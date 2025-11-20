חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח בעליות שערים, בהובלת מניות הטכנולוגיה; זאת, לאחר שענקית השבבים אנבידיה פרסמה אתמול דוחות חזקים מן הצפוי, וסיפקה זריקת מרץ משמעותית לשווקים שמעבר לים. החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים כעת בעליות שערים נאות, כאשר הדאו ג'ונס עולה בכ-0.6%, ה-S&P 500 מטפס בכ-1.3% והנאסד"ק מזנק בכ-1.8%.

אתמול, הבורסה בתל אביב ננעלה במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.3%, בעוד מדד ת"א 90 ירד בכ-0.1%. מדדי הבנקים והביומד בלטו לחיוב והתחזקו בכ-1.6%, כאשר מנגד, מדד ת"א־נפט וגז נחלש בכ-1%, על רקע הירידה במחירי הנפט בעולם.

בנק הפועלים פרסם הבוקר את תוצאותיו הכספיות לרבעון השלישי של 2025. הבנק רשם רווח נקי של 2.8 מיליארד שקל ברבעון השלישי של השנה, עלייה של 8.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הושפע מהכנסות חד פעמיות של 380 מיליון שקל לאחר מס, בשל הסדר פשרה עם חקירת המס האמריקאית. בניכוי האירוע החד-פעמי נשחק הרווח הנקי ב-6.5%. הבנק הציג כתוצאה מההחזר החריג תשואה דו-ספרתית גבוהה על ההון בשיעור של 17.6%. בניגוד לבנק לאומי שחילק דיבידנד בשיעור של 75% מהרווח הנקי, בחר הפועלים לחלק נתח צנוע יותר מרווחיו, "רק" 50% (נזכיר שעד לרבעון הראשון חילקו הבנקים 40% מרווחיהם). הבנק הודיע כי יחלק 1.1 מיליארד שקל במזומן לבעלי המניות ויבצע רכישה עצמית של מניותיו בהיקף 276 מיליון שקל.

עוד בעונת הדוחות - הדוח האחרון של רן עוז, המנכ"ל היוצא של ישראכרט, הצביע על זינוק של 23% ברווח, החברה נהנתה מהגידול בנוסעים לחו"ל ומתיק האשראי שצמח, מניית החברה עלתה ב-1.5%. רווחי קבוצת דלק זינקו לשיא של 3 מיליארד שקל, עיקר הגידול נבע אומנם מרישום חשבונאי, אבל הוא מייצג את השווי העצום במאגרי הנפט בים הצפוני שבשליטת דלק דרך חברת איתקה, המניה עלתה ב-1%. מימון ישיר זינקה ב-12%, גם היא בעקבות הדוח.

מניית נייס המשיכה במומנטום השלילי שלה מהימים האחרונים ונפלה בכ-4%. זאת, לאחר שהמשקיעים התאכזבו מהתחזיות שהציגה בכנס משקיעים מוקדם יותר השבוע.

גם מניית נאייקס הדואלית ריכזה עניין, בעקבות הדוחות הרבעוניים שפרסמה. המניה תחילה צנחה ב-9%, אך בהמשך מחקה את הירידות וננעלה בעלייה של כ-8%. החברה, פלטפורמת מסחר ותשלומים לבתי עסק, דיווחה על צמיחה של 26% בהכנסות לכ-104.3 מיליון דולר, לעומת 83 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי הסתכם ב-3.5 מיליון דולר לעומת רווח של 0.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עם זאת, החברה מסרה כי "לאור עיכובים מסוימים בעסקאות M&A אסטרטגיות, אנו מעדכנים את התחזית הפיננסית שלנו לטווח הכנסות של 400-405 מיליון דולר במונחי מטבע קבוע (לעומת תחזית קודמת של 410-425 מיליון דולר). טווח זה משקף צמיחת הכנסות של 27%-29%".

הבנק הבינלאומי ריכז עניין, לאחר שהודיע על החלטתו למכור את חלקו בחברת כרטיסי האשראי כאל. הבנק שהחזיק ב-28% ממניות חברת כרטיסי האשראי, צפוי להרוויח כ-200 מיליון שקל ממימוש חלקו, מנכ"ל כאל, לוי הלוי הודיע על פרישה, ימונה למנכ"ל אל על, הדירקטוריון מחפש מחליף.

אמש בוול סטריט, המסחר התנהל ברקע הציפייה לדוחות הרבעוניים של ענקית השבבים אנבידיה, שכאמור, עקפה שוב באופן משמעותי את התחזיות. מדד הנאסד"ק עלה בכ-0.6%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-0.4% והדאו ג'ונס עלה בכ-0.1%. כך, וול סטריט רצף של ארבעה ימי ירידות רצופים עם עליות.

אנבידיה טיפסה בכ-3% לקראת פרסום הדוחות, כאשר לצידה רשמו עליות מניות טכנולוגיה מרכזיות נוספות, כמו אלפאבית (גוגל) , ברודקום , אורקל , TSMC ו-ASML . אלפאבית ריכזה עניין במיוחד, וקפצה בכ-4%, על רקע אופטימיות סביב מודל ה-AI החדש שלה, ג'מיני 3.

במקביל לעליות שנרשמות כעת בחוזים העתידיים על וול סטריט, הבורסות בטוקיו ובדרום קוריאה עולות בחדות. מדדי הניקיי היפני והקוספי הדרום קוריאני מטפסים בקרוב ל-3% אחרי מספר ימים של עצבנות ותנודתיות חדה. כמו כן, גם הבורסות באוסטרליה ובטיוואן מציגות עליות עליות של 1% ו-3% בהתאמה.

גם בשוק הקריפטו נרשמת התאוששות מסוימת לאחר ימים של ירידת חדות. שער הביטקוין שעמד אמש על 88 אלף דולר למטבע עלה ל-92 אלף.

מבין בורסות אסיה, הונג קונג נותרת בשלב זה מחוץ לגל העליות. זאת, על רקע צניחה של יותר מ-8% במניות יצרנית הסוללות הגדולה בעולם, CATL, שהונפקה במאי השנה. מדד ההנג סנג עולה ב-0.14% בלבד.

שאר הבורסות באסיה כאמור רשמו עליות חדות בהובלת ראלי במניות השבבים. הדוחות של אנבידיה, לצד תחזית חיובית לעתיד, הרחיקו את דאגות המשקיעים מ״בועה״ וסיפקו אמון בגל ההשקעות האדיר בתחום ה-AI. מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, אמר כי הביקוש לשבבי הדור הנוכחי שלה, Blackwell, הוא "ברמות חסרות תקדים". מניית אנבידיה עצמה זינקה ביותר מ-5% במסחר המאוחר.

הואנג דחה את החששות מפני "בועת בינה מלאכותית", לאחר שהחברה הפתיעה את וול סטריט עם צמיחה מואצת - הראשונה מזה כמה רבעונים של האטה במכירות. תוצאותיה המרשימות של יצרנית השבבים ברבעון השלישי והתחזית החזקה לרבעון הרביעי הרגיעו, לפחות זמנית, את המשקיעים (ראו הרחבה תחת סעיף 5).

"נשמעו הרבה דיבורים על בועת בינה מלאכותית. מהזווית שלנו, אנחנו רואים משהו אחר לגמרי", אמר הואנג בשיחת המשקיעים, כשהדגיש את הביקוש הגבוה לשבבי החברה מצד ענקיות הענן. "אנחנו נמצאים בכל ענן. המפתחים אוהבים אותנו כי אנחנו פשוט בכל מקום - בענן, במתקנים חיצוניים, ברובוטיקה, במכשירי קצה, במחשבים אישיים - אתם רק תבחרו. ארכיטקטורה אחת. הכל פשוט עובד. זה מדהים".

הוא חזר על הערכתו מחודש שעבר שלפיה לחברה יש הזמנות בהיקף חצי טריליון דולר לשבבים מתקדמים עד 2026.

הביצועים המרשימים דחפו גם את מניותיהן של המתחרות AMD ושל ענקיות הטכנולוגיה אלפאבית (גוגל) ומיקרוסופט לעליות במסחר המאוחר.

לפני פרסום הדוחות, ירדה מניית אנבידיה בכ-8% מתחילת נובמבר, לאחר זינוק של יותר מ-1,200% בשלוש השנים האחרונות, שהוביל אותה להיות החברה הגדולה ביותר בוול סטריט.

2. שוקי האג"ח

שוק האג"ח המקומי היה שקט למדי אתמול ולא נרשמו תנודות משמעותיות - הן באג"ח הממשלתיות והן באג"ח הקונצרניות. לאור הצפי להורדת הריבית בישראל בשבוע הבא, יתכן שזו כבר מגולמת במחירי האג"ח שעלו לאחרונה. כך למשל, מדד תל גוב־שקלי 10+ דווקא עלה קלות והשלים עלייה של 0.3% בחודש האחרון, ולא פחות מ־16% בשנה החולפת.

בארה"ב - המשקיעים לא רק שמכרו מניות טכנולוגיה - הם גם מכרו את איגרות החוב של ענקיות הטכנולוגיה. התשואה העודפת, או המרווח שמשקיעים דורשים עבור החזקת איגרות חוב של אורקל שפגת ב‑2055, עמדה לאחרונה על כ‑1.77 נקודות אחוז, לפי נתוני MarketAxess. המרווח לאיגרות החוב של מטא, שפגות ב‑2054, עמד לאחרונה על כ‑1.01 נקודות אחוז, עלייה מ‑0.78 נקודות אחוז לפני פחות מחודש.

חברות טכנולוגיה כמו הנ"ל התחילו ללוות באופן נרחב בשוק האג"ח כדי לממן השקעות בתשתיות בינה מלאכותית. ההיצע הגבוה של אג"ח חדשות סייע להגדיל את המרווחים, כאשר המשקיעים דורשים תשואות גבוהות יותר עבור החזקת כמות גדולה יותר של חוב. אך לא כל החברות הושפעו באותה מידה - למשל, המרווחים של איגרות החוב של מיקרוסופט בדירוג AAA עלו רק במעט.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל הוסיף להיחלש אתמול ונסחר סביב 3.27 שקלים לדולר, אך הבוקר הוא מתחזק מעט והשער עומד על 3.25 שקלים. מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו למול סל מטבעות נבחרים ברחבי העולם, המשיך אתמול במגמה החיובית שלו וטיפס בכ-0.7%.

שמואל קצביאן, אסטרטג שווקים פיננסיים בבנק דיסקונט, ציין כי "בתרחישים המרכזיים, אנו צופים דולר־שקל ברמה של 3-3.12 בסוף 2026, אך תיתכן תנודתיות לכל כיוון. הסיכון לשקל נובע באם יתממש תרחיש של החמרה ביטחונית מהותית, או מגמה מתמשכת של ירידה במניות בעולם. מאידך, באם יתממש תרחיש ביטחוני/גיאופוליטי אופטימי במיוחד, הדולר שקל עשוי אף לרדת מתחת לרמה של 3".

מתחילת השנה, התחזק השקל ב-10.4%, אך הורדת הריבית הצפויה, הירידות בוול סטריט והתאוששות הדולר בעולם, מאיימות על המשך המגמה.

4. מאקרו

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים מציין שנתוני הצמיחה בישראל לרבעון השלישי עלו על כל התחזיות, והם משיבים את התוצר לנפש כמעט לרמתו ערב המלחמה. "למרות נתוני הצמיחה המרשימים, אך הכוללים רכיב חד־פעמי משמעותי, אנו מעריכים כי בנק ישראל יפחית את הריבית ברבע נקודת אחוז ביום שני הקרוב, תרחיש שכבר מתומחר בשווקים בהסתברות גבוהה. זאת לאור מדד המחירים שהיה בהתאם לציפיות, בשילוב התמתנות סעיף הדיור, הייסוף בשקל והשיפור באופק האשראי של ישראל. עם זאת, הצמיחה הגבוהה ושוק העבודה ההדוק מצמצמים את ההסתברות להפחתה נוספת כבר בתחילת ינואר 2026.

בארה"ב, נרשמת דריכות המשק לקראת דוח התעסוקה של חודש ספטמבר, שישוחרר היום באיחור, לאחר שפרסומו נמנע בשל השבתת הממשל בארה"ב שהסתיימה בשבוע שעבר. אתמול, דווח כי הלשכה לסטטיסטיקה של שוק העבודה הודיעה כי דוח התעסוקה המלא לחודש אוקטובר לא יפורסם, וכי הנתונים הזמינים - אשר לא ייכללו את רמת האבטלה - יפורסמו לצד דוח התעסוקה המלא לחודש נובמבר. בינתיים, נתוני ADP הראו שהירידה במשרות במגזר הפרטי נרגעה בתחילת נובמבר, ונתוני מחלקת העבודה הצביעו על 232 אלף בקשות ראשוניות לדמי אבטלה באמצע אוקטובר.

נזכיר בהזדמנות זו כי מדובר בנתונים מרכזיים המסייעים לפדרל ריזרב לקבוע את המדיניות המוניטרית שלו, וכי החולשה שנרשמה בחודשים האחרונים בנתוני התעסוקה היא זו שהכריעה את הכף לטובת שתי הורדות הריבית האחרונות בארה"ב.

אתמול התפרסמו גם הפרוטוקולים מהפגישה האחרונה של ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב בסוף אוקטובר. כפי שציין יו"ר הפד ג'רום פאוול לאחר הורדת הריבית האחרונה, הפרוטוקולים מצביעים על מחלוקות משמעותיות בקרב חברי הוועדה לגבי המשך מתווה הורדות הריבית של הבנק המרכזי.

לפי הפרוטוקולים, "משתתפים רבים ציינו כי לפי תפיסתם הכלכלית, יהיה נכון להותיר את רמת הריבית על כנה עד לסוף השנה הנוכחית". ב-CNBC מדווחים כי בז'רגון של הפד, משמעות המילה "רבים" היא רוב נגד הורדת ריבית בדצמבר. עם זאת, לא כל המשתתפים הם בעלי זכות הצבעה. ישנם 19 משתתפים בפגישה, אך רק 12 מהם מצביעים, כך שקשה לגזור מכך מסקנות חד־משמעיות.

הפרוטוקולים מתכתבים עם המסר הכללי של פאוול לאחר הורדת הריבית האחרונה, שהדגיש כי הורדת ריבית בדצמבר רחוקה מלהיות מובנת מאליה. לפי שעה, השווקים מתמחרים הורדת ריבית בדצמבר בהסתברות של כ-33% - זאת, כאשר בסוף החודש שעבר, ההסתברות עמדה על מעל 90%.

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, ציין כי "כל עוד לא ברור שהשלכות המכסים וגורמים נוספים כמו נושא ההגירה והגירעון הפיסקאלי המעמיק לא מונעות ירידת מדרגה נוספת של האינפלציה, ותוך כך גם לא ניתן לקבוע שהתעסוקה בארה"ב אכן נחלשת משמעותית - הפד יהיה זהיר וייקח את הזמן. היו"ר פאוול אמר שרק לקראת חודשי האביב נוכל לדעת את מלוא ההשלכות והחלחול של המכסים על מדדי המחירים לצרכן, וסביר להניח שעד אז, נראה לכל היותר הורדה אחת של הריבית. יכול להיות שהפד לא ירצה 'לבזבז את התחמושת' כבר בדצמבר".

5. תחזית

האנליסטים בוול סטריט מאמינים כי הדוחות החזקים שאנבידיה פרסמה אתמול מרגיעים את החששות שנרשמו בשבועות האחרונים בוול סטריט, גם אם באופן זמני.

בבנק ג'פריס ציינו כי בעוד ש"לא כל דוב AI" יהיה מרוצה, התוצאות של החברה הציעו מספיק סיבות להרגיע את המשקיעים בעניינים כמו לחצים תחרותיים, הבריאות של הוצאות ההון בתחום ה-AI ואורך־חיים של השבבים שלה. אנליסט הבנק בליין קרטיס מציין כי "התוצאות הללו אמורות לסייע לייצב את הספינה של מסחר ה-AI עד לסוף השנה הנוכחית".

דן מורגן, מנהל השקעות בכיר ב-Synovus Trust, ציין כי עד לפרסום הדוחות, ריחפו מעל המשקיעים שלושה חששות גדולים בנוגע ל-AI: הקיימות הכלכלית של הוצאות ההון בקרב ענקיות הטכנולוגיה, מימון מעגלי בתוך האקו־סיסטם של הבינה המלאכותית ותחרות הולכת וגוברת. לדבריו, "בעוד שהדאגות הללו עדיין קיימות", סביר שהתוצאות הדפו אותן, לפחות עד הדוח הרבעוני הבא.

רייאן לי, אנליסט בחברת הפיננסים Direxion, ציין כי התוצאות של אנבידיה יספקו הפוגה מבורכת בשווקים, לאור התמונה המעורבת המצטיירת באשר להורדת הריבית הקרובה בדצמבר. "ללא ספק, הענקית של השוק לא מראה שום סימנים של האטה בביקוש. זה בתקווה יהיה מתורגם לקפיצה חיובית להייפרסקיילרים, בעוד השווקים מעכלים את כל מה שקשור ב-AI".

ג'ייק בהאן, ראש מחלקת שוקי המניות ב-Direxion, ציין כי "ההוצאות על AI לא רק מחזיקות מים, אלא מאיצות". לדבריו, התחזיות המעודדות של אנבידיה עשויות "להפוך את רוטציית הטק הזו על ראשה". בכך, הוא מתייחס למגמה שנרשמה בימים האחרונים בוול סטריט, של ירידות בסקטור הטכנולוגיה, במקביל לעליות בסקטורים דפנסיביים יותר כמו ביטוח בריאות.