1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה שלילית בהשפעת הבורסות בעולם - בוול סטריט ובאירופה ירידות בחוזים העתידיים כאשר החששות מהשלכות המכסים החדשים שמבקש נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להשית על אירופה מכים בשווקים ומערערים את תחושת היציבות שאפיינה את תחילת השנה. ברקע גם האיומים של טראמפ בתגובה לדיכוי המחאות באיראן והצהרות על שימוש בכוח לכיבוש גרינלנד.

אצלנו, המניות הדואליות צפויות לחזור מוול סטריט פערי ארביטראז' מאזנים - אלביט מערכות וטאואר עם פער חיובי של במעל 2%, טבע ונייס צפויות לרדת בכ־1.5% ובכ־3%, בהתאמה.

בשישי האחרון סגרה שבוע טוב נוסף עם שיאים חדשים, בסיכומו, מדד ת"א 35 עלה ב-3%, ת"א 90 ב-0.6% ות"א 125 עלה ב-2.4% והגיע לראשונה לרמה של מעל 4,000 נקודות. המסע מ-3,000 נקודות היה מהיר וארך 7 חודשים בלבד, בעוד שמ-2,000 נקודות ל-3,000 נקודות זה לקח 42 חודשים (נתונים מהפניקס).

מחזור המסחר עמד בשישי על כ־3.1 מיליארד שקל, גדול ב־59% מאשר יום שישי הקודם.

מדד ת"א 125 עלה מתחילת השנה בכ-9%. שוב כמו ב-2025, יותר מרוב הבורסות בעולם. על סמך הנתונים הידועים של החודשים האחרונים, העליות החדות נתמכות בעיקר ע"י המשקיעים הישראלים. במיטב מצביעים על כך ש"העליות החדות מתרחשות עם מעט מעורבות הזרים. על פי נתוני הבורסה, הם אף מכרו מניות בסוף השנה שעברה ולפי בנק ישראל משקל האחזקה שלהם במניות מסך השוק ירד. הצטרפות אפשרית של הזרים למגמת קניות עשויה לחזק מומנטום בשוק המניות המקומי".

במיטב מציינים גם שקניות המוסדיים של המניות בישראל ב-6 החודשים שהסתיימו בנובמבר הסתכמו בכ-9.5 מיליארד שקל, הגבוהות אי פעם. על פי נתוני הבורסה, בדצמבר הם המשכיו לקנות בהיקפים גדולים. מעניין שבמקביל המוסדיים מכרו השקעות בחו"ל בהיקפים שלא נראו אף פעם.

רכישות קרנות הנאמנות וקרנות הסל שמתמחות במניות הסתכמה ב-2025 כמעט ב-18 מיליארד שקל, שיא היסטורי. "נוסיף שבחודשים האחרונים ניכרת יציאת הכספים מהקרנות שמתמחות בחו"ל ומהקרנות הכספיות", אומרים במיטב.

דברים שקרו אתמול:

משלחת של משרד האנרגיה והתשתיות צפויה לצאת השבוע לניקוסיה, לשיחות בסוגיית מאגר אפרודיטה־ישי - בתקווה שאלו ייצרו טיוטת הסכם שתפתור את המחלוקות שנמשכות בנושא מאז 2011. כך נודע לגלובס. ניו מד מחזיקה ב-30% מהשותפות וקבוצת דלק מחזיקה במעל 50% מניו מד.

יותר מ-35 שנים אחרי שהקימו את שניב , בני הזוג אברהם ואילנה ברנט בדרך לרשום אקזיט ביצרנית הנייר הוותיקה. הזוג מקיים מו"מ מתקדם למכירת מניותיהם בחברה (43%) לידי קרן ההשקעות מנור אוורגרין, שמוביל אבי אורטל, לפי שווי של עד 485 מיליון שקל.

קבוצת אורון , הפועלת בתחום של ייזום וביצוע נדל"ן למגורים ובתחומי התשתיות והבנייה, ניצלה זינוק חודשי של מעל 50% במניה והשלימה הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים בהיקף של 130 מיליון שקל.

המאבק על הוט מובייל עולה מדרגה: פלאפון מעלה את ההצעה לרכישת הוט מובייל מ- 2.1 מיליארד שקל ל-2.3 מיליארד שקל תוחמת את זמן התגובה של אלטיס (בעלת הוט) עד יום חמישי הקרוב. הבוקר פורסם שקבוצת דלק לא מוותרת והעלתה את הצעתה.

באסיה מגמה מעורבת הבוקר - מדדי ניקיי והנג סנג יורד בכ-1%, מנגד מדד קוספי בדרום קוריאה עולה בשיעור דומה, שנגחאי עולה ב-0.4%.

בוול סטריט לא יתקיים היום מסחר, אבל החוזים העתידיים בארה"ב יורדים בכ-1% בעוד שנכסי "מקלט" כמו זהב עולים בתגובה לצעד האחרון של הנשיא טראמפ. הנשיא מבקש להטיל מכסים חדשים על שמונה מדינות, ביניהן גרמניה וצרפת, בשל התנגדותן לתוכניתו לרכישת גרינלנד. בתגובה לכך, הדולר נחלש מול מרבית המטבעות המרכזיים בעולם.

בסיכום שבועי, לאחר שבוע רווי בהתפתחויות גיאופוליטיות ומדיניות, כולל המתיחות המחודשת עם איראן והצהרותיו של הנשיא טראמפ בנוגע לגרינלנד, מדדי המניות בוול סטריט רשמו ירידות מתונות, כאשר מדד ה-S&P 500 ירד ב-0.4%, הנאסד"ק ב-0.7% והדאו-ג'ונס ב-0.3%.

מנגד, מדד ה-S&P 500 במשקל שווה רשם דווקא עלייה בשבוע החולף - בוול סטריט ג'ורנל מציינים שהמהלכים האחרונים מסמנים את ההאצה של מה שמכונה בוול סטריט "טרייד הרוטציה" (Rotation Trade).

מדד ראסל 2000 של מניות החברות הקטנות רשם עלייה זעירה של 0.1% והצליח להכות את מדד S&P 500 זה היום ה־11 ברציפות, רצף העליות היחסי הארוך ביותר שלו מאז 2008.

כשהם נתמכים בצמיחת תוצר איתנה וברווחי חברות חזקים, המשקיעים מעבירים את כספם ממניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הענק (Megacaps) לטובת מניות שצפויות להפיק תועלת מהאצה מחודשת של הכלכלה, כמו חברות תעשייה, אנרגיה וחברות בעלות שווי שוק קטן (Small-caps).

מגמה זו צברה תנופה מאז סוף השנה שעברה, כשהיא מונעת מגישה זהירה יותר כלפי תהליך בניית תשתיות הבינה המלאכותית. גארט מלסון, אסטרטג פורטפוליו ב-Natixis, ציין כי "זוהי רוטציה מחוץ לכל מה שקשור לצמיחה וטכנולוגיה, אל עבר כל שאר המניות שנשרכו מאחור יחסית".

ביום שישי עצמו התנדנדו המניות בין עליות לירידות לפני שננעלו במגמה שלילית קלה, כאשר ה-S&P 500 והנאסד"ק ירדו בשיעור מזערי.

בשבועיים הראשונים של שנת 2026, למרות הכותרות המרעישות שוקי המניות ממשיכים לטפס מעלה. בעוד שהחדשות גרמו לתנודות מחירים בנכסים כמו זהב ונפט בשל חיפוש המשקיעים אחר מקלטים בטוחים, מדד ה-S&P 500 רשם רק שלושה ימי ירידות מתחילת השנה וננעל בעלייה של כ-1.5%, כאשר גם המדדים באירופה ובאסיה הגיעו לשיאי כל הזמנים.

אריק פרידמן, מנהל השקעות ראשי ב-Northern Trust Wealth Management, הסביר את האדישות הזו בכך ש"השווקים בוחנים את האירועים הללו בנפרד, וסביר להניח שיידרש מענה ייחודי לכל התלקחות כדי לעורר סערה גדולה יותר בשווקים", והוסיף כי הדאגה האמיתית תתעורר רק "אם ישורטטו קווים שישפיעו על הסחר בעולם שהופך למבודד יותר ויותר".

השבוע הקרוב מסתמן כתנודתי, עם שלושה מוקדי כוח שיקבעו את הטון הנאום של דונלד טראמפ בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, ההכרעה על זהות יו"ר הפדרל ריזרב הבא, והאצה משמעותית בעונת הדו"חות.

ביום רביעי בבוקר (שעון ארה"ב), יעלה הנשיא טראמפ על הבמה בפורום הכלכלי בדאבוס תחת הנושא הרשמי "רוח של דיאלוג". המשקיעים דרוכים במיוחד לקראת הנאום, שצפוי לעסוק לא רק בנושאי פנים כמו משבר הדיור בארה"ב, אלא גם בקידום המדיניות הגאופוליטית האגרסיבית שלו, כולל איומי המכסים על אירופה והתוכניות לגבי גרינלנד וונצואלה.

הנושא השני שמעסיק את השווקים הוא שאלת היורש של ג'רום פאוול. נכון לסוף השבוע, קווין וורש (Kevin Warsh), בכיר לשעבר בפד, הפך למועמד המוביל עם סיכויי זכייה של 60% בשווקי הניבוי (כמו Polymarket). המפנה הגיע לאחר שטראמפ רמז כי הוא מעדיף להשאיר את המועמד המוביל השני, קווין האסט, בתפקידו הנוכחי כראש המועצה הלאומית לכלכלה. השווקים הגיבו בעליית תשואות האג"ח, שכן וורש נתפס כפחות "יוני" (פחות נוטה להורדות ריבית אגרסיביות) מאשר האסט, מה שמעיד על כך שהריביות עשויות להישאר גבוהות למשך זמן רב יותר.

בזירת התאגידים, כל העיניים נשואות לדו"חות של נטפליקס ואינטל.

נטפליקס שתפרסם מחר לאחר הנעילה, נמצאת במרכז אחת הדרמות הגדולות בתולדות המדיה, כשהיא מובילה במרוץ לרכישת וורנר ברדרס תמורת כ-83 מיליארד דולר. למרות הצעה גבוהה יותר מצד פרמאונט. דירקטוריון וורנר ממשיך להמליץ על העסקה עם נטפליקס. המשקיעים יחפשו בדו"חות סימנים לכך שנטפליקס יכולה לעמוד בעלויות הרכישה העצומות תוך שמירה על צמיחה.

אינטל צפויה לדווח על תוצאותיה ביום חמישי. לאחר שנה של זינוק של 125% במניה, אינטל צריכה להוכיח שההשקעות שלה בשבבי AI ובהקמת מפעלים (Foundry) מתחילות להניב פירות, למרות הירידה הצפויה ברווחים לעומת אשתקד.

2. שוק האג"ח

בשוק האג"ח המקומי נרשמה בשבוע שעבר מגמה מעורבת, עם ירידת תשואות בחלק הקצר ועליית תשואות בחלק הארוך של העקום, עם עלייה של 2 נ"ב בתשואה ל-10 שנים.

התשואות הארוכות בשוק האג"ח האמריקאי ממשיכות לנוע בטווח צר, למרות אירועים כלכליים, ביטחוניים ופוליטיים רבים. מתחילת השנה התשואות עלו מעט תוך השתטחות עקום התשואות. נרשמה עלייה די חזקה בציפיות האינפלציה הגלומות וירידה בתשואות הריאליות.

החוזים מגלמים הורדת ריבית הפד עד סוף השנה בשיעור קטן מ-0.5%. ההפחתה בציפיות להורדת הריבית באה על רקע שיפור בתחזיות הצמיחה והרמיזה של טראמפ שהמועמד "היוני" יותר ליו"ר הפד (קווין הסנט) בעל סיכויים קטנים יותר להתמנות.

● מאבק הירושה על תפקיד יו"ר הפדרל ריזרב עולה מדרגה ומאיים על הדולר

בשוק החוב הקונצרני בארה"ב דווח בסוף השבוע על רכישות אג"ח של נשיא ארה"ב, למרות ניגוד העניינים בו הוא נמצא.

טראמפ רכש אג"ח קונצרניות של נטפליקס ושל וורנר ברדרס בשווי כולל של לפחות מיליון דולר - וזאת רק ימים ספורים אחרי שהכריז על כוונה להתערב בעסקה ביניהן - כך עולה מעדכון פיננסי שמסר הבית הלבן ביום שישי האחרון.

לפי העדכון, טראמפ ביצע שתי רכישות אג"ח מנטפליקס ושתיים נוספות מוורנר, כל אחת בשווי של לפחות 502 אלף דולר, בין 12 ל-16 בדצמבר.

ניגוד עניינים? טראמפ, לפי בלומברג, קידם את מטוסיה של חברת בואינג בביקורים בבירות זרות, ושיבח את מכירות המטוסים של החברה לחברות תעופה בקטאר, יפן ומדינות נוספות.

נטפליקס מצויה כעת במאבק עיקש מול פרמאונט על רכישת וורנר ברדרס, מה שמעמיד מבחן הגבלים עסקיים משמעותי עבור ממשל טראמפ, ללא קשר לזהות המנצחת בקרב על המיזוג. טראמפ הצהיר כי הוא מתכנן להיות מעורב אישית בבחינת המיזוג שיצליח, והוליווד עוקבת מקרוב אחר הנשיא לכל רמז לגבי האופן שבו הוא בוחן את הקרב על האולפן האייקוני.

הצהרת ההון החדשה של הבית הלבן שפורסמה ביום חמישי מראה כי הרכישות של טראמפ כללו גם אג"ח של קוורוויב, ג'נרל מוטורס, בואינג, אוקסידנטל פטרוליום, ויונייטד רנטלס, הוא רכש גם אג"ח מוניציפליות של ערים אמריקאיות, מחוזות בתי ספר מקומיים, תשתיות ובתי חולים.

השקעות אלו הן רק הדוגמה האחרונה לאופן שבו טראמפ ממשיך לצבור הון במהלך כהונתו כנשיא. הוא גם נוהג לערב באופן קבוע בין עסקיו הפרטיים לתפקידיו הרשמיים, דבר שעורר שאלות בנוגע לניגודי עניינים פוטנציאליים.

הבית הלבן לא הגיב מיד לבקשת תגובה מבלומברג.

טראמפ פתח במסע רכישת אג"ח בשווי 104 מיליון דולר בעת כהונתו באוגוסט, דיווח טראמפ על 690 עסקאות שביצע מאז חזרתו לבית הלבן בינואר 2025, בסכום כולל של לפחות 104 מיליון דולר. הוא ביצע עסקאות נוספות שנחשפו בנובמבר ובדצמבר בסכום כולל של 106 מיליון דולר, כולל שלוש מכירות נוספות בשווי של 2 מיליון דולר.

בכיר בבית הלבן אמר כי לא טראמפ ולא איש מבני משפחתו קיבלו את החלטות ההשקעה. מנהלים פיננסיים עצמאיים ביצעו את רכישות האג"ח והוסיף כי המשרד לאתיקה ממשלתית אישר את הדיווחים. לדברי גורם רשמי בבית הלבן, הדבר נכון גם לגבי העסקאות בדיווחים המאוחרים יותר.

בבלומברג מציינים, בניגוד לקודמיו בתפקיד, טראמפ לא מימש את נכסיו ולא העביר אותם ל'נאמנות עיוורת' המנוהלת על ידי מפקח עצמאי. אימפריית העסקים המסתעפת שלו מנוהלת על ידי שניים מבניו ופועלת במספר תחומים המשיקים למדיניות הנשיאותית.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל המשיך להתחזק בשבוע החולף, בעיקר מול סל המטבעות, כאשר מול הדולר התחזק ב-0.1% ל-3.14 שקלים לדולר.

אמנם התחזקות השקל נעה במתאם חיובי עם עליות בשוקי המניות בארה"ב. זאת, בעיקר בשל פעילות הגידור של הגופים המוסדיים, אבל אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, כתב שהכלל הזה לא מסביר את כל המהלך של השקל. "השקל מתחזק יותר ממה שנגזר מהעליות בארה"ב, לפי הקשר שהיה קיים בדרך כלל", הוא כתב. "בתקופה האחרונה השקל אף לעיתים התחזק כאשר S&P 500 נחלש. מצב זה מצביע שלא רק השפעת המוסדיים דומיננטית בשוק המט"ח. על רקע הירידה בעודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, יתכן וההשקעות בהייטק מוסיפות להתחזקות השקל".

בבנק אוף אמריקה צופים שהדולר צפוי להיחלש מול רוב המטבעות השנה, כיוון שריביות נמוכות יותר בארה"ב מוזילות את עלות ההגנה מפני הסיכון של היחלשות המטבע - "ככל שפערי הריבית של ארה"ב צפויים להמשיך ולהצטמצם בעקבות הורדות הריבית של הפדרל ריזרב, כך גם ירדו העלויות של גידור נכסים אמריקאיים מפני דולר חלש יותר", הם אומרים.

'אנו רואים בעלויות הגידור הגבוהות יחסית את אחד המכשולים המרכזיים שייתכן ומנעו את המשכיות פעילות הגידור (של חשיפות לדולר) בשנת 2025'. הלחץ של ממשל טראמפ להורדת עלויות הקשורות לדיור עשוי לעודד הורדות ריבית נוספות, לדבריהם. גם סיכונים הנוגעים לעצמאות הפדרל ריזרב מהווים רוח נגדית פוטנציאלית עבור הדולר."

התקיפה הכלכלית (מלחמת הסחר) מצד הממשל האמריקאי שלחה גלי הדף ישירות לשוק הסחורות, שם נרשמו שיאים חדשים הבוקר: מחירי הכסף והזהב למסירה מיידית (Spot) זינקו לרמות שלא נראו מעולם: מחיר הכסף רשם עלייה חדה של למעלה מ-4.17%, והגיע ל-93.7 דולר לאונקיה, בעוד שהזהב נסחר בעלייה של 1.8% ומחירו נקבע על 4,677 דולר לאונקיה.

4. מאקרו

מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר, שפורסם בערב יום ה', נותר ללא שינוי, וקצב האינפלציה השנתי עלה בעשירית האחוז לרמה של 2.6% - גבוה מקונצנזוס הכלכלנים. בפרט, הפתיעו כלפי מעלה מחירי הטיסות לחו"ל, שהתייקרו בשיעור בולט של 4.1%.

מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסים בבנק הפועלים, כתב כי "בסיכום שנת 2025 מחירי הטיסות עלו ב־25.7% במונחים דולריים, אך זאת לאחר עלייה של 3.1% בלבד בשנת 2024 וירידה של 0.1% בשנת 2023. על רקע הגידול בהיצע, מחירי הטיסות צפויים לרדת בשנת 2026, אך לדעתנו לשוב ולעלות ב־2027".

לפי המדד החודשי לפעילות המשק של בנק ישראל, ניכר שיפור בצמיחה בחודשים האחרונים. הסקר הרבעוני של קציני אשראי של בנק ישראל משקף גידול בביקוש לרוב סוגי האשראי, הצרכני והעסקי, שצפוי להימשך גם ברבעון הבא. גידול באשראי מגביר את הצמיחה.

במיטב מציינים שבחודש דצמבר לא נרשם שינוי משמעותי במדד הסנטימנט הצרכני או במרכיביו, אך ניתן לזהות שהתוכניות הכלכליות של משקי בית התרחבו לעומת החודש המקביל בשנה שעברה. שיעור גבוה יותר של משקי בית מתכננים להוציא יותר כסף ב-12 החודשים הקרובים, לקנות מכונית ולעשות שיפוץ בבית.

לפי סקר אמון הצרכנים, שיעור משקי הבית שמצליחים לחסוך מדי חודש (הכנסות גבוהות מהוצאות) ירד לרמה הנמוכה של העשור. הם הפכו למאוזנים (הכנסות דומות להוצאות). שיעור משקי הבית שלא סוגרים את החודש (הוצאות גבוהות מהכנסות) נותר יחסית יציב. הירידה במשקל "החוסכים" קשורה לשחיקה של השכר הריאלי שכמעט לא צמח בשנים האחרונות. העליות בשווקים הפיננסים תמכו בתחושת העושר ופיצו במידה מסוימת על השחיקה הריאלית של ההכנסות מעבודה.

5. תחזית

המשקיעים התמודדו השבוע עם דוחות של בנקים ועם מתיחויות גיאו־פוליטיות, אך התנודתיות המתמשכת עשויה לסייע באיתור כמה מניות אטרקטיביות להשקעה. להלן שלוש מניות המועדפות על ידי כמה מהמקצוענים הבכירים בוול סטריט המדורגים באתר TipRanks על סמך ביצועיהם בעבר.

1 מטא

לויד וולמסלי ממיזוהו ציין את ענקית המדיה החברתית מטא פלטפורמס (פייסבוק) כאחת מהרעיונות המובילים שלו בתחום האינטרנט לשנת 2026. האנליסט חזר על המלצת קנייה למנייה עם מחיר יעד של 815 דולר, ב-31% מעל מחירה כעת.

וולמסלי מעריך שמטא תעלה מהרמות הנוכחיות, מאחר שהתחזיות של וול סטריט כבר מגלמות את העלויות הגבוהות וההשקעות ההוניות של החברה. הוא מצפה לאפסייד בהכנסות ולהתקדמות של החברה בתחום הבינה המלאכותית, שיפחיתו את חששות המשקיעים בנוגע לרמות ההשקעה הגבוהות. ״אנו מאמינים שמניית מטא תיהנה מעדכוני תחזיות חיוביים ומהתרחבות מכפיל, ככל שהחברה תדגים טוב יותר את התשואה על השקעת ה-AI האדירה שלה״, אמר וולמסלי.

האנליסט הדגיש כי מקורותיו בענף מצביעים על החזרי השקעה (ROI) טובים יותר בפרסום בפלטפורמה. נוסף על כך, וולמסלי אופטימי לגבי Meta Business AI ומסחור וואטסאפ. הוא גם רואה התחזקות במעורבות בתחום למידת מכונה וביתרונות מיקוד המודעות, שיתמכו בצמיחת ההכנסות ב־2026.

וולמסלי מצפה שמטא פלטפורמס תשיק איכות משופרת למודלי שפה גדולים (LLM) וליכולות מוצר, מה שלדעתו ירגיע את חששות המשקיעים סביב רמות ההשקעה הגבוהות של החברה.

2 ברודקום

האנליסטית סטייסי רסגון מברנשטיין בחרה השבוע את ברודקום , ספקית שבבים ותוכנות תשתית. השבבים הייעודיים של החברה, או מעגלים משולבים ייעודיים (ASIC), נהנים מביקוש חזק על רקע הבום המתמשך בתחום הבינה המלאכותית, לדבריה.

בעקבות פגישת משקיעים עם צ’רלי קוואס, נשיא חטיבת פתרונות השבבים של ברודקום, חזרה רסגון מברנשטיין על המלצת קנייה למניית ברודקום עם מחיר יעד של 475 דולר, 35% מעל מחירה כעת.

מהפגישה הסיקה רסגון כי חששות המשקיעים לגבי השפעת התחרות הגוברת והמעבר של לקוחות לפיתוח כלי ייצור עצמאיים (customer-owned tooling) על מעמדה של ברודקום בתחום ה-AI הם "מוגזמים מאוד", וכי החברה אינה צפויה לאבד את מעמדה המוביל בתחום ה-ASIC בעתיד הנראה לעין.

אף שאנבידיה מחדשת בקצב מהיר יותר מכל מתחרה אחרת, רסגון ציינה כי החברה בטוחה שהיא השותפה היחידה שיכולה לעזור ללקוחות XPU להדביק את הקצב. ה-XPU הוא שבב המאפשר למערכת "להחליט" בזמן אמת איזה חלק בשבב הכי מתאים למשימה הספציפית, ובכך לחסוך באנרגיה ולהגדיל את המהירות.

לדבריה, ברודקום מתקדמת בקצב שאיש אינו יכול להשתוות אליו. ברודקום צפויה ליהנות גם מהביקוש הגובר ליחידות העיבוד הטנסוריות (TPU) של גוגל, לאור השותפות בין החברות בפיתוח שבבים אלה.

רסגון הדגישה את דבריו של קוואס שלפיהם משלוחי TPU צפויים לעלות ממאות אלפי יחידות ב־2025 ל"הרבה הרבה מיליונים" ב־2026. היא הוסיפה כי משלוחי TPU v8 צפויים להגיע למאות אלפי יחידות בחודש בתוך כמה חודשים, ולמיליונים עד סוף השנה הנוכחית. בנוסף, ציינה רסגון כי היקף ההזמנות בסך 73 מיליארד דולר שדווח בדוח הרווחים של ברודקום גבוה משמעותית כיום.

3 Airbnb



מניית התיירות Airbnb היא הבאה ברשימה. האנליסט לויד וולמסלי חזר על המלצת קנייה למנייה עם מחיר יעד של 156 דולר. עלייה של כ-17%.

וולמסלי מצפה שקצב הצמיחה במספר לילות החדרים (מדד מפתח בענף האירוח) ישוב ויאיץ, בהובלת האסטרטגיה של Airbnb להוסיף מלונות להיצע שלה, הרחבת מודל "הזמן עכשיו, שלם אחר כך" והשוואות קלות יותר בשוק המקומי. ״אנו רואים במוצר ה-AI הקרוב של Airbnb אופציית קול, ורואים כאן פוטנציאל טוב יותר מאשר אצל סוכנויות נסיעות מקוונות אחרות (OTAs), לאור הנהגה שממוקדת במוצר״, אמר וולמסלי.

האנליסט טוען שהמשקיעים ממעיטים להעריך את סיכויי החברה ואת הפוטנציאל שלה להאיץ מחדש את הצמיחה במספר לילות החדרים, הוא סבור שחוזקה של החברה יתבלט יותר השנה, כאשר תגלגל את אסטרטגיית המלונות שלה בשלושה שווקי ניסוי ותתרחב לערים נוספות, ייתכן שבסוף 2026. הוא גם מעריך שהחלטת Airbnb להוסיף מלאי של חדרי מלון תרחיב את השוק הפוטנציאלי של החברה מעבר להשכרות קצרות הטווח המסורתיות.

וולמסלי מצפה שהתרחבות המלונות, יחד עם יתרונות ההמרה של מודל "הזמן עכשיו, שלם אחר כך", יאיצו מחדש את הצמיחה במחצית השנייה של 2026 ויתמכו בהתרחבות מכפיל השווי של המניה.