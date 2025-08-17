חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת.

שבוע המסחר התנהל במגמה מעורבת, כשביום המסחר האחרון לשבוע - המדדים המובילים נסחרו בעליות, ומדד ת"א 125 חזר שוב אל מעל ל־3,000 נקודות, רמה שממנה ירד במהלך השבוע. על המסחר השפיעו דוחות כספיים שפורסמו במהלך השבוע. כך, למשל, פורסמו דוחות חיוביים לבנקים, ובהתאם, מדד ת"א־בנקים 5 עלה בשבוע החולף בכ־4%.

ביום חמישי האחרון, בלטו במסחר מניית הטכנולוגיה נייס ויצרנית הבדים הלא־ארוגים עלבד , לאחר שפרסמו דוחות. ברמת המדדים, בלטו ביום זה מדדי ת"א בנייה ות"א נדל"ן שעלו ביותר מ־2% כל אחד. מתחילת השנה, מדד ת"א 125 עלה בכ־24% ומדד ת"א 35 בכ־23.2%. במקביל, מדד S&P 500 עלה בארה"ב בתקופה זו בכ־10%.

ביום שישי האחרון, פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש יולי, אשר היה בטווח העליון של הצפי, ועלה בקצב חודשי של 0.4% (ראו הרחבה תחת סעיף 4); בהמשך הלילה (לפי שעון ישראל), לאחר יום מסחר מהוסס, עם מגמה שלילית קלה בוול סטריט, נועדו הנשיא טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין באלסקה. ככל הידוע, לא נרשמו התפתחויות דרמטיות כתוצאה מהפסגה, אך בתל אביב עשויים המשקיעים לבחון את שני האירועים, המקומי והעולמי, בפתח שבוע המסחר החדש.

אירוע משמעותי שצפוי להתרחש השבוע הוא החלטת ריבית בנק ישראל, שתפורסם ביום רביעי הקרוב אחר הצהריים. לאחר שכאמור, מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום שישי האחרון, נעמד קרוב יותר לטווח העליון של התחזיות בשוק, סביר שהנתון יכביד על שיקולי הנגיד לבצע הפחתה כבר השבוע.

היום (א') צפויה להתקיים שביתת מחאה של המטה להחזרת החטופים. ככל שחלק מעובדי בתי ההשקעות והגופים המוסדיים יצאו להפגין ולשבות, תיתכן השפעה מסוימת על היקפי המסחר והפעילות. לרוב, זהו יום מסחר שקט יותר משאר ימי השבוע, אך בחודשים האחרונים, מחזורי המסחר בו התעוררו (באופן יחסי). המשקיעים יצטרכו לעקוב אחרי עמודי החדשות כדי לבחון את ההשפעה של האירועים על הסנטימנט בשוק. נוסף על כך, המשקיעים ימשיכו לבחון את

מניות הארביטראז', אלה שנסחרות גם בישראל וגם בוול סטריט, מייצרות פער שלילי זניח (0.5%-) לקראת תחילת המסחר ביום ראשון. טבע בולטת בפער חיובי של כ-1.8%+, בעוד נייס תציג פער ארביטראז' שלילי של כ-2.5%-.

המסחר בוול סטריט הסתיים ביום שישי באקורד שלילי, כאשר מדד S&P 500 ומדד הנאסד"ק ירדו בהתאמה ב-0.3% ו-0.4%, ואילו זקן מדדי המניות בניו יורק - הדאו ג'ונס, דווקא עלה ב-0.1%. בסיכום השבוע עלה מדד S&P 500 בכ-0.9%, מדד הנאסד"ק טיפס ב-0.8% ומדד הדאו ג'ונס עלה ב-1.7%. בפסגה באלסקה נועדו הנשיא טראמפ ועמיתו הרוסי פוטין למספר שעות. הפסגה נערכה לאחר נעילת המסחר בוול סטריט, לכן אין עדיין "פרשנות" של המשקיעים לאירועים. גם רבים עדיין סימני השאלה בנוגע לתוצאותיה. מה שברור הוא שהסכם שלום בין רוסיה לאוקראינה לא הוצג פורמלית, אך ייתכן שהושגו הבנות מאחורי הקלעים, שמשמעותן תתברר בהמשך.

בבורסה המקומית עונת הדוחות בעיצומה, וגם בוול סטריט יתפרסמו בשבוע הבא דוחות מעניינים, בעיקר של חברות ששנת הכספים שלהן שונה מהשנה הקלנדרית. בין החברות המרכזיות שידווחו: חברת אבטחת הסייבר פאלו אלטו נטוורקס , שהודיעה לאחרונה על רכישת סייברארק מישראל ב־25 מיליארד דולר; וכן הקמעונאיות הום דיפו , וולמארט Lowe’s Companies ו-TJX , וחברת המסחר המקוון עליבאבא .

אחרי שבשבוע שעבר, כאמור, סיכמו חמשת הבנקים עוד רבעון בלתי־נתפס, בשבוע הקרוב, תעלה עונת הדוחות הכספיים לרבעון השני בתל אביב הילוך נוסף. חברות מרכזיות רבות יפרסמו את התוצאות הכספיות שלהן, בין השמות הבולטים היום יהיו: ענקית המרכזים המסחריים ביג בניהולו של חי גאליס, חברת בית שמש המספקת שירותי תחזוקה למנועי סילון בניהולו של רם דרורי, וחברת המרכזים המסחריים הגלובלית ג'י סיטי , בניהולו ובשליטתו (בשרשור דרך נורסטאר) של חיים כצמן.

ביום שני, תדווח חברת טי.אס.ג'י , בניהולו של אריק קילמן, הפועלת בתחום הביטחוני, בית ההשקעות מיטב בניהולו של אילן רביב, וחברת מימון ישיר המעניקה הלוואות לרכישת רכבים ומשכנתאות בניהולו של ערן גולן. עוד תפרסם באותו היום גם יבואנית רכבי מאזדה, פורד וב.מ.וו - דלק רכב , שבשליטת גיל אגמון את התוצאות, וכן ענקית הקניונים עזריאלי , בניהולו של רון אבידן. ביום שלישי, יגיע תורה של אלוני חץ , בניהולו של נתן חץ, וברביעי יפרסמו חברת מוצרי האלומיניום קליל של צורי דבוש וחברת תמציות הטעם הריח תורפז של קרן כהן חזון, את התוצאות שלהן. ביום חמישי יפרסם בית ההשקעות אי.בי.אי בניהולו של דייב לובצקי וכך גם ענקית מוצרי ההלבשה התחתונה דלתא גליל של אייזיק דבח.

2. שוקי האג"ח

ביום שישי האחרון, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רשמו עליות: תשואת האג"ח לעשר שנים עלתה בכ-3 נקודות בסיס לרמה של כ-4.32%, בעוד תשואת האג"ח לשנתיים עלתה בכ-2 נקודות בסיס לרמה של כ-3.76%. ב-CNBC מציינים כי העלייה באה לאחר פרסום נתוני המכירות הקמעונאיות ביולי, שטיפסו ב-0.5%, מה שהצביע על כך שהצרכנים מגיבים בצורה טובה למכסים ולשינויים במדיניות המיסוי. מנגד, מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן נפל באוגוסט מ-61.7 ל-58.6 נקודות, בשל חששות מפני עלייה באינפלציה.

במסחר בשוק החוב בבורסה בתל אביב נרשמה מגמה חיובית ביום חמישי. מדד תל גוב כללי, הכולל את כל איגרות החוב הממשלתיות עלה השבוע בכ־0.4%. שפריר מבנק הפועלים כתב השבוע כי התרחבות המלחמה בעזה מקטינה את ההסתברות להורדת ריבית בנק ישראל בתקופה הקרובה.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

במסחר במטבע חוץ השבוע, השקל התחזק ביותר מ־1% הן ביחס לדולר והן ביחס לאירו. לעומת זאת, מתחילת חודש אוגוסט, האירו דווקא התחזק בהשוואה לשקל בעוד שהדולר נסחר ברמה דומה לרמתו בסוף יולי.

הביטקוין, ששבר בשבוע שעבר שיא נוסף, והתקרב לרף ה-124 אלף דולר, נחלש מעט, ולפי שעה נסחר במחיר של כ-118 אלף דולר. אנליסט חברת איטורו, מקסימיליאן ווינקה, כתב השבוע כי הביטקוין ביסס את מעמדו בכמה רמות: טכנית, מוסדית ופוליטית, והוא תנודתי פחות ויציב יותר, מה שמעיד על בגרות השוק. לדבריו, גורם מרכזי לכך הוא הביקוש מצד מוסדיים, שהחזקותיהם עלו מ־1.25 מיליון ביטקוין באוקטובר שעבר ל־1.86 מיליון כיום.

מחירי הנפט רשמו ירידות של עד 2% בעקבות הפסגה בין הנשיא טראמפ לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, על רקע העובדה שהתקדמות במגעים לסיום המלחמה באוקראינה, עשויה להוביל להקלה בסנקציות המוטלות על הנפט הרוסי. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי נעמד על 62.8 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט נעמד על 65.8 דולר.

4. מאקרו

כאמור, ביום שישי האחרון, פורסם מדד המחירים לצרכן בישראל לחודש יולי. בקצב חודשי, המדד עלה ב-0.4%, כאשר קצב האינפלציה השנתי הונמך במעט ל-3.1%.

לדברי יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לני"ע בתל אביב, "מדד המחירים לצרכן לחודש יולי עומד על ה-0.4%. מדובר במדד גבוה מהצפי בכעשירית האחוז והוא אינו מקרב אותנו להורדת ריבית, מה עוד שמדד אוגוסט הקרוב צפוי לעלות ב-0.6%-0.8%". הוא הוסיף עוד כי "רכיב הדיור במדד שב לדחוף מעלה את האינפלציה במשק זאת כאשר ביולי הוסיף רכיב מחירים זה 1.1% והוא מציג עליה של 4.2% בשנה החולפת, הרבה מעל קצב האינפלציה השנתי העומד על 3.1%. הקיפאון במכירת דירות והצורך בפתרונות דיור דוחפים את שכר הדירה שוב מעלה זאת כאשר מחדשי חוזים שילמו בחודש החולף 5.4% יותר מקודמיהם בדירה השכורה".

יוני פניג, אסטרטג ראשי בחטיבה הפיננסית של מזרחי טפחות אמר בשישי בצהריים כי "אחרי שני מדדים 'רגועים', האינפלציה המקומית חוזרת לעלות בקצב גבוה יחסית עם בוא הקיץ. ולמרות המספר הנדיב יחסית, הנתון (שפורסם עבור חודש יולי) ראוי עדיין לכמה תנאים מקלים. בפרט, עליית מחירי הטיסות, עם תוספת של 0.24% למדד מסעיף הנסיעות לחו"ל היא גבוהה, אמנם, בראייה היסטורית רחבה מספיק. ועדיין, גם ביולי שעבר ראינו את הטיסות תורמות קרוב ל-0.1% למדד, בדרך לעוד כ-0.4%, באוגוסט שלאחריו. אז לא מדובר בתופעה חריגה. אפשר לשים גם את העלייה של 6.3% שנרשמה החודש במחירי המלונות ובתי הארחה באותה הקטגוריה".

הוא הוסיף כי ניתן להעריך בזהירות שבהחלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל, ביום רביעי השבוע, לא נראה הפחתת ריבית, אך אולי בזו שאחריה. לדברי פניג,"לאור חוסר הוודאות המקומי, לא נצפה שאף אחד מהנתונים האלה יהיה זה שיטה את הכף בהודעת הריבית ביום רביעי הקרוב. להודעה שאחריה, בסוף ספטמבר, ניתן עדיין להיות אופטימיים, בייחוד בהתחשב בהתגברות הציפיות להורדות בארה"ב, אם כי הורדה כאמור תדרוש היעדר "הפתעות" מקומיות".

כזכור, ביום שלישי שעבר, פורסם מדד המחירים לצרכן גם בארה"ב. מדד הליבה, המנכה את מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, רשם את העלייה החדה ביותר שלו בחצי השנה האחרונה. לדברי האנליסטית סילביה יבלונסקי, דוח האינפלציה "מראה יציבות במדד הכללי ברמה של 2.7%, לצד עלייה במדד הליבה ל-3.1% - העלייה החדה ביותר בחצי השנה האחרונה". היא מסבירה כי נתונים אלה "מעלים את הסבירות הגבוהה מאוד להורדת ריבית של רבע אחוז כבר בספטמבר, אך מהלך חד יותר כמעט לא נמצא על השולחן. הפד מוטרד במיוחד מלחצי המחירים בשירותים, ולכן יקבע את המשך הדרך בהתאם לנתוני התעסוקה והאינפלציה הקרובים".

נתוני מאקרו שיפורסמו השבוע כוללים את המשרות הפנויות בחודשים מאי־יולי, פדיון בענפי הכלכלה, ויצוא שירותים לחודש יוני. בחו"ל, יפורסמו נתונים משוק הנדל"ן ושוק התעסוקה בארה"ב, מדדי המחירים לצרכן בבריטניה, גוש האירו וקנדה, המאזן המסחרי ביפן, ומדדי מנהלי הרכש בארה"ב ובאירופה.

5. תחזית

מספר חברות ישראליות שנסחרות בוול סטריט פרסמו דוחות בימים האחרונים, ואנליסטים עדכנו את המלצותיהם. כך, למשל, מניית חברת התוכנה JFrog עלתה מאז הדוחות ב־8.1%. בקנטור ממליצים "תשואת יתר" והעלו את מחיר היעד למניה מ-46 ל־55 דולר, פרמיה של 31% על המחיר בנאסד"ק. עוד הם מציינים, כי המניה עקפה את התחזיות בזכות המשך צמיחה בענן וגידול בלקוחות במוצר הסייבר. לעומתם, באופנהיימר ההמלצה נייטרלית ללא מחיר יעד, ושם ציינו שהדוחות היו חזקים, אך הם מחכים לשיפור בראות (visibility) בסגירת עסקאות גדולות.

במקביל, חברת הפינטק נאייקס , שפרסמה דוחות, זכתה להעלאת מחיר יעד מ־B.Riley, מ-47 ל־53 דולר, פרמיה של 22.9%, בהמלצת "קנייה". לדבריהם, החברה חווה מומנטום בכמה שווקים צומחים, כמו טעינת רכב חשמלי. במקביל, בג'פריס נותרו בהמלצה חיובית, אך ציינו כי זהו רבעון שני ברציפות של פספוס תחזית מכירות החומרה, ולכן "נאייקס צריכה להאיץ משמעותית את הצמיחה במחצית השנייה"; זאת, כדי לעמוד בתחזית שלה ל־2025, מה שלהערכתם מאתגר בסביבת המאקרו הנוכחית.