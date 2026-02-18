הכירו את INCENSE: הבושם הישראלי שנשאר לאורך זמן

הכתבה בשיתוף INCENSE

בעולם שבו הרושם הראשוני קובע, לבושם יש תפקיד שקט אבל עוצמתי. בושם יכול לעורר רגש, לבנות נוכחות ולהשפיע על הדרך שבה אנו נתפסים בעיני אחרים ובעיני עצמנו. לכן, בחירת בושם איכותי ועמיד לאורך זמן אינה עניין של מותרות, אלא החלטה שמחברת בין סגנון, ביטוי עצמי וחוויה שנשארת איתנו לאורך כל היום. אם עד היום הבושם שבו השתמשתם נטה להתנדף במהירות, הגיע הזמן להכיר את - INCENSE מותג בישום ישראלי כחול לבן, שמציע ניחוחות איכותיים עם נוכחות ועמידות שמלוות אתכם לאורך זמן.

"הקמנו את INCENSE מתוך הרצון להעניק לקהל הישראלי חוויית בישום שטרם הכיר", מסבירים בעלי המותג, דור בוסקילה ושלמה סער. "המותג מתמחה בבשמים לנשים, לגברים ובשמי יוניסקס, לצד מוצרי גוף, מפיצי ריח ובשמי בדים - כולם נוצרו מתוך הקפדה על תמציות ריח בריכוז גבוה במיוחד".

הייחוד של בשמי INCENSE טמון בריכוז יוצא הדופן של תמציות הריח - 30%, לעומת ריכוז של עד 20% בלבד הנהוג ברוב מותגי הבישום. "בזכות ריכוז התמציות הגבוה, הניחוח עשיר, עמוק ונשאר נוכח על העור שעות ארוכות", מסבירים אנשי המותג. "זאת הסיבה שהבשמים שלנו נחשבים יוקרתיים ואיכותיים".

תמציות הריח של INCENSE נרקחות בצרפת על-ידי צוות פרפומריים ותיקים, בעלי ניסיון עשיר בעולם הבישום הבינלאומי. הפורמולה משלבת אלכוהול סלק טבעי, ידידותי לסביבה ולעור, חומר גלם איכותי הפועל בהרמוניה עם האקלים הישראלי ומאפשר לניחוח להתפתח באופן טבעי ומאוזן.

הניחוחות עצמם נבנים משכבות ריח מדויקות המשתלבות יחד לכדי מכלול הרמוני ועשיר. בין תווי הריח שמציע המותג ניתן למצוא שילובים של מנדרין וג'ינג'ר, אמבר ורדים, פריחת אפרסק, מאסק וכותנה, כשכולם יוצרים חוויית בישום עמוקה, אלגנטית ורב-ממדית.

החברה הוקמה בשנת 2023, כאשר מועד ההשקה המקורי תוכנן ל-12 באוקטובר. עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל נדחתה ההשקה בכמה חודשים, מתוך הבנה כי נוצר צורך ממשי במענה מקומי אל מול מותגי בישום בינלאומיים שהפסיקו את פעילותם בישראל. ״לאחר המלחמה היה לנו חשוב להציע לקהל הישראלי אלטרנטיבה איכותית - בושם מצוין שאינו תלוי במותגים בינלאומיים שבחרו להחרים את ישראל", מסבירים בעלי החברה.

בהקשר למלחמה, מדגישים ב-INCENSE גם את התרומה לקידום העיר שדרות, שספגה פגיעה משמעותית בתקופה זו: "לאחר שתמציות הריח נרקחות בצרפת, הן מגיעות למפעל המותג בשדרות, שם מועסקים עובדים רבים ונוצר חיזוק ממשי לכלכלה המקומית. במקביל, פועל המותג בשיתוף פעולה עם עמותות למען קשישים ואנשים עם מוגבלויות, כחלק מתפיסה ערכית המבקשת לקדם שוויון תעסוקתי ולשלב אוכלוסיות מגוונות במעגל העבודה".

לדברי המותג, שיעור הלקוחות החוזרים גבוה במיוחד, מה שמעיד על שביעות רצון משמעותית: 93% מהלקוחות מרוצים, ו-85% מהם מציינים נכונות לרכישה חוזרת. באתר האונליין של INCENSE, שהוא למעשה הערוץ שבו ניתן למדוד זאת באופן מדויק, מגיע הנתון בחודשים מסוימים ל-45% לקוחות חוזרים - שיעור יוצא דופן בתעשיית הבישום.

"בסופו של דבר, מה שחשוב ללקוח בבחירת בושם הוא הריח, ואחריו העמידות", מסבירים בעלי המותג. "הלקוחות שלנו מספרים שכשהם משתמשים בבשמים שלנו, אנשים סביבם שואלים על הניחוח ובאיזה בושם הם משתמשים. אחרי שנים של שימוש במותגים אחרים, המעבר ל-INCENSE מביא תגובות חיוביות שמרגשות ומספקות את התחושה שהניחוח באמת עושה את ההבדל".

