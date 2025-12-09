האסטרטג הוותיק בוול סטריט שמשנה כיוון לגבי "שבע המופלאות"

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:15

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת. המדדים יקבלו דחיפה קלה מהמניות הדואליות, שחוזרות עם פער ארביטראז' חיובי של כ-0.1%, והחוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים ביציבות, לאחר שהמדדים ננעלו אמש בירידות.

אתמול, המסחר בתל אביב ננעל בעליות קלות. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.2%, בעוד מדד ת"א 90 סיים את היום ללא שינוי. מדד הביטוח הוביל את העליות והתחזק בכ-3.7%, כאשר אחריו בלט לחיוב מדד הפיננסים עם עלייה של כ-1.3%. מנגד, מדדי הביומד והקלינטק בלטו לשלילה ונחלשו בכ-1.8% ובכ-1.3%, בהתאמה.

ברקע המגמה החיובית, שתי המצטרפות החדשות לבורסה בת"א זכו לקבלת פנים חיובית. מניית אוריון, חברת הבת לשעבר של ג'י סיטי קפצה ביום המסחר הראשון שלה בכ-17%, לאחר שהשלימה מהלך שכלל גיוס חוב ורישום המניות למסחר. אליה הצטרפה גם חברת המזון סוגת, שהשלימה הנפקה ראשונית לפי שווי כ־1.2 מיליון שקל, ומנייתה עלתה בכ-2% במהלך יום המסחר.

מניה נוספת שבלטה לחיוב היא זו של ארית תעשיות , שהמשיכה לעלות, על רקע ההחלטה המסתמנת של הנהלת החברה לחזור בה מהכוונה להנפיק את מניות חברת הבת רשף - מהלך שהביא לצניחה של כ־20% במחיר המניה ולמחיקת שווי של כ־1 מיליארד שקל, ועורר את התנגדותם של הגופים המוסדיים.

קבוצת לוזון , בשליטתו ובניהולו של עמוס לוזון, דיווחה אתמול כי מנורה מבטחים תרכוש מניות של החברה בשווי של 110 מיליון שקל ותהפוך לבעלת עניין בה. מדובר בעסקה בשני שלבים, במהלכה מכר בעל השליטה בקבוצה מניות באופן פרטי, וכן בוצעה למנורה גם הקצאה פרטית של מניות. לאחר מכירת המניות, תחזיק מנורה ב-6.9% ממניות קבוצת לוזון. בשיחה עם גלובס, לוזון אמר כי "מנורה רצתה הרבה זמן להיכנס להשקעה, ביקרתי אצלם עם מצגת בספטמבר, אמרתי שאני לא מוכן להכניס משקיעים לפני שהחברה שווה 1.5 מיליארד שקל. איך שהחברה הגיעה לשווי הזה קיבלתי מהם טלפון. אבל היינו צריכים לחכות עם המהלך אחרי הדוחות. הייתה קצת בעיה עם מחיר המניה ש'ברח' להם (למעלה). בסוף עשינו פשרה שבה כולם יהיו מרוצים.

אמש בוול סטריט, המדדים המובילים ננעלו בירידות שערים, וכך שברו רצף של ארבעה ימי עליות. מדד הנאסד"ק ירד בכ-0.1%, בעוד ה-S&P 500 והדאו ג'ונס איבדו מערכם כ-0.3% וכ-0.4%, בהתאמה. הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים ביציבות.

המסחר התנהל בעוד המשקיעים מחכים להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב ביום רביעי הקרוב, כאשר בשוק צופים הורדת ריבית של רבע אחוז, אם כי מתרבים הקולות שמציעים כי לאחר הורדה זו, הפד ייקח צעד אחורה מהורדות ריבית נוספות בעתיד הנראה לעין.

מניית חברת השבבים ברודקום עלתה במעל 2%, לאחר שאתר דה אינפורמיישן דיווח כי מיקרוסופט נמצאת במגעים להעביר את עסקי השבבים המותאמים אישית שלה ממארוול לברודקום. מניית מארוול נפלה ביותר מ-6% בעקבות הדיווח. להוציא את שתי החברות הללו, לסקטור השבבים ככלל היה יום חיובי, כאשר חברות כמו ברודקום , אנבידיה , TSMC , מיקרון , ו-AMD נסחרו בעליות.

מנגד, ענקיות טכנולוגיה כמו טסלה , אלפאבית (גוגל) , אפל , מטא , אמזון ופלנטיר סיימו את היום בירידות.

בוול סטריט ג'ורנל דווח אתמול כי IBM חתמה על עסקה לרכישת חברת תשתיות המידע קונפלואנט (Confluent) תמורת כ-11 מיליארד דולר. מניית קונפלואנט, ששווי השוק שלה עומד על כ-8 מיליארד דולר, זינקה בקרוב ל-30%. לפי הדיווח, החברה מספקת טכנולוגיה שמסייעת לנהל הזרמות של מידע בזמן־אמת בהן משתמשים מודלי AI גדולים. מניית IBM סיימה את היום ללא שינוי.

אתמול חלה גם תפנית נוספת בסיפור של רכישת חברת המדיה וורנר ברדרס דיסקברי. ימים אחרי ההודעה כי נטפליקס רוכשת את וורנר ברדרס דיסקברי בעסקה של 72 מיליארד דולר, פרמאונט הניחה על השולחן הצעה נגדית לרכישת כלל החברה. ההצעה עומדת על 30 דולר למניה ומשקפת שווי כולל של יותר מ־108 מיליארד דולר, הצעה שדירקטוריון WBD דחה רק בשבוע שעבר. מניות וורנר ופרמאונט קפצו בכ-4% ובכ-9%, בהתאמה, בעוד שנטפליקס איבדה מערכה כ-3.5%.

במהלך הלילה, הנשיא טראמפ אמר שארה"ב תאפשר לענקית השבבים אנבידיה לשלוח את שבבי הבינה המלאכותית המתקדמים שלה מסוג H200 ל"לקוחות שיאושרו" בסין, "תחת תנאים שיאפשרו ביטחון לאומי איתן". בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social, כתב כי "הנשיא שי הגיב בחיוב! 25% מהכספים ישולמו לארהב. מדיניות זו תתמוך בעבודות אמריקאיות, תחזק את הייצור בארה"ב ותטיב עם משלמי המס האמריקאים". עוד כתב טראמפ כי "גישה דומה תחול על AMD, אינטל וחברות אמריקאיות מעולות נוספות".

באוגוסט האחרון, אנבידיה ו-AMD הסכימו לחלוק עם ארה"ב 15% מהכנסותיהן ממכירת שבבים לסין. עם זאת, סביב אותו זמן, דווח כי סין הזהירה חברות מפני שימוש בשבבי H20 שאנבידיה ייצרה במיוחד עבורה המדינה. ב-CNBC דווח כי שבב ה-H200 הוא מתקדם יותר מה-H20, אך לא נחשב המוצר המתקדם ביותר של אנבידיה. מניית החברה עלתה בכ-2% במסחר המאוחר בוול סטריט, ומניית AMD טיפסה בכ-1.5%.

בורסות אסיה נסחרות הבוקר בעיקר בירידות שערים, לאחר הירידות שנרשמו בוול סטריט אמש. בורסת הונג קונג נופלת בכ-1.3%, בורסת שנגחאי יורדת בכ-0.5%, הקוספי נחלש בכ-0.1% והניקיי מטפס בכ-0.2%.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, נמשכה מגמת הירידה לאורך כל העקום. מדד תל־גוב כללי, הכולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הסחירות, ומדד תל בונד 60 הכולל אג"ח קונצרני, נסחרו בירידות קלות. בארה"ב, האג"ח הממשלתי ל־10 שנים נסחר ללא שינוי בהמתנה להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב ביום רביעי.

בארה"ב, תשואות האג"ח הממשלתיות המשיכו במגמת העלייה שלהן, על אף שהשווקים מתמחרים לפי שעה סבירות של כ-87% להורדת ריבית ביום רביעי הקרוב. התשואה לעשר שנים עלתה בכ-3 נקודות בסיס לרמה של 4.17%, בעוד התשואה לשנתיים עלתה בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 3.58%.

מסתמן כי ברקע להתנהגות זו נמצאים חששות של המשקיעים מפני המחלוקות המשמעותיות בקרב חברי הפדרל ריזרב, ומפני כך שגם אם תתבצע הורדת ריבית כצפוי, ייתכן שהבנק המרכזי לא ימשיך להפחתות נוספות בזמן הקרוב.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בגזרת המט"ח, שער השקל חזר להתחזק בימים האחרונים והפך למטבע החזק בעולם החודש מול הדולר. הדולר נחלש לרמה של כ־3.22 שקלים, בזמן שהאירו ירד בשיעור דומה לרמה של 3.74 שקלים. לדברי מודי שפריר, אסטרטג ראשי - שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, מאחורי ההתחזקות של המטבע המקומי ניצבים "העלייה המחודשת במדדי המניות בארה"ב (קרובים לרמות שיא), הכוחות הבסיסיים התומכים ב'שקל חזק' (ראו גם הידיעות הרבות על עלייה משמעותית בהיקף ההשקעות של קרנות הון סיכון זרות בחברות סטארט־אפ מקומיות, וכן גידול ניכר בהיקף הייצוא הבטחוני), וככל הנראה גם בשל גידול בהיקף גידורים של הגופים המוסדיים המקומיים".

במקביל, התנודתיות במטבעות הדיגיטליים נמשכת. הביטקוין הוסיף לערכו אתמול כ־1%, אך הבוקר הוא יורד במעל 1% מתחת לרף ה-90 אלף דולר. המטבע רחוק מהשיא אליו הגיע בתחילת חודש אוקטובר, עת עקף את רף ה־120 אלף דולר.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רשמו אתמול ירידות של עד 2%, על רקע המגעים המתמשכים לסיום מלחמת רוסיה־אוקראינה. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-58.9 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-62.5 דולר. טאמאס וארגה, אנליסט שווקי נפט ב-PVM, אמר ל-CNBC כי "אם יהיה כל סוג של הסכם בעתיד הנראה לעין באשר לאוקראינה, אז יצוא הנפט הרוסי יתגבר ויפעיל לחץ כלפי מטה על המחירים".

4. מאקרו

בצל ההמתנה להחלטת הפד, בבית ההשקעות פסגות מעריכים, כי "לפאוול יש רוב דחוק של שבעה חברים לטובת הפחתת ריבית נוספת. עם זאת, הפילוג העמוק עלול להוביל לדעות מיעוט נוספות וייתכן שנראה אף שלושה חברים מתנגדים, מה שלא קרה מאז 2016. בתמורה לתמיכתם, החברים הניציים צפויים לדרוש ניסוח בהודעה המלווה שירמז על האטה בתהליך ההפחתות בתחילת 2026, לפחות עד שהתמונה תהיה בהירה יותר מצד האינפלציה. ככל שהמגמה תיוותר כפי שהיא כיום, כלומר אבטלה נמוכה, אינפלציה דביקה ורק האטה בגיוס העובדים, ההחלטה של יום רביעי עשויה לסמן גם את תחילתה של תקופת המתנה ממושכת", מסכמים בפסגות.

עוד בגזרת המאקרו של ארה"ב: עדי בורקוביץ, מנהל השקעות בכיר, דסק לקוחות חו"ל, בפעילים ניהול תיקי השקעות, מצביע על פיצול חד בין משקי בית אמידים בארה"ב שממשיכים להניע את הצריכה, לבין המעמד הבינוני־נמוך שנמצא תחת לחץ גובר. נתון שלהערכתו "ימשיך להשפיע על פעילות החברות ועל הדינמיקה הכלכלית בשנה הקרובה.

"בצד החזק של הכלכלה, חברות כמו אמריקן אקספרס, ויזה, מריוט ובוקינג מדווחות על המשך ביקושים גבוהים מצד לקוחות אמידים, שנהנים מאפקט העושר וממשיכים להוציא על נסיעות, בילויים ושירותי פרימיום. לעומת זאת, חברות מוצרי הצריכה מדווחות על צרכן חלש: שחיקה בהכנסה הפנויה, עליית מחירי מזון ודיור, ירידה בנפחי המכירות ותחושת תסכול. גם צעירים מתמודדים עם אבטלה גבוהה יחסית והלוואות סטודנטים", מציין ברקוביץ'.

5. תחזית

אד ירדני, אסטרטג ותיק בוול סטריט ונשיא חברת ייעוץ ההשקעות Yardeni Research, כתב ביום ראשון בהודעה למשקיעים כי החליט להמליץ על הפחתה במשקל של "שבע המופלאות" - לראשונה מזה 15 שנה.

"זה כבר לא עושה היגיון מבחינתנו להמשיך להמליץ להיות במשקל־‏יתר על סקטורי הטכנולוגיה ושירותי התקשורת, כפי שעשינו מאז 2010", כתב ירדני. "אנו רואים יותר מתחרות שבאות לנגוס ברווחים העסיסיים של שבע המופלאות. אנו גם צופים כי הפרודוקטיביות ושולי הרווח של '493 המרשימות' יקבלו רוח גבית מהטכנולוגיות שיאפשרו לדבר לקרות, ונמכרות על־ידי 'שבע המופלאות' וחברות טכנולוגיה נוספות. בפועל, עמדתנו היא שכל חברה מתפתחת להיות חברת טכנולוגיה".

ירדני הצביע על הריכוזיות הגבוהה של סקטורי הטכנולוגיה ושירותי התקשורת בתוך מדד ה-S&P 500, והמליץ לתת להן משקל־שוק (שקול להמלצת "החזק"), ולאזן מחדש את תיק ההשקעות, עם משקל־יתר לסקטורים כמו פיננסים, תעשייה וביטוח בריאות. מספר בנקי השקעות הודיעו לאחרונה כי הם מעלים את המלצתם לסקטור ביטוח הבריאות למשקל־יתר, ביניהם בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי.