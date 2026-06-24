חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:14

1. שוק המניות

המסחר בת"א יפתח הבוקר לנוכח הטלטלה ה"תורנית" שעברה אתמול על השווקים בעולם וההתאוששות הבוקר - עליות באסיה ומגמה חיובית בחוזים בניו יורק.

הבוקר בעולם נרשמת התאוששות זהירה. בורסת דרום קוריאה עתירת מניות הטכנולוגיה עולה בכ-3% לאחר שנפלה אתמול ב-10%. בניו יורק, החוזים על נאסד"ק עולים בכ-0.5%.

המניות הדואליות חוזרות להיסחר בת"א הבוקר במגמה מאזנת - מניות השבבים (קמטק, נובה וטאואר) בפערי ארביטרז' שליליים של כ-2.5%, לעומתם מניות אנלייט אנרגיה, נייס וטבע יפתחו את המסחר בעליות.

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אתמול ננעלה הבורסה במגמה מעורבת, לאחר שהתאוששה מנפילות חדות שנרשמו בבוקר (והגיעו בשיאן עד לכ-2%). למרות זאת, מדד ת"א 125, נכנס לטריטוריה של "תיקון" (ירידה של 10% משיאו) לראשונה מאז אוקטובר 2023.

מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, מרגיע: "אחרי ריצה של כ-40% במדד ת"א 125 ב-12 החודשים האחרונים, תיקון של 10% הוא לא אירוע חריג במיוחד, הוא חלק מהמשחק". שטרית הוסיף כי ברמת הכלכלה הריאלית, הנתונים השוטפים ממשיכים להצביע על צמיחה, שוק עבודה הדוק וריבית שצפויה להערכתו להמשיך לרדת.

את המגמה השלילית הוביל סקטור הטכנולוגיה והשבבים, שספג לחץ כבד בהמשך לצניחה של ענקיות הטק בוול סטריט. מדד הביומד הציג חוסן מול הסנטימנט הכללי וטיפס ב-2.4% לקראת סוף יום המסחר.

טאואר רשמה הישג כשהצליחה לעקוף את שווי השוק של בנק לאומי (לאחר שעקפה את פועלים שבוע קודם לכן) והפכה לחברה השלישית בגודלה בתל אביב.

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הבוקר באסיה מגמה מעורבת, כאשר המשקיעים מקווים שההתאוששות במניות הטכנולוגיה תצליח לייצב את הסנטימנט לאחר גל המכירות החריף בוול סטריט, שהוביל לירידות חדות ברחבי האזור.

ביפן, מדד ניקיי יורד ב-1%, בעוד שבדרום קוריאה זינק מדד קוספי ביותר מ-3%, לאחר שצנח ב-10% ביום המסחר הקודם. באוסטרליה עלה מדד S&P/ASX 200 ב-0.3%. בהונג קונג מתחזק מדד הנג סנג ב-0.6%, בעוד שמדד CSI 300 הסיני נסחר כמעט ללא שינוי.

מניות הטכנולוגיה באסיה מתאוששות לאחר יום מסחר קשה במיוחד. את העליות מובילות ענקיות השבבים הדרום־קוריאניות: מניות Samsung Electronics ו-SK Hynix מזנקות הבוקר, לאחר שאיבדו אתמול למעלה מ-12% כל אחת אתמול. משקלן הגבוה במדד הקוספי, כ-40%, סייע למדד לרשום תיקון חד כלפי מעלה.

החוזים בוול סטריט מצביעים גם הם על התאוששות מסויימת - נאסד"ק עולה הבוקר ב-0.3%.

השוק יעמוד הלילה בפני מבחן "שבבים" נוסף כשיצרנית שבבי הזיכרון מיקרון תדווח, והציפיות ממנה בשמיים. בשוק מעריכים כי הדוח יהיו מבחן חשוב לסקטור השבבים כולו. בעקבות ביקוש בלתי פוסק לשבבי זיכרון עבור תשתיות בינה מלאכותית (AI) ושבבי רוחב פס גבוה (HBM), החברה חצתה לאחרונה שווי שוק היסטורי של טריליון דולר. האנליסטים צופים זינוק מטאורי של כ־276% בהכנסות לרמה של כ־34-35 מיליארד דולר, לצד רווח למניה (EPS) חזוי של כ־19 עד 21 דולר - זינוק של כמעט 1,000% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

אתמול, יצרנית שבבי הבינה המלאכותית Cerebras Systems דיווחה על תוצאות הרבעון לראשונה מאז הנפקתה. החברה הודיעה כי היא צופה להמשיך לפעול בהפסד עד סוף השנה, על רקע ההשקעות הכבדות הנדרשות להרחבת פעילותה בתחום הבינה המלאכותית והיא צנחה במסחר המאוחר בכ-10%.

עוד אתמול, אלפאבית היא המצטרפת החדש למדד דאו ג'ונס והיא תחליף במדד את וורייזון. מאחר שמחיר מניית אלפאבית גבוה מ-300 דולר, לעומת פחות מ-50 דולר למניית ורייזון, משקלה במדד צפוי להיות גבוה משמעותית. הדאו ג'ונס הוא מדד המבוסס על מחיר המניה ולא על שווי השוק של החברה.

אתמול ננעל יום המסחר בניו יורק תחת לחץ מכירות מוגבר, המורגש בעיקר במניות הטכנולוגיה והצמיחה. מדד הנאסד"ק הוביל את המגמה השלילית ונסוג ב-2%, בעוד מדד ה-S&P 500 איבד 1.3%. מנגד, מדד הדאו ג'ונס שמר על יציבות סביב רמת הבסיס.

למרות הירידות החדות במניות הטכנולוגיה אתמול, 57% מהמניות במדד ה־S&P 500 דווקא עלו. היו אנליסטים שהעירו כי הירידות אינן מפתיעות, לאחר שהמניות רשמו באפריל ובמאי עליות מהגבוהות שנרשמו אי פעם בפרק זמן של חודשיים. היו שייחסו את הירידות למעורבות הגבוהה של משקיעים פרטיים במניות הטכנולוגיה והשבבים. משקיעים רבים נטלו הלוואות מהברוקרים כדי לרכוש מניות, וכשהחלו הירידות הם מיהרו למכור.

את הטלטלה בשווקים הובילו מניות השבבים. תעודות הסל על שבבי הזיכרון (DRAM) ותעודת הסל על השבבים (SOXX) צללו ב-14% וב-8% בהתאמה.

מנגד, המדדים נחלצו מהשפל היומי הודות לביקושים במניות דפנסיביות ובחלק מענקיות הטכנולוגיה מחוץ לחומרת השבבים, כמו מיקרוסופט ואמזון. הבולטת מעל כולן היא מניית IBM , בעקבות העלאת המלצה מצד ג'יי.פי מורגן לדירוג "משקל יתר". לצדה, מניות כמו וולמארט , פרוקטר אנד גמבל ומרק רשמו עליות וסיפקו תמיכה לשוק, בעוד מניית ספייס אקס בלטה אף היא.

2. שוקי האג"ח

מדדי האג"ח התל־אביבים נסחרו אתמול בעליות, מדד תל בונד 20, הכולל את 20 האג"ח הקונצרניות הגדולות הנסחרות בת"א, הוסיף 0.2% ומחק את הירידות מתחילת החודש. מתחילת השנה רשם המדד המדובר תשואה נאה של 2.5%. גם מדדי האג"ח הממשלתיים נסחרו במגמה חיובית.

העליות בשוק האג"ח נובעות בין היתר מהערכות כי הנגיד יפחית את הריבית בהחלטתו בחודש יולי הקרוב, כמו כן, הנפילות בבורסה בתקופה האחרונה שולחות את המשקיעים לחפש פתרונות סולידיים יותר - ושוק האג"ח מספק אותם.

מעבר לים, אג"ח ממשלת ארה"ב רשמו עליות אתמול, כאשר הירידות במניות ובמחירי הנפט נתפסו כמפחיתות את הלחץ על הפדרל ריזרב להעלות ריבית כדי לבלום את האינפלציה. התשואות ירדו בכ-1 עד 3 נקודות בסיס, בהובלת האג"ח הקצרות הרגישות יותר למדיניות הפד. תשואת האג"ח לשנתיים ירדה בכ-3 נקודות בסיס לרמה של כ-4.20%.

עוד אתמול. מכרז להנפקת אג"ח אמריקאיות לשנתיים זכה לביקוש חזק, כשבוע לאחר מסיבת העיתונאים הראשונה של יו"ר הפד קווין וורש , אשר הובילה לזינוק חד בתשואות בעקבות הערכות הסוחרים כי הבנק המרכזי יידרש להדק את המדיניות המוניטרית לנוכח העלייה באינפלציה. כעת מופנית תשומת הלב לנתוני ההוצאות האישיות בארה"ב שיתפרסמו מחר ויספקו רמזים נוספים לגבי כיוון המדיניות.

מאז החלטת הריבית בשבוע שעבר, המסחר בשוק האג"ח האמריקאי בהיקף של 31 טריליון דולר התאפיין ביציבות יחסית של התשואות הארוכות לעומת התנודתיות באג"ח לשנתיים, כאשר בשוק מעריכים כי "פד בעל אמינות גבוהה במיוחד" צפוי לתמוך בירידת התשואות בחלק הארוך של העקום.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

מדד הדולר (DXY) התייצב לאחר יומיים של עליות, בעוד שהזהב ירד יום שני ברציפות, תחת לחץ של התחזקות המטבע האמריקאי והירידות במניות הטכנולוגיה, שדחפו משקיעים לממש החזקות בזהב כדי לכסות הפסדים באפיקים אחרים.

בתוך כך, מגמת ההתחזקות בשער הדולר מול השקל נמשכה (כ־7% מתחילת החודש). הבוקר נרשמת יציבות, 2.99 שקלים לדולר. בשוק מציינים כי מאחורי ההתחזקות של הדולר עומדים בעיקר ההסכם המתהווה בין ארה"ב לאיראן, שלפי ההערכות אינו מיטבי עבור ישראל, וכן הירידות בשבוע החולף בוול סטריט.

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הדרמה הגדולה בשוק המט"ח מתרחשת רחוק מכאן. היין היפני נסחר בשפל של כ-40 מול הדולר, והלחץ על המטבע היפני מגיע לנקודת רתיחה, כאשר הצמד דולר-יין נסחר סביב רמות של 161.9, פריצה של רמות אלו תשלח את היין לרמתו החלשה ביותר מאז דצמבר 1986. רמת ה-160 יין לדולר, שנחשבה בעבר כ"קו אדום" בוהק עבור הרשויות בטוקיו, נפרצה כעת כלפי מעלה, והשוק ממשיך לבחון את גבולות המדיניות של הממשל היפני.

בשוק הדגישו את החשש המשותף מהתנודתיות הקיצונית. האיתות הברור לשווקים הוא שאופציית ההתערבות - מכירה מסיבית של דולרים ורכישת יין מרזרבות המט"ח, נמצאת על השולחן, מה שמעמיד את השווקים בדריכות שיא לקראת פעולה פיזית אפשרית של משרד האוצר היפני במידה והצמד יפרוץ את רמות ה-162 בחדות.

התערבות בשער היין עלולה לגרור תגובת שרשרת כואבת. כדי להתערב בשוק ולקנות יין, יפן צריכה דולרים נזילים. מאיפה יש לה אותם? מרזרבות המט"ח העצומות שלה, שמורכבות ברובן מאג"ח ממשלתי אמריקאי. היצע פתאומי ומסיבי כזה בשוק האג"ח ידחוף את מחירי האג"ח למטה מה שיקפיץ באופן מיידי את תשואות האג"ח בארה"ב . זינוק פתאומי בתשואות האג"ח מעלה את העלות האלטרנטיבית ומייצר לחץ שלילי ישיר על מדדי המניות.

סגירה נוספת היא עסקאות ה"קארי טרייד" (Carry Trade). שוק המניות האמריקאי נהנה בשנים האחרונות מתדלוק קבוע של עסקאות קארי טרייד: מוסדיים וקרנות גידור לווים כסף בזול ביפן (בריבית אפסית), ממירים אותו לדולרים, ורוכשים איתו נכסים בעלי תשואה גבוהה בוול סטריט (כמו מניות אנבידיה, מיקרון או חברות ענק אחרות) . ברגע שהממשל היפני מתערב והיין יתחזק, העסקאות הללו יסגרו והברז הזה אל וול סטריט ביחד איתו.

מחיר הנפט מסוג ברנט ירד מתחת ל-77 דולר לחבית, לאחר שתנועת מכליות במצרי הורמוז הפכה גלויה יותר בעקבות הסכם שלום זמני בין ארה"ב לאיראן.

4. מאקרו

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים מצביע על כך שבישראל היצע הדירות ממשיך לגדול אך הירידה בריבית עשויה לתמוך בביקוש.

"להערכתנו במהלך השנה צפויה להימשך העלייה בהיצע הדירות הגמורות, בקצב מהיר יותר מקצב גידול האוכלוסייה. מגמה זו מצביעה על גידול מהיר יותר בהיצע ביחס לביקוש ומהווה גורם נוסף שעשוי להקשות על מחירי הדירות. עם זאת הורדת הריבית האחרונה והציפיות להמשך הורדות ריבית יכולות לשפר במידה מסוימת את הביקוש, ובכך לאזן חלק מההשפעה".

קליין אומר שההסכם בין ארה"ב לאיראן עשוי להיות נקודת מפנה אך בינתיים הוא בעיקר נקודת מבחן. "במידה רבה זהו מהלך שמבוסס ברובו על תמריצים כלכליים, מתוך הנחה (מערבית למדי) שאיראן תעדיף כסף והקלה בסנקציות על פני המשך ההסלמה. זהו מבחן לאיראן שתידרש להראות אם היא מוכנה להמיר כוח בהסדרה (לפחות זמנית), מבחן לארה"ב שתידרש לאזן בין הקלה כלכלית לבין אמינות ביטחונית, ומבחן סבלנות לישראל שבשלב זה מחוץ למסגרת הישירה של השיחות, אך אינה מחוץ להשלכות שלהן".

"עבור השווקים הפיננסיים עצם קיומו של תהליך מספיק כדי להפחית לחץ בטווח הקצר. עבור הכלכלה הריאלית והבנקים המרכזיים זה עדיין לא מספיק כדי להניח שהסיכון הגיאופוליטי מאחורינו".

הנתון המרכזי השבוע יהיה מדד מחירי ההוצאה לצריכה פרטית שיתפרסם מחר. קצב העלייה השנתי צפוי להמשיך ולעלות מעבר ל-4%, כאשר עיקר תשומת הלב תופנה למדד הליבה.

5. תחזית

בבנק אוף אמריקה לא מאוד מתרגשים מהנפילה האחרונה במניות השבבים. מדד השבבים של פילדלפיה (SOX) נפל אתמול ב-8% אך מתחילת השנה הוסיף 90% לשוויו.

בדוח מקיף ומעודכן שפרסם בנק ההשקעות בנק אוף אמריקה , האנליסטים הבכירים ובראשם ויווק אריה מקפיצים באופן דרמטי את התחזיות לכל הסקטור. בבנק העלו את תחזית שוק השבבים הכולל (TAM) לשנת 2030 לסכום דמיוני של 2.7 טריליון דולר. מדובר בשיעור הצמיחה השנתי ממוצע מצטבר (CAGR) של 28% בין השנים 2025 ל-2030, זינוק משמעותי לעומת התחזית הקודמת שעמדה על 2.3 טריליון דולר.

האנליסטים מדגישים כי השוק עבר שלב: אם בעבר חברות נדרשו "להגן" על ההשקעה ולהוכיח החזר (ROI), כיום התעשייה ממוקדת כולה בפתרון חסמים פיזיים ומבניים, כמו מחסור בצ'יפים, כושר ייצור ואנרגיה.

כדי לתמוך בביקוש המפלצתי, "ענקיות הטכנולוגיה חייבות להקים מפעלים ורצפות ייצור נקיות (Cleanrooms)". כתוצאה מכך, בנק אוף אמריקה מעלה משמעותית את התחזיות להוצאות על ציוד ייצור. התחזית לשנת 2028 זינקה ב-23% ל-250 מיליארד דולר, והיא צפויה להגיע ל-292 מיליארד דולר עד שנת 2030.

מעבר להרחבת הקיבולת הפיזית, המורכבות הטכנולוגית העולה (כמו מעבר לטכנולוגיית 2 ננומטר וארכיטקטורות מתקדמות) מייקרת את עלות הציוד לכל פרוסת סיליקון (WFE-per-wafer) ומייצרת "אפקט גלגל תנופה" חיובי עבור החברות שמספקות את הציוד הזה. בנוסף, נרשמת מגמה ברורה של העתקת מפעלים (Reshoring) מסין למדינות המערב, מה שמאיץ את ההשקעות.

בעקבות התחזיות החדשות, האנליסטים העלו באופן גורף את מחיר היעד לשורה ארוכה של חברות מובילות בסקטור:

הראשונה היא מיקרון שתדווח הלילה. מניית הזיכרון זוכה לתוספת כוח משמעותית, כאשר מחיר היעד שלה הוקפץ מ-950 דולר ל-1,500 דולר עם המלצת "קנייה". בנק אוף אמריקה מסביר כי הזיכרון (ובמיוחד זיכרון רוחב הפס הגבוה - HBM) הפך לצוואר הבקבוק המרכזי בהרצת מודלי AI מורכבים (Inference). שוק ה- HBM לבדו צפוי לצמוח ל-246 מיליארד דולר עד 2030. הסכמים ארוכי טווח (כמו שיתוף הפעולה של מיקרון עם Anthropic) מעניקים יציבות ומחזקים את ביטחון המשקיעים.

אינטל: מחיר היעד של ענקית השבבים הועלה מ-135 דולר ל-160 דולר עם המלצת "קנייה". האנליסטים רואים בה אינטגרטור ייצור מלא (IDM) ומעריכים כי החברה תתפוס נתח שוק של כ-25% משוק מעבדי השרתים לצד הזדמנויות רחבות במערך הייצור החיצוני שלה.

ענקיות הציוד: מחיר היעד של אפלייד מטריאלס עלה מ-540 ל-720 דולר, לאם ריסרץ' עלתה מ-330 ל-480 דולר; ו-KLA זינקה מ-210 ל-317 דולר. כל השלוש מחזיקות בהמלצת "קנייה".