הבורסה חוזרת אחרי שלושה ימים, ואלו המניות שצפויות לזנק

1. שוקי המניות

הבורסה המקומית חוזרת היום מפסק זמן מאולץ לרגל ראש השנה. דומה שה"טיים אאוט" הגיע בזמן - מאז שנגעה בשיא ב-9 בספטמבר (יום התקיפה של בכירי חמאס בדוחא), השילה מעל ל-5%, כשבתווך היה לנו את "נאום ספרטה" הקודר של ראש הממשלה שסיפר לנו כמה שהולך להיות פה רע ולבד, הימשכות המלחמה בעזה, ההכרה הבין־לאומית המתרחבת במדינה פלסטינית, איומים בסנקציות סחר מאירופה וחשש ליציבות של הסכמי אברהם. גם יום המסחר האחרון בתשפ"ה, ננעל בירידות. ת"א 35 ירד ב-1.6%, ת"א 90 ב-1.8%, ת"א בנקים נסוג ב-2% ות"א נדל"ן ב-1.6%.

בשוק מתחילים להפנים שהמלחמה לא תסתיים מהר כפי שקיוו, וכי הצמיחה המהירה שתבוא בעקבותיו תתעכב. בבלומברג מעריכים שהמאמץ של ישראל להשתלט על העיר עזה צפוי להוסיף כ־25 מיליארד שקל (7.5 מיליארד דולר) לחשבון המלחמה עד סוף השנה. יעד הגירעון יגדל ל־5.2%, ובשל ההסלמה בלחימה ייתכנו עדכונים נוספים.

ואיך תחזור הבורסה מפסק הזמן? קשה לתאר כרגע בשורה אחרת מסיום המלחמה והחזרת החטופים שיכולה להרים את השוק. ככל שיהיו ירידות במניות המקומיות - ממדד הביטוח, הבנקים או הנדל"ן, אלה יתאזנו במידה מסוימת על־ידי המניות הדואליות, שחוזרות למסחר בת"א בפער חיובי די גדול - בראשון קמטק (9%), טבע (5%) וטאואר (3%); גם איי.סי.אל ואלביט מערכות (2%) ירשמו עליות.

מניות שיהיו היום במוקד - אל על מינתה מנכ"ל חדש. מנגד, נופר אנרג'י ללא מנכ"ל - עמי לנדאו לא יכהן כמנכ"ל חברת האנרגיה המתחדשת נופר לאחר שהמוסדיים התנגדו לתנאי השכר שלו. כדאי גם לשים לב לשוק האנרגיה - במוקד יהיו מניות קבוצת דליה , שחתמה על הסכמי תחזוקה עם Siemens ב-100 מיליון שקל לשנה, וטראלייט , שמקבלת 470 מיליון שקל מבנק מזרחי טפחות למימון פרויקט תענך 2.

בשוק כרטיסי האשראי, הסתיים לקראת החג המעבר של חברות כרטיסי האשראי לבעלותם של הטייקונים במשק. בליל שישי, בנק דיסקונט מכר את השליטה בחברת כרטיסי האשראי כאל (72%) לידי קבוצת יוניון השקעות־הראל השקעות. השתיים בשליטת ג'ורג' חורש ויאיר המבורגר. איתם, עשוי להמשיך להחזיק בכאל גם צדיק בינו, בעל השליטה בבנק הבינלאומי. הם מצטרפים ליצחק תשובה, שהשתלט על ישראכרט לפני כחודשיים, באמצעות קבוצת דלק; וחברת כרטיסי האשראי מקס נשלטת בידי כלל עסקי ביטוח , שבעל המניות הגדול בה הוא אלפרד אקירוב - טייקון נדל"ן ומלונאות, המחזיק באמצעות אלרוב כ-14.5% מכלל ונחשב לבעל המניות הגדול בחברה.

ביום שני, צפויה הריבית בישראל להישאר ללא שינוי. מודי שפריר, אסטרטג שווקים ראשי בבנק הפועלים העריך ש" מדד חודש אוגוסט אשר הצביע על המשך סביבת אינפלציה גבוהה (במיוחד אינפלציית השירותים), בשילוב עם שוק התעסוקה 'ההדוק מאד' והתרחבות המלחמה בעזה, תומכים בהערכתנו כי ריבית ב"י לא תרד בסוף החודש" (ראו הרחבה תחת סעיף 4). הורדת ריבית מפתיעה תביא כנראה לעליות בבורסה.

בשורה התחתונה, אנו נכנסים לשנת תשפ"ו עם חששות וסיכונים שמזכירים את אלו ששררו בפתיחת שנת תשפ"ה, בה עלתה הבורסה בכ-45%.

לפני שבעה ימים, יו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב ג’רום פאוול נתן לשוק את מה שהוא רצה - הורדת ריבית. השוק הגיב בהתאם, עם ראלי של שלושה ימי מסחר שכולם הסתיימו בשיאים. ביום שלישי האחרון, נבלמו העליות, לאחר שאותו פאוול העמיק את החששות לגבי שווי המניות, כאשר אמר כי "מחירי המניות מוערכים ברמה גבוהה למדי". הוא חזר על עמדתו שלפיה קובעי המדיניות צפויים לעמוד בפני דרך קשה בעת שישקלו הורדות ריבית נוספות. "מצב מאתגר", אמר.

במאי 2026, צפויים שינויים פרסונליים משמעותיים, כהונתו של פאוול תסתיים, והנשיא טראמפ צפוי למנות מחליף. רמז ראשון לגישה של ממשל טראמפ כבר קיבלנו בהחלטה האחרונה, דרך סטיבן מירן שתמך בהפחתה חדה יותר.

אמש (ד') בוול סטריט, השוק המשיך לדשדש והמדדים המובילים ירדו בכ-0.3%, למרות הפתיחה החיובית שנבעה סביב תחום הבינה המלאכותית, הפעם בהובלת סין. ענקית הטכנולוגיה הסינית עליבאבא הגדילה את התחייבותה להשקעות ב־AI והשיקה מודל חדש, מה שהזניק את המניה בכ-8%.

אינטל זינקה ב-6%, לאחר שבבלומברג דווח שהחברה פנתה לאפל בבקשה לשקול השקעה ביצרנית השבבים המתקשה, כך לפי מקורות יודעי דבר. מדובר במהלך שנועד לחזק את עסקי אינטל, שנמצאת כיום בבעלות חלקית של ממשלת ארה"ב.

במהלך החג אירעו שני ארועים משמעותיים בוול סטריט:

אורקל הודיעה כי המנכ״לית צפרא כץ תסיים את תפקידה ותעבור לכהן כסגן היו״ר, כאשר במקומה ימונו כמנכ״לים משותפים. את כץ יחליפו כמנכ״לים משותפים - נשיא חטיבת תשתיות הענן שלה, קליי מגוירק, ונשיא חטיבת התעשיות, מייק סיציליה.

אנבידיה ו־ OpenAI הודיעו על שותפות אסטרטגית, במסגרתה תשקיע יצרנית השבבים עד 100 מיליארד דולר בחברת הבינה המלאכותית. ההשקעה תתבצע בהדרגה ותותנה בפריסת תשתיות חישוב חדשות, בהיקף חסר־תקדים של 10 גיגה־וואט.

המשקיעים ממתינים ליום שישי לפרסום נתון מדד מחירי הצריכה האישית (PCE), מדד האינפלציה המועדף על הפד. נוסף על כך, היום בצהריים יפורסמו נתוני התביעות הראשוניות לאבטלה, שיספקו אינדיקציה לגבי הכיוון אליו הולך שוק התעסוקה בארה"ב. סיכון נוסף בשוק צפוי לקראת לקראת מועד ה־30 בספטמבר, לאחר שהסנאט דחה בשבוע שעבר הצעות של רפובליקנים ודמוקרטים למימון זמני של הממשל הפדרלי. ביום שלישי, ביטל טראמפ פגישה מתוכננת עם בכירי הדמוקרטים בקונגרס, באומרו כי פגישה כזו "לא יכולה להיות פרודוקטיבית".

2. שוקי האג"ח

למרות הסיכונים שמרחפים מעל הבורסה המקומית, לא נרשמה בינתיים עלייה בפרמיית הסיכון ובמרווחי אגרות החוב של ישראל הנקובות במט"ח. גם השקל נותר יחסית יציב. תשואות האג"ח הממשלתיות השקליות עלו בשבוע האחרון לכל אורך העקום, כאשר התשואה ל-10 שנים עלתה בכ-9 נקודות בסיס לרמה של 4.16%.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות הבוקר ביציבות. התשואה לעשר שנים עומדת על כ-4.14%, כאשר התשואה לשנתיים עומדת על כ-3.6%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נחלש הבוקר בכ-0.2% מול הדולר, ושערו עומד כעת על 3.34 שקלים. מדד הדולר (DXY), האומד את כוחו למול סל של מטבעות נבחרים ברחבי העולם, עולה בכ-0.1%.

מחירי הנפט יורדים קלות הבוקר, לאחר שאתמול אלו עלו לשיא של כחודש וחצי, בעקבות ירידה מפתיעה במלאי הנפט הגולמי בארה"ב, כמו גם חששות שהמתקפות האוקראיניות על תשתיות האנרגיה ברוסיה ישבשו את שרשרת אספקת הנפט - כך מדווחים ב-CNBC. באתר הכלכלי מדווחים כי הסיבה לירידות הבוקר נעוצה במימושים. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-64.7 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומט על כ-69 דולר.

מחירי הזהב נסחרים הבוקר ביציבות. מחיר אונקיית זהב בזמן אמת (ספוט) עומד על 3,735 דולר, בעוד שהחוזים העתידיים על הזהב עומדים על רמה של 3,765 דולר לאונקיה.

בשוק הקריפטו, הביטקוין יורד הבוקר ומחירו נע סביב 111 אלף דולר.

4. מאקרו

בענקית ההשקעות סיטי מעריכים כי בנק ישראל יותיר את הריבית על כנה בהחלטה הצפויה ביום שני בשבוע הבא. במסמך למשקיעים שהגיע לידי גלובס נכתב כי "אמנם לא מדובר בהחלטה סגורה וברורה כמו בפעמים קודמות, אך אינפלציה גבוהה מהצפוי, עצירת ההתרופפות בשוק העבודה, והאי־ודאות לגבי ההתפתחויות האחרונות במבצע בעזה - כולם הופכים הורדת ריבית ביום שני ללא סבירה".

בעוד שבסיטי מציינים כי הנתונים תומכים בהפחתת ריבית בקרוב, להערכת הבנק, הסיכונים ואי־הוודאות יהיו הגורם המכריע: "מול רקע של סיכונים גיאו-פוליטיים, מגבלות היצע ואתגרים פיסקליים, אנו מעריכים שבנק ישראל ימשיך לנקוט מדיניות זהירה ומחושבת, כשהמיקוד העיקרי בגישה זו יהיה במניעת סיכונים של עליית האינפלציה".

בסיטי מאמינים כי על רקע הסיכונים, הורדת ריבית בישראל תתרחש רק בתחילת 2026. "אנו מעבירים את תרחיש הבסיס שלנו להפחתת ריבית הבאה לחודש פברואר", כתבו בסיטי. "נטל ההוכחה הוא לדעתנו על הצורך בהפחתת ריבית ולא על האפשרות לעשות זאת. כלומר, אלא אם כן נראה שינוי מובהק ביום שני, תרחיש ברירת המחדל מבחינתנו הוא חידוש ההפחתות רק כאשר האינפלציה תשוב בצורה יציבה יותר לתחום היעד".

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב, התייחס בסקירה שפרסם בתחילת השבוע לתמחור של השוק המקומי. לדבריו, "האירועים הגאופוליטיים-ביטחוניים שהיו בשבועות האחרונים בישראל לא גרמו לעלייה בפרמיית הסיכון CDS ולא במרווח האג"ח הדולרי. גם השקל נותר יחסית יציב (נציין רק שלאור העליות במניות האמריקאיות הוא היה אמור להתחזק). עם זאת, השווקים בישראל הציגו ביצועים נחותים".

זבז'ינסקי הוסיף כי "השוק בישראל נמצא במצב FOMO. הסיכונים עולים, אך המשקיעים מפחדים לפספס את הראלי שצפוי להתרחש אם וכאשר המלחמה תסתיים. כל זה גורם לשווקים להתנפח תוך כדי היחלשות בכלכלה. היחס בין שווי שוק המניות לתמ"ג הנומינאלי עלה לרמה הגבוהה לפחות מאז 2011. מכפיל הרווח (ידוע) של מדד ת"א 125 ברמה גבוהה מאז 2021, כאשר מכפיל המכירות חצה את הרמה 2, שהוא מעולם לא התקרב אליה".

בהמשך, ציין זבז'ינסקי כי "משקל החזקות הזרים במניות בישראל מסך השוק נותר די יציב בשנתיים האחרונות ברמה של כ-20%. לעומת זאת, משקל המוסדיים ירד בשנה האחרונה בכ-2% לכ-24% ומשקל קרנות הנאמנות עולה בהתמדה. גם התמחור בשוק האג"ח הממשלתיות משקף אופטימיות גדולה. השווקים מגלמים שבעוד שנה הפער בין הריבית בישראל לבין ה-FED יעמוד על כ-0.75%. למרות זאת, פערי התשואות בין האג"ח ל-10 שנים אפסי. אפילו הפער לשנתיים עומד על כ-0.4% בלבד".

לדברי זבז'ינסקי, "עליית הסיכונים מקטינה את הסיכוי להורדת ריבית על־ידי בנק ישראל. אנו מעלים את התחזית לריבית בנק ישראל בעוד שנה ל-3.5%-3.75%".

5. תחזית

אנדרו סלימון, מנהל תיקי השקעות בכיר בבנק ההשקעות מורגן סטנלי, מאמין כי השוק השורי בארה"ב צפוי להימשך עד סוף השנה, על אף הערכות השווי הגבוהות של ה-S&P 500, אם כי תיתכן הפסקה של העליות בדרך.

בשיחה שקיים האנליסט עם האתר הכלכלי מרקטוואץ', הוא המליץ להמשיך להחזיק במניות בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים והתעשייה. לדבריו, אפילו אם המחירים שלהם מעט גבוהים יתר על המידה, האזורים היותר מחזוריים של שוק המניות ככל הנראה ימשיכו להניב ביצועים טובים השנה; זאת, בין היתר, מכיוון שהפדרל ריזרב המשיך בשבוע שעבר במתווה הורדות הריבית שלו, כאשר לא צפוי מיתון באופק.

סלימון רואה את החלטת הפדרל ריזרב להוריד ריבית בשבוע שעבר ככזו שמאותתת על כך שלא נראה מיתון באופק ("no-recession cut"). סלימון מציין כי באופן היסטורי, כאשר הבנק המרכזי ממשיך להוריד ריבית לאחר הפסקה, ואין סימנים של מיתון, שוק המניות נוטה לעלות. סלימון הוסיף כי מניות בעלות קצב צמיחה גבוה יותר נוטות לעבוד טוב בתרחיש מסוג כזה, וכי זה מה שנצפה עד כה מאז הורדת הריבית של הפד.

לדברי סלימון, הרבעון הרביעי של השנה הוא לא זמן טוב לשינויים מהותיים בתיק ההשקעות, מכיוון שלרוב, המניות שמניבות ביצועים טובים מתחילת השנה, ממשיכות להניב ביצועים טובים גם בשלושת החודשים האחרונים שלה.

מעבר למניות הביג טק, סלימון אמר שהוא מאמין בחלק מהמניות במגזר התעשייתי, מכיוון שהן עשויות להרוויח מגידול המשמעותי בתחום התשתיות לבינה מלאכותית. באשר לסקטור הפיננסים, הוא רואה במניות הבנקים להשקעות ככאלה ש"זועקות גבוה יותר", כלשונו, ואומר שזה עשוי להיות סימן לגל מסתמן של הנפקות ראשוניות לציבור ולהוצאות הון על מיזוגים ורכישות - אלו מעודדים על־ידי רמת ריבית נמוכה יותר.

באשר לביצועי הכלכלה האמריקאית, סלימון אמר כי "הכלכלה הוכיחה את עצמה כאיתנה יותר מהציפיות של וול סטריט". לדבריו, רווחי החברות ל-2025-2026, ככל הנראה, יהיו גבוהים יותר מתחזיות האנליסטים בוול סטריט; זאת, כאשר בינתיים, המכסים לא מכבידים על השוק כפי שחששו תחילה. סלימון הוסיף כי חלק מהעסקים ביצעו התייעלויות כדי לאזן את השפעת המכסים ולשמור על שולי הרווח, וכי זו עשויה להיות אחת הסיבות להאטה בשוק התעסוקה בארה"ב.

סלימון מציין כי "למרות שאני חושב שהשוק מתוח עד הקצה", שוק המניות האמריקאי עשוי לא לראות יותר מהפסקה בטיפוס שלו, בניגוד לתיקון; זאת, בין היתר, מכיוון שהרבה משקיעים "יושבים על הגדר", וממתינים להיכנס בירידות כהזדמנות להשקעה.