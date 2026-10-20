חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:15

1. שוק המניות

יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה מעורבת.

המסחר ייפתח בעיקר על רקע הסנטימנט השלילי בבורסות אסיה. למרות ההתאוששות שנרשמה אתמול בקרב סקטור השבבים בוול סטריט לאחר הצניחה בסוף השבוע, מניות השבבים סמסונג ו-SK Hynix נופלות בכ-3% ובכ-4.5%, בהתאמה, וגוררות את הבורסה בדרום קוריאה לירידות של כ-4%. גם הבורסות בטוקיו ובהונג קונג מאבדות גובה ונחלשות בכ-1%.

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר במגמה מעורבת, כאשר החוזים על ה-S&P 500 ועל הדאו ג'ונס רושמים עליות קלות והחוזים על הנאסד"ק נסחרים באדום.

על אף העליות אמש בוול סטריט, המניות הדואליות צפויות לחזור לתל אביב עם פער ארביטראז' שלילי כולל של כ-0.3%. יבלטו לשלילה מניות השבבים הדואליות נובה (2.5%-), טאואר (1.1%-) וקמטק (1.8%-).

אתמול, הבורסה המקומית ננעלה במגמה שלילית. מדד ת"א 35 איבד כ-0.5% מערכו, ומדד ת"א 90 חתם את היום בירידה של כ-0.3%.

את המגמה השלילית בבורסה הוביל מדד תשתיות האנרגיה שצלל ב-2.8%. אחריו בלטו לשלילה מדד הקלינטק שאיבד 2.2%, סקטור הביומד שירד ב-1.8%, ומדד הטכנולוגיה שסיים את יום המסחר בירידה של 1.6%.

מנגד, מספר סקטורים הפגינו עוצמה, התנתקו מהמגמה הכללית וננעלו בעליות שערים. מדד הביטחוניות בלט לחיוב עם עלייה של 2.4%, אחריו בלט סקטור הנפט והגז עם קפיצה של 1.5%. גם סקטורי הביטוח והפיננסים ננעלו בטריטוריה הירוקה עם עליות של 0.8% ו-0.3% בהתאמה.

בקרב המניות הבודדות, מניית ארית תעשיות רשמה יום מסחר יוצא דופן וזינקה במעל ל-9%. אחריה בלטה בעליות מניית ורידיס , שריכזה עניין רב לאחר חתימת ההסכם למכירת 40% מזכויות הפעלת מתקן ההתפלה באשקלון לקבוצת ברן בתמורה לכ-54 מיליון שקל במזומן. עוד בלטו לחיוב מניות אל על , נאוויטס ואזורים .

בצד האדום של הטבלה, מניות דוראל אנרגיה ופאלו אלטו (שחזרה עם פער שלילי כבד מוול סטריט) הובילו את הירידות וצללו ביותר מ-6%. אחריהן, בלטו לשלילה חברות האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י ואנלייט אנרגיה , וכן מניית אלקטרה נדלן .

מלבד עסקת הענק במתקן ההתפלה באשקלון, יום המסחר התאפיין בשורת דיווחים עסקיים בולטים. בלטה מעל כולן אלביט מערכות שמנייתה עלתה ברקע הודעתה הבוקר על זכייה בחוזה אסטרטגי בהיקף של 235 מיליון דולר. במסגרת ההסכם, אלביט תספק רקטות לטווח בינוני ומערכות ארטילריה רקטית (PULS) ללקוח אירופאי לאורך תקופה של שלוש שנים. חברה ביטחונית נוספת שסיפקה חדשות חיוביות היא עין שלישית , שקפצה בכמעט 9% ברקע דיווחה על קבלת הזמנת המשך של כ-5.2 מיליון שקל לאספקת מערכות הגנה אלקטרו-אופטיות מבוססות בינה מלאכותית.

אמש, וול סטריט חתמה את יום המסחר הראשון של השבוע במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק התאושש מעט מהצניחה שרשם בסוף השבוע וטיפס בכ-1.1%; ה-S&P 500 התקדם בכ-0.4%; והדאו ג'ונס רשם ירידה של כ-0.1%.

קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר מניות השבבים, טיפסה במעל 2%, לאחר שבשבוע שעבר איבדה מערכה מעל 10% על רקע החששות סביב החובות העצומות שנוטלות על עצמן חברות ה-AI. כך, מניות השבבים קטעו רצף ירידות חריג של תשעה ימים - הארוך ביותר שנרשם מאז 2006. בין המניות שבלטו לחיוב במסחר ניתן למצוא את אנבידיה , AMD , סנדיסק , מיקרון ומארוול טכנולוג'י .

מניית חברת מחשוב הענן CoreWeave , שעמדה בשבוע שעבר במוקד החששות בתחום ה-AI, המשיכה במומנטום השלילי שלה וירדה ב-0.4%, אחרי שבשבוע החולף שווייה נחתך ברבע והתשואה על האג"ח שלה לפירעון בשנת 2031 טיפסה לרמה חריגה של 15%. המניה סיימה את יום המסחר הנוכחי באדום, אפילו לאחר שבגולדמן זאקס העלו את המלצתם על המניה וייעצו למשקיעים לקנות בירידות.

מתוך 11 הסקטורים של ה-S&P 500, שבעה סיימו את היום באדום. סקטור הצריכה המחזורית (Consumer Discretionary) הוביל את העליות וטיפס בכ-2.7%, אך בעיקר בזכות מניות אמזון וטסלה , שמזוהות יותר דווקא עם סקטור הטכנולוגיה. סקטור הטכנולוגיה עצמו טיפס בכ-1.2%. בצד השלילי, בלטו לשלילה במיוחד סקטור התשתיות, עם ירידה של כ-2%, וסקטור הנדל"ן, עם ירידה של כ-1.2%.

הירידות בסקטור הנדל"ן הגיעו על רקע נתונים לא מעודדים משוק הדיור. ב-CNBC דווח אתמול כי מדד אמון הקבלנים בארה"ב (U.S. homebuilder confidence) ירד באוקטובר לרמתו הנמוכה ביותר מאז 2012, על רקע ריביות המשכנתא המטפסות, עלויות חומרי הגלם והאנרגיה והרעה בתנאי כוח האדם, שממשיכים להכביד על הביקושים בשוק הדיור.

המדד, שנע בטווח של 0 עד 100, ומשקף את הסנטימנט בקרב הקבלנים לגבי שוק הדיור, ירד ל-29 נקודות באוקטובר - הקריאה הנמוכה ביותר מאז יוני 2012. קריאה של מעל 50 נקודות מסמנת על אופטימיות/התרחבות, בעוד קריאה מתחת לרף זה מסמנת על פסימיות/התכווצות. רוברט דיץ, הכלכלן הראשי של איגוד הקבלנים הלאומי (National Association of Home Builders), אשר מפרסם את המדד בכל חודש, ציין כי "שוק הדיור נותר תחת לחצים בעקובת מגבלות בצד ההיצע ואתגרים משמעותיים בגזרת המימון... כתוצאה מכך, ההתעניינות מצד הקונים (buyer traffic) ירדה לרמתה הנמוכה מאז אפריל 2012, להוציא את ההאטה בתקופת הקורונה באפריל 2020".

המשקיעים יצפו בדריכות לתוצאותיהן הכספיות של שתיים ממניות "שבע המופלאות" שיפורסמו מחר - מטא וטסלה . על רקע הטלטלה בתחום ה-AI, הם במיוחד ייבחנו את הוצאות ההון של מטא ותחזיותיה להמשך. בנוסף, היום לאחר נעילת המסחר תדווח ענקית הסטרימינג נטפליקס .

האנליסטים בשוק צופים שנטפליקס תדווח על הכנסות בגובה 12.88 מיליארד דולר ורווח של 0.82 דולר למניה. לפני כחודשיים, דווח כי המשקיע ביל אקמן חזר להשקיע בחברה באמצעות קרן פרשינג סקוור, לאחר שמכר את החזקותיו בהפסד ב-2022. לפי הדיווחים, ההחלטה התקבלה על רקע הערכתו כי נטפליקס "ניצחה במלחמות הסטרימינג", וכי היא נהנית ממעמד מוביל בשוק עם יותר מ-325 מיליון מנויים. המניה ירדה במעל 25% מתחילת השנה.

באירופה, הבורסות ננעלו בירידות שערים משמעותיות, על רקע המהומות בצרפת ובאיטליה. בורסת פרנקפורט נפלה בכ-1.2%, בורסת לונדון נחלשה בכ-1.1% והבורסה בפריז השילה מערכה שיעור דומה.

2. שוקי האג"ח

האם משבר שוק החוב האמריקני מתחיל לדעוך? ירידות חדות בוול סטריט בסוף השבוע הובילו את המשקיעים לחזור ולרכוש אג"ח של ממשלת ארה"ב. התשואות של אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים ירדו מרמה של 5.2% ביום רביעי האחרון, לרמה של 5.08% בסוף השבוע.

הירידות, מסבירים בבית ההשקעות פסטרנק, נבעו "מסיבות פחות טובות של בריחה לחוף מבטחים (flight to safety). בשל הירידות החדות במניות הטכנולוגיה".

עם זאת, אתמול תשואות האג"ח חזרו לעלות, התשואה לעשר שנים טיפסה במעל 4 נקודות בסיס ונעמדה על 5.14%; התשואה ל-30 שנה עלתה ב-4 נקודות בסיס ונעמדה על 5.477%; והתשואה לשנתיים מתקדמת בקרוב ל-3 נקודות בסיס ונעמדה על 4.77%. הבוקר, הן רושמות ירידות קלות.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נסחר הבוקר ביציבות מול הדולר, ושערו הרציף עומד על מעט מתחת לרף ה-3.1 שקלים. המטבע האמריקאי נחלש גם בעולם: מדד הדולר (DXY) יורד בכ-0.2% לרמה של 101.8 נקודות.

יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס, כתב אתמול בסקירה שפרסם כי קיים קשר הדוק בין המתיחות הגאו־פוליטית לשער הדולר־שקל, "הסלמה נוספת עשויה להעלות את פרמיית הסיכון בנפט, לתמוך בביקוש לדולר כמטבע מקלט ולהכביד על השקל".

מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות קלות, כאשר נפט מסוג ברנט חוזר להיסחר סביב רף ה-110 דולר לחבית. נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 98.5 דולר לחבית.

ב-CNBC דווח שהחות'ים בתימן טענו אתמול כי תקפו שוב את נמל התעופה הבינלאומי המלך ח'אלד בריאד, נמל התעופה הבינלאומי אבהה בדרום־מערב סעודיה, מתקנים של חברת הנפט סעודי אראמקו, שדה הנפט שייבה וכוחות ימיים סעודיים. CNBC לא הצליחו לאמת את הטענות הללו.

4. מאקרו

מחר (ד') תפורסם החלטת הריבית של בנק ישראל, שצפוי להשאיר אותה ללא שינוי ברמה של 3.25%. בבית ההשקעות פסגות כתבו בסקירתם השבועית כי "בטווח הקצר, בבנק ישראל כנראה מרגישים רגועים. האינפלציה ברמה מספיק נמוכה כדי שגם אם יהיו מספר הפתעות כלפי מעלה, מה שיכול לקרות לאחר ביטול ההנחה על הבלו או בעקבות סבב לחימה נוסף מול איראן, היא כנראה לא תחצה את רף ה-3%".

"בטווח הבינוני והארוך, בבנק ישראל עוקבים אחרי מספר סוגיות שצפויות להשפיע מאוד על המדיניות המוניטרית בהמשך", כתבו בפסגות. "הראשונה היא שאלת היציבות הפוליטית, כאשר החשש הקיים הוא מתיקו פוליטי שיוביל לסבב/י בחירות נוספים, גם אם בתרחיש בסבירות נמוכה, ולכן בבנק יעדיפו להערכתנו לעשות צעדים נוספים רק אחרי שיתבררו תוצאות הבחירות ויתגבש כיוון לקואליציה".

"במידה וכל זה אכן יקרה אז תעלה הסוגייה השנייה והיא שאלת התקציב, ובפרט תקציב הביטחון. בכמה תקציב הביטחון יגדל והאם יהיה מדובר בתוספות קבועות בבסיס התקציב, אותם קשה עד בלתי אפשרי לקצץ לאחר מכן. מעבר לכך, בבנק ירצו לראות מה צפוי לקרות בכל יתר המשרדים. קשה להאמין שנראה קיצוץ נוסף במשרדים האזרחיים, שחוו כבר מספר קיצוצים בשנים האחרונות, אך הרחבה תקציביות בלי לכלול רפורמות לשיפור הפריון והצמיחה במשק עשויה להוות דגל אדום עבור בנק ישראל".

"לכל זה צריך להוסיף שהפעילות הכלכלית בארץ ממשיכה לצמוח, גם אם בקצב שדומה למגמה ההיסטורית וללא 'סגירה' של פער התוצר, מה שמספק לבנק ישראל את הסביבה הנוחה ביותר להמתין. בהנחה שבסופו של דבר תושבע ממשלה, שתגבש תקציב שאומנם יגדיל את יעד הגירעון אך גם יכיל מספר צעדים לצמצום רגולציות ועידוד הפעילות במשק, סביר להניח שבבנק ישראל ירגישו בנוח לחזור להפחית את הריבית באופן מתון במהלך הרבעון הראשון של 2027 ובהתאם להתפתחויות. בכל מצב אחר, הפחתת ריבית נוספת של בנק ישראל תקרה רק במידה שהנתונים יצביעו על האטה משמעותית בפעילות הכלכלית".

בארה"ב, למרות שהשווקים מתמחרים הסתברות של כ־20% בלבד להעלאת ריבית בהחלטה הקרובה ב־28.10, בבנק אוף אמריקה חושבים אחרת.

"אנחנו ממשיכים לצפות כי הפדרל ריזרב יעלה את הריבית באוקטובר", כתבו בבנק, כשהם מציינים כי "תמונת האינפלציה בארה"ב הורעה מאז ישיבת הפד בספטמבר, ונתוני האינפלציה האחרונים מחזקים את הצורך בהעלאת ריבית. אינפלציית הליבה לפי מדד ה־PCE עשויה לסיים את 2026 ברמה של 3.4%, כאשר חוזקה של הכלכלה מגדילה גם את הסיכון להתגלגלות העלייה במחירי האנרגיה לאינפלציה.

"רוב חברי ועדת השוק הפתוח (FOMC) תמכו בשתי העלאות ריבית השנה. מדוע שלא נבצע את השנייה באוקטובר, כדי לשמור על האפשרות להעלאה שלישית בדצמבר?".

5. תחזית

בעקבות הטלטלה במניות הטכנולוגיה, בבנק ההשקעות גולדמן זאקס ממליצים למשקיעים להוסיף חשיפה למניות בסקטורים שהניבו ביצועים פחות חזקים לאחרונה - כך פורסם באתר הכלכלי מרקטוואץ'.

אחת ההמלצות של הבנק הייתה להוסיף חשיפה למניות בסקטור הצריכה המחזורית (Consumer Discretionary). ההמלצה של גולדמן זאקס מגיעה על בסיס הערכה שמחירי האנרגיה ורמות הריבית ייפלו בשנה הבאה, מה שירים את צמיחה ההכנסה הריאלית בקרב הצרכנים. בפרט, הם סימנו מניות חוויית צרכן - ששייכות בעיקר לחברות בענפים כמו מלונאות, מסעדות, בידור ומותרות; זאת, לדבריהם, מכיוון שהן זולות וחשופות לצמיחה מגזרית חזקה.

בן סניידר, אסטרטג המניות הראשי של הבנק, ציין כי החשיפה למניות בסקטור נמצאת בשפל של מספר שנים, בקרב קרנות גידור בוול סטריט שלאחרונה גם צמצמו את החשיפה שלהן למניות שקשורות לתחום ה-AI.

אך במקרה שהלחצים בסקטור הטכנולוגיה יימשכו, סניידר המליץ על התמקדות במניות דפנסיביות שיש להן תכונות של מניות "איכות".

בבנק הציגו רשימה של 23 מניות במדד הראסל 1000 (שמכיל את 1,000 המניות הגדולות בבורסה בניו יורק), מענפי הבריאות ומוצרי הצריכה הבסיסיים, שלדבריהם צפויות להניב ביצועי־יתר במקרה שהמשקיעים ימשיכו לצמצם חשיפה למניות צמיחה. המניות שנכללו מדורגות מעל לממוצע בהיבטים של יציבות מחיר המניה (תנודתיות נמוכה), תשואת תזרים מזומנים חופשי (כמה מזומן החברה מייצרת על כל דולר שמושקע בה) והיעילות שבה החברות ממירות רווח תפעולי למזומנים.

הרשימה, כפי שפורסמה במרקטוואץ', מובאת לפניכם, בחלוקה לענפים:

מזון, משקאות וטבק: טייסון פודס , ג'יי.אם. סמאקר , הורמל פודס , הרשי , מונדלז אינטרנשיונל .

פארמה וביוטק: רויאלטי פארמה , מרק , אבווי (Abbvie) .

ציוד ושירותי בריאות: מעבדות אבוט , סי.וי.אס הלת' , קרדינל הלת' , אייץ'.סי.איי הלת'קר , רסמד , קווסט דיאגנוסטיקס , כמד , מקסון .

מוצרי צריכה בסיסיים, שיווק וקמעונאות: קרוגר , פרפורמנס פוד גרופ , סיסקו קורפ (Sysco corp) , יו.אס. פודס הולדינג .

מוצרים לבית: קנוויו , צ'רץ' אנד דוויט , קולגייט-פלמוליב .