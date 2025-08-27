חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:22

1. שוקי המניות

יום המסחר בת"א צפוי להיפתח בעליות קלות. אמש (ג'), יום המסחר בתל אביב ננעל במגמה מעורבת. ת"א 35 עלה ב-0.6% ות"א 90 נסחר סביב רמות הבסיס.

הבורסה בת"א בדרך לסכם עוד חודש חיובי עם עלייה של 1% מתחילת אוגוסט, והמדדים הגדולים שוב קרובים לשבור שיאים חדשים. התוצאה הזו מתרחשת למרות התנודתיות הרבה שנרשמה בחודש הזה, כאשר בשלב מסוים בעקבות החששות מההסלמה הביטחונית בדרום ומכסי טראמפ שנכנסו לתוקף בתחילת החודש, מדד ת"א 125 אף השלים ירידה של כמעט 7% מהשיא האחרון שנרשם לקראת סוף חודש יולי.

● כשהוא לקח את התפקיד חשבו שהוא מטורף. 20 שנה אחרי הוא כבר הרוויח מעל 120 מיליון שקל

מי שריכזו עניין ביום שלישי בבורסה היו מניות הבנקים דווקא אחרי שפורסם כי קרן העושר הנורבגית מכרה מניות ב־2 מיליארד שקל, מניות הסקטור הובילו עם זינוק של כ-3% במדד הבנקים, כאשר מניות הפועלים ולאומי זינקו ביותר מ־3%.

במקביל, עדכון המדדים של חברת MSCI הוביל להיקפי מסחר גבוהים למשל במניית הפניקס , שריכזה את המחזור השלישי בגובהו בבורסה במהלך יום ג', עם יותר מ־100 מיליון שקל.

● נחתכה ב־40% מהשיא: איך הפכה איטורו מהנפקה נוצצת למניה בצניחה?

במסגרת עונת הדוחות, מניית אלקטרה פאוור נפלה במסחר בעקבות הדוח הרבעוני שלה. החברה, הפועלת בתחומי אספקת הגפ"ם (גז בישול), הגז הטבעי ואספקת החשמל, הפסידה 4.2 מיליון שקלים ברבעון השני של 2025. זאת לעומת רווח של 2.4 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה. בתחום הגפ"ם, אלקטרה פאוור נפגעה משמעותית מהשבתת בז"ן המפיקה אותו בארץ, ונאלצה במקום זאת לייבא אותו מחו"ל ביוקר - במיוחד על רקע עליה במחיר העולמי. זה גרם גם להתייקרות עלויות התפעול, בשל צורך להוביל את הגז מהרציף הפריקה באשקלון לחיפה.

גם חברת התעופה ישראייר ירדה במסחר אמש לאחר שהציגה רבעון שני ברציפות בו היא מדווחת על הפסד בשורה התחתונה. על אף העלייה בהכנסות, בעקבות הגדלת הפעילות, המערכה מול איראן הביאה את חברת התעופה להציג הפסד רבעוני של 10.4 מיליון דולר. ישראייר, סיימה את הרבעון עם צמיחה של 54% בהכנסות שעמדו על כ-137 מיליון דולר. העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מעלייה של כ-72% בכמות הנוסעים שהטיסה ישראייר במהלך הרבעון, אשר עמדה על כ-824 אלף והיוותה כ-11% מהפעילות בנתב"ג. זאת בין היתר הודות לעובדה שצי המטוסים שהיא מפעילה גדל לכ-12 ביחס לכ-7 מטוסים אשתקד.

היום (ד'), צפויות לפרסם את תוצאותיהן הכספיות חברות אלקטרה , אשטרום קבוצה , וילאר , נופר אנרג'י , פתאל החזקות , קסטרו , ותיגבור .

הבוקר (ד') באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה חיובית. ניקיי עולה ב-0.3%, בורסת שנגחאי נסחרת בשיעור דומה, ההנג סנג עולה ב-0.1% והקוספי נסחר בשיעור דומה.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר בעליות קלות.

אמש (ג'), בוול סטריט יום המסחר ננעל בעליות קלות. נאסד"ק עלה ב-0.4%, S&P500 ננעל בשיעור דומה ודאו ג'ונס עלה ב-0.3%.

את עניין המשקיעים ריכז מכתב הפיטורים ששלח טראמפ לאחת מנגידות הפד, ליסה קוק בטענה כי רימתה בטופס הבקשה למשכנתה שלה, שהוביל להיחלשות של הדולר. "אתגרים לעצמאות הפד מציבים סיכונים ברורים כלפי מטה לדולר, במקרה זה הן בגלל חששות סביב מוסדות אמריקאים והן בגלל הנטייה לירידת תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב", ציינו אנליסטים בגולדמן זאקס.

אלביט מערכות הישראלית קפצה ב-7% בוול סטריט לאחר שבנק אוף אמריקה ממשיך להמליץ על קניית המניה ומעלה את מחיר היעד ל־540 דולר. בסקירה שפרסם לאחרונה מדגיש הבנק שהחברה נהנית מצמיחה חזקה בהכנסות ומביקוש מתמשך למערכותיה בארץ ובעולם. תחום מערכות היבשה מוביל את הצמיחה עם זינוק של 45% בהכנסות בשנה האחרונה, והחברה נהנית גם מנוכחות אסטרטגית באירופה עם חוזים משמעותיים, בהם הסכם של 260 מיליון דולר עם איירבוס.

● מצנח זהב של 18 מיליון דולר וזה לא הכול: התגמול הצפוי למנכ"ל ורינט

התחזיות עודכנו כלפי מעלה לרווח למניה של 12.1 דולר ב־2025 ו־16.4 דולר ב־2027, לצד שיפור מתמשך בשולי הרווח. האנליסטים מציינים כי אלביט מציגה יתרון תחרותי גלובלי ותמשיך ליהנות מהגידול בתקציבי הביטחון בישראל, נאט"ו וארה"ב, כאשר פוטנציאל העלייה במניה נאמד בכ־18%.

עוד ריכזה עניין ענקית הטכנולוגיה אפל , כאשר אמש נודע כי מועד החשיפה של האייפון החדש שלה לקהל נקבע לערב יום שלישי 9 בסטפמבר, בשעה שמונה בערב. החברה החלה לשלוח למשפיענים וכתבים נבחרים הזמנות לאולם שבו היא נוהגת לערוך את אירועי ההשק ה שלה פעמיים בשנה: אולם סטיב ג'ובס ב"חללית", מטה החברה בקופרטינו. אירוע ההשקה בסתיו הוא ארוע הדגל של החברה מדי שנה, בו אפל מציגה את האייפונים, האייפדים והמק החדשים - וגם הפעם קהל הצרכנים לא צפוי להתאכזב: אפל צפויה להשיק את האייפון 17 (עם מסך בגודל של 6.3 אינץ'), שני שדרוגים מסוג פרו וגם להחליף את דגמי ה"פלוס" שלה בטלפון גדול ודק יותר תחת השם אייפון 17 אייר - מכשיר בעובי של 5 מילימטר, עם מסך בגודל 6.6 אינץ'.

המשקיעים מחכים בכיליון עיניים לתוצאות ענקית השבבים אנבידיה , שצפויים להתפרסם היום (ד') בסיום המסחר. הפעם צופים האנליסטים שאנבידיה תדווח על הכנסות רבעוניות של 46.2 מיליארד דולר ועל רווח למניה של 1.01 דולר, עלייה של 53% בהכנסות ושל 49% ברווח למניה ביחס לרבעון המקביל אשתקד . זו אמנם עלייה מרשימה, אך היא נמוכה ביחס לצמיחה בהכנסות וברווח ברבעון המקביל אשתקד (122% ו-151% בהתאמה). אבל כשמדובר בחברה הגדולה בעולם, האטה מסוימת בצמיחה היא מתבקשת. אם נסתמך על ההיסטוריה - אנבידיה תכה את התחזיות הללו בגדול. למרות התחזיות הוורודות שמנפיקים האנליסטים לחברה מדי רבעון, היא עולה על הציפיות בכל פעם מחדש, כשהיא מנפצת כל תחזית רבעונית בעקביות במשך השנתיים האחרונות עם הכנסות שגבוהות ב-7.3% בממוצע מהתחזית.

2. שוקי האג"ח

בשוק האג"ח המקומי, תשואות האג"ח ארוכות הטווח ירדו קלות ביום ג' ועמדו על 4.12%. תשואות האג"ח לשנתיים נסחרת במגמה דומה וננעלה על 3.98%.

בשוק החוב האמריקאי, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים עמדה ביום שלישי על 4.27% וזו לשנתיים על 3.7%. הנסיונות של טראמפ לפטר את חברת הפדרל ריזרב ליסה קוק, עשויה להשפיע על המסחר בחוב האמריקאי, כך אומר אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי בבית ההשקעות מיטב. אם יעזבו או "יופרשו" חברים בפד בעוד שנה, כותב זבז'ינסקי, "על הפרק יעמדו לא רק הורדות ריבית מהירות, אלא גם צעדים אחרים כדי להוריד את התשואות כמו רכישות אג"ח (QE) או אפילו מגבלה על עליית התשואות".

לדבריו, "יתכן שחלק מהמשקיעים יקבלו זאת בשמחה. עם זאת, השתלטות על הוועדה המוניטרית ע"י הנשיא, כאשר איש אמונו גם מתמנה למנהל הלשכה לסטטיסטיקה, עלולה להרתיע חלק מהמשקיעים, במיוחד הזרים, מחשיפה לאג"ח האמריקאיות ולדולר". הוא אף מצא לכך כבר עדויות: "משקיעים זרים קונים פחות אג"ח אמריקאיות. מאז שטראמפ נבחר בנובמבר 2024 רכשו המשקיעים הזרים כ־244 מיליארד דולר נטו באג"ח ממשלת ארה"ב", כמעט חצי מהכמות בתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף הוא מציין ש"יתרת החזקות הבנקים המרכזיים מהעולם באג"ח ממשלת ארה"ב ירדה ב־70 מיליארד דולר בשלושת השבועות הראשונים של אוגוסט לרמה הנמוכה ביותר מאז 2016".

הבוקר (ד'), תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות בעליות קלות.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

מכתב הפיטורים ששלח טראמפ לאחת מנגידות הפד, ליסה קוק לחץ את הדולר מטה אמש (ג') מול המטבעות הזרים כולל השקל. הבוקר (ד'), השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים, כאשר שער הדולר-שקל עומד על 3.34 שקלים ושער האירו-שקל נסחר סביב 3.88 שקלים.

בשוק הסחורות, הזהב משלים זינוק של יותר מ־31% מתחילת השנה, כשהוא נותן תשואה עודפת על פני כמעט כל המדדים בעולם, למעט דרום קוריאה. בחמש השנים האחרונות, עם זאת, הזהב עלה ב־77%, תשואה מרשימה, אך נמוכה ממדד הדגל האמריקאי למשל S&P 500.

מחירי הנפט נסחרים הבוקר ביציבות. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 66.68 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 63.3 דולרים.

ביוליוס בר מסבירים כי הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה משפיע ישירות על שוקי האנרגיה: "בניגוד לאופטימיות שניכרה בתחילת השנה, שיחות השלום שמקדמת ארצות הברית נתקעו ברובן. מבחינה מהותית, בסיס משותף למשא ומתן ייווצר ככל שמאזן הכוחות בין אוקראינה לרוסיה יתאזן עם הזמן. האוטונומיה הצבאית של אוקראינה הולכת וגדלה בזכות הידע והחדשנות, בעוד שהכלכלה המלחמתית של רוסיה נראית פגיעה יותר בטווח הארוך מבחינה פיננסית. בטווח הקרוב לא סביר שהדיפלומטיה תוכל להתקדם מעבר למגמות אלה. בינתיים, המופע הפוליטי מייצר חוסר ודאות נוסף, במיוחד בהקשר של תנודות בעמדות ארצות הברית לגבי החמרת הסנקציות על רוסיה.

"אולם, בזכות השוק האפור הקיים ועודפי ההיצע מהמזרח התיכון, נראה כי שוק הנפט חסין באופן מהותי לסיכונים כאלה. כמובן שגיאופוליטיקה תמיד יכולה להוביל לעליות מחירים זמניות המונעות מסנטימנט בלבד. שיקומה של אוקראינה נותר נושא ארוך טווח, עם השפעה כלכלית מזערית על אירופה בשלב זה".

4. מאקרו

יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול אמנם אותת לשווקים על הורדות ריבית קרבות, אבל שני נתונים שיתפרסמו בקרוב יכולים לשנות את דעתו - מדד ה־PCE ודוח התעסוקה. ביום שישי יתפרסם מדד ה־PCE, שנחשב למדד האינפלציה המועדף על הפד והוא צפוי להציג עליה של 0.3% בחודש יולי. רפי גוזלן, כלכלן ראשי באי.בי.אי אומר כי "אם נתון התעסוקה הקרוב (ביום שישי הבא, נ"א) לא יפתיע באופן ניכר כלפי מעלה, או שתירשם עלייה משמעותית יותר באינפלציה, הריבית תופחת ב־25 נ"ב (רבע אחוז. נ"א) בספטמבר. מעבר לכך, המדיניות תהיה תלויה בנתונים, ובהתחשב בכך שסביר לצפות להמשך עלייה באינפלציה על רקע העלאת המכסים, תידרש היחלשות נוספת בשוק העבודה בכדי להצדיק הפחתות ריבית נוספות, ולהערכתנו השוק מגלם בשלב זה תוואי הפחתת ריבית אופטימי מדי".

5. תחזית

חודש אוגוסט מתקרב לסיומו ונראה כי המדדים המרכזיים בוול סטריט צפויים להציג תשואות חודשיות חלשות. כך - מדד ה-S&P 500 עלה בקצת יותר מ-1% מתחילת החודש ומדד נאסד"ק 100 הוסיף לערכו כ-0.7%. עם זאת, מדד ראסל 2000, המאגד בתוכו את המניות הקטנות בארה"ב רשם תשואה חודשית נאה של כ-5%.

באתר מארקטווצ' מסבירים הבוקר כי להערכת אנליסטים בוול סטריט המגמה צפויה להימשך. ראשית, הריבית בארה"ב צפויה להתחיל לרדת בחודש ספטמבר - מה שצפוי לתמוך בחברות הקטנות, להן הוצאות מימון גבוהות יותר מחברות גדולות.

שנית, לחברות קטנות יש פוטנציאל משמעותי המונע על ידי חדשנות: מייקל האברד, מנהל תיקים בכיר של קרן Thrivent Small Cap, ציין כי "חברות קטנות יכולות להשיק מוצרים חדשים מהר יותר וברווחיות רבה יותר מאשר בעבר". הוא טוען כי לחברות גדולות אין את אותם יתרונות, עקב אינרציה בירוקרטית והיענותן לסטטוס קוו.

לבסוף הם מציינים כי מניות קטנות זולות במיוחד יחסית למניות גדולות. לדוגמה, מדד S&P 600 נסחר במכפיל רווח של 16 לעומת מכפיל הרווח של מדד S&P 500 שעומד על 23.