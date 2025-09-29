סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:00

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח הבוקר במגמה חיובית כששני ארועי סיכון יקרו אחר הצהריים - הראשון הוא החלטת הריבית של בנק ישראל שתלווה בתחזיות כלכליות, השני הוא פגישת נתניהו-טראמפ בנושא, תוצאותיה יהדהדו אל המסחר ביום שלישי. טראמפ לפחות אופטימי - " "מקווה לסגור עסקה בפגישה מחר עם נתניהו", הוא אמר אתמול.

24 השעות הקרובות יהיו קריטיות לפחות לגבי שוק ההון גם בגלל שבוע המסחר המקוצר. האופטימיות עלולה להשתנות אחרי הפגישה בבית הלבן, למרות שכרגע הפחד להחמיץ את העליות שיגיעו בעקבות הפסקת האש, מסביר את הזינוקים החדים ובוודאי גבוה מהפחד לספוג הפסדים אם המשא ומתן יכשל. בינתיים השקל מתחזק במעל ל-1% לעומת השער היציג והשווקים בעולם בעליות.

אתמול נפתח שבוע המסחר המקוצר בעליות חדות, מדד ת"א 125 זינק במעל 3%, היום הכי טוב שלו מזה כחמש שנים, מדד ת"א 35 זינק בכ־2.7% וסיכם את היום החזק ביותר שלו זה כשנתיים, בעוד מדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ־3.9%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הביטוח הוביל את העליות והתחזק בכ־7.3%, בתוך המדד, הפניקס זינקה ב-10%, ווישור ב-16% לאחר השלמת עסקת רכישה של שתי חברות לניהול שכר בארה"ב.

בלטו לחיוב גם מדדי הבנייה והפיננסים, שקפצו בכ־6% ובכ־5.8% בהתאמה, כמו גם מדד הבנקים, שהוסיף לערכו כ־4.7%. בגזרת המניות הדואליות, נרשמה מגמה מעורבת. בעוד שמניות השבבים קמטק וטאואר נסחרו בעליות של עד 2%, נובה, מוקדם יותר, נייס דיווחה על מינויו של ג'ף קומסטוק לתפקיד נשיא מוצרים וטכנולוגיות בתחום חוויית הלקוח.

המניות הביטחוניות אלביט מערכות , נקסט ויז'ן וארית תעשיות , שהיו תחת לחץ לאחרונה בעקבות הידרדרות מעמדה המדיני של ישראל בעולם, סיימו את היום עם עליות של 1%־4%.

אהרון פרנקל רכש אתמול עוד 3.5% ממניות חברת תמר פטרוליום ב-126 מיליון שקל במחיר של 40 שקל למניה. כפי שנחשף בגלובס, פרנקל רכש לפני שבועיים את ההחזקות של חברת הביטוח מנורה מבטחים, בשתי מנות, כאשר יחד רכש ממנורה 10.5% ממניות תמר פטרוליום תמורת 372 מיליון שקל.

חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י מתקשה למצוא מנכ"ל קבוע, ובעל השליטה עופר ינאי מינה את עצמו למנכ"ל קבוע מתפקידו הזמני כממלא מקום המנכ"ל. לאחרונה, שני המנכ"לים השותפים התפטרו בסערה ומכרו מנית במאות מיליוני שקלים, וניסיון למנות מנכ"ל נוסף הסתיים בסירוב של המוסדיים - עופר ינאי צופה שהפעם המינוי שלו צפוי להיות חלק. "המטרה שהחברה תוכל לרוץ קדימה", אמר ינאי.

אחרי גיוס הענק , חברת המצלמות המיוצבות לתעשייה הביטחונית נקסט ויז'ן מבקשת לאשר תגמול חריג למנכ"ל מיכאל גרוסמן - אופציות בשווי של 15 מיליון שקל. בנקסט ויז'ן מסבירים את המהלך כתגמול על גיוס הענק אותו היא ביצעה מוקדם יותר החודש.

● ראיון | עם קפיצה של כמעט 300%, החברה מהמושב שאיבדה כמעט הכול ועכשיו עושה קאמבק

הבוקר שווקי אסיה בעליות לרוב, מדד ניקיי 225 מאבד 0.8%, לאחר שרשם שיא כל הזמנים ביום שישי. מניית Sony Financial Group זינקה ב־36% ביום המסחר הראשון שלה לאחר שחברת האם Sony Group פיצלה את היחידה.

בדרום קוריאה, מדד קוספי עלה ב־1.25%, בהתאוששות מהנפילה החדה של יום שישי על רקע אי־הוודאות סביב שיחות הסחר עם וושינגטון. בהונג קונג, מדד הנג סנג מטפס ב־1.2%, מדד CSI 300 הסיני נותר ללא שינוי.

החוזים העתידיים בניו יורק עולים הבוקר בעד 0.3%. בינתיים, השבתת ממשל עדיין אפשרית השבוע, מה שמותיר אווירה של ספק באשר לשאלה האם הממשלה תפרסם נתונים כלכליים חשובים - כולל דוח התעסוקה המצופה ביום שישי. פגישה בין טראמפ לבין מנהיגי הקונגרס נקבעה להיום, והיא עשויה לשמש כהזדמנות האחרונה למנוע את ההשבתה.

וול סטריט פותחת היום שבוע חדש לאחר שבשבוע האחרון ירד ה־S&P 500 ב־0.3% - הירידה השבועית הראשונה זה חודש. נאסד״ק רשם ירידה שבועית ראשונה מאז סוף אוגוסט, 0.7%. נתוני התעסוקה שיפורסמו ביום שישי צפויים לעמוד במרכז תשומת הלב.

למרות זאת, עם מדד S&P 500 הנסחר קרוב לשיא כל הזמנים ועם מכפילים שמתקרבים לרמות שנראו לאחרונה בתקופת בועת הדוט-קום, אסטרטגים מתחילים לחשוב מחדש מה נחשב ל"נורמלי" בשוק של היום.

סביטה סוברמניאן, אסטרטגית מניות בבנק אוף אמריקה, היא בין אלו שמעלים את הטיעון הזה. ״אולי עלינו להתייחס למכפילים של היום כאל הנורמלי החדש, במקום לצפות לחזרה לממוצעים מתקופות עבר״, סם סטובול, האסטרטג הראשי ב־CFRA Research, אמר ל־Yahoo Finance שבעוד שהמכפילים גבוהים ביחס לממוצעים ארוכי טווח, הם נראים מוצדקים יותר כאשר מודדים אותם מול חמש השנים האחרונות - תקופה שהתאפיינה בהובלת מניות הענק וביסודות חזקים.

״ב־20 השנים האחרונות, ה־S&P 500 נסחר בפרמיה של כ־40% מעל הממוצע ארוך הטווח על בסיס תחזיות קדימה״, הוא אמר. ״אבל בפרספקטיבה של חמש שנים - כשהטק הענק התחיל להשתלט על שווי השוק וצמיחת הרווחים - הפרמיה הזו מתכווצת לטווח של ספרה אחת גבוהה״.

● החברה הישראלית שהכפילה את שוויה, וזו שממשיכה במומנטום החיובי

אבל מתחת לפני השטח בבלומברג מזהים סימנים לשינוי. "סוחרי יום אוהבי-סיכון מתחילים לסגת מהפינות הספקולטיביות ביותר של השוק - הימורים שטסו בקיץ על סמך מומנטום והייפ בלבד". לפי העיתון, בימים האחרונים יצאו כספים מקרנות סל המתמקדות בטכנולוגיות גבוליות ומהימורים ממונפים מאוד הקשורים לשמות הגדולים בטק. אפילו הקריפטו - זה שנחשב מזמן למדד התיאבון לסיכון - איבד מומנטום.

קרנות סל ממונפות - המשתמשות בטכניקות פיננסיות כדי להכפיל ואף לשלש את תנודות המדדים או המניות, ספגו פדיונות של כ-7 מיליארד דולר - הסכום הגבוה ביותר מאז 2019, לפי בלומברג. הפדיונות אינם מעידים על פאניקה, אלא על מימוש רווחים. אחרי חודשים שבהם הסיכון השתלם כמעט ללא קשר לסיכויים, נראה שהסוחרים "נועלים" רווחים ומתכוננים לתנודתיות אפשרית.

השינוי הזה בולט בקרנות כמו SOXL - קרן סל ממונפת פי שלושה על מניות השבבים. היא זינקה ב־31% החודש, אך משקיעים משכו ממנה מעל 2.3 מיליארד דולר - סימן לכך שחלקם יוצאים מהמשחק כשהם עדיין ברווח. באופן דומה, TSLL , קרן שמגבירה חשיפה לטסלה, נמצאת בדרך לפדיון החודשי הגדול בתולדותיה - עם כ־1.5 מיליארד דולר שכבר יצאו - גם כשמניית טסלה מתאוששת.

״סוחרים אקטיביים עדיין מוכנים לרדוף אחרי מניות שזזות מהר, במיוחד בסקטורים החביבים עליהם כמו בינה מלאכותית, מחשוב קוונטי ומניות שקשורות לעולם הקריפטו, אבל התיאבון שלהם לקנות ירידות ולרדוף אחרי ראליים בהחלט נחלש״, אמר סטיב סוסניק, האסטרטג הראשי ב־Interactive Brokers. ״אני לא יודע אם הייתי מגדיר את זה כעיכול כבד, אולי פשוט תרדמת אוכל אחרי זלילה ארוכה בבופה של כמה שנים״.

בין אם מתוך אינסטינקט ובין אם מתוך עייפות, הנסיגה מאותתת על הערכת סיכונים מחודשת. אבל בשוק כה גבוה, אפילו טעויות קטנות - או יציאה בעיתוי שגוי - עלולות להיות יקרות. ״השוק היה במצב של קניית יתר, ובמיוחד במניות ספקולטיביות־על״, אמר אנדרו סלימון, מנהל השקעות במורגן סטנלי. ״המניות האלו התקרבו לטריטוריה של בועה. זה סימן מסוכן מאוד״.

2. שוקי האג"ח

מדדי התל בונד הקונצרניים רשמו במהלך יום המסחר עליות קלות של עד 0.3%, בעוד מדד תל גוב־שקלי 10+ הוסיף לערכו כ־0.4%.

תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות סיימו את השבוע ברמות הגבוהות ביותר זה כמעט חודש , כאשר משקיעים נערכו לשבוע מכריע של נתוני שוק העבודה שעשויים להשפיע על מסלול הריבית של הפדרל ריזרב.

ביום שישי עלו התשואות ברוב הטווחים, כאשר התשואה על אג"ח ל־10 שנים עלתה ל־4.19%, ותשואת האג"ח לשנתיים ירדה בנקודת בסיס אחת והתייצבה ב־3.64%. במונחי סגירה, מדובר ברמות הגבוהות ביותר מאז תחילת ספטמבר. השוק מצוי בלחץ מאז החלטת הפד בשבוע שעבר להפחית את הריבית ברבע אחוז, לטווח של 4%-4.25%. לאחר הישיבה רמז יו"ר הפד, ג'רום פאוול, כי קובעי המדיניות ינקטו גישה זהירה להמשך הורדות, תוך איזון בין סימנים להיחלשות שוק העבודה לבין אינפלציה שנותרה מעל היעד של הבנק המרכזי.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

ביום שישי האחרון, השקל נחלש מול הדולר בכ־0.2%, ושערו נעמד על 3.34 שקלים. מתחילת החודש, השקל התחזק מול הדולר בכ־0.3%. הבוקר, בהתאם למגמה בעולם, השקל מתחזק מול הדולר בכ-0.5% ונסחר ב-3.329 שקלים לדולר.

מחירי הנפט המשיכו ביום שישי במומנטום החיובי שלהם ועלו בכ־1%, בעקבות מתקפות הכטב"מים של אוקראינה על תשתיות אנרגיה רוסיות, המשבשות את יצוא הנפט הרוסי. חבית נפט מסוג אמריקאי נסחרה סביב כ־65.7 דולר ומחיר חבית נפט ברנט נעמד על כ־70.1 דולר. הבוקר ירידות של כ-0.5% במחירי הנפט.

OPEC+ צפויה להעלות שוב את תפוקת הנפט בנובמבר, כשהקבוצה ממשיכה באסטרטגיה שלה להשיב את נתח השוק הגלובלי, כך לפי אנשים המודעים לתוכניותיה.

הברית, בראשות סעודיה, תבחן הוספה של לפחות אותה כמות כמו העלייה של 137,000 חביות ליום המתוכננת לאוקטובר, במפגש מקוון ב־5 באוקטובר, לפי מקורות. הם ביקשו לא להזדהות מכיוון שהדיונים פרטיים.

ארגון מדינות ייצוא הנפט (OPEC) ובעלי בריתו החלו להחזיר לשוק שכבת תפוקה שהופסקה, בסך הכול 1.66 מיליון חביות ליום, בשלבים חודשיים, על אף אזהרות בתעשיית הנפט לגבי עודף קרוב. עד כה השוק ספג את החביות הנוספות מהקבוצה ללא הפרעות משמעותיות, וחוזי ברנט עלו ב־3% החודש. המפגש הקרוב נערך גם על רקע ביקור מתוכנן של הנסיך הסעודי מוחמד בן סלמן בוושינגטון בנובמבר. הוא ייפגש עם הנשיא דונלד טראמפ, שקרא שוב ושוב להוזלת מחירי הדלק בעודו מנסה לרסן את האינפלציה ולהפחית את הריבית.

4. מאקרו

היום אחר הצהריים יפרסם בנק ישראל את החלטת הריבית שלו, כאשר הקונצנזוס הוא שהריבית תישאר ברמה של 4.5%, אך תשומת הלב תופנה לדברי הנגיד ולרמזים לגבי המשך הדרך, לצד עדכון התחזיות הכלכליות של חטיבת המחקר. המשקיעים מתמחרים סיכוי של כ-60% להפחתת ריבית בנובמבר, ובמבט של שנה קדימה - קצת יותר משלוש הפחתות במצטבר (ריבית גלומה של כ-3.70%).

כמו רוב הכלכלנים, אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, אומר ש"אם זה היה תלוי רק בכלכלה, הריבית הייתה יורדת, השיקולים הכלכליים בעד הורדת ריבית בנק ישראל התחזקו, אך הסיכונים הביטחוניים-גאופוליטיים התגברו אף הם".

יוני פנינג, האסטרטג הראשי של מזרחי טפחות, התייחס להשפעה של מתווה הורדות הריבית המסתמן בארה"ב על המדיניות של בנק ישראל: "התמשכות המלחמה ממשיכה לדחות את הורדת הריבית המקומית. אבל במצב הזה, הפער מול ארה"ב צפוי להמשיך לגדול, שלא לדבר על מול רובו המכריע של העולם המערבי. במוקדם או במאוחר, יבשילו התנאים להקלה מקומית. וככל שזו תידחה, נעריך שתהיה חדה יותר".

מודי שפריר, אסטרטג ראשי - שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, מציין כי "במהלך חודש אוגוסט האחרון השוק צפה סיכוי של כ־40% להורדת ריבית בהחלטה הנוכחית. אולם אחרי שהתפרסם מדד המחירים לצרכן באוגוסט (שפורסם באמצע ספטמבר, ח"ש) שהיה גבוה מהתחזיות, וכן בשל התרחבות המלחמה בעזה לצד אי הוודאות הגאופוליטית וגם שוק עבודה הדוק (בישראל), השוק מתמחר כרגע סיכוי של 10% להפחתת ריבית".

בשישי בארה"ב יפורסם דוח התעסוקה החודשי. הצפי הוא שצמיחת התעסוקה בארה"ב כנראה התקדמה באיטיות בספטמבר , כאשר שיעור האבטלה נשמר ברמה הגבוהה ביותר כמעט בארבע שנים, מה שמאריך תקופה איטית בשוק העבודה. כלכלנים מעריכים כי נוספו כ־50,000 משרות, על פי החציון בסקר של בלומברג. זה תואם את הממוצע של שלושת החודשים האחרונים. שיעור האבטלה צפוי להישאר יציב ב־4.3%.

פרסום הדו"ח ביום שישי נמצא בסיכון אם המחוקקים לא יגיעו להסכמה על חוק תקציבי עד לסוף שנת הכספים ביום שלישי, מה שעלול לגרום לסגירת הממשלה. סגירה תביא להשעיית פרסום הדוחות הכלכליים הפדרליים.

במיטב מפנים את תשומת הלב לבעיה חדשה שצצה בארה"ב, הרזרבות של הבנקים, "יכול להיות שאנו מרימים דגל אדום לשווא, אך כדאי לשים לב לירידה די חדה ברזרבות הבנקים שמוחזקים בפד. בחודש האחרון ירדו הרזרבות בכ-300 מיליארד דולר מכ-3.3 טריליון דולר ל-3 טריליון, הרמה הנמוכה ביותר מאז המשבר הבנקאי לאחר פשיטת רגל של הבנק SVB בתחילת מרץ 2023".

רזרבות הבנקים משמשות להספקת נזילות במערכת הפיננסית. כאשר הן יורדות מתחת לרמה מסוימת הבנקים חוששים שלא יכלו לעמוד בהתחייבויות שלהם להספקת נזילות. הם מצמצמים כמות ההלוואות בשוק הבין בנקאי ומייקרים אותן. כך קרה בספטמבר 2019 כאשר הריביות בשוק הבין בנקאי עלו בחדות והפד נאלץ להזרים בדחיפות נזילות ע"י רכישות אג"ח.

"הריבית בשוק הבין בנקאי עלתה לאחרונה לרמות הגבוהות בשנים האחרונות, אומנם לא גבוהה כפי שהייתה ב-2019. הפער בין ריבית ה-SOFR שבו הבנקים לווים אחד משני, לבין ריבית הפד עלה לרמה הגבוהה ביותר בשנים האחרונות. סימן נוסף אפשרי לבעיות נזילות זאת העלייה בהיקף הלוואות חרום באמצעות Discount Window של הפד הבנקים בדרך כלל פונים לערוץ זה אם הם לא יכולים להשיג הלוואות במחיר סביר בשוק בין בנקאי".

5. תחזית

למרות אי־הוודאות הכלכלית, כמה חברות נמצאות בעמדה טובה להניב תשואות גבוהות למשקיעים, בזכות קצב ההתפתחות הטכנולוגית המהיר ואימוץ הבינה המלאכותית (AI).

אנליסטים מובילים בוול סטריט, שממליצים על מניות בהתבסס על מחקר מעמיק וניתוח פיננסי של החברה ומניעי הצמיחה שלה, ממליצים השבוע על שלוש מניות שמובילות את הדירוגים אצל האנליסטים, לפי TipRanks.

1. אנבידיה

ענקית השבבים אנבידיה חיזקה את מעמדה הדומיננטי בזכות חדשנות מתמשכת והסכמים אסטרטגיים, כמו ההשקעה של 5 מיליארד דולר ב־Intel וההשקעה הענקית של 100 מיליארד דולר ב־OpenAI.

לאחר שיחה עם סמנכ"ל הכספים של אנבידיה על הסכם OpenAI, האנליסט של אברקור, מארק ליפאקיס, חזר על דירוג הקנייה שלו לאנבידיה, וציין כי החברה היא "אקו-סיסטם הבינה המלאכותית המועדף, לא רק בזכות מערך תוכנת CUDA אלא גם בזכות פתרון הקישוריות NVLink, שלדעתו עשוי להפוך לסטנדרט דה פקטו".

ליפאקיס העלה את מחיר היעד של אנבידיה ל־225 דולר, כ-30% מעל מחירה כעת מה שיביא אותה לשווי שוק של כ-5.6 טריליון דולר. הוא טען שהיא נותרה המניה המובילה ב־Evercore. הוא ציין שאנבידיה תהיה הספקית המועדפת ל־OpenAI, והפלטפורמה ChatGPT אינה מוערכת מספיק מבחינת הביקוש לפתרון שלה, מה שמציב הזדמנות לאנבידיה לסייע בבניית התשתית. ההסכם כולל לפחות 10 ג'יגה־וואט של תשתית AI, והחברה ציינה שהשוק הפוטנציאלי הוא בין 30 ל־40 מיליארד דולר לכל ג'יגה וואט. ליפאקיס העלה את תחזיות ההכנסות והרווח למניה לשנת 2026 בכ־2%, אך מעריך כי תחזיותיו שמרניות.



2.מונגו די.בי

חברת מונגו די.בי , המספקת תוכנה לניהול מסדי נתונים, ערכה לאחרונה את האירוע MongoDB.local בניו יורק, שכלל פגישת משקיעים עם דגש על צמיחה רווחית ומסגרת פיננסית ל־3-5 שנים. לאחר האירוע, האנליסט של נידהאם, מייק קיקוס, חזר על דירוג הקנייה והעלה את מחיר היעד ל־365 דולר, כ-15% מעל מחירה הנוכחי.

קיקוס ציין כי למרות שהמשקיעים הגיבו תחילה בציפייה נמוכה לניבוי הצמיחה הגבוהה, הוא מצפה שהבינה המלאכותית והמעברים התחרותיים יניעו צמיחה נוספת. החברה מתכננת להמשיך להשקיע בפעילותה, בעיקר במודעות למפתחים, מחקר ופיתוח וכוח המכירות שלה, תוך מיקוד באופטימיזציה ושימוש בסקייל שלה כדי להשיג צמיחה רווחית דרך יעילות. קיקוס ציין כי הוא "חיובי עוד יותר לגבי מיצוב הבינה המלאכותית של MongoDB".



3. קראודסטרייק

חברת הסייבר קראוד סטרייק הולדינגס היא הבחירה השלישית השבוע. הפלטפורמה בענן מספקת פתרונות אבטחה לאזורים קריטיים בסיכון הארגוני - קצה רשת, ענן, זהות ונתונים.

לאחר אירוע Fal.Con 2025, מתיו הדברג, האנליסט של RBC Capital , חזר על דירוג הקנייה והציב מחיר יעד של 510 דולר ל־12 חודשים, וציין שהאירוע חיזק את ההערכה הארוכת טווח שלו לחברה. הדברג ציין את הפוטנציאל הרווחי באבטחה מבוססת סוכנים (Agentic Security) ובהתפתחות מרכז ההפעלה של CrowdStrike בתחום זה. ההנהלה רואה במהפכת הסוכנים הזדמנות עצומה (פוטנציאלית פי 100), כאשר הגידול בכמות הזהויות והמורכבות יוצר צרכים חדשים באבטחה.

החברה מעריכה את שוק היעד ל־2030 בכ־300 מיליארד דולר, לעומת 140 מיליארד דולר ב־2026. ההזדמנויות מגיעות מאיחוד שווקים, התפתחות איומי הסייבר והתקדמות טכנולוגית. CrowdStrike צפויה להמשיך לאחד את השוק תוך הובלת טרנספורמציה מבוססת AI.