1. שוקי המניות

שבוע המסחר בת"א צפוי להיפתח בירידות שערים. מספר מניות דואליות חוזרות למסחר בתל אביב עם פערי ארביטראז' בולטים ובהן זוז פאוור , שהודיעה לאחרונה על כוונתה להפוך לחברת אוצר שמחזיקה בביטקוין; מנייתה עלתה בשני ימי המסחר האחרונים ב-13.7% בנאסד"ק. גם חברת טכנולוגיית התקשורת אודיוקודס חוזרת עם פער חיובי, בשיעור של כ-2.5%, וכך גם חברת התרופות טבע , עם 1.8%. לעומת זאת, מניות חברות בדיקת השבבים קמטק ונובה חוזרות עם פערים שליליים.

בשבוע החולף, מדד ת"א 35 שבר עוד שיא במהלך השבוע (אך נסוג ממנו ביום חמישי כשנחלש מעט) וגם המדדים המרכזיים האחרים נסחרו במגמה חיובית במהלך השבוע החולף. מהסקירה השבועית של הבורסה עולה כי מחזור המסחר היומי הממוצע היה כ-4.4 מיליארד שקל, ואילו ב-26 באוגוסט (יום שלישי שעבר) היה בבורסה מחזור מסחר חריג של 7.3 מיליארד שקל, על רקע מועד עדכון מדדי MSCI שבמסגרתו, בין היתר, מניות חברת הביטוח הפניקס וחברת בדיקות השבבים נובה עברו ממדד Small Cap למדד Mid Cap ונסחרו בעליות במחזורים גדולים.

בשבוע הקרוב תסתיים עונת הדוחות בבורסה בתל אביב. רוב החברות הבולטות כבר דיווחו, אך אחרות נוטות לפרסם את הדוחות ברגע האחרון, כלומר בסוף אוגוסט. במקרים רבים החברות שמפרסמות את הדוחות ברגע האחרון גם נוטות לפרסם דוחות חלשים יותר. לפי אתר הבורסה, אמורות לדווח היום (א'), בין היתר, החברות הכשרת הישוב , מנורה מבטחים וקווליטאו .

מה קורה בתעשיית ציוד השבבים, שאליה משתייכות גם החברות הישראליות נובה וקמטק? בנק ההשקעות ג'פריס ערך בשבוע שעבר כנס שבו השתתפו כ-100 חברות בתעשייה, והאנליסט בליין קרטיס כתב בעקבותיו כי "הטון השנה היה טוב בהרבה מזה של השנה שעברה, אך תחומי ה-AI והאופטיקה נשמעו הכי טובים". להערכתו, יש שיפור בתעשייה, אך העלייה תגיע בעיקר ב-2026. בתחום ציוד השבבים הוא מזהה עדיין חולשה מסוימת, ולדבריו אף שהעניין במניות בו גובר, "נראה שיש יותר דאונסייד מאשר אפסייד השנה".

על קמטק כתב האנליסט כי סין נותרה חזקה, והתחרות המקומית בה עדיין מועטה. בנובה הוא מציין שהחברה לא רואה תנודתיות בשוק ה-GAA בניגוד לאחרות. שתי המניות מישראל מומלצות אצלו בהמלצת "קנייה". מחיר היעד של קמטק משקף פרמיה של 21% ומחיר היעד של נובה משקף פרמיה של כ-16%. לאחרונה דווח שנובה נכנסת למדד MSCI Israel. מניית נובה עלתה מתחילת השנה בכ-34%, וקמטק בכ-8%.

בוול סטריט, יום המסחר האחרון של השבוע ושל חודש אוגוסט הסתיים בוול סטריט במגמה שלילית, בהובלת מדד נאסד"ק שנחלש ב-1.15%. עם זאת, בסיכום חודשי המדדים המובילים רשמו עליות שנעו בין 1.2% במדד נאסד"ק ל-3.2% במדד דאו ג'ונס.

אירוע משמעותי שקרה לאחר סיום שבוע המסחר הוא פסיקת בית המשפט לערעורים בארה"ב שפסלה את המכסים של ממשל טראמפ. המכסים צפויים להישאר בתוקף בשלב זה על מנת לאפשר ערעור, וטראמפ כבר הודיע שיערער על הפסיקה. בפוסט ברשת החברתית שלו Truth Social הוא תקף את בית המשפט וכינה אותו "מפלגתי", לאחר שבית המשפט קבע ברוב של 7 מול 4 שהנשיא חרג מסמכותו מחוק שנקבע ב-1977.

בכל מקרה, תגובת השוק לפסיקה תגיע ביום שלישי. בשבוע הקרוב ייערך בארה"ב שבוע מסחר מקוצר משום שביום שני יחול Labor Day בו אין מסחר. אחריו יתחיל חודש ספטמבר בשווקים, שנחשב בדרך כלל לחודש חלש עונתית (אם כי לא מדובר בכלל חד משמעי ולמשל ספטמבר שעבר הסתיים בעליות שערים בוול סטריט).

גם בוול סטריט יפורסמו מספר דוחות כספיים של חברות ששנת הכספים שלהן שונה מהשנה הקלנדרית. בין המדווחות המרכזיות בשבוע הקרוב: סיילספורס , חברת השבבים ברודקום , חברת אופנת הספורט לולולמון וגם Figma - חברת התוכנה שהונפקה לפני מספר שבועות ומאז יותר מהכפילה את שוויה, שתפרסם דוחות ראשונים כחברה ציבורית. החברה הדהימה את השוק כשזינקה ב-250% ביום המסחר הראשון שלה אך נחלשה מאז. בנק אוף אמריקה התחיל לסקר השבוע את המניה בהמלצת "נייטרלי" וציין שמדובר בחברה מצוינת שמובילה בתחום עיצוב חווית המשתמש, אך התמחור שלה מאתגר.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, האפיק הממשלתי הצמוד והלא צמוד עלו בשיעור של כ-0.4%. מדד תל גוב-צמודות 15+ עלה בשיעור של כ-0.6%, ומדד תל גוב- שקלי 10+ עלה בשיעור של כ-0.7%. מדדי איגרות החוב הקונצרניות הצמודות והלא צמודות עלו בשיעור של כ-0.1%. מדדי תל בונד-צמודות 5-15 ותל בונד-שקלי 5-10 עלו בשיעור של כ-0.2%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתיות שקליות ל-10 שנים עומדת על 4.11%, ירידה קלה בהשוואה לתשואה של כ-4.17% בסוף השבוע הקודם. התשואה לפדיון של איגרות החוב הממשלתית של ישראל ל-10 שנים ממשיכה להיות נמוכה מהתשואה לפדיון של איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים של ארה"ב ומלמדת על פרמיית סיכון נמוכה בישראל.

תשואות איגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב עמדו ביום שישי על 4.23% לאג"ח ל-10 שנים, ו-3.62% לאג"ח לשנתיים. נאומו של פאוול בסוף השבוע שעבר בועידת הנגידים בג'קסון הול, הגביר את ההערכות להורדת ריבית בהחלטה הקרובה בספטמבר.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל אמנם נחלש מעט ביחס לדולר ולאירו במהלך המסחר במטבע חוץ ביום שישי, אך התחזק מולם ברמה השבועית. מתחילת אוגוסט, הדולר נחלש בכ-1.8% ביחס לשקל בעוד שהאירו נסחר ברמה דומה לרמתו בתחילת החודש. מתחילת השנה הדולר כבר נחלש ב-8.8% לעומת השקל, בזמן שהאירו התחזק לעומת המטבע המקומי ב-2.2% בתקופה זו.

שמואל קצביאן, אסטרטג שווקים פיננסיים בבנק דיסקונט, התייחס להתחזקות השקל בימים האחרונים מול מטבעות עיקריים בעולם, וכתב כי הייסוף נבע משילוב גורמים גלובליים (כמו עלייה במניות בעולם) ומקומיים, כולל תמחור השקל לפני התחזקותו. להערכתו, גם ההתפתחויות החיוביות הפוטנציאליות סביב סוריה ולבנון תמכו בשקל.

בשוק הסחורות, מחירי הזהב עלו בכ-1% ביום שישי ורשמו את ביצועים החודשיים הטובים ביותר שלהם מאז אפריל, כאשר נתוני האינפלציה בארה"ב (PCE) חיזקו את הציפיות שהפדרל ריזרב עשוי להוריד את הריבית בחודש הבא. החוזים העתידיים על זהב בארה"ב לחודש בדצמבר עלו ב-1.2% למחיר של 3,515 דולר לאונקיה.

סילביה יבלונסקי, מנהלת השקעות ראשית ב-Defiance, מעריכה כי חוסר הוודאות הפוליטי והכלכלי בארה"ב תומך בביקושים לזהב. "הציפייה להורדת ריבית בספטמבר, שעומדת על הסתברות של כ-89%, מפחיתה את התשואות הריאליות ותומכת במחיר הזהב", היא אומרת. בשילוב עם חששות סביב עצמאות הפד והגברת התנודתיות, היא צופה כי "הזהב ישמור על יציבות ואף ימשיך לעלות, גם אם העליות יהיו מתונות כל עוד לא תתפרץ משבר רחב יותר".

4. מאקרו

ביום שישי פורסם מדד Core PCE שמודד את ההוצאות הפרטיות, ונחשב למדד האינפלציה המועדף על-ידי הבנק הפדרלי. המדד עלה ביולי ב-2.9% בהתאם לציפיות בשוק, והיה גבוה יותר מהחודש שלפניו בפעם השלישית ברציפות. כזכור, נאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול לאחרונה הוביל לכך שבשוק מעריכים שהסבירות להורדת ריבית בספטמבר גברה, כאשר בפד עוקבים אחר נתוני האינפלציה והתעסוקה.

בשבוע הקרוב צפויים להתפרסם נתונים משוק התעסוקה בארה"ב ובהם דוח JOLTS של המשרות הפתוחות. רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של אי.בי.אי, העריך השבוע כי "במידה ונתון התעסוקה הקרוב לא יפתיע באופן ניכר כלפי מעלה, או שתירשם עלייה משמעותית יותר באינפלציה, הריבית תופחת ב-25 נקודות בסיס בספטמבר. מעבר לכך, המדיניות תהיה תלויה בנתונים... תידרש היחלשות נוספת בשוק העבודה בכדי להצדיק הפחתות ריבית נוספות, ולהערכתנו השוק מגלם בשלב זה תוואי הפחתת ריבית אופטימי מדי". בשוק האג"ח מתמחרים כיום סיכוי של 85% להורדת ריבית בספטמבר, והורדה נוספת עד סוף השנה.

בישראל יפורסמו השבוע נתוני רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים.

5. תחזית

למרות שהמשקיעים לא היו מרוצים מדוחות אנבידיה , בבנק אוף אמריקה העלו את מחיר היעד של ענקית השבבים ל-235 דולר למניה - מחיר המהווה אפסייד של 35% ממחיר הסגירה של המניה ביום שישי האחרון.

"אנו חוזרים על המלצת 'קנייה' על מניית אנבידיה, שהיא הבחירה המובילה שלנו בסקטור ומעלים את מחיר היעד ל-235 דולר", ציינו כלכני הבנק. "החברה ממוצבת היטב לשמור על נתח שוק של מעל 80% בתחום תשתיות ה- AI הגלובלי, הצומח במהירות. אי-הוודאות בנוגע לסין נותרה בעינה, אך אנו מעריכים שהצמיחה בשאר העולם תפצה על כך".

עוד הוסיפו כי "אנו אוהבים את קצב הייצור המואץ של פלטפורמת Blackwell Ultra, את התאוששות הרווחיות הגולמית ואת הצמיחה החזקה בתחום הרשתות. אנו מעריכים כי פוטנציאל הרווח למניה יגיע לכ-10 דולר עד שנת 2027, והתמחור הנוכחי נותר אטרקטיבי ביחס לצמיחה".

גם בנק ההשקעות ג'פריס העלו את מחיר היעד של אנבידיה ל-205*דולר, פרמיה של 12.9% על מחיר השוק, והותירו את ההמלצה על 'קנייה'. לפי כלכלני הבנק, הסימנים מצביעים על המשך ביקוש חזק והם צופים פוטנציאל רב להמשך הצמיחה הן בתחום המחשוב והן ברשתות, על רקע שיפור המצב בסין.