חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

1. שוק המניות

אחרי עוד שבוע תנודתי, השווקים בארץ ובוול סטריט מחכים לקריאות כיוון. בזמן שבוול סטריט, המשקיעים ימתינו לפרסום תוצאותיהן של ענקיות הטכנולוגיה ולהחלטת הריבית של הבנק הפדרלי, בתל אביב המשקיעים בעיקר ימשיכו לבחון את יציבותה של הפסקת האש השברירית ברצועת עזה.

הנשיא טראמפ הציב אמש דד־ליין לחמאס להחזרת חטופים חללים. "חמאס יצטרך להתחיל להחזיר במהירות את גופות החטופים שנהרגו, כולל שני אמריקנים, אחרת המדינות האחרות המעורבות בשלום הגדול הזה ינקטו פעולה", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social. "קשה להגיע לחלק מהגופות, אך אחרות ניתן להחזיר כבר עכשיו, ומאיזושהי סיבה הם אינם עושים זאת", הוא הבהיר. "אולי זה קשור לפירוז שלהם, אבל כשאמרתי שיחס הוגן יינתן לשני הצדדים, זה חל רק אם הם עומדים בהתחייבויות שלהם. נראה מה הם יעשו ב-48 השעות הקרובות. אני עוקב אחר כך מקרוב מאוד".

שבוע המסחר בת"א אמנם נסגר בעליות שערים ביום המסחר האחרון, אך בסיכומו של השבוע התנודתי נרשמו ירידות שערים במרבית המדדים המובילים. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.4%, בעוד מדד ת"א 90 ירד בכ-1.6%.

מי שהובילו את הירידות במדדים היו מניות הבנייה שאיבדו גובה ורשמו במהלך השבוע ירידה של כ-3.3%, לאחר שבחודש האחרון הובילו את הראלי בת"א, שהחל סביב הדיווחים על תוכנית הפסקת האש של הממשל האמריקאי בסוף החודש שעבר. מנגד, מדד הבנקים סיים את השבוע עם עלייה של כ-2.6%, לאחר שבחודש האחרון הציג ביצועי חסר ביחס למדדים האחרים.

במבט קדימה, השוק המקומי ימשיך לבחון את היציבות של הפסקת האש עם חמאס. זאת, אחרי שבמהלך השבוע האחרון הפרת ההסכם של חמאס והתגובה הישראלית הביאו לירידות שערים בבורסה המקומית. מנגד, דיווחים הקשורים להרחבה אפשרית של הסכמי אברהם עשויים להמשיך ולתמוך בעליות השערים שנרשמו בשוק בחודשים האחרונים. לקראת סוף השבוע, העריך הנשיא טראמפ כי סעודיה עשויה להצטרף למערך ההסכמים עם ישראל עד סוף השנה. "הייתה להם בעיה. הייתה להם את בעיית עזה, והייתה להם את הבעיה עם איראן. עכשיו אין להם את שתי הבעיות הללו", סיפר טראמפ בריאיון נרחב שהעניק למגזין האמריקני "טיים".

בצל עליות השערים בסוף השבוע בוול סטריט, המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטראז' חיובי של 0.5% על המעו"ף, וצפוית למשוך את המדדים בת"א כלפי מעלה בפתח השבוע. מי שהובילו את העליות הן מניות השבבים, בראשות נובה , אשר חוזרת עם פער חיובי של כ-4%, לצד קמטק וטאואר , שחוזרות עם פער חיובי של 2.6% ו-2.2% בהתאמה. לצידן, גם אלביט מערכות תחזור עם פער חיובי של 1.5% וגילת עם פער של 6%.

בזמן שבארץ המדדים ירדו, בוול סטריט ננעל שבוע המסחר בעליות שערים, בשל פרסום נתוני האינפלציה לחודש ספטמבר, וכן על רקע הפתיחה החיובית של עונת הדוחות לרבעון השלישי. מדד המחירים לצרכן, שפורסם באיחור, בגלל השבתת הממשל המתמשכת, הצביע על כך שהאינפלציה עלתה בחודש החולף בכ-0.3%, נתון נמוך מזה שנרשם בחודש שעבר, ומתחת לצפי האנליסטים. במבט שנתי, אינפלציית הליבה (ללא מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים) רשמה עלייה של 3% ביחס לשנה שעברה, אך גם כן מתחת לציפיות הכלכלנים.

על אף רמות האינפלציה הגבוהות יחסית, העובדה שהנתונים היו מתחת לצפי האנליסטים חיזקו את הציפיות של המשקיעים להמשך מתווה הורדות הריבית שהחל בחודש שעבר. בשוק צופים כי בהחלטת הריבית הקרובה, שתתקיים באמצע השבוע הקרוב (ביום רביעי) יודיע יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול על הורדה נוספת של 0.25%, אשר תביא את הריבית של הבנק המרכזי לרמה של 4%.

בינתיים, ממשיכים המשקיעים להתמודד עם רמות חוסר־ודאות בצל החשש מפני התעוררות מחודשת של מלחמת הסחר בין ארה"ב לחלק משותפות הסחר שלה. בסוף השבוע, הודיע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, על השהיית שיחות הסחר מול קנדה, בעקבות פרסומת אותה יזמה ממשלת מחוז אונטריו בקנדה, ובה נראה הנשיא הרפובליקני לשעבר רונלד רייגן יוצא נגד מדיניות של הטלת מכסים, כפי שמקדם טראמפ. אמש, דווח כי טראמפ הודיע על הטלת מכסים נוספים על קנדה בגובה של 10%, בעקבות המודעה שפורסמה.

בהמשך השבוע (ביום חמישי) צפויה להערך פגישה בין נשיא ארה״ב דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג בפסגת APEC (פורום בינלאומי חשוב המאחד 21 מדינות מהאיזור הפסיפי) בדרום קוריאה. השיחה הצפויה בין המנהיגים של הכלכלות הגדולות בעולם צפויה לעסוק בהקלות במכסים, בקרות טכנולוגיה וברכישות סיניות של סויה אמריקאית. במידה שהפגישה תהיה חיובית, צפויה הקלה במתיחות הסחר בין המדינות.

תשומת לבם של המשקיעים השבוע תופנה בעיקר לעונת הדוחות, ובפרט ליום רביעי הקרוב, אז צפויות מיקרוסופט , מטא ואלפאבית (גוגל) לפרסם את תוצאותיהן לרבעון השלישי של השנה. למחרת, יצטרפו אליהן אפל ואמזון , שיציגו בפני המשקיעים את הביצועים והתחזיות שלהם קדימה. לתוצאות של החברות עשויות להיות השפעה משמעותית, לאחר שהמניות שלהן, המהוות יחד כשליש ממדד הדגל האמריקאי S&P 500, היו המנוע המרכזי מאחורי עליות השערים בשנתיים האחרונות בוול סטריט.

עד כה, כ-30% מחברות ה-S&P 500 פרסמו את תוצאותיהן הכספיות, ושיעור מרשים מאוד של 87% מהן דיווחו על רווחים שעקפו את תחזיות האנליסטים. ב-CNBC דווח כי לפי נתוני LSEG, מדובר בנתון גבוה משמעותית מהממוצע, העומד על 67%.

במוקד העניין של המשקיעים צפויה לעמוד, שלא במפתיע, הבינה המלאכותית והשאלה האם מה שמסתמנת כמהפכה הטכנולוגית החדשה, תמשיך להניע את הצמיחה של ענקיות הטכנולוגיה. זאת, אחרי שברבעונים האחרונים, התוצאות של ענקיות הטכנולוגיה הקפיצו את מניותיהן לרמות שיא ומשכו מעלה את המדדים אשר, מתומחרים כיום במכפילי רווח קיצוניים מבחינה היסטורית.

בעקבות הערכות השווי הקיצוניות בשוק המניות האמריקאי, בשבועות האחרונים הולכים ומתרבים הקולות שמזהירים מפני התפתחות של בועה בתחום ה-AI. בשבוע שעבר, לדוגמה, בנק אוף אמריקה ציין כי מדד ה-S&P 500 הוא "יקר סטטיסטית", מה שבא לידי ביטוי ב-20 קריטריונים שונים של מדידה. "סימני השוק הדובי שאנחנו רואים - הטריגרים שלרוב מקדימים הגעה לפסגה של ה-S&P 500 - מציעים כי יש לנקוט במשנה זהירות נוסף", כתבה סוברמניאן. היא הוסיפה כי שש מתוך עשר סימני שוק דובי שהבנק עוקב אחריהם הופעלו, כאשר לרוב, ממוצע של כ-70% מהסימנים הללו מקבלים ביטוי בשוק לפני שהוא מגיע לשיא ומתחילה ירידה מתמשכת.

עם זאת, רבים בשוק ממשיכים לטעון כי העליות האחרונות רחוקות מלייצר בועה הדומה למשברים קודמים דוגמת בועת הדוט-קום בתחילת המילניום, ובועת מחירי הנכסים של יפן בסוף שנות השמונים. כך, למשל, בבנק ההשקעות גולדמן זאקס , ממשיכים לטעון כי התמחור הגבוה של מניות הטכנולוגיה, אשר הונע על ידי ההתלהבות של המשקיעים מבינה מלאכותית, "מבוססים על יסודות איתנים ולא על ספקולציות".

בסקירה שפורסמה על־ידי מחלקת המחקר של בנק ההשקעות, נכתבי כי "הערכות השווי במגזר הטכנולוגיה הונעו עד כה על־ידי צמיחה, ולא על ידי ספקולציות לא רציונליות לגבי צמיחה עתידית". לדבריהם, בעוד שהערכות שווי של מגזר הטכנולוגיה הופכות למתוחות, הן "עדיין לא ברמות התואמות בועות היסטוריות".

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, למרות הירידה בפרמיית הסיכון של ישראל, נרשמו השבוע ירידות באג"ח הממשלתיות, בעיקר בחלק הארוך של עקום התשואות. מדד תל גוב־שקלי של 10 ו-5 שנים ירדו בכ-0.4%, ומדד תל גוב־שקלי לשנתיים נסחר ללא שינוי.

בארה"ב, נרשמו לעומת זאת עליות. אבל מתברר שהאג"ח הממשלתיות האמריקאיות מסוכנות הרבה יותר ממה שחושבים. לפי דוח של הבנק הפדרלי, קרנות גידור באיי קיימן הן המחזיקות הגדולות ביותר מחוץ לארה"ב של אג"ח ממשלתיות אמריקאיות. ההחזקה הקיימנית מייצגת קרנות גידור מכל העולם שהתאגדו משפטית באיי קיימן בשביל מקלט המס - והן כלל אינן משקיעות רגילות.

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, מזהיר כי "בגלל המינוף הגבוה מאוד של העסקאות, כשהתנודתיות בשוק האג"ח עולה משמעותית, הקרנות נאלצות לסגור פוזיציות במהירות. הסגירה גורמת לתנודתיות באג"ח ממשלת ארה"ב, שאינה נופלת מהמניות הספקולטיביות ביותר. באירוע הבא בשווקים הפיננסיים, צפו להתפרקות חדה ומהירה של שוק האג"ח הממשלתי האמריקאי עד להופעת 'המושיע' מהפד".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

ביום שישי האחרון, השקל התחזק מול הדולר בכ-0.2%, ושערו נעמד על 3.28 שקלים. בעולם, מתחילת חודש יוני, הדולר מראה יציבות מסוימת ביחס לסל של מטבעות אחרים. מול האירו מסתמן היפוך מגמה: הדולר נחלש מולו ב-12% מתחילת השנה, אך התחזק בכ-2% בחודש האחרון. השינוי הזה הוביל להיחלשות של האירו מול השקל.

כלכלני דויטשה בנק מציינים כי השפעת ההכרזה על הפסקת האש בין ישראל לחמאס על השקל צפויה להיות הדרגתית ומוגבלת בטווח הקצר. מאז ההודעה, נרשמה התחזקות קלה בלבד במטבע, בפחות מאחוז מול הדולר. בבנק מעריכים שמרבית גורמי התמיכה כבר מתומחרים.

ביום שישי, הזהב נסחר ביציבות, לאחר שביום שלישי האחרון, מחירו רשם את הירידה החדה ביותר שלו מזה 12 שנים. הסיבות: מימוש רווחים, התחזקות הדולר והציפייה למפגש הצפוי בשבוע הבא בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג, בו צפויים השניים לנסות ליישב את המחלוקות ביניהם בנושא הסחר. בנוסף, הסתיימה עונת הרכישות המסורתית בהודו, אחד משוקי הזהב הגדולים בעולם, מה שהפחית עוד את הביקוש. לפי שעה, מחיר אונקיית זהב עומד על כ-4,110 דולר.

בשוק הנפט, המחירים זינקו במעל 5% במהלך סוף השבוע, בעקבות הסנקציות שהטיל הנשיא טראמפ על שתי חברות הנפט הגדולות ברוסיה, בעקבות חוסר־מוכנותה להתקדם לעבר סיום המלחמה מול אוקראינה. ברויטרס פורסם כי חלק מיבואניות הנפט בסין השעו רכישות של נפט רוסי בעקבות הסנקציות, וכי גם הודו צפויה לחתוך בחדות את יבוא הנפט הרוסי מאותה סיבה.

4. מאקרו

כאמור, לאחר שבסוף השבוע, מדד המחירים לצרכן בארה"ב הצביעה על עלייה חלשה מן הצפוי באינפלציה, ביום רביעי הקרוב, תתפרסם החלטת הריבית של הפדרל ריזרב, והצפי הוא להורדת ריבית מ-4.25% ל-4%.

בפעם האחרונה שיו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול נשא דברים, מוקדם יותר החודש, הוא ציין כי מצבה של הכלכלה לא השתנה רבות מאז ההחלטה להוריד ריבית בספטמבר, וכן הדגיש שוב את הסימנים ההולכים ומצטברים המעידים על חולשה בשוק העבודה האמריקאי. דבריו חיזקו את ההערכות כי הבנק המרכזי, שצפה בספטמבר עוד שתי הורדות ריבית עד סוף השנה הנוכחית, ימשיך במסלול הורדות הריבית כמתוכנן.

יוני פנינג, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, התייחס למדד שפורסם בארה"ב: "רוב השבוע, ראינו את ההסתברות להורדת ריבית של הפד, בהחלטה בשבוע הבא, נעה על סביבות 95%. על רקע הנתון הנמוך, לא מפתיע לראות אותה ממשיכה לנוע כעת על קרוב לוודאות. ועל זה, השוק מוסיף הסתברות גבוהה מאוד להורדה נוספת בדצמבר. הציפיות האלה להורדת נמשכות בקצב גבוה יחסית במהלך 2026, עד לכדי סביבת 3.0% אפקטיבית, בעוד שנה".

פנינג הוסיף: "בהקשר המקומי, כמובן שאנחנו עדיין במזרח התיכון, אולי אפילו יותר מבעבר. ועדיין, בפועל, הורדת ריבית בארה"ב בהתאם לציפיות צפויה לשים אותנו על פער מעניין מול הריבית בישראל. והאפשרות הזו נראית ריאלית, בהתחשב בהתבטאויות הניציות של בנק ישראל בתקשורת, בעת האחרונה. ובהקשר הזה, מדד המחירים הבא של הלמ"ס צפוי להיות מהותי יחסית, בטח ביחס לנתון הנוכחי מה-BLS".

בישראל, שירות התעסוקה מפרסם הבוקר את נתוני האבטלה לחודש ספטמבר. שירות התעסוקה מסר כי "במהלך החודש, ירד מספר דורשי העבודה בכ-7.2% (ירידה של 13.4 אלף) ועמד בסך הכל על 172.7 אלף. בניכוי עונתיות, עולה שהירידה משמעותית עוד יותר בשיעור של 11.5% (ירידה של 21.3 אלף) ומספר דורשי העבודה עמד על 163.2 אלף. עיקר הירידה מקורה בחזרת מפוטרי הקיץ לעבודה עם תחילת שנת הלימודים. כביטוי לכך, הירידה במספר הנשים דורשות העבודה הייתה כפולה מהירידה במספר הגברים דורשי העבודה, שהלוא נשים נפגעות יותר מתופעת פיטורי הקיץ. בנוסף, הירידה במספר דורשי העבודה הושפעה גם בשולי מימוש ההכרה הרטרואקטיבית לזכאות יוצאי החל"ת במהלך מבצע 'עם כלביא', אשר התאפשרה גם באוגוסט".

נתוני מאקרו חשובים נוספים שיפורסמו השבוע בעולם: ביום חמישי, יפורסמו נתוני הצמיחה והתעסוקה בגרמניה, כמו גם מדד המחירים לצרכן. נוסף על כך, תפורסם החלטת הריבית בגוש האירו. למחרת, ביום שישי, יפורסם מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בסין ומדד המחירים לצרכן בגוש האירו.

5. תחזית

באתר הכלכלי מרקטוואץ' מסמנים חמש מניות שאנליסטים מאמינים שיניבו ביצועים טובים בעונת הדוחות הנוכחית.

מטא - אייאקו יושיוקה, מנהלת השקעות ב-Wealth Enhancement Group, מסמנת את מטא כאחת המועדפות עליה מבין ענקיות הטכנולוגיה. לדבריה, החברה "הראתה באופן ממשי את ההחזר שהיא מקבלת על הוצאות ההון שלה [בתחום ה-AI]". ברבעון הקודם, החברה דיווחה על עלייה שנתית של 22% בהכנסות ממודעות, כמו גם עליות בזמן הכולל של המשתמשים בפייסבוק ובאינסטגרם של 5% ו-6%, בהתאמה - עליות שהונעו בעיקר על־ידי מערכות המלצת תוכן מבוססות־AI. המניה עלתה מתחילת השנה בכ-23%.

מיקרוסופט - יושיוקה מציינת כי השותפות הבלעדית של ענקית הטכנולוגיה עם חברת הבינה המלאכותית OpenAI מעניקה לה יתרון משמעותי, הן בהיבט של מוצרי ה-AI שלה והן בהיבט כוח מחשוב הענן. מרק מורדלר, אנליסט בחברת הפיננסים Bernstein, מציין כי המיקוד בדוחות של ענקית הטכנולוגיה יהיה בעסקי Azure, מערכת מחשוב הענן שלה. מורדלר צופה לגידול שנתי של 40% בפעילות של Azure, ומאמין שביצועים חיוביים בסגמנט הזה ידחפו את ההכנסות של החברה מעל לתחזיות האנליסטים. המניה עלתה מתחילת השנה בכ-25%.

כאמור, מיקרוסופט ומטא צפויות לפרסם את תוצאותיהן הכספיות ביום רביעי הקרוב.

סנדיסק - בליין קרטיס, אנליסט בג'פריס, שורי לגבי מניית חברת מוצרי האחסון ושבבי הזיכרון, שצפויה לפרסם את תוצאותיה הכספיות ב-6 בנובמבר. לדבריו, עומסי העבודה בתחום ה-AI הובילו לגידול מסיבי בביקושים לפתרונות אחסון, כמו זיכרון־פלאש וכוננים קשיחים, מה שצפוי לדחוף את המניה כלפי מעלה. קרטיס מציין לחיוב גם את העובדה שהחברה צפויה להשיק בשנה הבאה פתרון אחסון ייעודי לתחום ה-AI, בו צפויות להשתמש שחקניות מחשוב הענן הגדולות ביותר בשוק. המניה זינקה מתחילת השנה במעל 400%.

אורורה - מייק סיגנור, מנהל תיקי השקעות בחברת הפיננסים T. Rowe Price, מאמין כי חברת האוטוטק אורורה צפויה להניב ביצועים טובים בעתיד הקרוב. לדבריו, השוק המרכזי של החברה הוא משאיות אוטונומיות, בהן הוא רואה ערך כלכלי רב יותר לעומת שוק המוניות האוטונומיות. סיגנור מאמין כי לנוכח עלויות הדלק ומחסור כוח האדם בתחום, הסרת הצורך בנהג אנושי צפויה להגביר את היעילות ולהפחית את ההוצאות התפעוליות של בעלי עסקים.

סרוויס נאו - יושיוקה מאמינה כי חברת התוכנה סרוויס נאו, שצפויה גם היא לדווח את תוצאותיה הכספיות ביום רביעי הקרוב, נמצאת בפוזיציה טובה לקראת עונת הדוחות הנוכחית. האנליסטית ציינה לחיוב את מודל התמחור של החברה, וכן את העובדה שיישמה העלאת מחירים של 30% למוצרים בתחום ה-AI ברבעון הקודם.