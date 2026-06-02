סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוק המניות

יום המסחר בתל אביב ייפתח בצל ההכרזה של הנשיא טראמפ על הפסקת אש נוספת בין ישראל לחיזבאללה, לאחר ההסלמה שנרשמה בימים האחרונים בגבול הצפון והעמקת התמרון של צה"ל בלבנון - אם כי גם במהלך הלילה נרשמו שיגורים של טילים וכטב"מים לעבר ישראל.

נזכיר כי בעקבות ההסלמה בלבנון אתמול, איראן איימה לנטוש את המשא ומתן לסיום המלחמה מול ארה"ב. המסחר ייפתח גם כשברקע דיווח על שיחה קשה בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו סביב איומו להורות על תקיפה בביירות. בהמשך להתפתחויות אלה, במהלך הלילה, טראמפ אמר לרשת ABC כי הוא מעריך שבשבוע הבא ארה"ב תגיע להסכם עם איראן להארכת הפסקת האש ולפתיחת מצר הורמוז.

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי ניכר של 0.4%. טאואר תטפס בקרוב ל-3%, אנלייט תעלה בכ-1.7% ופאלו אלטו תתקדם בכ-4% (על אף שהיא טרם כלולה במדדים ולכן אינה משפיעה עליהם).

באסיה, שם השווקים רגישים יותר למחירי הנפט (שטיפסו אתמול על רקע ההתפתחויות), הבורסות נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. בורסת טוקיו יורדת בכ-0.5%, בורסת הונג קונג מטפסת בכ-1.8%, בורסת שנגחאי עולה בכ-0.8% ובורסת סיאול נחלשת בכ-0.4%. במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט יורדים הבוקר בשיעור של עד 0.3%.

אתמול, על רקע ההסלמה בלבנון ופערי ארביטראז' שליליים גדולים עמם חזרו המניות הדואליות מוול סטריט, הבורסה בתל אביב ננעלה בירידות חדות. ת"א 125 ות"א 35 נפלו בכ-4.3% - היום הכי גרוע של שני המדדים מאז ה-8 באוקטובר 2023; ת"א 90 צנח ב-4.6% - היום הכי הגרוע שלו מאז מרץ 2025.

שני מדדים צנחו ביותר מ-6%: מדד ת"א קלינטק עם נפילה של 6.4% ומדד ת"א ביטוח שצנח ב-6.2%. מדד הבנקים איבד 2.9%, ת"א בנייה צנח ב-4.8%, ת"א נדל"ן איבד 3.7%, ות"א ביטחוניות ירד ב-3.8%.

בין המניות שבלטו בירידות: מניית טאואר שצנחה ב-13.9% ודוראל אנרגיה שנפלה ב-18%.

מניית טאואר חזרה בארביטראז' שלילי של מעל 11%, ככל הנראה על רקע מימושים, שכן המניה רק בשבוע שעבר טיפסה לשיא כל הזמנים שלה ורשמה בשלושת החודשים האחרונים (לפני הירידות אתמול) תשואה של מעל 100%.

דוראל נפלה על רקע גיוס הון שהשלימה אתמול. לגלובס נודע כי החברה גייסה 920 מיליון שקל במחיר של 83 שקלים למניה. בתוספת 3% הנחת עמלת התחייבות לרכישה מוקדמת עבור המוסדיים שהשתתפו בהנפקה, מדובר בדיסקאונט אפקטיבי עצום של 23% על מחיר המניה בבורסה ו-20% לציבור הרחב. הגיוס בוצע כדי שדוראל תוכל להגדיל את החזקתה ל-50% בחברת הבת האמריקאית, Doral LLC, בה מחזיק גם ראש המוסד לשעבר יוסי כהן.

ערן פסטרנק, יו"ר דירקטוריון בית ההשקעות פסטרנק שהם, התייחס אתמול בשיחה עם גלובס לירידות בבורסה וציין כי "עוצמת הירידות נובעת בעיקר מהעליות המטאוריות שהיו קודם. השוק רגיש, והיום התרחש 'פירוק פוזיציות'. כשת"א וגם ה-S&P 500 בשיא, והשוק כל-כך יקר, כל אירוע שלילי הוא הרבה יותר אגרסיבי, וגם המכירות הרבה יותר אגרסיביות. כשאתה בפסגות, גם המדרון חלקלק. צריך לזכור שבחודש מאי היו עליות יפות, בעקבות ציפיות להסדר מדיני והורדת ריבית, וכולם התחילו להרגיש 'האפי'. ברגע שהתקווה להסכם התפוגגה, והמשקיעים חוששים שהמצב עלול להידרדר, ברגע שהכול התהפך, זה פירק את המדדים".

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, הציע להסתכל על זירת השקל-דולר ככלי לבחינת עומק הפאניקה: "ראוי לציון זה שהתגובה של השקל-דולר יחסית מתונה. אם הייתי רואה במקביל לירידות בשיעורי המניות בשוק המניות גם עלייה של הדולר מול השקל, הייתי אולי מודאג יותר. בדרך-כלל אם יש הרעה גאופוליטית שמבוטאת בהרעה של הסנטימנט של המשקיעים, אז היא מתבטאת גם בשוק המט"ח וגם בשוק המניות. כל עוד יש שקט בגזרה של הדולר, צריך להמתין בזהירות".

שני האנליסטים המליצו למשקיעים לנשום עמוק ולהיאזר בסבלנות. מנחם ציין כי "שום דבר עוד לא סגור. השוק פועל על-פי ציפיות, והוא מאוד מאוד רגיש לכל התפתחות ולכל אמירה גאופוליטית. לא צריך להיות אדישים אבל לא כדאי להתרגש משינוי חד יומי. היו כבר ימים עם ירידות חדות במהלך השנה, שדי מהר התקזזו עם עליות חוזרות, ככה שצריך להמתין בסבלנות ולראות לראות מה קורה".

בגזרת ההנפקות, אתמול דווח כי קבוצת בסט השלימה הנפקה ראשונה בבורסה בתל אביב לפי שווי של כ-3 מיליארד שקל לאחר הכסף. חברת הבנייה שבבעלות משפחת טנוס (80%) וחברת הביטוח הפניקס (20%) גייסה כ-400 מיליון שקל תמורת כ-13.75% ממניותיה וזכתה לביקושים של קרוב למיליארד שקל, פי 2.5 מהיקף הגיוס. מדובר בשווי של יותר מכפול לעומת זה שבו רכשה הפניקס בשנת 2022 את מניותיה - לפי שווי של 1.1 מיליארד שקל אחרי הכסף.

בוול סטריט, לאחר שכבר עשו זאת ביום שישי, מניות הטכנולוגיה שוב הובילו את הבורסה לשיאים חדשים של כל הזמנים. ה-S&P 500 טיפס בכ-0.3%, הנאסד"ק הוסיף לערכו כ-0.4% והדאו ג'ונס התקדם בכ-0.1%.

אנבידיה ריכזה עניין במיוחד וטיפסה במהלך המסחר, לאחר שהשיקה שבב AI חדש למחשבים האישיים, RTX Spark. אינטל ו-AMD , שחקניות בולטות נוספות בשוק המחשבים האישיים, נסחרו בירידות.

מניית דל קפצה בכ-10% לאחר שבמורגן סטנלי העלו את המלצתם על המניה, וכך השלימה זינוק של מעל 40% מאז יום שישי האחרון. גם גולדמן זאקס חזרה ותיקנה את המלצת הקנייה שלה למניה, ויותר מהכפילה את מחיר היעד שלה, על רקע תחזיות גבוהות יותר וביטחון באופק הצמיחה של החברה, המונע על ידי בינה מלאכותית (AI). "אנו חוזרים על המלצת הקנייה ומעלים את מחיר היעד שלנו ל-12 חודשים ל-500 דולר (לעומת 230 דולר קודם לכן) בעקבות העלאת התחזיות ועלייה בביטחון לגבי קנה המידה המבודל של דל, תמהיל העסקים שלה והזדמנויות הצמיחה ארוכות־הטווח המונעות על ידי ביקוש הקשור ל-Agentic AI", אמרה האנליסטית קתרין מרפי.

באופן דומה לדל, מניה נוספת שרשמה זינוק עצום במהלך הלילה היא ענקית ה-IT Hewlett Packard Enterprise , לאחר שפרסמה תוצאות כספיות שניפצו את ציפיות האנליסטים וסיפקה תחזית אופטימית להמשך. החברה דיווחה על רווח מתואם של 79 סנט למניה לעומת צפי ל-53 סנט והכנסות של 10.68 מיליארד דולר לעומת צפי ל-9.79 מיליארד דולר (צמיחה של 40% לעומת הרבעון המקביל אשתקד). גם במקרה של HPE, התוצאות נתמכו בעלייה בולטת במגזרי הענן וה-AI.

יצרנית השרתים העלתה את תחזית הרווח למניה שלה לשנה המלאה בחדות, והיא צופה כעת רווח למניה של 3.35-3.45 דולר עבור שנת הכספים 2026, לעומת התחזית הקודמת שעמדה על 2.3-2.5 דולר. החברה מסרה כי היא מקדימה כעת בשנתיים את התוכנית הפיננסית שלה לטווח הארוך.

קייטי סטוקטון, מייסדת Fairlead Strategies, התייחסה לראלי ה-AI בוול סטריט ואמרה ל-CNBC כי "היו לנו תשעה שבועות רצופים של עליות במדד ה-S&P 500, ובאופן טבעי זה משקף מומנטום חיובי. המומנטום חיובי כעת בטווח הקצר, הבינוני והארוך, וראינו סדרה של פריצות של 'תבנית דגל' (flag pattern) - למעשה, זינוקים חדים ואחריהם שלבי התגבשות קצרים, שנפרצים לבסוף כלפי מעלה. הזינוקים האלה הם ממש אקספלוסיביים. לרוע המזל, זה גם אומר שהם נוטים להסתיים בצורה דרמטית, אבל עדיין אין לנו אינדיקציות - שום איתותי מכירה מאושרים מאינדיקטורי קניית־היתר ומכירת־היתר שלנו - שיצביעו על כך שזה נגמר".

חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק, מפתחת מודל הבינה המלאכותית "קלוד", עשתה צעד משמעותי אתמול לקראת הפיכתה לחברה ציבורית עם הגשת תשקיף חסוי לרשות ניירות הערך האמריקאית. המהלך, המגיע לאחר שהחברה השלימה סבב גיוס לפי שווי שוק של כ-965 מיליארד דולר, נתפס בוול סטריט כאיתות לכך שחברות ה-AI המובילות בשלות למעבר לשוק הציבורי.

אנתרופיק, שזכתה להשקעות עתק מצד ענקיות כגון אמזון וגוגל , מצטרפת למגמה רחבה יותר; בשוק מעריכים כי גם OpenAI ו-SpaceX צפויות לפעול בכיוון דומה. אם שלוש החברות יונפקו, הן עשויות להוסיף טריליוני דולרים לשווי המצרפי של המדדים המובילים בוול סטריט, ולעצב מחדש את מפת ענקיות הטכנולוגיה העולמית תוך הנגשת הערך העצום שנוצר בשנים האחרונות בשוק הפרטי גם למשקיעים ציבוריים.

חברת ההחזקות ברקשייר האת'וויי הודיעה אמש כי תרכוש את טיילור מוריסון הום (Taylor Morrison Home), בין חברות הבנייה למגורים הגדולות בארה"ב, תמורת 6.8 מיליארד דולר בעסקה של מזומן בלבד. במסגרת העסקה, החברה תשלם 72.5 דולר למניה - מחיר המשקף פרמיה של 24% לעומת מחיר הנעילה שלה ביום שישי האחרון (29 במאי). מניית טיילור מוריסון מתרוממת במעל 20% במסחר המוקדם בוול סטריט.

מדובר באחת מעסקאות הענק הראשונות שמבצעת ברקשייר האת'וויי תחת ניהולו של גרג אייבל, שהחליף את וורן באפט בתפקיד המנכ"ל בתחילת השנה. נזכיר כי חברת ההחזקות מיעטה מאוד ברכישות בשנים האחרונות, ונכון לעכשיו יושבת על ערימת מזומנים אדירה שמסתכמת בקרוב ל-400 מיליארד דולר. העסקה צפויה להיות מושלמת במחצית השנייה של השנה.

בהמשך היום, דווח על מהלך משמעותי נוסף של ברקשייר: השקעה של 10 מיליארד דולר באלפאבית, במסגרת מהלך של גיוס הון בגובה 80 מיליארד דולר עליו הודיעה ענקית הטכנולוגיה. המהלך מאותת על הביטחון הגובר של ברקשייר במעמדה של אלפאבית במרכז תנופת ה-AI. במקביל, הוא מספק הצצה ראשונית לגישת הקצאת ההון של המנכ"ל החדש גרג אייבל, ומצביעה על כך שיורשו של וורן באפט מוכן להשקיע סכומי עתק בחברות טכנולוגיה.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, מדד תל גוב-כללי, המרכז את כל איגרות החוב של ממשלת ישראל, חתם את יום המסחר החולף בירידה קלה של 0.1%. זאת, לאחר שבשבוע שעבר רשם המדד זינוק חד של כ-1% על רקע היחלשותו המשמעותית של הדולר מול השקל.

את לחץ המכירות המרכזי ספג היום האפיק הלא-צמוד, כאשר מדד תל גוב שקלי רשם ירידה חדה יותר של 0.4% - עדות לחשש המשקיעים מהתחדשות הלחצים האינפלציוניים ועליית התשואות.

באפיק הקונצרני, מדדי התל-בונד המרכזיים נסוגו אף הם על רקע נטיית המשקיעים להקטנת סיכון. מדדי תל בונד 20 ו-תל בונד 60 רשמו ירידה של כ-0.3%, בעוד מדד תל בונד 40 השיל כ-0.2%.

במיטב העריכו השבוע כי שוק החוב הישראלי צפוי להמשיך להפגין ביצועים חיוביים. אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות, כתב כי "הפער השלילי בין התשואות בישראל לארה"ב אומנם רחב, אך אינו חריג בהשוואה לתקופות קודמות שבהן ריבית בנק ישראל הייתה נמוכה משמעותית מריבית הפד. בנוסף, התשואה לפדיון של אג"ח שקלית ל־10 שנים גבוהה בכ־0.75%־1.0% מהריבית הצפויה של בנק ישראל בעוד שנה" עוד הוא מעריך כי שוק האג"ח המקומי ייהנה מרוח גבית מהשווקים הגלובליים, שבהם התמתנות האינפלציה והציפיות צפויות להביא לירידה בתשואות הארוכות".

בשוק החוב האמריקאי, על רקע ההתפתחויות האחרונות בזירה הגאופוליטית, תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות הבוקר. התשואה לעשר שנים יורדת בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 4.43%, בעוד התשואה לשנתיים יורדת בכ-3 נקודות בסיס לרמה של 4.02%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בעוד שוק המניות המקומי הגיב בירידות חדות לאירועים בצפון, בשוק המט"ח נרשמה אדישות. השער היציג ננעל על 2.81, והשער הרציף נותר הבוקר סביב רמה זו. המטבע המקומי התחזק בחודש שחלף בכ־5% ביחס לדולר. לפי נתוני בית ההשקעות מיטב, בשנה, 3, 5 ו־10 שנים - השקל הוא המטבע "החזק בעולם" עם הייסוף החד ביותר.

מחירי הנפט טיפסו אתמול במעל 4%, לנוכח האיום של איראן לנטוש את המשא ומתן מול ארה"ב. הבוקר הם יורדים בכ-1%, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר במחיר של 94 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר במחיר של 91 דולר לחבית.

לדברי נורברט רוקר, ראש תחום כלכלה ומחקר הדור הבא ביוליוס בר, "זעזוע הנפט התברר כממושך מכפי שציפו וגם כפחות מאיים מכפי שחששו". במבט קדימה צופה רוקר תהליך הדרגתי של נורמליזציה במחירי הנפט. בטווח הקצר המחיר יהיה נתון ללחץ, אך הוא מאמין שהשוק יחזור לעודפי היצע לאחר המשבר, "לכן פתחו ביוליוס בר פוזיציית שורט" בחוזים העתידיים על הנפט לטווח ארוך.

4. מאקרו

בבית ההשקעות פסטרנק שהם מציינים בסקירתם, כי הורדת הריבית הייתה צעד צפוי וממתן אינפלציה, אך "הטון בו נקט בנק ישראל לא תמך ב"הפחתות ריבית חדות בהמשך - הוועדה (המוניטרית, ח"ש) ממשיכה להצביע על סיכונים לעלייה מחודשת באינפלציה".

הסיבה לכך לדבריהם, טמונה בשיקולים כמו גיאופוליטיקה, מחירי האנרגיה, מגבלות היצע והתפתחויות פיסקליות, ועלייה באינפלציה בעולם; עוד ציינו את התכווצות התוצר ברבעון הראשון (3.3% שנתי) שהייתה מתונה מהצפוי, ואת האינדיקטורים השוטפים שמצביעים על התאוששות (שמקררים את הצפי להורדת ריבית מהירה).

5. תחזית

ענקית השבבים ברודקום תפרסם את דוחותיה ביום ד' אחרי המסחר בארה"ב. האנליסטים מצפים לדוחות טובים שיכללו עקיפת תחזיות והעלאת תחזיות. ברודקום נסחרת בנאסד"ק בשווי 2.1 טריליון דולר (עלייה של 29% במניה מתחילת השנה). קונצנזוס האנליסטים הוא צמיחה בהכנסות וברווח למניה, ל־22.1 מיליארד דולר ו־2.4 דולר, בהתאמה. האנליסט סי.ג'יי מיוז מקנטור ממליץ על ברודקום בהמלצת "קנייה" במחיר יעד של 525 דולר, פרמיה של 17.5% על המחיר הנוכחי. הוא מזכיר שהחברה צופה ב־2027 הכנסות שיעמדו מעל 100 מיליארד דולר, וצופה שתעלה את התחזית הזאת עם פרסום הדוחות. להערכתו, ברודקום תמשיך להציג טון חיובי בנוגע ל־AI.

האנליסט בליין קרטיס מג'פריס ממליץ על המניה ב"קנייה", במחיר יעד של 500 דולר, פרמיה של 11.9%. גם הוא מצפה לעדכון ל־2027 ומציין שתחזיות השוק כבר עקפו את יעד ה־100 מיליארד דולר; הצפי שלו הוא 124 מיליארד.