורט על לא מעט שחקניות מרכזיות בתחום, ביניהן פלנטיר ואנבידיה .

הרבה אנליסטים ציינו במהלך השבוע שלמרות החששות המתמשכים סביב המסחר בתחום ה-AI, החולשה שנראתה לאחרונה קשורה יותר בפוטנציאל להעלאות ריבית אגרסיביות מצד הפדרל ריזרב. וורן פיס, מייסד שותף בחברת המחקר 3Fourteen Research, אמר ל-CNBC ביום רביעי כי "הרבה מהדברים האלה באמת קשורים בסוף לפד. זה הגורם הבולט בטווח הבינוני".

פיס הוסיף כי הרבה עמיתים שלו הביעו דאגות מפני "שידור חוזר של 2018", אז הבנק המרכזי העלה ריבית ארבע פעמים. "אני חושב שיש כל כך הרבה קווי דמיון משונים, ולכן זה מה שאנחנו עוקבים אחריו", הוא אמר.

2. שוקי האג"ח

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רושמות הבוקר עליות בולטות, על רקע העליות החדות בחוזים העתידיים על וול סטריט. התשואה לעשר שנים קופצת בכ-8 נקודות בסיס לרמה של 4.92% והתשואה לשנתיים מטפסת ביותר מ-5 נקודות בסיס לרמה של 4.69%.

התשואות בשוק החוב הממשלתי האמריקאי רשמו לאחרונה ירידות משמעותיות, בעוד המשקיעים נהרו אל האפיק הבטוח יותר לנוכח הטלטלות בשוק המניות. ייתכן שניתן לייחס את העליות לכך ששוק מניות חזק יותר מקל על התנאים הפיננסיים, ועלול בתורו לדרוש מהפד להעלות את הריבית באופן אגריסיבי יותר.

בשוק החוב המקומי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת. מדד האג"ח הממשלתיות עלה, ומדד תל גוב-כללי ובו כלל אג"ח ממשלת ישראל עלה ב-0.4%, והתשואה לפדיון הגלומה בו עומדת על 3.1%. מנגד, מדד תל בונד 60, ובו אג"ח קונצרניות, ירד ב-0.4%, והתשואה לפדיון הגלומה בו עומדת על 2.9%.

המגמה מוסברת בירידות בבורסה, שמעודדות משקיעים לחפש חלופות סולידיות, כמו אג"ח ממשלתיות. מנגד, החברות הסחירות מושפעות יותר מהירידות במניות, ומפלס הסיכון הגלום גם בחוב שלהן מטפס בהתאם.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

על רקע ההתקדמות לעבר הרכבת ממשלה והעליות החדות בחוזים העתידיים על וול סטריט, הדולר נחלש הבוקר בשיעור חד של 0.6% מול השקל ושערו נע אל מתחת לרף ה-3.3 שקלים.

בזרוע ניהול העושר של בנק UBS השוויצרי מעריכים שהדולר ימשיך להתחזק בטווח הקצר, אבל ממליצים למשקיעים לא להיסחף אחרי המומנטום. בפרסום של הבנק השבוע נכתב, כי הדולר נסחר סמוך לשיא של 20 חודשים, על רקע פעילות כלכלית איתנה בארה"ב וציפיות להידוק מוניטרי נוסף של הפדרל ריזרב. לפי הבנק, הדולר צפוי ליהנות מתמיכה גם בחודשים הקרובים, אך גורמי היסוד שלו צפויים להיחלש החל מהרבעון השני של 2027.

"משקיעים באזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה צריכים לצפות שהתחזקות הדולר תימשך לעת עתה, אך לא סביר שהיא תישמר לאורך זמן", אומר מארק הפלה, מנהל ההשקעות הראשי של החטיבה.

ההמלצה של UBS כוללת שלושה צעדים. הראשון הוא להפריד בין המומנטום קצר-הטווח של הדולר לבין צורכי המט"ח ארוכי-הטווח של המשקיע. השני הוא לבחון את החשיפה המטבעית כחלק מתוכנית הקצאת הנכסים הכוללת. השלישי, לחפש הזדמנויות טקטיות להפקת תשואה שוטפת או כוללת.

4. מאקרו

מדד ה-PCE לחודש אוקטובר - מדד האינפלציה המועדף על הפד - לא הניח את דעתם של המשקיעים. המדד הציג עלייה חודשית של 0.3% ועלייה שנתית של 3.8%, הרבה מעל ליעד ה-2% של הפד. מדד הליבה, שמנכה את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים ונחשב לחשוב יותר בעיניי הפד, הציג עלייה חודשית של 0.3% ועלייה שנתית של 3.3% - מעט מעל לצפי שעמד על 3.2%.

המספרים הופכים העלאת ריבית בדצמבר לכמעט ודאית באופן מוחלט, בהתחשב בשורה הארוכה מאוד של בכירים ובכירות בפד שסיפקו לאחרונה התבטאויות ניציות ודיברו על הצורך בהידוק מוניטרי נוסף. השוק מתמחר העלאת ריבית בהסתברות של כ-99%, והסתברות של יותר מ-60% להעלאת ריבית נוספת בהחלטה העוקבת בינואר.

גם האומדן השני של הצמיחה ברבעון השלישי שפורסם ביום רביעי עלה על הציפיות ותמך בהעלאת הריבית. הנתון תוקן כלפי מעלה מ-3.4% ל-4.3% - הקצב המהיר ביותר זה שלוש שנים. רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, התייחס לנתוני המאקרו האחרונים וציין כי "מכלול הנתונים משקף איתנות יחסית של פעילות המשק האמריקאי ויכול רק לחזק את ההערכות הרווחות גם כך בשוק - שהריבית תעלה ברבע אחוז בחודש הבא - ולתמוך גם בהתבטאויות הדי ניציות שהגיעו, לאחרונה, מכיוון הפד".

סזאר פרז־רואיז, מנהל ההשקעות הראשי בבנק ניהול העושר השוויצרי פיקטה, סבור כי על הבנק להותיר את הריבית על כנה. "אם הפד ימשיך להעלות את הריבית, הוא מסתכן בטעות במדיניות המוניטרית שעלולה להוביל להאטה בכלכלה האמריקאית", טוען פרז־רואיז. לדבריו, "הפער בין האיתותים שמתקבלים מהשווקים לבין הפעילות הכלכלית בפועל הופך לקשה יותר להתעלמות, ואנו רואים באג"ח ממשלת ארה"ב לטווח ארוך אפיק שעשוי לספק הגנה למשקיעים".

המשקיעים גם לא היו מעודדים לשמוע שארה"ב מטילה מכסים חדשים על 14 שותפות סחר שלה, ביניהן סין, האיחוד האירופי, יפן והודו. העמדה הרווחת בקרב המומחים היא שמכסים פוגעים בכלכלה וברווחי החברות כאחד - הם מייצרים אי־ודאות בשרשראות האספקה ומגבירים את הלחץ האינפלציוני, שכן העלויות הנוספות שהחברות נדרשות לספוג מתגלגלות, לפחות בחלקן, לצרכנים, וגם עלולות להקשות על הבנק המרכזי להוריד ריבית.

5. תחזית

בדויטשה בנק מאמינים שגל המכירות במגזר הטכנולוגיה צפוי לדעוך בקרוב, מה שעשוי לפנות את הדרך לראלי של 25% ב-S&P 500 עד סוף השנה הבאה - כך דווח אתמול במרקטוואץ'.

הבנק צופה כי הצמיחה בהוצאות ההון של ענקיות הטכנולוגיה תגיע לפסגה בשנה הבאה, אך במקביל קצב צמיחת הרווחים שלהן יאיץ, ככל שהמשקיעים יתחילו לבחון את אימוץ הכלים ואת היכולת לייצר מהם הכנסות (מוניטיזציה) - ולא רק את היקף ההשקעה עצמו. בד בבד, התאוששות בפעילות הייצור הובילה לאחרונה לעלייה בגיוסי עובדים בענפים מחזוריים, מגמה שלדברי הבנק עשויה לתרום לשיפור הפריון.

הבנק צופה צמיחה של 19% ברווח למניה של חברות ה-S&P 500 ב-2027, ומציב למדד הדגל יעד של 9,000 נקודות - התחזית הגבוהה ביותר מבין הבנקים הגדולים, לעומת קונצנזוס של 8,700 נקודות. בהשוואה למחיר הסגירה של המדד ביום רביעי, שעמד על 7,182 נקודות, היעד של דויטשה בנק ל-2027 משקף זינוק של יותר מ-25%.

"בצד הביקוש, אנו רואים אפסייד משמעותי לפוזיציות במניות שנשחקו לאחרונה [בעקבות לחצי המכירות], על רקע המשך צמיחה איתנה ברווחים. אנו צופים שהזרימה החזקה של כספים לשוק תימשך אך בקצב איטי יותר, שכן גל כניסת ההון חוצה־הנכסים שלאחר המגפה טרם מיצה את עצמו", כתבו האסטרטגים.

"בצד ההיצע, אנו צופים גידול ברכישות העצמיות של מניות (Buybacks), במקביל לעלייה ברווחים, וכן המשך של התנופה בשוק ההנפקות. אנו רואים בהיצע הזה תוצאה של הביקוש החזק - מגמה שעשויה אמנם להאט את השוק השורי, אך לא להוריד אותו מהפסים", הוסיפו בבנק.

בבנק ממליצים לרכוש מניות מגה־קאפ, וכן מניות בתחומי הטכנולוגיה, התעשייה והשירותים הפיננסיים. בנוסף, הבנק ממליץ על חשיפה לענפי המתכות והכרייה, במיוחד אם יחל מחזור של היחלשות בדולר.

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