סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:48

במסחר במטבע חוץ, השקל נחלש הבוקר בכ-0.5% ונסחר כעת ב-3.29 שקלים לדולר, וזאת בהתאם למגמה בעולם, מדד הדולר DXY מתחזק בכ-0.3%. הדולר הניו זילנדי יורד בחדות לאחר הורדת הריבית במדינה. הין היפני נחלש ב-0.4% מול הדולר, לשער של 152.43 ין לדולר - רמתו הנמוכה ביותר מאז פברואר.

השקל המשיך בימי החג את המגמה החיובית שלו מול הדולר ונסחר בשיא של 3 שנים, 3.28 שקלים וזאת למרות שהדולר התחזק מול המטבעות העיקריים בימים האחורנים, בעיקר מול האירו, הליש"ט והין היפני.

השקל מסכם עלייה של 14% ב-12 החודשים שחלפו, ועלייה של 8.6% מול היורו לאורך אותה התקופ. מאז השפל בסוף אוקטובר 2023, התחזק השקל בכ-20% מול הדולר. הבוקר נסחר המטבע המקומי ביציבות, 3.277 שקלים לדולר.

בתחילת השבוע, התייחס לכך מודי שפריר, אסטרטג שווקים ראשי בבנק הפועלים, שציין כי "התגברות האופטימיות בשווקים כי תוכנת טראמפ לסיום המלחמה והחזרת החטופים תקרום עור וגידים מובילה הבוקר להמשך התחזקות חדה של שער השקל כנגד סל המטבעות. השקל סגר את הסופ"ש הקודם בקרבת רמת שיא היסטורית כנגד סל המטבעות כך שסביר להניח כי השקל יתחזק היום לרמת שיא היסטורית".

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

08:10

1.שוק המניות

לאחר שני ימי החג, הבורסה חוזרת היום וצפויה להיפתח במגמה מעורבת - ברור שכל העיניים והאוזניים יופנו למו"מ בקהיר על הפסקת המלחמה בעזה. ימי המסחר המקוצרים והמחזור שצפוי להיות דליל יחסית יעלה את התנודתיות. המסחר ינעל ב-14:30 לרגל חג הסוכות.

נכון לעכשיו, כל הנוגעים בדבר משדרים אופטימיות, בכירים אמריקנים וישראלים אומרים שהמשא ומתן, שבמהלך היממה האחרונה היה בעיקר טכני והתמקד במיפוי הפערים הנותרים, יגיע לשלב הקריטי רק כאשר וויטקוף וקושנר ינחתו בשארם א-שייח' היום בבוקר. מקור הבקיא בפרטי המו"מ אמר לרויטרס כי הדיונים שייערכו היום צפויים להיות "אינדיקטור מכריע" להתקדמות, על רקע השתתפותם של המתווכים הבכירים ובראשם ראש ממשלת קטאר.

למרות האופוריה של הימים האחרונים בעקבות 21 נקודות של "תכנית טראמפ" לסיום המלחמה בעזה והחזרת החטופים. השאלה שנשאלת עתה היא האם כל הבשורות הטובות כבר מתומחרות? המשקיעים תמחרו בימים האחרונים סיום מוצלח של המו"מ, שפרמיית הסיכון תמשיך לרדת, שתהיה ירידה של חרמות, חידוש קשרים עסקיים עם מדינות האזור, ושכל זה יתורגם מהר, כך מקווים לציפיות צמיחה ולהורדת ריבית - אבל לא בטוח שכל אלה יקרו כל כך מהר.

לבד מהשיאים שבהם נסחרת כעת הבורסה, סיכונים נוספים הם אפקט "קנה בשמועה ומכור בידיעה" - השוק מתמחר שמועות ותחזיות מראש, כשהחדשות הרשמיות מתפרסמות - לא תמיד נשאר "דלק" להמשך עלייה, ולעיתים יש ירידות כי המשקיעים מממשים רווחים. יש גם שחוששים להשאר עם הפוזיציות פתוחות בהינתן שנותרו יומיים של מסחר לסוף השבוע וגם בשבוע הבא יהיו מעט ימי מסחר שיהיו מקוצרים בשעות. "כמשקיע ערך, לדעתי שוק המניות הישראלי ברמה הפונדמנטלית הוא יקר", אמר לגלובס תמיר גלוסקה, מנכ"ל קרן הגידור קאי קפיטל. גורם ותיק נוסף אמר ש"אי־הוודאות בתקופה זו רבה, וחלק מהמשקיעים לוקחים את ימי המסחר המעטים בתקופה זו בחשבון".

המניות הדואליות יעיבו על פתיחת המסחר - בעיקר מניות נייס , נובה וטאואר שחוזרת עם פער שלילי של מעל 2.5%. אלביט מערכות וטבע צפויות לרדת בפתיחה בעד 1%, מנגד, אורמת עם פער חיובי של כ-4%.

ביום ראשון לפני החג, העליות החדות בפתיחה התמתנו לקראת הסגירה, שלושת המדדים המרכזיים סיימו בכל זאתבעליות: מדד ת״א 125 עלה בכ־0.6%, מדד ת״א 90 הוסיף כ־1.5%, ומדד ת״א 35 טיפס בכ־0.3%. בתוך כך נשברו שוב שיאים ת״א 35 בפעם ה־40 מתחילת השנה, ת״א 90 בפעם ה־32 ות״א 125 בפעם ה־37.

מדד הבנקים ירד בראשון ב-2.5% כסימן לחשש כי סיום המלחמה יוביל להורדת ריבית של בנק ישראל, מהלך שצפוי לפגוע ברווחי הבנקים. בכיר במערכת הבנקאית מעריך בזהירות כי "השוק חושב שהסכם מול חמאס יאיץ את הליך הורדת הריבית על־ידי בנק ישראל, והמשקיעים במניות הבנקים ממש לא אוהבים את זה, לכן מדד הבנקים הוא מהראשונים לרדת".

בערב החג פורסם שד"ר צבי מרום לשעבר מנכ"ל באטמ מחסל את אחזקותיו בחברה בדרך יצירתית: הוא מוכר לחברה את מניותיו, המהוות 22% מהחברה, ומקבל בתמורה את פעילות באטם בתחום הפצת מוצרי דיאגנוסטיקה ברומניה, המאוגדת תחת חברת AMS. בעקבות המהלך מרום גם יתפטר מדירקטוריון החברה.

עוד לפני החג, בכירי הבורסה לניירות ערך מימשו אופציות ומכרו מניות במעל ל-70 מיליון שקל. שבעה בכירים, בהם יו"ר הבורסה, הדוברת וסמנכ"לים בכירים אחרים, מימשו אופציות למניות שברשותם ומכרו לאחר מכן מניות, תוך שהם מנצלים את הגאות המרשימה במניית הבורסה עצמה.

במקביל, מועד עדכון המדדים הקרוב בת"א מתקדם בצעדי ענק כאשר חמישה מתוך עשרת הימים הקובעים לעדכון המדדים חלפו (בעקבות החגים, אלה יסתיימו ב-16 באוקטובר). נכון לעכשיו השינויים הצפויים במדד ת"א 35 הן כניסתן של החברה הביטחונית נקסט ויז'ן ושל חברת הביטוח מגדל. בעקבות כך יציאתן של שתי המניות בעלות שווי השוק הנמוך ביותר - שכעת הן חברת הגז אנרג'יאן וחברה לישראל.

● ניתוח | "במילה אחת - וואו": הרבעון שיקבע האם החוסכים יסכמו את השנה הטובה ביותר מאז 2009

באסיה מגמה שלילית הבוקר - הבורסה בהונג קונג המובילה את הירידות על רקע חולשה במניות הטכנולוגיה, בעוד שהראלי המרשים בבורסות יפן נראה כעת מתקרר.

מדד הנג סנג של הונג קונג יורד ב־1% במסחר הבוקר בשל ירידות חדות במניות הטכנולוגיה. מנגד, מדד ניקיי 225 ביפן נסחר ביציבות, ואילו מדד TOPIX עלה ב־0.7%. שני המדדים היפניים נסחרו מתחת לשיאים שנרשמו בתחילת השבוע, לאחר בחירתה של סנה טקאיצ’י לראשות המפלגה הליברלית־דמוקרטית השלטת במדינה, מהלך שהתקבל כקו כלכלי יוני יותר.

החוזים העתידיים בוול סטריט בעליות קטנות הבוקר.

אתמול, וול סטריט התקשתה לשמור על התנופה, כאשר הראלי שהביא את המניות לשיאים החל להראות סימני עייפות. המדדים קטעו רצף של שבעה ימי עליות, לאחר שחששות סביב השבתת הממשל הפדרלי בארה"ב, הנמצאת ביומה השמיני, האפילו בהשפעתם על המשך הקדחת סביב בינה מלאכותית. הדאו איבד 0.2%, S&P 500 השיל 0.4%, הנאסד"ק ננעל בירידות של כ-0.7%.

האופטימיות שנבעה מהביקוש הגואה לבינה מלאכותית מפנה מקום לחששות שהראלי הפך מוגזם, לאחר זינוק של 16 טריליון דולר בשווי מדד S&P 500 מאז השפל של אפריל. גל האופטימיות סביב הבינה המלאכותית דחף את המדדים לסדרה של שיאים והאפיל על חששות כגון השבתת הממשל האמריקאי. במקביל, נרשמו קריאות גוברות ל"קונסולידציה" בשוק. לפי גולדמן זאקס, סנטימנט השוק בקרב לקוחות הגיע בשבוע שעבר לרמתו הגבוהה ביותר מאז דצמבר. מדד דומה של ברקליס מצביע על רמות קרובות ל"אופוריה". "הסיכון למימוש רווחים עלה במהירות בשווקים, ובמיוחד במדד הנאסד"ק - דבר שעלול להגביל את פוטנציאל העליות", אמר כריס מונטגו מסיטיגרופ.

אתמול, מניית חברת הכרייה הקנדית Trilogy Metals (TMQ) זינקה ביותר מ־250%, בעקבות דיווח כי ממשל טראמפ רוכש 10% מהחברה.

אירוע הגדול של השבוע עד כה הוא רכישת הענק שהוכרזה ביום שני, לפיו חברת הבינה המלאכותית OpenAI צפויה לרכוש עד 10% מהמניות של חברת השבבים AMD תמורת עשרות מיליארדי דולרים. המהלך הביא לזינוק של 34% במניית AMD שעלתה גם אתמול.

אורקל נפלה אתמול במעל 2% לאחר הפרסום לפיו החברה הפסידה 100 מיליון דולר ברבעון האחרון מהשכרת השבב החם ביותר של אנבידיה.

יצרנית המחשבים דל הכפילה כמעט את תחזיותיה לצמיחה ארוכת טווח במכירות וברווחים, תוך הצבעה על פוטנציאל אדיר מהתרחבות השימוש בבינה מלאכותית. המניה עלתה ב-3.5%.

במהלך השבוע הבא תיפתח עונת הדוחות הכספיים בוול סטריט, וכשנחזור מהחגים בישראל, הדוחות האלה יעמדו במרכז השיח בשווקים. בתקופה הקרובה השוק האמריקאי יהיה רגיש במיוחד לתוצאות הכספיות של החברות ולנתוני התעסוקה. בגלל השבתת הממשל בארה״ב, לא פורסם ביום שישי האחרון נתון התעסוקה. הנושא של השבתת הממשל מעסיק את המשקיעים, ואי-פרסום נתוני התעסוקה מוסיף עמימות ביחס למצב הכלכלה האמריקאית ותוואי הריבית העתידי.

● WSJ | איך הפכה "כנופיית פלנטיר" לכוח שמניע את עמק הסיליקון

2. שוק האג"ח

בשוק החוב המקומי, נרשמו בשבוע החולף ביקושים נאים על רקע האופטימיות סביב סיום המלחמה. מדדי התל בונד הקונצרניים סיכמו את השבוע בעליות של עד 0.8%, כאשר מדד תל גוב־שקלי 10+ הוסיף לערכו 1.5%.

מנגד, בשוק החוב האמריקאי נרשמו אתמול עליות לכל אורך העקום ותשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסוגו בפעם הראשונה מזה שלושה ימים. בשוק נרשמה תנודתיות לקראת מכרז אג"ח ממשלתי בהיקף 58 מיליארד דולר. התשואה לעשר שנים ירדה בכ-5 נקודות בסיס, לרמה של כ-4.1%, בעוד התשואה לחמש שנים ירדה ל-3.69%.

3. סחורות ומטבעות

השקל המשיך בימי החג את המגמה החיובית שלו מול הדולר ונסחר בשיא של 3 שנים, 3.28 שקלים וזאת למרות שהדולר התחזק מול המטבעות העיקריים בימים האחורנים, בעיקר מול האירו, הליש"ט והין היפני.

השקל מסכם עלייה של 14% ב-12 החודשים שחלפו, ועלייה של 8.6% מול היורו לאורך אותה התקופ. מאז השפל בסוף אוקטובר 2023, התחזק השקל בכ-20% מול הדולר. הבוקר נסחר המטבע המקומי ביציבות, 3.277 שקלים לדולר.

בתחילת השבוע, התייחס לכך מודי שפריר, אסטרטג שווקים ראשי בבנק הפועלים, שציין כי "התגברות האופטימיות בשווקים כי תוכנת טראמפ לסיום המלחמה והחזרת החטופים תקרום עור וגידים מובילה הבוקר להמשך התחזקות חדה של שער השקל כנגד סל המטבעות. השקל סגר את הסופ"ש הקודם בקרבת רמת שיא היסטורית כנגד סל המטבעות כך שסביר להניח כי השקל יתחזק היום לרמת שיא היסטורית".

מחיר הזהב אתמול טיפס לראשונה ל־4,000 דולר לאונקיה, במהלך שמסמן נהירה של משקיעים לנכסים אלטרנטיביים על רקע דאגה באשר לעתיד הכלכלה האמריקאית ולמעמדה בעולם.

מחיר המתכת היקרה זינק השנה ביותר מ־50% - עלייה חדה אף יותר מזו שנרשמה במהלך כמה מהמשברים הגדולים בתולדות ארה"ב. למעשה, מאז זעזוע האינפלציה של 1979 לא נסק הזהב בקצב כה חד בתוך שנה אחת.הזהב פרץ מעלה בעיקר בשל חששות כי הנשיא דונלד טראמפ עלול לערער את הסדר הכלכלי העולמי שלאחר מלחמת העולם השנייה, המבוסס על הדולר האמריקאי.

בגולדמן זאקס מעריכים כי מחיר הזהב יגיע לכ־ 4,900 דולר לאונקיה עד דצמבר 2026 , כאשר בנקים מרכזיים ימשיכו להגדיל את עתודותיהם במתכת היקרה, ומשקיעים נוספים ייכנסו דרך קרנות סל (ETF).

מייסד קרן הגידור ברידג'ווטר, ריי דליו, אמר כי משקיעים צריכים להקצות עד 15% מהתיק שלהם לזהב, גם לאחר שהמתכת היקרה זינקה לשיא היסטורי חדש. "זהב הוא מגוון מצוין בתיק ההשקעות," אמר דאליו ביום שלישי בפורום הכלכלי של גריניץ' שבקונטיקט. "אם מסתכלים על זה מנקודת מבט של הקצאת נכסים אסטרטגית, סביר להניח שכדאי להחזיק כ־15% מהתיק בזהב… משום שזה נכס אחד שעובד היטב כאשר החלקים הרגילים בתיק יורדים.

המיליארדר השווה את הסביבה הנוכחית לתחילת שנות ה־70, אז אינפלציה גבוהה, הוצאות ממשלה כבדות ורמות חוב גדולות ערערו את האמון בנכסים ובמטבעות פיאט. "זה מאוד מזכיר את תחילת שנות ה־70… השאלה היא איפה אתה שם את הכסף שלך?" אמר. "כאשר אתה מחזיק כסף ומשקיע אותו באג"ח, ובזמן שיש היצע כה גדול של חוב ומכשירי חוב, זה כבר לא משמש כאמצעי יעיל לשימור עושר".

4. מאקרו

להערכת בית ההשקעות פסגות, מעבר להשפעת הסנטימנט שעשוי להביא לזינוק חד פעמי בצריכה הפרטית, בטווח קצר ההשפעה החיובית העיקרית של ההסכם היא על הריבית. בנק ישראל ציין באופן כמעט מפורש שללא אי הוודאות הביטחונית הריבית כבר הייתה יורדת בהחלטה האחרונה. לכן, במידה ואכן המלחמה מסתיימת בבנק ישראל ישקלו כנראה להפחית את הריבית.

לפי פסגות, בהסתכלות לטווח ארוך יותר עולה השאלה לגבי ההשפעות הכלכליות הריאליות של סיום המלחמה על המשק. "בהיבט זה אנו נותרים כנראה מעט סקפטיים יותר מהקונצנזוס. גם אם סיום המלחמה יאפשר התאוששות מהירה יותר של המשק וחזרה למגמת הצמיחה ארוכת הטווח, מגמה זו לא צפויה להשתנות. במילים אחרות יש פה סיפור שהוא מחזורי ולא מבני. כדי להסביר מדוע אלו הן ההערכות שלנו נשאל את השאלה הבאה: עד כמה לסביבה הביטחונית הייתה השפעה שלילית על מגמת הצמיחה של ישראל בעשורים האחרונים? התשובה לשאלה הזו היא להערכתנו שכמעט ולא הייתה כזו השפעה מלבד לזו הנובעת מתקציב הביטחון. בשורה התחתונה, פוטנציאל הצמיחה של מדינה משתנה לעיתים נדירות מאוד ורק אם יש שינוי מבני אמיתי במשק. פוטנציאל הצמיחה של ישראל שעמד בעשורים האחרונים על כ-3.5% בשנה לא "סבל" מהמצב הביטחוני ולכן הוא לא צפוי להיות גבוה יותר בעתיד".

"השינוי המבני העיקרי שיכול להתרחש אם אכן התרחיש של שיפור בסביבה הביטחונית לטווח ארוך יתממש הוא הקטנה פרמננטית של תקציב הביטחון. תקציב זה שעמד ב-2025 על 113 מיליארד שקל הוא כמובן הסעיף הגדול ביותר בתקציב המדינה וצמצום שלו יאפשר ל הוציא יותר כספים על סעיפים מעודדי צמיחה כמו חינוך, תחבורה ועוד".

"עם זאת כדאי לזכור שכמחצית מהוצאות הביטחון הן הוצאות שכר ולכן כדי לצמצם אותן יש צורך בתהליך ארוך מאוד של שינוי במבנה הצבא הכולל רפורמות ענק. בהתאם לכך, גם למי שמעדיף להסתכל על המציאות במשקפיים הורודים ביותר שניתן למצוא נמליץ למצוא זוג עם מספר גבוה במיוחד שכן הוא יצטרך להסתכל רחוק מאוד".

לפי בית ההשקעות, מדד חודש ספטמבר צפוי לרדת ב-0.3% והאינפלציה צפויה לרדת ל-2.7%. עוד מעריכים בפסגות כי האינפלציה צפויה להישאר קרובה לטווח העליון של היעד עד תחילת 2026, אז יצאו השפעות העלאות המיסים מתחילת השנה מהחישוב. מנגד, הנתונים הריאליים לא מצביעים על האטה כלכלית שמחייבת התערבות של בנק ישראל. התחזית לריבית תלויה באופן כמעט בלעדי בהחלטת חמאס ובהתקדמות תוכנית 21 הנקודות של טראמפ. ככל שתוכנית זו תתקדם יתכן בהחלט שבבנק ישראל יפחיתו את הריבית בהחלטה הקרובה.

בעולם, ארגון הסחר העולמי (WTO) עדכן כלפי מעלה את תחזית הצמיחה בהיקפי הסחר לשנת 2025, אך התריע כי בשנת 2026 צפויה האטה חדה. בדוח "Global Trade Outlook and Statistics" שפורסם השבוע צופה הארגון צמיחה של 2.4% בנפחי הסחר העולמי בשנה הבאה - עלייה משמעותית לעומת תחזית קודמת שעמדה על 0.9% בלבד. עם זאת, התחזית ל־2026 קוצצה מ־1.8% ל־0.5% בלבד, על רקע התקררות הכלכלה העולמית והשפעתם המלאה של המכסים שהוטלו לאחרונה.

מנכ"לית הארגון, נגוזי אוקונג'ו־איוואלה, הדגישה כי השילוב בין תגובות מדודות של מדינות לשינויים במכסים, הפוטנציאל העצום של הבינה המלאכותית והתגברות הסחר בין מדינות מתפתחות, סייע למתן את הפגיעה בסחר בשנת 2025. עם זאת, היא הזהירה כי "השיבושים במערכת הסחר העולמית הם קריאת השכמה למדינות לפעול יחד ולבסס תשתית חזקה יותר שתספק רווחה רחבה יותר לכולם."

5. תחזית

על אף חששות גוברים מסגירת ממשל והזהרות חדשות מפני "בועת" בינה מלאכותית, אסטרטגים בוול סטריט מעריכים כי עדיין יש פוטנציאל לעליות במניות האמריקאיות לקראת סוף השנה.

אד יארדני, נשיא Yardeni Research, העלה את תחזיתו למדד S&P 500 ל־7,000 נקודות, ותיאר את העליות האחרונות כ"עלייה איטית אך מתמשכת" המונעת על ידי עמידות הרווחים ותמיכה נוספת מהפחתות הריבית של הפד.

ג'וליאן עמנואל מ־Evercore ISI שמר על יעד בסיסי של 7,750 לשנת 2026, ואף נתן סבירות של 30% ל"תרחיש בועה" שיכול להביא את המדד לרמה של 9,000 כבר עד סוף השנה הבאה, בהנעת שווקי ההון והמשך ההשקעות בבינה מלאכותית.

אותות לאותה התלהבות כבר ניכרים: ביום שני הודיעה OpenAI על עסקה של מיליארדי דולרים עם AMD, הכוללת אופציה לרכישת עד 10% ממניות יצרנית השבבים - מהלך שמנהלי החברות תיארו כ"פרויקט הבינה המלאכותית השאפתני ביותר בעולם".

בינתיים, שווי השוק של המניות נמצא ברמות גבוהות מהנורמות ההיסטוריות. לפי DataTrek Research, מדד S&P 500 נסחר במכפיל של כ־25 על הרווחים החזויים לשנה, רמה שלטענת החברה "משקפת ביטחון מלא (ואף מעבר לכך) בכך שהרווחים יעמדו בציפיות". המשמעות היא עלייה צפויה של 13% ברווחי החברות בשנה הקרובה ועוד 10% ב־2027. "הערכות גבוהות מהנורמות ההיסטוריות הן המפתח להמשך העליות," כתב ניקולס קולאס, ממייסדי DataTrek, והוסיף כי "צמיחת רווחים חזקה לשנתיים-שלוש הקרובות כבר מגולמת במחירים".

בפועל, עיקר הראלי נשען על ענקיות הטכנולוגיה. מגזר הטכנולוגיה יחד עם אלפבית, אמזון, מטא וטסלה מהווים כעת 48% ממדד S&P 500. "הרחבת המכפילים של שמות אלה היא הבסיס למקרה השורי של מניות הטכנולוגיה הגדולות," אמר קולאס, והזכיר כי מספר שיא של חברות טק גדולות נתנו תחזית חיובית לרווח למניה ברבעון האחרון - סימן ל"חוזקה יסודית לקראת עונת הדוחות."

כל העיניים על עונת הדוחות - בצל החששות והאופטימיות, עונת הדוחות הקרובה עשויה להיות נקודת מבחן קריטית לראלי הנוכחי. אסטרטגים בגולדמן זאקס, בהובלת דייוויד קוסטין, אמרו כי תחזיות הקונצנזוס "שמרניות מדי לאור נתוני המאקרו של הרבעון", תוך שהם מצביעים על כלכלה איתנה וביקוש גבוה הקשור ל־AI.

מייק ווילסון, אסטרטג מניות במורגן סטנלי, חיזק את התחזית וציין כי התנאים בשלים לחזרת "מינוף תפעולי חיובי" - מצב שבו הרווחים צומחים מהר יותר מההכנסות - תופעה שלא נראתה מאז 2021. לדבריו, ביקוש כבוש והאטה משמעותית בעלויות העבודה מאז 2022 צפויים להאיץ את צמיחת הרווח למניה ב־2026. ועל אף חשש חלק מהמשקיעים שחזרת האינפלציה בשנה הבאה תסבך את מסלול הורדות הריבית של הפד, ווילסון רואה זאת אחרת: "האינפלציה מקושרת באופן חיובי גם לצמיחה בהכנסות וגם לרווחיות, והפד של 2026 צפוי להיות סבלני יותר עם תוצאה כזו".