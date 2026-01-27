סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה חיובית, וזאת לאור החזרת רן גואילי ז"ל, החטוף האחרון בעזה והעליות הבוקר בבורסות בעולם.

יעיבו על הפתיחה המניות הדואליות שחוזרות למסחר בת"א עם פערים שליליים ברובן, למעט טבע שתעלה בכ-1% בפתיחה. קמטק וטאואר בפער שלילי של כ-3%. מניית ריטיילורס תסחר על רקע הפיטורים בנייקי.

אתמול, יום המסחר הראשון השבוע נמשכה המגמה החיובית בשוק המניות המקומי.

מדד ת"א 35 עלה בכ-0.5% ונסגר ברמת שיא של מעל 4,000 נקודות, פי 2.5 מאז השפל שרשם באוקטובר 2023, אז ירד לכ-1,600 נקודות - את הדרך הזאת עשתה הבורסה בעקבות חיסול נסראללה ואירוע הביפרים בספטמבר 2024 אז עלה המדד מעל ל-2,000 נקודות, המבצע באיראן באמצע 2025 הביא את המדד ל-3,000 נקודות, הסכם החזרת החטופים היה נקודות ציון נוספת ושלושה חודשים אחרי, חצה מדד הדגל את רף ה-4,000.

בין המדדים הענפיים, מדד ת"א ביטחוניות זינק בשיעור של 2.5%. גם מדד קלינטק המשיך לעלות, הפעם עלייה של 2.4%. מדד ת"א בנקים עלה ב-1.9% לאחר שביום שישי פיגר אחרי השוק. מנגד, בלטו לשלילה מדד ת"א ביטוח עם ירידה של 1.4% ומדד ת"א ביומד עם ירידה של 1.2%.

בלטה בירידות - שיכון ובינוי אנרגיה , שבשבוע שעבר דווח כי היא עשויה להימכר על־ידי בעלת השליטה שיכון ובינוי. המניה נפלה ב-17% בשני ימי המסחר האחרונים, הבוקר דיווחה שוב אנרגיה על גיוס של 238 מיליון שקל במכרז מוסדי.

מניות ישראל קנדה והחברה הבת שלה ישראל קנדה מלונות, טיפסו על רקע השקעת חברת הביטוח הראל: החברה תשקיע 180 מיליון שקל בחברה האם ועוד 70 מיליון שקל בחברה הבת.

מניית מגה אור ממשיכה במומנטום ואתמול זינקה בכ-5.5%. בתקופה האחרונה, המניה מציגה זינוק חסר תקדים - 70% כמעט בתוך חודש וחצי.

לידר שוקי הון ממליצים על מניית קמהדע בפרמייה של כ-40%. בלידר רואים את התמחור הנוכחי כנקודת כניסה נוחה למניה שזינקה אתמול.

מניית קרן הריט למגורים מגוריט דיווחה על הנפקה פרטית של כ-147.5 מיליון שקל. במסגרתו, בית ההשקעות מור שיהפוך לבעל המניות הגדול במגוריט שעם החזקה של כ-21%.

בסיכום יומי נרשם מחזור מסחר של כ-3.8 מיליארד שקל בשוק המניות.

נכון לסגירה אתמול, כאשר נשארו ארבעה ימי מסחר עד לסוף חודש ינואר בבורסה, מדדי המניות בתל אביב מציגים תשואות מרשימות מאוד. לפי נתוני הבורסה, מדד ת"א 125 עלה בכ-10% מתחילת השנה, בעוד המדדים בארה"ב עלו במתינות. בין המדדים שבלטו בעליות, ת"א ביטחוניות עלה בכ-30% מתחילת השנה, בעוד ת"א טכנולוגיה עלה ב-18% ומדד ת"א קלינטק עלה בשיעור דומה.

19 חברות במדד ת"א 125 כבר הניבו תשואה של יותר מ-20% מתחילת השנה. מעל לכולן בולטות כיום מניות ארית תעשיות , עם עלייה של כ-53% בשלושה שבועות, גילת עם עלייה של כ-41% באותה תקופה, משק אנרגיה עם עלייה של כ-40% וכך גם מגה אור, ונופר אנרג'י , כ-39%. בחמישייה המובילה של המניות העולות מתחילת השנה יש גם חברות מענפי הטכנולוגיה, הביטחון, נדל"ן וגם אנרגיה מתחדשת - כך שהראלי בשוק המניות הישראלי חוצה מגזרים.

באסיה עליות הבוקר, בורסת טוקיו מתאוששת היום ועולה ב-0.5%, מדד הנג סנג בהונג קונג עולה ב-1%, בורסת הודו עולה ב-0.5%, שנגחאי ללא שינוי.

בורסת דרום קוריאה מזנקת בכ-2% למרות שטראמפ תקף את המדינה במהלך הלילה, ואמר כי יעלה את המכסים על הכלכלה הרביעית בגודלה באסיה. טראמפ כתב ב-Truth Social כי הפרלמנט של המדינה לא אישר את הסכם הסחר של סיאול עם וושינגטון, וכי המכסים על דרום קוריאה יעלו ל-25% מ-15%. ענקיות הרכב יונדאי וקיה יורדות בכ-1%.

החוזים בוול סטריט ירוקים הבוקר ומסמנים עליות של כ-0.5%.

לאחר שבועיים רצופים של הפסדים, וול סטריט פתחה אתמול את השבוע בעליות -נאסד"ק עלה בכ-0.4%, ה-S&P 500 בכ-0.5% והדאו ג'ונס בכ-0.6%.

מיקרוסופט השיקה אתמול את Maia 200, שבב AI מתקדם. השבב נועד להעניק למיקרוסופט גמישות רבה יותר בבחירת המעבדים, עד כה היא נשענת על מעבדים שמפתחות אנבידיה או AMD .

ב-CNBC דווח אתמול שנייקי מפטרת 775 עובדים, כחלק מהמטרה של החברה להגדיל רווחיות ולהאיץ את השימוש שלה ב"אוטומציה".

מניית ספקית תשתיות ה-AI קורוויב זינקה בכ-10% לאחר שאנבידיה הודיעה כי תשקיע בה 2 מיליארד דולר. לפי הודעת אנבידיה, החברה רכשה מניות במחיר של 87.2 דולר, דיסקאונט של כ-5.7 דולר על מחיר המניה בנעילה של יום שישי האחרון.

מניית גיים סטופ זינקה בכמעט 8% בעקבות החדשות לפיהן מייקל ברי, המשקיע שהתפרסם בזכות ההימור שלו נגד שוק הדיור האמריקאי לפני המשבר הפיננסי, חשף כי הוא רוכש מניות של גיימסטופ, שבעבר הייתה כוכבת מניות המם.

מניית חברת האסתטיקה הרפואית אינמוד זינקה אתמול בכ-10%. לגלובס נודע לפני ימים אחדים שאיש העסקים מאיר שמיר עשוי לרכוש את החברה הישראלית כחלק מקבוצת משקיעים את החברה.

2. שוקי האג"ח

בשוק האג"ח נרשמו אתמול עליות מתונות יחסית, עם מחזור מסחר יומי של כ-3.5 מיליארד שקל באג"ח ממשלתיות ומק"מ, ומחזור של כ-1 מיליארד שקל באג"ח קונצרניות.

בשוק החוב האמריקאי, תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים ירדו כעת בכ-3 נקודות בסיס לרמה של 4.21%. זאת, לקראת החלטת הריבית של הפדרל ריזרב, בערב יום רביעי הקרוב.

ביוליוס בר מעריכים שלמרות גורמי סיכון, התשואות הגלובליות נותרו יציבות. "משקיעי האג"ח פתחו את 2026 כשהם מתמודדים עם מכירת חיסול באג"ח הממשלתיות של יפן, ספקולציות סביב זהות יו"ר הפד הבא, סיכון להשבתה נוספת של הממשל האמריקאי, והמתנה לפסיקת בית המשפט בנוגע למכסים", כותב דאריו מסי, ראש תחום אנליזת אג"ח ביוליוס בר. "למרות זאת, התשואות הגלובליות נותרו יציבות ורמת התנודתיות נותרה נמוכה. לאור זאת, אנו חשים בנוח להחזיק בחשיפת יתר מתונה למח"מ באג"ח בדולר ובאירו".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל התחזק אתמול מול הדולר בכ-0.5%, ושערו ירד מתחת לרף ה-3.12 שקלים - שיא של ארבע שנים. זאת, בהתאם למגמת ההיחלשות של הדולר ברחבי העולם, בפרט מול הין היפני. מדד הדולר (DXY), האומד את כוחו מול סל של מטבעות ירד ביותר מ-0.5%, לשפל של כארבעה חודשים.

הבוקר נמשכת המגמה והשקל נסחר כבר קרוב מאד ל-3.11 שקלים.

בשוק הסחורות, שבוע המסחר נפתח עם פריצת רף ה־5,000 דולר לאונקיית זהב, שלושה חודשים לאחר שעבר לראשונה את רף ה־4,000 דולר. זאת, כחלק ממה שנקרא Debasement Trade - הרצון לגדר את ההשקעה מפני שחיקת מטבעות, ובפרט הדולר.

מחירי הכסף זינקו כאשר חוזה העתיד לחודש הקרוב קפץ ב-14% לשיא חדש - העלייה היומית החדה ביותר מאז מרץ 1985, לפי Dow Jones Market Data. המחיר העדכני, 115.08 דולר לאונקיית טרוי, גבוה ב-64% - או 44.95 דולר - מהמחיר בסוף 2025.

על כך כתבו ביוליוס בר כי "מנקודת מבטנו, המחירים אינם משקפים עוד את ערך המתכת, אלא את המוכנות לשלם", וכי "בהתחשב בגודל הצנוע של שוק הכסף, לא נדרשים סכומי כסף גדולים כדי להזיז את המחירים. אנו ממשיכים לראות את הזרמים השוקיים, ולא היסודות, כגורם המוביל".

עוד ציינו שם כי "הגורם הפונדמנטלי היחיד שאנו רואים שיכול להצדיק את רמות המחיר הגבוהות הנוכחיות הוא שחיקה ממושכת של ערך הדולר האמריקאי, ואובדן אמון רחב יותר במטבע כמרכזי בעולם. אמנם אנו פסימיים לגבי הדולר האמריקאי, אך מצבים כאלה עדיין נראים לנו בלתי סבירים".

4. מאקרו

כלכלני בנק דיסקונט מציינים בסקירתם את שוק העבודה בישראל שנותר הדוק בדצמבר 2025 , שיעור האבטלה נותר נמוך ועומד על 3.1% בדומה לרמתו ערב המלחמה בספטמבר 2023. עם זאת, שיעור ההשתתפות ירד מ- 63.1% בנובמבר ל-62.9% בדצמבר, במקביל להתמתנות בשיעור התעסוקה, כלומר פחות אנשים מחפשים עבודה.

בבנק מציינים את המחסור החריף שנרשם בענף מסחר ושירותי אוכל ובמסחר קמעונאי, בהם שיעור המשרות הפנויות מסך המועסקים בענף עולה על 20%. "היחס בין המשרות הפנויות לאבטלה עמד בנובמבר על 1.06, ומצביע על שוק עבודה הדוק, התומך בהמשך עליית השכר בסקטור העסקי".

רפי גוזלן, כלכלן ראשי, IBI בית השקעות כתב בסקירתו שבתחילת השבוע נרשמה עלייה מסויימת בפרמיית הסיכון בשווקים וזאת עד לנקודה בה טראמפ הצהיר כי סוגיית גרינלנד לא תיפתר בעימות צבאי וחזר בו מהכוונה להטלת מכסים על מספר מדינות באירופה.

"עם זאת, החזרת איום העלאת המכסים על שותפות הסחר העיקריות לתמונה, לאחר תקופה של רגיעה ממושכת בנושא, הובילה לעלייה מחודשת בפרמיית הסיכון הנדרשת על נכסים אמריקאיים, אך בעוצמה מתונה ביחס לזו שנרשמה בתחילת 2025".

כך, במהלך השבוע האחרון העלייה בפרמיית הסיכון הייתה רוחבית על כלל הנכסים האמריקאים, ובלטה בסופוו של דבר בעיקר בהיחלשות של הדולר בעולם, כאשר במהלך השבוע היא לוותה גם בעליית תשואות בשוק איגרות החוב ובחולשה בנכסי הסיכון.

"למרות זאת, מעבר לכך שהעלייה הייתה זמנית, רמת פרמיית הסיכון ממשיכה לנוע ברמות נמוכות מאוד, למעט בשוק איגרות החוב הממשלתיות בארה"ב שבו הפרמייה הגבוהה נובעת משילוב של ירידה במשמעת הפיסקאלית וחשש לפגיעה בעצמאות הפד".

"בסופו של דבר המהלך הבולט בשבוע האחרון התרחש בשוק המט"ח, עם היחלשות של הדולר שאינה מוסברת בפערי הריביות, ולמעשה משקפת עלייה רוחבית בפרמיית הסיכון על נכסים אמריקאים. לעומת זאת, פרמיית הסיכון בשוק המניות ובשוק איגרות החוב הקונצרניות נותרה נמוכה מאוד, והשינויים בהם שיקפו בעיקר את ההשפעה שנבעה מעליית התשואות בשוק הממשלתי".

5. תחזית

בעוד השווקים הגלובליים מחפשים את מנוע הצמיחה הבא, חטיבת המחקר של בנק אוף אמריקה חושפת את דוח "25 ל-2026" ובו 25 המניות המומלצות של הבנק באירופה.

מהתשתיות הדיגיטליות של ספרד ועד ליצרניות התרופות מדנמרק - אלו החברות שצפויות, לפי הבנק, להוביל את השוק האירופי בשנה הקרובה, אלה שמניותיהן יזנקו בין 60% (סוסייטה ז'נרל) ו-LSE group לה צופים עלייה של 13%.

האנליסטים של הבנק סימנו 25 חברות מפתח המשלבות עוצמה פיננסית עם חשיפה לטרנדים הטכנולוגיים והתעשייתיים החזקים ביותר של העשור. במוקד התחזית ניצבת מהפכת הבינה המלאכותית, אך הפעם לא רק דרך חברות התוכנה, אלא בעיקר דרך אלו שבונות את התשתית הפיזית שלה.

בתחום הטכנולוגיה והשבבים, האנליסטים מהמרים על ASML כעמוד השדרה של התעשייה, יחד עם SAP שקוטפת את פירות המעבר המסיבי לענן. לשתיים צופים עלייה של 25% השנה. את התמונה הטכנולוגית משלימות ענקית התשלומים אדיין , שצפויה לזנק ב-45% ולצמוח בשיעורים מרשימים, וחברת התוכנה סייג' גרופ .

אך המהפכה הדיגיטלית דורשת חשמל ותשתיות, וכאן נכנסות לתמונה חברות כמו ACS הספרדית, שהפכה לאחת השחקניות הדומיננטיות בבניית מרכזי נתונים בארה"ב, ו-שניידר אלקטריק המובילה בניהול אנרגיה.

מגזר התעופה והביטחון חווה פריחה מחודשת, כאשר רולס רויס מסומנת כאחת המניות בעלות פוטנציאל התשואה הגבוה ביותר בדוח, (56%) הודות לשיפור דרמטי בתזרים המזומנים. לצדה, אירבאס ו-סאפרן להן צפוייה תשואה של כ-23%, נהנות מהביקוש הבלתי פוסק למטוסים חדשים ושירותי תחזוקה, בעוד ש-סימנס ו-סימנס אנרג"י מספקות את הפתרונות לאוטומציה ותשתיות אנרגיה מתקדמות.

בתחום האנרגיה הירוקה והמסורתית, הבנק ממליץ על שילוב בין TotalEnergies היציבה לבין חברות כמו RWE ו- Engie, שמובילות את המעבר לחשמול ותחנות כוח מבוססות רוח ושמש.

ענף הפיננסים האירופי מציג הזדמנויות מעניינות של תמחור חסר, כאשר

סוסייטה ז'נרל הצרפתית ו- UBS השוויצרית נחשבות למניות עם פוטנציאל עלייה משמעותי בזכות תהליכי התייעלות וחלוקת הון למשקיעים. לשתיים צופים עלייה של 60% ו-28% בהתאמה. אליהן מצטרפת LSE Group, קבוצת הבורסה של לונדון, שהפכה לשחקנית נתונים גלובלית.

בתחום השירותים העסקיים והלוגיסטיקה, הדוח מציין את חברת השילוח DSV, חברת המדיה Publicis Groupe, וכן את Rentokil Initial ,Compass Group ו- RELX כחברות בעלות מודל עסקי חסין.

גם עולם הצריכה והבריאות מקבל ייצוג נרחב.

בתחום היוקרה, הרמס אינטרנשיונל ו-לוריאל ממשיכות להפגין עוצמה של מותגים על-זמניים, בעוד אינדיטקס (בעלת זארה) ו- AB InBev מציגות יעילות תפעולית יוצאת דופן. לכולן צופים בבנק עליות של כ-20% השנה.

בחזית הרפואית, יצרנית התרופות להרזיה נובו נורדיסק וענקית התרופות אסטרא זניקה נחשבות למנועי צמיחה יציבים, יחד עם חברת המכשור הרפואי Straumann. להן צפוייה עליה של בין 15%-35%.

את הרשימה סוגרות חברת התקשורת Telia, חברת הכרייה גלנקור שנהנית מהביקוש למתכות לה צופים זינוק של מעל 30% וחברת התשתיות Ferrovial והבנייה Saint-Gobain, לשתי האחרונות צופים עלייה של כ-18%.

בשורה התחתונה, האסטרטגיה של BofA ל-2026 ברורה: התמקדות בחברות איכותיות שיודעות לייצר מזומנים, תוך ניצול הזדמנויות במגזרים מסורתיים שעוברים טרנספורמציה טכנולוגית. בעוד שוק המניות האמריקאי נראה יקר לרבים, הנבחרת האירופית הזו מציעה שילוב מבטיח של צמיחה, ערך וחדשנות.