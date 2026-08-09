האירועים שישפיעו על המסחר, ומה יעשו המניות הדואליות

1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

השווקים בארץ ובעולם נכנסים לעוד שבוע מתוח בזירה הגאו־פוליטית. דיווחים על רשימה נרחבת של דרישות שפרסמה איראן כתנאי לפתיחתו המחודשת של מצר הורמוז, מעמידים תחת ספק כבד את טענת ממשל טראמפ שעסקה בין שני הצדדים קרבה.

במקביל, המשקיעים יבחנו גם את העלייה במפלס המתיחות בצפון, לאחר שבשבוע שעבר שני חיילים נהרגו וארבעה נפצעו באורח קשה בתקרית של פיצוץ מטען בלבנון.

בארה"ב, דוח תעסוקה חלש מן הצפוי הקטין דרמטית את הסיכוי שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית בספטמבר. מדד המחירים לצרכן לחודש יולי - שצפוי גם הוא להיות בעל השפעה מכרעת על כיוון הריבית - יפורסם ביום רביעי הקרוב. בישראל, מדד המחירים יפורסם ביום שישי.

בארה"ב, יפורסמו השבוע דיווחים של סיסקו ואפלייד מטריאלס , בימים רביעי וחמישי, בהתאמה. בישראל, עונת הדוחות תמשיך לצבור תאוצה, עם דיווחים של הבנקים פועלים (ג'), לאומי (ד'), הבינלאומי (ד') ודיסקונט (ה'). בגזרת הביטחוניות, נקסט ויז'ן תדווח ביום שני ואלביט מערכות תדווח ביום שלישי.

2 הבורסה המקומית התקשתה, וול סטריט עלתה לשיא חדש

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי של כ-0.45%. טאואר צפויה לטפס בכ-5%, בעוד עמיתותיה קמטק ונובה צפויות להיחלש בעד 2%. נייס צפויה לעלות במעל 4%, וטבע ואלביט מערכות יתחזקו בעד 1.5%.

הבורסה בת"א חתמה את שבוע המסחר במגמה מעורבת, בין היתר, על רקע הדיווחים על התקדמות במגעים בין ארה"ב ואיראן לפתיחה המחודשת של מצר הורמוז. בסיכום שבועי, מדד ת"א 35 עלה בכ-0.5%, מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-2.2% ומדד ת"א 125 נחלש בכ-0.2%.

את העליות הוביל מדד הבנקים, שטיפס בשבוע החולף בכ-2.4%. מדד הטכנולוגיה בלט גם הוא לחיוב עם עלייה של כ-1%, במקביל להתאוששות שנרשמה במגזר השבבים בוול סטריט. מנגד, מדד הבנייה הוביל את המגמה השלילית ונחלש בכ-4.8%, ומוסיף להיות בעל הביצועים החלשים ביותר מתחילת השנה, עם ירידה של כ-12%. גם מדד ת"א־נפט וגז בלט לשלילה עם ירידה של כ-4.6%, כשברקע הצניחה במחירי הנפט בעולם.

במבט על מניות אינדיבידואליות, אל על הייתה הכוכבת של השבוע החולף והמריאה בכ-20%, לאחר שדיווחה כי הרווח הנקי שלה ברבעון השני הוכפל לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

מניית פאלו אלטו , שבערב יום חמישי האחרון נכנסה רשמית למדדים המובילים בבורסה, זינקה בכ-9% בשבוע החולף וממשיכה להיסחר סביב שיא כל הזמנים שלה. נזכיר כי המניה נכנסת למדדי הבורסה בתהליך מדורג. בשלב הראשון, במשקל מופחת של רבע מהמשקל המלא הצפוי לה (5%), או 1.25%. בנובמבר, משקלה יעלה ל-2.5% ורק בעדכון השלישי תגיע למשקל המלא, 5%. המהלך מגיע במסגרת הרישום הכפול של החברה, וצפוי להגדיל את החשיפה של המשקיעים בישראל למניית ענקית הסייבר.

בניגוד לבורסה המקומית, וול סטריט זכתה לרוח גבית מההתפתחויות בזירה הגאו־פוליטית וחתמה שבוע ירוק, כאשר המגמה החיובית הועצמה גם על־ידי דוח התעסוקה החלש מן הצפוי בארה"ב. ה-S&P 500 זינק בכ-3.6% לשיא חדש של כל הזמנים, תוך שהוא חוצה לראשונה את רף ה-7,700 נקודות; הנאסד"ק התרומם בכ-5.2% ונמצא במרחק נגיעה משיאו האחרון; וכך גם הדאו ג'ונס, שהתחזק בכ-3%.

קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, סיכמה את השבוע החולף בעלייה של כ-7.6%, ויצאה כך מטריטוריה של שוק דובי (ירידה של 20% מהשיא). אנבידיה , אינטל , מארוול ו-Arm סיימו את השבוע עם עליות של מעל 10%. קרן הסל IGV , אשר עוקבת אחר סקטור התוכנה, המשיכה במומנטום החיובי שלה והתרוממה בכ-8.6%; מניית פלנטיר הובילה את העליות וזינקה בשיעור חד של כ-40%, אחרי שפרסמה דוחות חזקים במיוחד לרבעון השני.

מניית SpaceX זינקה בכ-22.8% בשבוע החולף ושברה כך רצף של ארבעה שבועות אדומים. זאת, על רקע אופטימיות גוברת לגבי הנתונים היסודיים של החברה, אחרי הדוחות הכספיים שפרסמה, והודעה על השקעה שלה ושל טסלה בגובה 16.8 מיליארד דולר להקמת מפעל שבבים חדש בטקסס. בנוסף, ביום חמישי שוחרר נתח ראשון של מניות חסומות של SpaceX למסחר, אך בשווקים העריכו כי החששות מפני לחצי מכירה תומחרו כבר במחיר המניה.

ביום שבת, ברקשייר האת'וויי , חברת האחזקות של וורן באפט, אותה מוביל כעת יורשו גרג אייבל, פרסמה תוצאות כספיות מרשימות. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הכפיל את עצמו, וקפץ ל-25.67 מיליארד דולר לעומת 12.37 מיליארד דולר. ברקשייר ביצעה במחצית הראשונה של 2026 השקעות בהיקף נרחב של 39 מיליארד דולר, כאשר ברבעון השני היא קנתה מניות בכ־23 מיליארד דולר ומכרה מניות בכ־3.7 מיליארד דולר - כלומר רכישות נטו של כ־19.8 מיליארד דולר. בכך הגיע לסיומו רצף של 14 רבעונים שבהם ברקשייר הייתה מוכרת מניות נטו. ההשקעה הגדולה ביותר בתקופת הדיווח הייתה במניית אלפאבית (גוגל) .

3 המתכת הצהובה חוזרת לנצוץ

לנוכח העליות הנאות שנרשמו בוול סטריט והקלה מסוימת במתיחות הגאו־פוליטית, השקל התחזק מול הדולר בשבוע החולף בכ-1.8% ושערו הרציף נעמד סביב רף ה-3 שקלים. מדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו בעולם, המשיך במגמת ההיחלשות שלו ונחלש בכ-0.4% ל-99.5 נקודות.

בסיכום שבועי, מחירי הנפט ירדו במעל 7%, לאחר ששר האוצר האמריקאי הצהיר כי תיתכן עסקה לפתיחתו המחודשת של מצר הורמוז כבר באמצע השבוע החולף; אך הצדדים לא הגיעו לעסקה עד כה, ועל רקע הדשדוש הזה במגעים המחירים חזרו לטפס לקראת סוף השבוע. נפט מסוג ברנט ננעל סביב 83 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) ננעל סביב 78 דולר לחבית.

ב-CNBC דיווחו כי לפי חברת המודיעין המסחרי Kpler, ביום שישי התנועה בהורמוז הייתה נמוכה ב-33% לעומת היום שלפני כן, כאשר רוב הספינות השתמשו בנתיב הימי שאישרה איראן.

על רקע הירידה בציפיות הריבית בארה"ב (ראו הרחבה על כך מטה) ומגמת ההיחלשות של הדולר בעולם, מחיר הזהב התרומם ביום שישי האחרון במעל 2% לשיא של כחודשיים, ונסחר סביב 4,400 דולר לאונקיה. נזכיר כי כנכס שאינו נושא ריבית, הזהב נוטה להיחלש בסביבות של ריבית גבוהה, כאשר גם דולר חלש הופך את המתכת לאטרקטיבית יותר לקונים זרים.

4 דוח התעסוקה בארה"ב הפך את היוצרות

דוח התעסוקה לחודש יולי בארה"ב הפתיע כלפי מטה והציג ירידה של כ-23 אלף משרות, כאשר קונצנזוס האנליסטים צפה לתוספת של 83 אלף משרות. שיעור האבטלה ירד ל-4.1%, אם כי המהלך יוחס בעיקר לירידה בכמות העובדים המועסקים או מחפשים עבודה באופן אקטיבי. בעקבות הדוח, ההסתברות בה מתמחרים השווקים העלאת ריבית בספטמבר צנחה מכ-67% לפני שבוע לכ-44% - כך שהסוחרים מהמרים כעת שהריבית תישאר על כנה בהחלטת הפדרל ריזרב הבאה בספטמבר.

בטור קצר של ג'ף קוקס, עורך הכלכלה של CNBC, הוא ציין כי המספרים של דוח התעסוקה "מטעים", וסיכם כמה היבטים מרכזיים אליהם התייחסו בשווקים: "הירידה של 23 אלף במצבת המועסקים לא הייתה גרועה כפי שנראתה, והירידה שיעור האבטלה ל-4.1% לא הייתה טובה כפי שנראתה", כתב קוקס. "הסיבה העיקרית למספר האדום הייתה אובדן של 53 אלף עובדי מדינה - התפתחות שכלכלנים מציינים כי נובעת בעיקר מגורמים עונתיים שעשויים להתעדכן בהמשך. מנגד, מצבת המועסקים במגזר הפרטי למעשה עלתה ב-30 אלף".

קוקס הוסיף כי "שיעור ההשתתפות ירד במעט ל-61.4%, ורושם כעת ירידה של 0.7 נקודות אחוז השנה בלבד, עקב עזיבתם של כמעט 1.4 מיליון אנשים. ישנה מידה רבה של 'רעש הגירה' במספר הזה, אך הוא עדיין משנה את הדינמיקה שעל פיה קובעי המדיניות יעריכו את מצבו של שוק העבודה. שיעור אבטלה של 4.1% פתאום כבר לא נראה מרשים כל כך כאשר שיעור ההשתתפות נמצא בשפל של 50 שנה, אם מוציאים מהכלל את תקופת הקורונה".

באשר להשפעה על ציפיות הריבית, קוקס ציין כי "השווקים הגיבו לדוח בהורדת האפשרות של העלאת ריבית בספטמבר מהפרק. אך לא כל כך מהר: קובעי המדיניות בבנק המרכזי עשויים לראות בירידה בשיעור האבטלה הנמוך איתות משמעותי יותר, ויכולים לפרש אותו כאינדיקטור לשוק עבודה יציב יחסית. מוטיב חוזר בפרשנויות בוול סטריט ביום שישי לאחר פרסום הדוח היה שבכירי הפד ככל הנראה יניחו את הדוח הזה בצד ויפנו במהירות את הפוקוס שלהם למדד המחירים לצרכן - תוך הכרה בכך שהצמיחה החלשה במצבת המועסקים לפחות מסירה את הדחיפות מהעלאת ריבית בספטמבר".

כאמור, ביום רביעי הקרוב, יפורסם נתון מפתח נוסף שישפיע על כיוון הריבית בארה"ב - מדד המחירים לצרכן לחודש יולי. קונצנזוס האנליסטים צופה עלייה של כ-0.1%, שתשקף ירידה בקצב האינפלציה השנתי מ-3.5% ל-3.4%.

בבלומברג העריכו כי מדד הליבה, שמנכה את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים, יטפס בכ-0.2%, כך שאינפלציית הליבה השנתית תעלה בכ-2.5%. כלכלני בלומברג ציינו כי "מדד המחירים יהיה קריטי. אנחנו צופים כי אינפלציית הליבה תיפול לקריאה השנתית הנמוכה ביותר שלה מאז מרץ 2021. זה יאתגר את נקודת השיח הפופולרית בקרב הנצים של הפדרל ריזרב, על כך שהאינפלציה הייתה מעל ליעד במשך חמש שנים, מה שמצריך פעולה דרסטית".

ביום שישי, יפורסם בישראל מדד המחירים לצרכן לחודש יולי, שצפוי להציג עלייה של 0.2%-0.3%. בבית ההשקעות פסגות צופים שקצב האינפלציה השנתי ירד ל-1.5% ויתבסס עמוק יותר מתחת למרכז טווח יעד היציבות של בנק ישראל (בין 1% ל-3%). מרבית האנליסטים צופים כי בנק ישראל ימתין עם הורדת ריבית נוספת עד להתבהרות בחזית הגאו־פוליטית.

בפסגות העריכו כי בנק ישראל ימתין עם הורדת הריבית בספטמבר, אך יבצע הפחתה בהחלטה שלאחר מכן באוקטובר. הם ציינו כי רוב הסיכונים לתחזית הריבית מוטים כלפי מעלה, לנוכח התארכות הלחימה, היחלשות נוספת של השקל והלחצים בשוק השכירות. "לאור כל אלו, אנו מעריכים כי בנק ישראל יפחית את הריבית עוד פעמיים ב-12 החודשים הקרובים, אך לא ימהר להפחית את הריבית מעבר לכך, עד שתתבהר תמונת האינפלציה לטווח הבינוני", כתבו בבית ההשקעות.

5 האם ה-S&P 500 יחצה החודש רף היסטורי?

טום לי, שהיה בעברו אסטרטג השווקים הראשי של ג'יי. פי. מורגן וכיום עומד בראשה של קרן Fundstrat Capital, מעריך שה-S&P 500 עשוי לחצות החודש לראשונה את רף ה-8,000 נקודות - כלומר, לטפס במעל 3% מרמתו הנוכחית. לי ציין לחיוב את עונת הדוחות החזקה עד כה של הרבעון השני, והצביע גם על כך שמדד הנאסד"ק-100 נמצא מעל לממוצעים הנעים שלו ל-20, ל-50 ול-200 יום.

"אני חושב שטכנית, זה נראה חיובי למדי, אבל אנחנו עדיין חושבים שכדאי לגוון את תיקי ההשקעות", אמר לי. "אני עדיין שורי על שבבים ושבבי זיכרון, אפילו שהם נמצאים בתיקון. אני חושב שהם הולכים להתאושש בדיוק כמו שראינו ב-1997 וב-1998. אבל ההתאוששות כאן לדעתי תהיה מובלת על־ידי 'שבע המופלאות', תוכנה ואת'ריום (המטבע הקריפטוגרפי, ר"מ)".

בראיון ל-CNBC, לי ציין גם כי תהליך הפחתת המינוף בתחום ה-AI שהתרחש בשבועות האחרונים (שלבסוף בא לידי ביטוי במכירת אחזקותיה של קרן הגידור Situational Awareness לסיטאדל של קן גריפין), מכין את התשתית לקראת עליות נוספות. "הפחתת המינוף שמה הרבה כסף בצידי הדרך, הפכה את הסנטימנט לדי דובי ואז בנוסף לכך אנשים הפכו מאוד סקפטיים לגבי הפד, מה שגרם למשקיעים להפחית בסיכון. ועכשיו, אני חושב שרווחי החברות היו טובים עד כה ושיש בחינה מחודשת של האופן בו האינפלציה עשויה להיות קרה יותר מהציפיות. וכמובן, ה-AI [הביקוש] עדיין חזק. אז אני חושב שיהיה מרדף, ושהמרדף הזה ייקח אותנו לכיוון ה-7,900-8,000 נקודות".