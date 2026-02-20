חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:50

1. שוק המניות

המסחר בתל אביב יפתח הבוקר במגמה מעורבת - הבורסה תחפש כיוון בצל המתיחות הביטחונית מול איראן. נשיא ארה״ב דונלד טראמפ אמר אתמול כי יחליט בתוך עשרה ימים האם לפתוח בתקיפות צבאיות נגד איראן אך ב-CNN דווח הבוקר שתקיפה של ארה"ב אינה צפויה בקרוב.

המניות הדואליות חוזרות לתל אביב עם פערים מעורבים - נייס בפער חיובי של 2% לאחר שזינקה אתמול בת"א ב-12%, אלביט וטבע בפער חיובי של כ-1%, מנגד טאואר, נובה, קמטק ואנלייט בפערים שליליים של כ-1%.

דיווחי הבורסה הבוקר:

חברת הבנייה למגורים אזורים בניהולו של עדי דנה השלימה אמש הנפקת פרטית של מניות וכתבי אופציות. ההנפקה בוצעה במחיר של 23.1 שקל למניה (דומה למחיר השוק) בדרך של הקצאה בהיקף של 200 מיליון שקל (4% מהון מניות החברה) לסדרה של גופים מוסדיים. הגוף הדומיננטי שרכש כמחצית מהמניות בהנפקה הוא מור גמל ופנסיה, עודף השתתפו ילין לפידות, הפניקס וקרן הגמל מחוג של עובדי חברת החשמל. בעל השליטה בחברה הרשי פרידמן ידולל (ללא מימוש האופציות) וירד מהחזקה של 66% ל-63%. מניית החברה טיפסה ב-16% בשנה האחרונה ושווי השוק שלה עומד על כ-5 מיליארד שקל.

קבוצת לוזון בניהולו ובשליטתו של עמוס לוזון, דיווחה על בשורה משמעותית לעסקיה. חברת הבת רום גבס נבחרה לבצע את עבודות הגמר במגדל הספירלה שמקימה עזריאלי בלב תל אביב. מגדל העסקים שיתנסה ל-91 קומות מוקם בעירוב שימושים ויכלול גם שטחי מסחר (הרחבה של קניון עזריאלי) ושטחים לשימושים נוספים. העבודות שיימשכו 35 חודשים קלנדריים ייעשו בתמורה ל-155 מיליון שקל. מניית קבוצת לוזון עלתה בשנה החולפת בכ-70%.

מספר דמויות מוכרות נכנסו לתפקידים בכירים בדירקטוריון עמל הולדינגס , המפעילה את רשת הדיור המוגן עמל ומעבר. הבנקאית אתי דויטש, חברת דירקטוריון בנק לאומי ומי ששימשה בתפקידי מפתח בבנק דיסקונט תכהן כדירקטורית חיצונית בחברה. כך גם יורם אלטמן אלדר, בעברו מנכ"ל רשת 13 מונה לתפקיד דומה, מיקי אדיב מנכ"ל חברת האבטחה G1 בעברו ומנהלת ההשקעות של קרן בלאמברג קפיטל ישראל, יודפת הראל בוכריס.

אתמול ננעל המסחר בירידות לאור המתיחות הגאופוליטית והירידות בוול סטריט. מדד ת"א 35 ירד ב-0.5% ומדד ת"א 90 ב-1.3%.

בלט לרעה מדד מניות הקלינטק שיורד בכ-3.5%. בתוכו נפלו מניות דוראל אנרגיה ואנלייט אנרגיה , חברת האנרגיה הירוקה, בניהולה של עדי לויתן, ניצלה את הזינוק החד במניה וביצעה הנפקת ענק של 1.3 מיליארד שקל למוסדיים בת"א, שהובילה למימוש ולירידה במחיר המניה אתמול.

נקודת אור היתה מניית נייס , שזינקה בכ-12% לאחר שעקפה את התחזיות ברבעון הרביעי של שנת 2025. החברה דיווחה על רווח מתואם של 3.24 למניה על הכנסות של 786.5, לאחר שהאנליסטים צפו לה רווח של 3.21 דולר למניה על הכנסות של 780 מיליון דולר.

בשורה נוספת אתמול היתה שחברת הסייבר הענקית פאלו אלטו תחל להיסחר בבורסה כבר ביום שני הקרוב, ה-23 בפברואר. זאת, לאחר שהחברה השלימה את רכישת חברת סייברארק וביקשה להירשם למסחר בת"א ברישום כפול. שער הבסיס יהיה שער הסגירה היום (שישי) בנאסד"ק מוכפל בשער היציג של הדולר (באגורות).

אתמול פורסם כי יזמית הנדל"ן ישראל קנדה רוכשת את פעילות אקרו לפי שווי של 3.1 מיליארד שקל - פרמיה של 10% על מחירה בשוק. במסגרת המהלך, שהושלם אמש, תמוזג פעילותה של אקרו שנמצאת כיום בשליטת איש העסקים צחי ארבוב לתוך ישראל קנדה, בעסקה המשקפת לחברה הממוזגת שווי של 10 מיליארד שקל.

עוד מאתמול, הותר לפרסום כי צביקה לביא, בעל השליטה והמנכ"ל של בית ההשקעות לביא את לביא, נחקר על-ידי רשות ניירות ערך בחשד כי רכש מניות של החברה הציבורית ארית תעשיות תוך שימוש במידע פנים. לפי החשד, לביא רכש מניות ארית לאחר שקיבל מידע פנים לגבי עסקאות שערכה החברה מול צבא ארה"ב ומשרד הביטחון בישראל.

באסיה הבוקר -

מדד הקוספי של דרום קוריאה לשיא חדש זה היום השני ברציפות, כשהראלי הובל בידי מניות ביטוח וחברות ביטחוניות. מדד הניקיי 225 צנח ב-1.3%, לאחר שנתוני האינפלציה ביפן ירדו מתחת ליעד ה-2% לראשונה מזה ארבע שנים. מדד הנג סנג יורד ב-0.6%, בסין לא מתקיים מסחר.

בניו יורק החוזים העתידיים עולים בעד 0.2%.

השווקים הגלובליים בלחץ משולב של גיאופוליטיקה, מאקרו ומשפט: בעוד מחירי הנפט והזהב מזנקים בשל המתיחות מול איראן ואיומי החסימה במצר הורמוז, וול סטריט דרוכה לקראת הכרעת בית המשפט העליון בארה"ב שעשוייה לבטל את מכסי הענק של הנשיא ולהוביל להחזרי מיליארדים ליבואנים.

אתמול בוול סטריט -

לראשונה מזה ארבעה ימים, המסחר בוול סטריט ננעל אתמול בירידות. נאסד"ק ירד ב-0.4%, S&P 500 ב-0.5% ודאו ג'ונס ב-0.6%. ראסל 2000, מדד המניות הקטנות עלה ב-0.1%.

מדד ה-S&P 500 מחק כמעט לחלוטין את כל רווחי השנה, נאסד"ק בטריטוריה שלילית עם ירידה של יותר מ-2% מתחילת 2026. הסנטימנט השלילי נובע בעיקר מהמתיחות ביטחונית מול איראן, שמבריחה משקיעים לנכסים בטוחים.

בנוסף גם נרשמה "רעידת אדמה" בסקטור הפיננסי בעקבות המהלך של חברת האשראי בלו אאול קפיטל החלטת החברה להקשיח את תנאי הנזילות ולנעול את אפשרות המשיכה למשקיעים הציתה פחד מפני הפסדים חבויים בשוק הלוואות המגזר הפרטי ("האשראי הפרטי"), מה ששלח את מניות ענקיות ניהול הנכסים כמו בלקסטון ו- אפולו גלובל מנג'מנט לירידות חדות של 5% עד 7%.

במקביל תעשיית התוכנה ממשיכה לספוג מהלומות כואבות על רקע "איום ה-AI". מניות כמו סיילספורס ו- אינטואיט נסוגו, כאשר במוקד עומדת הצהרה דרמטית של מנכ"ל Mistral AI, ארתור מנש, שטען בראיון ל-CNBC כי יותר מ-50% מהתוכנות הארגוניות הקיימות כיום עלולות להיות מוחלפות על ידי טכנולוגיית הבינה המלאכותית.

ענקית הקמעונאות וולמארט פרסמה את דוחותיה לרבעון הרביעי של 2025 והציגה תוצאות חזקות שעקפו את תחזיות האנליסטים. בסך הכל הכניסה השנה 713 מיליארד דולר. הנתון הזה אומר שאמזון הדיחה את וולמארט מתואר החברה הגדולה בעולם במונחי מכירות. אמזון רשמה הכנסות של 717 מיליארד דולר בשנת 2025, ובכך עקפה את וולמארט. וולמארט החזיקה בכתר במשך 13 שנים רצופות.

מניית אוויס נפלה בכ-24%. חברת השכרת הרכב פרסמה דוחות מאכזבים לרבעון הרביעי של 2025, עם ירידה של 1.7% בהכנסות ל-2.66 מיליארד דולר והפסד מתואם של 4.69 דולר למניה - הרבה מתחת לציפיות האנליסטים.

ענקית המיכון החקלאי דיר זינקה לאחר שסיפקה תחזית זריקת אופטימיות נדירה לשוק התעשייתי לאחר שהחברה היכתה את תחזיות האנליסטים והעלתה את תחזית הרווח השנתית שלה.

מניית למונייד שזינקה בתחילת המסחר בוול סטריט עברה לירידות של יותר מ-6% לאחר שיחת המשקיעים. נקודה אחת שעלולה להיות בעייתית נאמרה בשיחה ע"י סמנכ"ל הכספים טימותי ביקסבי - הוצאות החברה צפויות להמשיך לזנק בצורה משמעותית לסכום עצום של 225 מיליון דולר בשנה הקרובה.

מניית נייס זינקה בכ-13% לאחר שעקפה את התחזיות ברבעון הרביעי של שנת 2025.

2. שוק החוב

שוק החוב רשם שבוע תנודתי למדי. מדד תל גוב־כללי, שעליו נמנות כלל איגרות החוב של ממשלת ישראל, ירד ב־0.1% מתחילת השבוע, לאחר מספר ימי עליות חדות יחסית. בעוד שמדד המחירים לצרכן העניק רוח גבית למדד האג"ח הגדול, בכך שהגביר את הצפי להפחתות ריבית, ניכר כי המתיחות הגיאו־פוליטית וקשיים אפשריים בהעברת תקציב המדינה - שימשו כגורם שהחליש את המגמה.

התשואה לפדיון הגלומה בתל־גוב כללי עומדת על 2.92%, היא כבר עמדה על 3.7% כשפרץ מבצע עם כלביא אשתקד. מאז רק ירדה בהתמדה, והיא קרובה לרמת השפל השנתית. הירידה מלמדת על קיטון בפרמיית הסיכון של ישראל לאורך התקופה.

3. שוק הסחורות

השקל נסחר הבוקר ביציבות, 3.14 שקלים לדולר.

הדולר התחזק אתמול (חמישי) ב־1.5% לרמה של 3.14 שקלים. זוהי עלייה של מעל ל־2% בפחות משבוע וחצי, לאחר שהמטבע האמריקני נגע בנקודת שפל בת שלושה עשורים מול השקל ב־11 בפברואר - 3.06 שקלים.

הדולר נחלש רק ב־1% מול השקל מתחילת השנה. התחזקות המטבע האמריקאי עשויה לנבוע מהחשש להתחממות בגזרה האיראנית, דבר שמשליך במהירות על שוק המטבעות. וכן מהתחזקות הדולר בעולם ובנוסף, מהאפשרות כי הנגיד ירון יגביר את קצב הפחתות הריבית בעקבות הצפי לאינפלציה נמוכה בישראל.

מחירי הנפט המשיכו לעלות הבוקר. הנפט האמריקאי התחזק בכ-0.5% לרמה של 66.8 דולר לחבית, בעוד שמדד הברנט העולמי עלה בכ-0.2% ל-71.8 דולר לחבית.

הזינוק המתמשך במחירי הנפט, הוא ביטוי ישיר ל"פרמיית הפחד" ששוטפת את השווקים הבוקר. השוק מתמחר כעת תרחיש שבו המתיחות מול איראן עוברת מדיבורים למעשים, כאשר הדיווחים על פריסה צבאית אמריקאית נרחבת והאיומים לסגירת מצר הורמוז הופכים את הזהב השחור לנכס המבוקש ביותר.

עבור הכלכלה העולמית, מדובר בסיכון כפול: מצד אחד, עלייה בעלויות האנרגיה שעלולה להצית מחדש את האינפלציה, ומצד שני, הוכחה נוספת לכך שבזמן משבר גיאופוליטי, המשקיעים נוטשים את ה"ענן" (תוכנה) וחוזרים ל"ברזלים" ולמשאבים מוחשיים.

4. מאקרו

ביום שני הקרוב יפרסם בנק ישראל את החלטת הריבית שלו. לאחר שתי הפחתות רצופות שהורידו את הריבית לשיעור של 4%, ונתוני אינפלציה שתומכים בהמשך ההורדות - בשוק לא יופתעו מכל החלטה. זאת משום שבנק ישראל עצמו צופה שתי הפחתות עד סוף 2026. כך שיש לנגיד הבנק מרחב תמרון.

בארה"ב יפורסמו אחר הצהריים בוקר סביב נתוני ה-PCE (מדד האינפלציה המועדף על הפד) והצמיחה ברבעון הרביעי. המשקיעים דרוכים לקראת פרסום הנתונים בשעה 15:30 (שעון ישראל), כאשר התחזיות צופות שהאינפלציה השנתית (Headline PCE) תעמוד על 2.8% , בעוד שמדד הליבה (Core PCE) - שמנטרל מזון ואנרגיה ונחשב למדויק יותר לקביעת מדיניות הריבית - צפוי להראות עלייה של 3%.

נתונים אלו, לצד אומדן צמיחת התמ"ג לרבעון הרביעי של 2025 (הצפוי לעמוד על כ- 3% , האטה לעומת ה-4.4% של הרבעון הקודם), יקבעו האם הפדרל ריזרב ירגיש בטוח מספיק כדי להוריד את הריבית בחודשים הקרובים או יבחר להמתין להוכחות נוספות שהמחירים אכן מתקרבים ליעד ה-2%.

לפי פרוטוקול הפד מישיבת הריבית האחרונה. מסתבר שחברי הפד היו מחולקים לגבי המשך מדיניות הריבית, כשהם הצביעו שהפסקת הורדות הריבית תישאר בתוקף לעת עתה, אך ייתכן שהן ימשיכו בהמשך השנה אם האינפלציה תתנהג בהתאם לציפיות.

חלק מהמשתתפים אף שקלו שהעלאות ריבית עלולות להיות על השולחן ורצו שההצהרה לאחר הישיבה תשקף בצורה מאוזנת יותר את ההחלטות העתידיות של הוועדה. "תיאור כזה היה משקף את האפשרות שהתאמות כלפי מעלה בטווח הריבית עשויות להיות מתאימות אם האינפלציה תישאר מעל הרמה". צוין בפרוטוקול.

5. תחזית

ההאצה הגדולה בהקמת מרכזי נתונים לבינה מלאכותית גרמה למחזור חמור בשבבי זיכרון כשחברות כמו אלפאבית ו-OpenAI בולעות נתח הולך וגדל מייצור שבבי הזיכרון באמצעות רכישה של מיליוני מאיצי AI של אנבידיה, שמגיעים עם כמויות עצומות של זיכרון.

בתוך כך, שורה הולכת ומתארכת של מנהיגי תעשיית הטכנולוגיה, אילון מאסק וטים קוק מזהירה מפני משבר גלובלי בהתהוות: מחסור בשבבי זיכרון והלחץ רק צפוי להחמיר. מאסק המחיש את אופייה הקשה לפתרון של הבעיה כשהצהיר שטסלה תיאלץ להקים מפעל ייצור זיכרון משלה. "יש לנו שתי אפשרויות: להיתקל בקיר השבבים או לבנות מפעל," אמר בסוף ינואר.

הנהנות הגדולות מכך הן כמובן יצרניות שבבי הזיכרון כגון מיקרון שזינקה פי 4 בשנה האחרונה. לא מפתיע שמשקיע העל דיוויד טפר שילש ברבעון האחרון את ההשקעה בה.

אבל מאותה סיבה בדיוק רכשה הקרן האקטיביסטית פליסר קפיטל (Palliser Capital דווקא נתח ביצרנית האסלות לשירותים הגדולה ביותר ביפן, טוטו (Toto) ששמה יצא לה בזכות אסלות השירותים המחוממות שלה.

לפי פליסר יצרנית האסלות היא "המרוויחה הכי מוערכת בחסר ושהכי מתעלמים ממנה בתחום הזיכרון לבינה מלאכותית". רחוק מהזרקורים, לטוטו יש גם עסקי רכיבי השבבים שכמעט לא מוכרים - היא מייצרת תפסנים אלקטרוסטטיים המשמשים לייצור שבבי NAND,

בעברית ניתן לקרוא ל-electrostatic chucks "תפסנים אלקטרוסטטיים". בתוך שבבי הזכרון זהו המשטח שעליו מניחים את פרוסת הסיליקון. במקום להשתמש במלחציים פיזיים (שעלולים לשבור את הסיליקון העדין) או בוואקום הוא משתמש בכוח חשמלי (אלקטרוסטטי) כדי "למגנט" את הפרוסה למקומה ולהחזיק אותה יציבה לחלוטין.

הקרן אף דוחקת בחברה לפתח את עסקי רכיבי השבבים הכמעט בלתי מוכרים שלה בניסיון למצות את הפוטנציאל הטמון בהם לנוכח קדחת הבינה המלאכותית (AI). היא שיגרה מכתב לדירקטוריון טוטו קראה לחברה למסור יותר פרטים לגבי חטיבת הקרמיקה המתקדמת שלה, לפי בלומברג.

מניית טוטו זינקה השבוע בכ-6% במהלך המסחר בבורסת טוקיו, לרמתה הגבוהה מאז 2022, בעקבות הדיווח של בלומברג. היא נסחרת מעבר לדלפק בניו יורק (OTC) בשווי שוק של כ-7 מיליארד דולר.

בחודש שעבר רשמה מניית טוטו זינוק יומי של 10% אחרי שאנליסטים של גולדמן סאקס העלו את המלצתם למניה, והדגישו את פוטנציאל הצמיחה ברווחיה בזכות עסקי ייצור התפסנים של החברה.

פליסר, שנמנית כעת על 20 בעלי המניות הגדולים ביותר של טוטו, מבקשת להביא לזינוק נוסף במחיר המניה שלה על ידי הגברת המודעות לחטיבת החומרים לשבבים שלה ושיפור יעילות ההון (capital efficiency).

Palliser Capital היא קרן גידור אקטיביסטית צעירה יחסית, שהוקמה בלונדון ב-2021 ומנסה לבנות לעצמה שם בעולם ההשקעות דרך שילוב של השקעות ערך ולחץ ישיר על הנהלות. היא כבר הייתה מעורבת בקמפיינים בחברות כמו Rio Tinto, Tripadvisor, Capricorn Energy.

מאחורי הקרן עומד ג’יימס סמית’, משקיע בריטי שבילה כמעט שני עשורים בקרן האקטיביסטית הידועה Elliott Management.