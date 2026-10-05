חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:40

1. שוק המניות

שבוע המסחר בבורסת תל אביב צפוי להיפתח הבוקר במגמה חיובית, כשהוא שואב עידוד מהירידות במחירי הנפט בעולם. בנוסף, המניות הדואליות צפויות לספק רוח גבית למדדים המקומיים בזכות פער ארביטראז' חיובי עמו הן חוזרות מוול סטריט.

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את הרוח הגבית המיידית למדדים המקומיים יספקו המניות הדואליות, ששבות מניו יורק וגוזרות למדד הדגל ת"א 35 השפעה תיאורטית חיובית של כ-0.3%. בצד הירוק, את עיקר הדחיפה יעניקו מניות הטכנולוגיה והביטחון: קמטק תחזור עם פער חיובי בולט של 3.85%, ואליה יצטרפו אודיוקודס (4.6%), אורמת טכנו (3.35%) ואלביט מערכות (1.76%). מנגד, הפתיחה החיובית תלווה גם בלחצים נקודתיים שימתנו את העליות, ובראשם פורמולה מערכות שתעיב על המסחר עם פער שלילי חד של 5.5%, לצד משקולות מתונות יותר מצידן של ענקיות כדוגמת פאלו אלטו (1.3%), טבע (0.7%) ונייס (0.7%).

שבוע שעבר, הבורסה המקומית המשיכה להפגין חולשה וביצועי חסר בזמן שבוול סטריט חוגגים שיאים טכנולוגיים. מדד ת"א 35 נחלש בשבוע החולף ב-0.6% ומדד ת"א 90 נסוג ב-1.1%. סביבת הריבית והעלויות הכבידו במיוחד על מדדי הבנייה והנדל"ן (שאיבדו מעל 2%), בעוד ירידת מחירי הנפט בעולם משכה את מדד ת"א נפט וגז לירידה של כ-3%.

נקודות האור הבודדות הגיעו ממדד הטכנולוגיה, שעלה ב-1.2% בהשראת עמיתיו מעבר לים, ומסקטור התעופה שרשם שבוע חלומי: מניית ישראייר גרופ טיפסה ביותר מ-10%, ומניית אל על זינקה בלמעלה מ-15% על רקע ההערכות לחידוש הטיסות לדובאי. הזינוק השבועי של אל על מקרב אותה לרגע היסטורי - כניסה ראשונה אי פעם למדד הדגל ת"א 35. והיא אינה היחידה, גם מניית דוראל אנרגיה מתקרבת להיכנס למדד ת"א 35.

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באסיה, המסחר בבורסות היבשת מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, כאשר המוקד המרכזי הוא ביפן: מדד הניקיי מזנק ב-2.3% לאחר שחצה מוקדם יותר את רף ה-70,000 ההיסטורי. מנגד, מגמה שלילית קלה נרשמת בהונג קונג עם ירידה קלה של 0.1% במדד ההאנג סנג. מחזורי המסחר ביבשת דלילים יחסית, שכן הבורסות בסין היבשתית (שנגחאי) ובדרום קוריאה (קוספי) סגורות היום לרגל חופשה, ולא מתקיים בהן מסחר פעיל.

החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים הבוקר על פתיחה אדומה אך מתונה. החוזים על מדד הדאו ג'ונס מובילים את המגמה השלילית עם ירידה של 0.2%, החוזים על ה-S&P 500 משילים 0.1%, בעוד החוזים על הנאסד"ק נסחרים בירידות קלות סביב רמות הבסיס.

על אף הדחיפה החיובית שקיבלו המדדים בסוף השבוע בזכות דוח התעסוקה, שוק המניות האמריקאי סיכם את השבוע במגמה מעורבת הממחישה את הפיצול בין הכלכלה הישנה לחדשה. בעוד מדד הדאו ג'ונס השיל 1.3% וה-S&P 500 איבד 0.3%, הנאסד"ק המשיך בשלו וטיפס ב-0.4% לשיא כל הזמנים חדש. מנוע הצמיחה המרכזי ממשיך להיות סקטור השבבים - קרן הסל SOXX השלימה שבוע חמישי ברציפות של עליות (עם זינוק של 15% בחמישה שבועות), כשהענקיות אנבידיה ו-AMD שוברות שיאים היסטוריים.

עם זאת, למרות השיאים במדדים, האנליסטים בוול סטריט מזהים סדקים. בנק אוף אמריקה מזהיר כי "אינדיקטור צד המוכרים" (SSI) מתקרב לאיתות מכירה - מצב של אופטימיות יתר בשוק שלרוב מקדים ירידות. נתון מטריד נוסף שמציגים האנליסטים חושף כי למעלה מ-50% מהמניות בתוך מדד ה-S&P 500 צנחו כבר ביותר מ-20% משיאן, מה שאומר שמתחת לפני השטח, רוב המניות בארה"ב נמצאות למעשה ב"שוק דובי".

2. שוק האג"ח

לקראת פתיחת שבוע המסחר המקומי, שוק איגרות החוב הממשלתיות משקף את דריכות המשקיעים, עם מגמה ברורה של עליות תשואות (וירידות מחירים) בחלק הארוך של העקום. התשואה לאג"ח ממשלת ישראל ל-10 שנים, התבססה סביב רמה של 4.137%, בעוד שהאיגרות הארוכות יותר ל-20 ול-30 שנה מטפסות לתשואות של כ-4.49% ו-4.64% בהתאמה. מנגד, החלק הקצר של העקום שומר על יציבות יחסית, כאשר התשואה לאג"ח הממשלתית לשנה עומדת על 3.2% והתשואות לטווחים הקצרים מאוד (עד חצי שנה) נעות סביב 3%.

בארה"ב, קפיצת התשואות בשוק איגרות החוב הממשלתיות לרמות שיא של דור מעוררת דאגה גוברת בקרב המשקיעים בעולם, שחוששים ממה שעלול להישבר תחת נטל הריביות. התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים זינקה ב-55 נקודות בסיס בחמשת השבועות האחרונים וננעלה בסוף השבוע על 5.28% - רמה שלא נראתה מאז שנת 2002. הזינוק הזה, שניזון גם מחששות ממשבר חוב אירופי בעקבות קפיצת התשואות בצרפת ומדוח תעסוקה אמריקאי פושר שהוריד את הסיכוי להעלאת ריבית באוקטובר אל מתחת ל-20%, מעלה בוול סטריט ויכוח בוער: האם תשואות של 5% הן התקרה, או שמא הן הרצפה החדשה? "זו הפעם הראשונה שאני שומעת את השאלה הזו מועלית", מציינת יוליה אלכסייבה, מנהלת הכנסה קבועה ב-MissionSquare למרקטוואץ'. לדבריה, הכלכלות צמחו תחת סביבה של ריבית אפסית ומדיניות מרחיבה שקשה להיגמל ממנה: "העידן הזה הסתיים, אבל קשה להכיר בכך מבחינת התמחור בשוק".

המשמעות הישירה של הסערה באג"ח היא ייקור של עלויות המימון עבור משקי בית, תאגידים וממשלות המממנות גירעונות עתק. בעוד שענקיות הטכנולוגיה כמו אמזון , גוגל , מטא ומיקרוסופט יכולות לספוג את עלויות המימון הגבוהות הנדרשות למירוץ החימוש של הבינה המלאכותית מתוך ראייה הישרדותית ארוכת טווח, חברות קטנות יותר וממונפות כבר מתחילות להרגיש את המחנק. הסדקים הראשונים נחשפו לאחרונה בביצועי החסר של הנפקות החוב של סופטבנק ופרמאונט סקיידנס . "שוק האשראי מעט תנודתי", מסביר מייק סנדרס, מנהל הכנסה קבועה ב-Madison Investments למרקטוואץ'. "אנשים בהחלט זהירים יותר ממה שהיו לפני כמה חודשים". מנגד, הזינוק בתשואות הממשלתיות דחף את תשואות איגרות החוב התאגידיות בדירוג השקעה אל מעל רף ה-6% - לראשונה מאז 2023. טראוויס קינג מ-Voya Investment Management מציין כי רמות גבוהות כמו 6% מושכות "כסף חדש" המחפש תשואה בטוחה יחסית, אך "הטיפוס החד כלפי מעלה" גורם לחברות לחשב מסלול מחדש, לצמצם את היקפי הנפקות החוב שלהן או לקצר את המח"מ לטווחים של פחות מעשור.

3. סחורות ומטבעות

בגזרת המטבעות, בשבוע שעבר השקל הישראלי הציג חוסן יחסי למול התחזקותו הגורפת של המטבע האמריקאי ברחבי העולם. למרות שהראלי בוול סטריט ביום שישי סיפק רוח גבית וחיזק מעט את המטבע המקומי, בסיכום השבועי השקל נחלש קלות, ושערו הרציף של הדולר התייצב על 3.05 שקלים. מדובר ביציבות מרשימה יחסית לסערה שמתחוללת מעבר לים, שם מדד הדולר העולמי (DXY) זינק בשבוע החולף בכ-1% וטיפס לשיא של כשנה וחצי (101.9 נקודות), כשהוא שואב כוח מהציפיות לסביבת ריבית גבוהה בארה"ב.

במחלקה הפיננסית של בנק הפועלים מסבירים את התלות המוחלטת של מטבע השוק המקומי במגמה הגלובלית: "על אף שלא חסרים פה אירועים גיאופוליטיים, והבחירות לכנסת שיתקיימו ב-27 באוקטובר מרכזות סביבן הרבה אי-ודאות, בשלב הזה השווקים מושפעים בעיקר מההתפתחויות מעבר לים". בבנק הפועלים מדגישים כי השוק המקומי "לא יכול להישאר אדיש כשהתשואה לעשר שנים בארה"ב מגיעה ל-5.3%", נתון שממשיך להכתיב את תיאבון הסיכון ואת הקצב גם בזירת המט"ח.

הבוקר, הדולר האמריקאי נחלש ב-0.29% מול השקל ונסחר סביב שער רציף של 3.044 שקלים.

בגזרת האנרגיה, על הנייר, שוק האנרגיה העולמי היה אמור לשדר הבוקר אותות של הרגעה. לא רק שכמות הנפט הגולמי שזורמת מהמזרח התיכון כמעט חזרה לרמות שלפני פרוץ המלחמה מול איראן - כשנתוני תעבורה ימית מראים כי בשבוע האחרון של ספטמבר הייצוא אף עקף את רמות טרום-המלחמה בארבעה מתוך שבעה ימים, אלא שגם מדינות ה-G7 נקטו בצעד חריג. בלחץ של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הסכימו מדינות הארגון לשחרר 100 מיליון חביות של סולר ונפט גולמי ממאגרי החירום, והתחייבו להימנע מהגבלות על ייצוא אנרגיה. אולם, המציאות במסכים מציגה אחרת: מחירי האנרגיה מסרבים לרדת באופן דרמטי. בסוף השבוע ננעל מחירה של חבית מסוג ברנט סביב 102 דולר, בעוד ה-WTI האמריקאי התייצב מעל 90 דולר - רמות הגבוהות בכ-40% לעומת תחילת הסכסוך, הממשיכות לתדלק את האינפלציה העולמית.

הסיבה לכך היא שהשוק מתומחר כיום על בסיס חרדה נטו, והמתיחות הגיאופוליטית מסרבת לדעוך. ארצות הברית פורסת בימים אלו נושאת מטוסים שלישית וכוחות נחתים במפרץ הפרסי, איראן מתנה את מעבר האוניות במצר הורמוז בהסרת המצור הכלכלי, וגזרת תימן רותחת מתמיד. לאחר שהממשלה התימנית (הנתמכת על ידי סעודיה) הכריזה על קמפיין צבאי נרחב לכיבוש מחדש של שטחים, הגיבה מיליציית החות'ים ל-50 תקיפות אוויריות שספגה ביממה אחת בשיגור טילים בליסטיים וכטב"מים לעבר מתקני ענקית הנפט "ארמקו" בריאד ובאזור חורייס. התזזיתיות הזו הובילה את ארגון OPEC+ לדחות את בחינת מכסות תפוקת הנפט לשנת 2027, שכן המלחמה האמריקאית באיראן שיבשה את פרויקטי הרחבת הקיבולת באזור וזרקה את תחזיות הייצור לאי-ודאות. בדר אל-סייף, נשיא חברת הייעוץ אל-סייף, היטיב לתאר זאת בראיון ל-CNBC: "המצב נזיל והפכפך. השאלה היא לא 'האם' הסכסוך יחזור למלוא עוצמתו, אלא 'מתי'".

החרדה הגיאופוליטית הזו מתורגמת בשטח לסיוט לוגיסטי שינועי המקפיץ את העלויות לצרכן. חברות הנפט נאלצות למצוא פתרונות מסורבלים, כמו העברת נפט מספינה לספינה מחוץ למיצרי הורמוז, מול חופי עומאן או פוג'יירה. המחסור באוניות דחף את תעריפי החכירה היומיים למכליות ענק לשיא היסטורי של למעלה מ-1.2 מיליון דולר ליום. כפי שמציין טים ווטרר, אנליסט ראשי ב-KCM Trade ל-CNBC: "ההחלטה של ה-G7 מפיגה מעט מהחרדה המיידית, ונפחי הייצוא הסעודיים חוזרים לרמות שלפני המלחמה, אך החביות הללו נעות כעת בעלויות גבוהות יותר ודרך נתיבים פחות יעילים". שו-יי ז'או מ-Guotai Junan Futures מסכים בבלומברג: "ההתאוששות בנפח ההיצע אינה שקולה לנורמליזציה של מערכת האספקה. השוק מתמחר כעת האם החביות יכולות להגיע ליעדן בבטחה ובעלות נמוכה". כדי לעקוף את צוואר הבקבוק המסוכן, עיראק ביצעה החודש מהלך היסטורי וחכרה בעצמה מכלית ענק כדי להוציא 2 מיליון חביות מחוץ לאזור הסכנה.

אך גם כשהנפט כבר מצליח לצאת מהמזרח התיכון, הוא פוגש שוק שפועל ללא כריות ביטחון. בחודשי המלחמה הראשונים רוקן העולם את מאגרי החירום שלו: המלאים העולמיים צנחו ביותר מ-400 מיליון חביות לשפל של חמש שנים, וגם מלאי הנפט הצף צלל ל-88 מיליון חביות בלבד. במקביל, הביקוש העולמי דווקא התאושש וכבר עומד על 104.8 מיליון חביות ביום.

מעבר לכך, התעשייה סובלת ממשבר עמוק במוצרים מזוקקים. הייצוא משני מוקדי הזיקוק הגדולים בעולם - רוסיה והמזרח התיכון, נותר מוגבל, כשהאיום על האספקה הרוסית מתעצם בעקבות הצהרתו של נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, שהכריז כי מדינתו תכפיל את התקיפות על בתי הזיקוק ברוסיה. בעקבות כך, בתי הזיקוק ביתר העולם עובדים בתפוקת יתר ומוכנים לשלם מחירי עתק על נפט גולמי. "איבדנו היצע, רוקנו מלאים ושיבשנו את היכולת להפוך נפט גולמי לסולר", מנתח האריס ח'ורשיד מ-Karobaar Capital בבלומברג. "העובדה שהנפט חזר לנוע לא מתקנת את כל הבעיות האלו כהרף עין".

את התמונה משלים המגזר הפיננסי. עליית מחירי האנרגיה מעוררת חששות מפני התפרצות אינפלציונית מחודשת, וכתוצאה מכך סוחרים רבים בוול סטריט חזרו להשתמש בשוק הנפט ככלי ל"גידור פיננסי" נגד עליית מחירים. הכסף הספקולטיבי הזה, שמתווסף לבעיות הפיזיות של שרשרת האספקה, יוצר רצפת מחיר קשיחה - ודואג שמחירי הנפט יישארו עמוק בתוך הטריטוריה התלת-ספרתית.

עם זאת, הבוקר מסתמנת הקלה קלה, כאשר נתוני הייצוא הגלובליים וצעדי ה-G7 מצליחים למתן מעט את עליות המחירים, לצד צעד מפתיע של "ארמקו" הסעודית שחתכה את מחירי הנפט הגולמי לאסיה עבור חודש נובמבר לשפל של שש שנים. מחירי הנפט נסחרים כעת במגמה שלילית: נפט מסוג ברנט משיל כ-0.34% ונסחר תמורת 101.90 דולר לחבית, והנפט הגולמי (WTI) מאבד 0.68% לרמה של 90.49 דולר לחבית.

4. מאקרו

שוק העבודה האמריקאי סיפק ביום שישי איתות מעורב שמציב את הפדרל ריזרב והמשקיעים בעמדת המתנה, המשק הוסיף 29,000 משרות בלבד בחודש ספטמבר - צניחה חדה לעומת 133,000 המשרות שנוספו באוגוסט וניפצו את התקוות להאצה מחודשת. עם זאת, שיעור האבטלה נותר יציב ברמה של 4.2%, וממשיך רצף חסר תקדים של חמש שנים ברציפות מתחת לרף ה-5% - הישג שלא נראה בכלכלה האמריקאית מאז סוף שנות ה-60.

בשוק מעריכים כי הכלכלה נדרשת לייצר כ-50,000 משרות בחודש כדי לספוג מצטרפים חדשים ולשמור על שיעור אבטלה יציב. בממוצע של שלושת החודשים האחרונים (51,000 משרות בחודש), השוק עומד ביעד זה בדיוק. גרג דאקו, הכלכלן הראשי של EY-Parthenon, מסכם במרקטוואץ' את תמונת המצב: "אוגוסט לא סימן האצה מחדש של שוק העבודה, וספטמבר אינו מסמן הדרדרות שלו".

נקודת אור בנתונים היא הגיוון במגזרי הגיוס. בעוד שבשנת 2025 נשען השוק כמעט לחלוטין על סקטור הבריאות (שהיה אחראי ל-95% מהמשרות החדשות), כעת ניכרת התרחבות לחברות בנייה ותעשייה. המנוע המרכזי לכך הוא מהפכת הבינה המלאכותית: הביקוש ההולך וגודל להקמת Data Centers ולתשתיות חשמל ושינוע יוצר משרות חדשות בקרב יצרניות וחברות תשתית.

לצד הביטחון התעסוקתי של רוב העובדים המועסקים, התמונה קודרת בהרבה עבור מחפשי העבודה. ג'ים באיירד, מנהל ההשקעות הראשי ב-Plante Moran Financial Advisors, מציין למרקטוואץ' כי "קצב הגיוסים אינו הולך להלהיב אף אחד - וזה נכון עוד יותר עבור מי שמחפש עבודה".

הקושי בולט במיוחד בקרב אקדמאים צעירים: ביל אדאמס, הכלכלן הראשי ב-Fifth Third Commercial Bank, מצביע על כך ששיעור האבטלה בקרב בוגרי מכללות טריים נושק ל-6% - נתון גבוה היסטורית. במקביל, מאזן הכוחות חזר לידי המעסיקים, קצב גידול השכר השעתי האט ל-3.0% בחישוב שנתי (העלייה האיטית ביותר מאז 2019).

"האטה בצמיחת השכר דווקא כשהאינפלציה מאיצה היא סימן לכך שלעובדים קשה להתקדם למשרות מתגמלות יותר, גם אם האבטלה הגלויה נמוכה", מזהיר אדאמס במרקטוואץ'. בקרב החברות, הזהירות בגיוסים נובעת מאי-וודאות גוברת המורכבת מהטלת מכסים, הלחימה מול איראן, הזינוק במחירי הנפט והבדיקה האם ניתן להחליף משרות ג'וניור ראשוניות באמצעות כלי אוטומציה ו-AI.

5. תחזית

לאחר חודש ספטמבר מעורב, שבו מדד הדאו ג'ונס איבד 4.3% וה-S&P 500 השיל 0.5% לעומת עלייה של 1.9% בנאסד"ק, בבנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן מפרסמים את רשימת המניות המועדפות לחודש אוקטובר. הרשימה המעודכנת כוללת בין היתר שלוש מניות בולטות שנוספו אליה כעת וזוכות להמלצת "תשואת יתר" (Overweight).

בגזרת הערך, בנק ההשקעות מסמן את מניית אמריקן אקספרס . מניית חברת האשראי צנחה בכ-18% מתחילת השנה, על רקע חששות המשקיעים מחוסן הוצאות הצרכנים ותנודתיות בריביות האשראי בתקופה של אי-ודאות מקרו-כלכלית. למרות זאת, האנליסט ריצ'רד שיין סבור כי לחברה יש עדיין הצעת ערך חזקה. "אמריקן אקספרס נותרה החזקת ליבה עבור משקיעים המחפשים תשואות גבוהות המובילות את התעשייה והחזר הון ממושמע, הכולל דיבידנד לצד רכישה עצמית של 3% מהמניות מדי שנה", כתב שיין בסקירתו ללקוחות.

בגזרת הצמיחה, הבנק ממליץ על ליברטי אנרג'י . מניית חברת האנרגיה אמנם זינקה ב-52% בשנה האחרונה, אך להערכת האנליסטים יש לה עוד מקום רב לעלות, בעיקר בזכות תנופת הבינה המלאכותית. האנליסט ארון ג'ייראם הסביר ל-CNBC את הרציונל מאחורי ההמלצה: "אנו רואים מחסור מבני חמור בהספק החשמל המקומי, אשר קשור באופן ישיר לעומס הגובר מצד מרכזי נתונים. גירעון החשמל הזה צפוי להימשך לתוך 2030, מה שתומך במסלול ביקושים רב-שנתי עבור ספקי ייצור חשמל מבוזר".

מניית צמיחה נוספת שזוכה להמלצה חמה היא תרמו פישר סיינטיפיק . חברת מדעי החיים רשמה עלייה של למעלה מ-25% בשלושת החודשים האחרונים, שנתמכה בתחזית פיננסית חזקה ובשותפות חדשה עם רשת בתי החולים מאיו קליניק לגילוי מוקדם של מחלות. האנליסט קייסי וודרינג מציין כי המניה צפויה להמשיך לטפס ולרשום עליות נוספות בזכות התרחבות האימוץ של כלי בינה מלאכותית בענף, וכן בעקבות תוכנית הממשל האמריקאי להחזרת קווי ייצור הביו-פארמה לתחומי ארה"ב.

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