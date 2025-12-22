פתיחה יציבה בתל אביב; ארית תעשיות נופלת ב-4% נוספים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:18

חברת ה-IT וואן טכנולוגיות יורדת בכ-3%. החברה מגייסת מהמוסדיים 175 מיליון שקל, שיהוו 2.5% ממניות החברה. הגיוס מתבצע במחיר של 90.5 שקלים למניה, דיסקאונט של כ-5.4% על מחיר המניה בבורסה. החברה שנמצאת בשליטתו של עדי אייל נסחרת לפי שווי שוק של כמעט 7 מיליארד שקל, כשהיא משלימה עליה של 44% מתחילת השנה ו-188% בשלוש השנים האחרונות.

10:10

הייפר גלובל שעוסקת באיפיון,תכנון והרכבת מערכות ממוחשבות מותאמות אישית מזנקת בכ-10% לאחר שדיווחה הבוקר על קבלת הזמנה נוספת של 24 מיליון דולר (כל השווי של החברה 875 מיליון שקל), מדובר לפי הודעת החברה, על לקוח קיים וגדול בארה"ב.

10:02

המסחר בת"א נפתח הבוקר ביציבות במדדים המובילים - ת"א 35 עולה ב-0.2%, ת"א 90 יורד ב-0.1%.

ארית תעשיות נופלת הבוקר שוב בכ-4%. אתמול ירדה ב-5% לאחר שדווח, כי החברה הבת, רשף, בדרך להשלמת גיוס פרטי של כ-550 מיליון שקל, לפי שווי מוערך של כ-3.75 מיליארד שקל, נמוך מהמתוכנן.

ההנפקה הפרטית מגיעה פחות משלושה שבועות לאחר שארית נכשלה בניסיונותיה להנפיק את רשף לפי שווי של 4.3 מיליארד שקל. מהלך שהביא ל צניחה של 20% במחיר המניה , ולמחיקת כמיליארד שקל משווי החברה ביום המסחר שלאחר מכן, ועורר את זעמם של המשקיעים המוסדיים שמושקעים בחברה.

במסגרת התשקיף אותה פרסמה רשף טכנולוגיות, ארית תכננה למכור 10% ממניות החברה הבת לציבור בהצעת מכר ובתמורה של 481 מיליון שקל. בנוסף, ביקשה רשף להנפיק 10% ממניותיה תמורת סכום דומה. אלא שכאמור המהלך הוביל לצניחה במחיר המניה, ולהתנגדות עזה מצד הגופים המוסדיים שמחזיקים בארית שאיימו שלא להשתתף בהנפקה.

08:50

1. שוק המניות

המסחר הבוקר צפוי להיפתח במגמה חיובית. לאור העליות בבורסות בעולם, סביר שהבורסה תגיע, לפחות בשעות הבוקר, לשיאים חדשים. כעת דומה שבטווח הקצר, רק סיכון גיאו פוליטי (אירן או חיזבאללה) עלול לעצור את העליות.

אתמול, למרות העליות הקלות, הבורסה שוב שברה שיאים. מדד ת"א 35 עלה ב-0.3% ושבר את שיאו בפעם ה-60 השנה - כמות שיאים שלא נראו בבורסת ת"א מאז 1992. גם מדד ת"א 125 עלה ב-0.6% ושבר שיא בפעם ה-55 שנה, והוא ננעל בפעם הראשונה מעל 3,700 נקודות. ת"א 90 הוסיף 0.3%, שיא מספר 41 השנה.

מניות הביטוח המשיכו לתמוך בביצועי המדד, עם עלייה יומית של 1.9% במדד הביטוח, והשלימו עלייה של כ-20% מתחילת דצמבר וכ-180% מתחילת השנה.

מנגד, מי שהעיבו על המדדים היו מניות הבנקים. המדד הענפי ירד בכמעט 1% לאחר שפרסם משרד האוצר דוח ביניים בנוגע לבחינת הטלת מיסוי נוסף עליהם. הוועדה המליצה על הטלת "מנגנון מיסוי רגיש למחזור הכלכלי, כך שבשנים של רווחיות יתר הבנקים ישלמו יותר מס, ובשנים של רווחיות מתונה - לא יווצר נטל עודף על פעילותם".

מניות שריכזו עניין אתמול:

מניית ארית תעשיות ירדה ב-5% לאחר שדווח, כי החברה הבת, רשף, בדרך להשלמת גיוס פרטי של כ-550 מיליון שקל, לפי שווי מוערך של כ-3.75 מיליארד שקל, נמוך מהמתוכנן.

ריטיילורס המפעילה את חנויות נייקי בישראל ובאירופה נפלה בכ-6%. זאת, בצל הביצועים החלשים שהציג מותג הספורט ברבעון האחרון, אשר הביאו לירידה במחיר מנייתו.

מניית ווישור גלובלטק ירדה בכ-5%. זאת לאחר שהודיעה בחמישי בערב על הנפקה פרטית לגופים מוסדיים בהיקף של מעל 150 מיליון שקל וכ-8% מהון החברה לאחר ההנפקה. ההקצאה תבוצע בדיסקאונט של כ-18% ממחיר הסגירה ביום חמישי.

חברת הנדל"ן ויתניה הודיעה אתמול כי המנכ"ל עופר זיו פורש לאחר 16 שנים בתפקיד. את עופר יחליף בתפקידו יריב בר-דעה.

מניית אינטרקיור ירדה ביותר מ-11%. זאת כתוצאה מנפילת קבוצת החברות בזלת, אשר הייתה מפעל העיבוד והאריזה של אינטרקיור וגם רכשה ממנה חומרי גלם למוצרי שלה.

קרן ג'נריישן עלתה לאחר הודעה על איחוד והרחבה של זרוע הטיפול בפסולת שלה. ג'נריישן השתלטה על פעילות הפסולת שהוחזקה במשותף עם YSB, והיא מאחדת אותה יחד עם חברות טיפול בפסולת נוספות בשליטתה.

באסיה עליות הבוקר - טוקיו עולה ב-1.9%, שנגחאי ב-0.6% והונג קונג עולה ב-0.2%, בהודו עליות של כ-0.5%.

גם החוזים בוול סטריט עולים הבוקר, נאסד"ק ב-0.4%, S&P 500 ב-0.2% ודאו ג'ונס בעלייה קטנה.

אחר הצהריים יפתחו שלושת המדדים המרכזיים את שבעת ימי המסחר האחרונים של 2025, והם במרחק של פחות מ-3% מהשיאים שלהם.

בשבוע הקרוב, המשקיעים (אלה שיישארו במהלך החג) יתמקדו בציפיות לראלי סנטה קלאוס ראלי, בעוד שמספר נתונים כלכליים שיפורסמו השבוע יחשפו חלק מהנתונים שהצטברו לאחר עיכובים עקב סגירת הממשלה.

במסחר ביום שישי נמשכה המגמה החיובית לאחר שיממה קודם לכן, נתון אינפלציה נמוך מהצפוי אם כי שנוי במחלוקת חיזק את הציפיות להמשך הורדות ריבית בשנה הבאה. אם כך זה ימשך, אולי בכל זאת נחווה את ראלי סנטה קלאוס. מסורתית, שוק המניות בארה"ב נוטה לרשום עלייה בשבוע שבין חג המולד לראש השנה האזרחית. תקופת סנטה קלאוס היא חמישה ימי המסחר האחרונים של דצמבר ושני ימי המסחר הראשונים של ינואר, זו תחל ביום רביעי הקרוב.

בוול סטריט מאמינים שהסחר במניות טכנולוגיית ה-AI עדיין לא הסתיים, אבל המשקיעים פשוט הפכו לבררנים יותר לגבי מי עשויים להיות המנצחים לקראת 2026.

מניות הטכנולוגיה חוו לאחרונה רכבת הרים, לאחר שחששות סביב מימון מרכזי הנתונים של אורקל טלטלו את מניות ה-AI. "אני בהחלט סבור שאלו חששות לגיטימיים מאוד עבור התחום, וכעת כשהשוק שולף את ‘אזמל הביקורת’, אנחנו סוף-סוף רואים הבחנה נכונה בין ‘מנצחים ומפסידים’ - וזה דבר חיובי", כתב אנליסט בנומורה, צ’רלי מקאליגוט.

עם זאת, תוצאות חזקות במיוחד של מיקרון הציתו התאוששות במסחר במניות ה-AI. יצרנית שבבי הזיכרון עקפה את תחזיות וול סטריט בהכנסות וברווח למניה ברבעון הראשון, בסיוע ביקוש מואץ מצד תחום הבינה המלאכותית. מקאליגוט השווה את ההפתעה החיובית בדוחות של מיקרון לתוצאות של אנבידיה במאי 2023, ששימשו כזרז לבום ה-AI הרחב. "בשורה התחתונה - עדיין יש לא מעט ערך שניתן להפיק מאבן ה-AI הזו," כתב מקאליגוט.

אנליסטים של גולדמן סאקס מעריכים כי רווחי מדד S&P 500 יצמחו ביותר מ-12% ב-2026, כאשר עיקר הצמיחה מונעת על ידי שבע המניות הגדולות במדד: מטא, אנבידיה, אמזון, אלפאבית, מיקרון, אפל וברודקום. יחד, הן אחראיות לכרבע מהרווחים של המדד כולו.

השבוע אנחנו לקראת שבוע מסחר מקוצר, מה שאומר שהמחזורים צפויים להיות נמוכים ואולי יגבירו את התנודתיות. ברביעי ערב הכריסמסט נעילה מוקדמת ובחמישי לא יתנהל מסחר, כך בכל הבורסות בעולם. בשישי המסחר בארה"ב יתנהל כרגיל.

למרות זאת צפויים מספר פרסומי נתונים, ביניהם מדד מחירי הליבה של ההוצאה הפרטית (PCE) לחודש אוקטובר והצצה ראשונה (אם היא מאוחרת) לקצב צמיחת הכלכלה בין יולי לספטמבר. מעבר לכך, צפויים מעט פרסומים מתוזמנים מצד חברות או בנקים מרכזיים, אך המשקיעים יעקבו גם אחר ההתפתחויות במאבק ההשתלטות על וורנר ברדרס וכן אחר תהליך בחירת יושב הראש הבא של הפדרל ריזרב.

בשלישי יתפרסם באיחור אומדן ראשוני של התוצר בארה"ב ברבעון השלישי והמדד החודשי של אמון אמון הצרכנים וברביעי נתונים שבועיים על תביעות חדשות לדמי אבטלה.

2. שוקי האג"ח

מדדי האג"ח בבורסה נסחרו אתמול במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים. מדד תל-גוב כללי עלה קלות והתשואה לפדיון הגלומה בו עומדת על 3.23%. זו עלייה של 0.3% בתוך שבוע, שנובעת ככל הנראה מגל העסקאות החיוביות שפקד את המשק. מאישור מכירת הגז למצרים, דרך מכירת טילי חץ-3 נוספים לגרמניה במיליארדי שקלים והתפתחויות נוספות.

במדדי האג"ח הקונצרני, תל בונד 40, שבו ארבעים איגרות החוב הקונצרניות הגדולות בבורסה (במונחי שווי שוק) אחרי מדד תל בונד 20, גם כן עלה, והתשואה לפדיון הגלומה במדד נסחרה סביב 2.87% (מרבית הסדרות צמודות אג"ח). המשקיעים במדד רשמו תשואה חיובית של מעל ל-6.5% בשנה החולפת, לנוכח הירידה במפלס הסיכון בחברות במשק.

יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון, מעריכים, כי "נתוני המאקרו בישראל תומכים בזהירות מוניטארית כאשר ברקע הסביבה הפיסקאלית המרחיבה". על כן, לדבריהם קיימת עדיפות לאפיק השקלי הבינוני ולצמוד הבינוני.

בשוק החוב בעולם - כוחות רבים לוחצים לעליית התשואות הארוכות בעולם.

התשואה ל-10 שנים ביפן עלתה לראשונה מאז סוף שנות ה-90 מעל 2% בתגובה לעליית הריבית במדינה. התשואה של צרפת ל-10 שנים עלתה לרמה הגבוהה מאז 2011. גם בגרמניה נשבר שיא מאז 2023, למרות שהאינפלציה באירופה הפתיעה מעט כלפי מטה. בארה"ב שילוב של נתוני שוק העבודה החלשים עם הנפילה המפתיעה באינפלציה הורידו את התשואה ל-10 שנים בכ-0.04% בלבד בסיכום השבועי.

לפי אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, הסיבות העיקריות שלוחצות לעליית התשואות הן ההערכת המשקיעים שמתקרבת תפנית במדיניות הבנקים המרכזיים אחרי תקופה של הורדות ריבית. "ה-ECB והבנקים המרכזיים בשבדיה ונורבגיה הותירו בשבוע שעבר ריבית ללא שינוי. הבנק המרכזי של אנגליה החליט להוריד ריבית ברוב דחוק למרות הירידה המפתיעה והמשמעותית באינפלציה. בקנדה, אירופה, שבדיה, אוסטרליה וניו זילנד השווקים מגלמים שהצעד הבא של הבנק המרכזי תהיה עליית ריבית".

זבזי'נסקי אומר שגם צרכי גיוס של הממשלות במדינות G-7 גדלים במהירות. אם בשנים 2017-19 המדינות G7 גייסו יחד כ-1.3-1.5 טריליון דולר בשנה, בשנים 2025-2027 הסכומים צפויים לעלות ל-2.9-3.5 טריליון דולר, "המשקיעים מחוץ לארה"ב קונים פחות אג"ח ממשלתיות אמריקאיות, לאחרונה ניכרת ירידה באחזקות הבנקים המסחריים בארה"ב באג"ח הממשלתיות, גורם נוסף שעשוי להחליש ביקושים לאג"ח הממשלתיות הנו הגידול המהיר בהנפקות אג"ח חברות שהאיצו במחצית השנייה של השנה לשיא, יתכן והגידול בהנפקות נובע מצרכי מימון של תשתיות AI".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נסחר הבוקר ביציבות - 3.19 שקלים לדולר. בסוף השבוע נמשכה מגמת ההתחזקות של השקל מול המטבעות המובילים. הדולר ירד ב־0.3% לרמה של כ־3.2 שקל, והאירו ירד ב־0.4% לרמה של כ־3.757 שקל. בחודש האחרון התחזק השקל בכ־2.1% מול הדולר ובכ־0.4% מול האירו. זאת לאור העלייה המחודשת במדדי המניות בארה"ב והכוחות הבסיסיים התומכים בייסוף השקל.

במקביל, התנודתיות במטבעות הדיגיטליים נמשכת. הביטקוין נסחר עדיין מתחת ל־90 אלף שקל, רחוק מהשיא אליו הגיע בתחילת חודש אוקטובר עת עקף את רף ה־120 אלף דולר.

לאחר העלייה ההיסטורית בשנה שעברה, מחירי הקקאו בדרך לצניחת שיא שנתית. אך אין סימן שהמחירים של הממתקים או חטיפים מצופים השוקולד יירדו בקרוב, כי היצרנים עדיין עובדים עם המלאים (הפולים) שקנו בשיא העלייה. כמו כן, הם ביצעו שינויים במתכונים שאינם קלים להפוך.

היצרנים והאנליסטים מצפים שהקקאו הזול יותר יתחיל להשפיע על מדפי הסופרמרקטים רק במחצית השנייה של השנה הבאה, גם זה ממש לא בטוח. המשמעות היא שמשקי הבית יצטרכו להמשיך לשקול אם שוקולד נשאר חטיף בר השגה.

בשנה שעברה, מחירי הקקאו זינקו לשיא של כמעט 13,000 דולר לטון, כאשר מחלות ותנאי מזג אוויר קיצוניים הרסו את היבולים בחוף השנהב וגאנה, שמספקות יותר מחצי מהקקאו בעולם. המחירים צנחו עם השיפור ביבולים, הביקוש נחלש וכמה מהחששות לגבי מחסור ממושך התפוגגו. השנה הם ירדו בכ-50%, בדרך לירידה השנתית החדה ביותר מאז תחילת הרשומות ב-1960.

הזינוק במחירים הותיר חותם עמוק בתעשייה, כאשר כל אחת מחברות המזון הגדולות ועד שוקולדים אומנותיים קטנים ברחבי אירופה וארה"ב - נלחמו להשיג מספיק קקאו ולתאם עלויות מול רווחים. חלקם נאלצו להיאבק על הישרדותם. עתה, הם לא ימהרו להוריד את המחירים לצרכן.

לפי בלומברג, למברטץ, אחת מיצרניות הממתקים הוותיקות בגרמניה, מחזיקה במלאי קקאו שיספיק כמעט עד אמצע 2026, לאחר שרכשה אותו כשהמחירים היו גבוהים, כך אמר הבעלים הרמן ביולבקר, "מעולם לא הייתה התפוצצות מחירים כזו".

חלק מיצרניות השוקולד הגדולות נמנעות מלתת אינדיקציה לשינויים במחירים, בציון התנודתיות בשוק הקקאו. חברת נסטלה אמרה שלמרות שהשינויים האחרונים במחירים מעודדים, עדיין מוקדם מדי להתייחס לשינויים ספציפיים. חברת הרשי, ציפתה שחלק מה-"דפלציה" תתחיל להתרחש "בעומק 2026", כך אמר סמנכ"ל הכספים סטיב ווסקיל.

4. מאקרו

החשבון השוטף במאזן התשלומים של ישראל נכנס ברבעון השלישי לגירעון של 1.1 מיליארד דולר, לאחר עודף מזערי ברבעון הקודם, וזאת אחרי עודפים גבוהים שנמשכו יותר מעשור. למרות זאת, במיטב סבורים שהשקל לא צפוי להיפגע.

"הגירעון בחשבון השוטף של מאזן התשלומים עשוי להעמיק גם בשנה הקרובה, אך השקל צפוי להמשיך וליהנות מהכוחות התומכים בו. מעבר לירידות בשוקי המניות בעולם הנו האיום הכלכלי העיקרי על התחזקות השקל", אומרים במיטב.

מאקרו בארה"ב - בלידר מציינים, כי נתוני האינפלציה לחודש נובמבר שפורסמו בסוף השבוע, אמנם היו נמוכים יחסית לציפיות, אך יש להתייחס אליהם בזהירות.

לדבריהם, השבתת הממשל שנמשכה 43 ימים דחתה את איסוף הנתונים למחצית השנייה של נובמבר, תקופה המאופיינת בריבוי מבצעי מחירים סביב עונת החגים. בנוסף, במרבית הסעיפים לא נמדדו מחירים עבור חודש אוקטובר, מה שמגביל את יכולת ההשוואה. לפיכך, יהיה צורך להמתין למדד דצמבר כדי לקבל תמונה מלאה ומדויקת יותר של מגמת האינפלציה.

5. תחזית

שוק המניות בניו יורק נכנס ל־2026 עם מומנטום חיובי ותחזיות שוריות רבות. כדי שתהיה גם השנה הרביעית ברציפות של עליות, יהיה על השוק להתגבר על שורה של איומים פוטנציאליים. בבלומברג עשו רשימה.

הרשימה הארוכה של הדברים שעלולים להשתבש מרמזת שירידות חדות ועליות בתנודתיות הן תרחיש סביר במהלך 2026, במיוחד לאור בסיס משקיעים שנחוש להמשיך ולרדוף אחרי עליות בשוק. הרבה תלוי בכך שמנצחות הבינה המלאכותית יוכיחו שהן אינן בועה, ויש להן עוד לאן לעלות. "ה־AI צפוי לשנות תעשיות והזדמנויות השקעה, אך הוא גם טומן בחובו סיכון של התלהבות יתר", אמרה קריסטין למקאו, מנכ״לית חטיבת ניהול העושר של ג'יי.פי.מורגן.

1 ציפיות מ־AI

מהפכת הבינה המלאכותית ממשיכה להיות הנרטיב המרכזי שמבסס את האמון במניות בארה״ב ובעולם. הסיכונים טמונים בעיקר בעיתוי ובהחזר על ההשקעה. אם אימוץ ה־AI יתברר כאיטי מהצפוי, או אם כוח התמחור של מובילות הטכנולוגיה יאכזב על רקע תחרות גוברת, תחזיות הרווח עלולות לרדת בחדות.

השוק עשוי גם להטיל ספק אם ההשקעות ההוניות (Capex) הגיעו לשיאן מבלי שהניבו רווחים תואמים. לנוכח המשקל הגבוה של מניות הקשורות ל־AI במדדים המרכזיים, אפילו הערכה מחדש חלקית של הסיפור עלולה להשפיע באופן רחב על השווקים.

2 תמחור וריכוזיות

לפי בלומברג, לא מעט מניות בארה״ב מתומחרות כאילו צפויה ביצועיות כמעט מושלמת. מדד S&P 500 נסחר הרבה מעל הממוצעים ארוכי הטווח, בעוד שהובלת השוק מתרכזת יותר ויותר בקבוצה מצומצמת של מניות טכנולוגיה ענקיות. הדינמיקה הזו הגבירה את התשואות, אך גם מגדילה את הסיכון לירידות חדות. אם צמיחת הרווחים תואט אפילו במעט, או אם שולי הרווח ייפגעו בשל עלויות שכר או מימון, דחיסה של מכפילי הרווח עלולה להתרחש במהירות.

3 אינפלציה וריביות

השווקים עדיין מניחים ומתמחרים שהאינפלציה מתקררת וששיעורי הריבית יתחילו לרדת בהדרגה. אך ייתכן שהאינפלציה לא תשתף פעולה, כאשר לחצי מחירים עלולים לנבוע מהשקעות כבדות ב-AI או מהשפעות מתמשכות של מכסים. התוצאה עשויה להיות שהפד ישאיר את הריבית גבוהה למשך זמן רב יותר, או אף יחמיר את התנאים הפיננסיים. תשואות האג"ח יעלו אם כך, ואיתם שיעורי ההיוון של המניות, אלה יאתגרו את סבלנות המשקיעים כלפי תמחורים גבוהים.

תנודתיות בריביות עצמה מהווה סיכון: תמחור מחדש חד בחלק הקצר של עקום התשואות נוטה לחלחל גם לשוק המניות, במיוחד למניות צמיחה. עבור משקיעים שמעדיפים סביבת ריביות נוחה, התוצאות עלולות להיות שליליות.

4 גיאופוליטיקה וסחר

הסיכון הגיאופוליטי מרחף כאיום סמוי אך משמעותי על שוקי המניות. מתחים בין ארה״ב לסין, עימותים שמשפיעים על שוקי האנרגיה, או שיבושים בשרשראות אספקה קריטיות, כולל שבבים ומינרלים נדירים, עלולים להצית תנועות חדות של מעבר למצב של הימנעות מסיכון.

מדיניות הסחר היא קלף לא צפוי נוסף, במיוחד אם המכסים יחזרו למרכז הבמה הפוליטית. עבור השווקים, הסוגיה היא פחות חיזוי התוצאה ויותר תמחור חוסר הוודאות. ההיסטוריה מלמדת שטלטלות גיאופוליטיות מובילות לעיתים קרובות לזינוקים בתנודתיות, להתחזקות הדולר ולירידות חדות במניות, גם אם ההשפעה הכלכלית ארוכת הטווח מתבררת כברת ניהול. בשוק שמתומחר ליציבות, לאירועים כאלה יש השפעה מוגברת במיוחד.

5 האטה מאקרו-כלכלית

הקונצנזוס הוא שהכלכלה האמריקאית תישאר איתנה, בעוד שבאירופה התקוות נשענות על גל הוצאות ממשלתיות והרחבה פיסקלית. אך כל סדק בנרטיב הזה ייבחן בקפידה.

גם שאלות סביב יכולת הצרכנים להתמודד עם יוקר המחיה ואופן התמודדות המאזנים הבנקאיים עם סיכוני אשראי יהיו במוקד תשומת הלב. האטה כפויה בהוצאה הפיסקלית או ירידה בגיוס עובדים מצד חברות עלולות להתגלגל במהירות לפגיעה ברווחים, במיוחד מחוץ לחברות הטכנולוגיה הגדולות במיוחד. כאשר תחזיות הצמיחה ברווחים עדיין אופטימיות, כל עדכון שלילי עלול להצית תהליך רחב של הפחתת סיכון בשווקים.

"משהו שדי שומר אותי ערה בלילה הוא התרככות המאקרו", אמרה הלן ג'ואל, מנהלת ההשקעות הראשית הבינלאומית של מניות בבלקרוק. "החשש שלי הוא שבסופו של דבר נגיע לכלכלה בצורת K, וההשפעה הנלווית שלה על הצרכן", הוסיפה.

6 רעשי רקע שונים

ירידה בנזילות בתקופות של ירידות, מסחר "עדרי" או הנזלות גוברות מקרנות סל ממונפות, הופכים את השוק לרגיש יותר בעת לחץ. המהירות שבה גלי תנודתיות דועכים סייעה לשווקים להתגבר על תקופות של מתיחות, אך היא מקשה על גידור ועל תזמון שוק, ואף עלולה לעודד תגובות מהירות מדי, למכור תחילה ולשאול שאלות אחר כך.

רכישות עצמיות של מניות (Buybacks) היו עוגן משמעותי לתמיכה בשוק, אך הן עשויות להיעלם אם הכלכלה תיחלש. לרשימת הדאגות מצטרפת גם רגישות גוברת של השווקים למימון ממשלתי ולגירעונות ציבוריים, כמו גם לזעזועים רגולטוריים ומשפטיים, נקודה חשובה במיוחד לקראת 2026, כאשר תחום ה-AI עדיין חסר מסגרת כללים ברורה.

ולבסוף, סיכון הקונצנזוס. כאשר רוב המשקיעים מסכימים על הסיבות לעליות בשווקים - פריון מ-AI, תחזית כלכלית חיובית או הורדות ריבית, הסיכון אינו בכך שטועים בסופו של דבר, אלא בכך שטועים יחד. הפגיעות עשויה להיות טמונה במבנה השוק עצמו, שבו פוזיציות, נזילות וסנטימנט משתלבים כך שזרזים קטנים הופכים לתנועות גדולות.