מדד ת"א 35 שוב שובר שיא; מטריקס ומג'יק מזנקות ב-10%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

14:06

לאחר הדוחות הכספיים הטובים והקפיצה במניית טאואר , האנליסטים מעדכנים את המודלים שלהם בכיוונים מנוגדים.

בבנק הפועלים מעלים את מחיר היעד ונשארים בהמלצת "תשואת יתר" (סיכון גבוה), ואילו באופנהיימר ההמלצה יורדת מ"תשואת יתר" ל"תשואת שוק" (perform) ומחיר היעד עולה מ-80 ל-100 דולר.

האנליסט שי זיגלמן מבנק הפועלים מעלה את מחיר היעד מ-66 ל-104 דולר, פרמיה של 4.2%, על בסיס שיפור תחזיות הצמיחה והרווחיות לשנים הבאות - בראש ובראשונה מהאצה בביקושים הנובעת ממהפכת ה-AI, שמגדילה השקעות בתקשורת אופטית ופתרונות SiPho ו-SiGe, בהם לדבריו יש לטאואר יתרון תחרותי וטכנולוגי מובהק. הוא מציין שברבעון השלישי היה המשך שיפור עקבי בכל הפרמטרים אך מזכיר את הסיכונים הכוללים בין היתר מורכבות תפעולית גבוהה ביישום תוכנית השקעות של 950 מיליון דולר בשנתיים הקרובות.

באופנהיימר, האנליסט סרגיי וסצ'ונוק מעריך שפוטנציאל הצמיחה הגבוהה כבר מגולם בשווי הנוכחי של טאואר. לדבריו, התחזית של טאואר משקפת האצה ניכרת בקצב הצמיחה השנתי ל-14%, משמעותית מעל הממוצע בשוק, לאור ההתקדמות הניכרת בצמיחה של שבבי תקשורת אופטית לשוק הדאטה סנטר ו-AI. לדבריו ההתרחבות בתחומי ה-AI תומכת בתחזית ארוכת הטווח להכנסות של 2.65 מיליארד דולר ורווח של 500 מיליון דולר - אך להערכתו התחזית הזו כבר מגולמת במידה רבה בתמחור הנוכחי של טאואר.

14:04

יום ירוק היום בבורסת ת"א - מדדי המניות המובילים שפתחו את היום ללא כיוון ברור, עלו לקראת הצהריים בעקבות הבורסות בעולם. מדד ת"א 35 עולה ב-0.7% לשיא ה-47 שלו השנה וחצה לראשונה את רף ה-3,400 נקודות, מדד ת"א 90 עולה ב-1.1%.

בין המדדים הענפיים בולט מדד רשתות השיווק שעלה בכ-1.5% בהובלת מניות רמי לוי, ריטיילורס ושופרסל שעלו בין 2%-4.5%.

13:37

מניית מטריקס מזנקת בכ-10% בעקבות הדוח הרבעוני.

בחודש הבא ייערכו אסיפות בעלי המניות לאישור המיזוג בין מטריקס למג'יק. בינתיים, עוד לפני המיזוג, מטריקס מציגה צמיחה ברבעון השלישי של השנה. חברת שירותי ה-IT צמחה ברבעון ב-15.7% ביחס לרבעון המקביל ורשמה הכנסות של 1.64 מיליארד שקל, ומתחילת השנה ההכנסות צמחו ב-10.3% ליותר מ-4.6 מיליארד שקל. הצמיחה מוסברת ברכישת חברות וביניהן גב מערכות ואורטק. גם מניות מג'יק ופורמולה מערכות ששולטת בשתיים מזנקות.

12:59

מניית אנלייט אנרגיה מזנקת בכ-5% בעקבות הדוח שפרסמה הבוקר - החברה מציגה המשך צמיחה בכל הפרמטרים, לרבות בהכנסות וב- Adjusted EBITDA , ומעלה את טווחי התחזיות הפיננסיות שלה לשנה כולה.

החברה דיווחה על הכנסות של 165 מיליון דולר, גידול של 46% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, על רווח נקי של 32 מיליון דולר, גידול של 33% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, ועל Adjusted EBITDA של 112 מיליון דולר, גידול של 23% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת הי 71 מיליון דולר, גידול של 7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

12:15

קבוצת מנורה מב החז מעמיקה ומחזקת את זרוע האשראי שלה: רוכשת את יתרת 30% ממניות חברת האשראי "מנורה ERN" ממשפחת נתנזון - ותעבור לשליטה מלאה בחברה.

עם השלמת העסקה בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים, קבוצת מנורה מבטחים תעלה לשליטה מלאה (100%) בחברת האשראי, שהוקמה לפני כ-25 שנים על-ידי רוני נתנזון, יו"ר החברה מיום הקמתה, ומנוהלת על-ידי המנכ"ל שי פרמינגר במשך 12 השנים האחרונות.

12:06

השקל ממשיך להתחזק והבוקר חצה רף חדש - מתחת ל-3.2 שקלים לדולר.

באיי.בי.איי אומרים שנתוני הפעילות בשוק מט"ח לרבעון השלישי של השנה אוששו את ההערכה כי הייסוף בשער החליפין של השקל לאורך הרבעון הובל בעיקר על ידי מכירות המט"ח של המשקיעים המוסדיים המקומיים, שככל הנראה הורידו את שיעור החשיפה למט"ח מתוך התיק על רקע השיפור הנתפס במצב הביטחוני. היקף המכירות של המשקיעים המוסדיים במהלך הרבעון הגיע לכ-9 מיליארד דולר כאשר המשקיעים הזרים מכרו קרוב ל-5 מיליארד דולר, לאחר שהיו דומיננטיים יותר במכירות המט"ח ברבעון השני של השנה.

11:45

מניית חברת הנדל"ן מבנה עולה לאחר שסיכמה רבעון עם המשך שיפור בפרמטרים התפעוליים וגידול ברווחים: הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון עלה בכ-4% לכ-129 מיליון שקל ובתשעת החודשים הראשונים של 2025 עלה בכ-33% לכ-550 מיליון שקל, בהשוואה לתקופה מקבילה.

ה- NOI מנכסים זהים בישראל ברבעון עלה בכ-4% לכ-208 מיליון שקל; ה- AFFO ( FFO לגישת ההנהלה) עלה בכ-2% לכ-158 מיליון שקל על אף מימוש הנכסים בחו"ל בהתאם לתכנית האסטרטגית. החברה מאשררת את תחזיותיה לשנת 2025.

11:34

חברת ניקוי הפאנלים, בלייד ריינג'ר , שבשליטת איש העסקים שמוליק ינאי, הודיעה על מכירת פעילותה המרכזית, סולאר דרון, לפי שווי של 22 מיליון דולר (כ-70 מיליון שקל). המכירה המסתמנת משקפת הצפת ערך משמעותית עבור בעל השליטה בחברה שמוליק ינאי, שמוכר את הפעילות אותה ייסד לפי שווי של יותר מפי 4 משוויה הנוכחי של החברה בארץ.

במסגרת ההסכם, תמכור בלייד ריינג'ר את פעילות סולאר דרון שנמצאת בשליטתה המלאה, לחברת VisionWave שמניותיה נסחרות בנאסד"ק לפי שווי של כ-180 מיליון דולר. בתמורה תקבל בלייד ריינג'ר כ-11% ממניות החברה הממוזגת. עבור בלייד ריינג'ר מדובר באזקיט משמעותי שכן מניותיה נסחרו בבורסה בת"א ערב הודעת המיזוג לפי שווי של כ-14 מיליון שקל בלבד.

10:44

מניית אנרג'יקס יורדת במעל 6% בעקבות הדוח הרבעוני שפרסמה הבוקר - ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-199 מיליון שקל לעומת כ-216 מיליון שקל ברבעון המקביל. עיקר הקיטון נובע ממחירי גידור גבוהים ברבעון המקביל בשנת 2024 ומירידה בתפוקות בפולין עקב תנאי רוח חלשים. ה-EBITDA ברבעון הסתכם לכ-118 מיליון שקל לעומת כ-131 מיליון שקל ברבעון המקביל.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות גדל ברבעון בכ-92% והסתכם לכ-119 מיליון שקל לעומת כ-62 מיליון שקל ברבעון המקביל כאשר הרווח הנקי כולל הכנסות משותף מס בגין שנים קודמות בסך של כ-70 מיליון שקל.

10:04

המסחר בת"א נפתח בעליות קלות במדדים המובילים - ת"א 35 ות"א 90 עולים בעד 0.3%. מדד הביטוח מתאושש בעלייה של 0.5%, הבנקים יציבים.

בין 125 המניות הגדולות בולטות לטובה מניות מטריקס, שו"ב אנרגיה והבורסה לניירות ערך. אלקטרה צריכה, אנרג'יקס וקמטק מובילות את הירידות במדד.

08:14

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת, הבורסות בעולם נסחרות הבוקר ללא כיוון ברור. המניות הדואליות, קמטק, בריינסוויי ונייס שחוזרות עם פער שלילי של כ-2.5% מוול סטריט יעיבו בפתיחת המסחר.

אתמול ננעלה הבורסה במגמה מעורבת - מדד ת"א 35 עלה ב-0.5% בעיקר בזכות מניות הבנקים שעלו ב-1.5%. מדד ת"א 90 ירד ב-0.2%. על המסחר העיבו מניות הביטוח שירדו ב-1.5% ומניות הנדל"ן המקומיות שירדו ב-0.8%.

נזכיר כי המדדים המובילים בבורסה משייטים להם ברמות שיא. בחודש החולף רשמה הבורסה עליות נאות של כ־3% במדדים המובילים עד כה, ומתחילת השנה עלה מדד ת"א 35 ביותר מ־40%.

● 45 שיאים מתחילת השנה: הבורסה בתל אביב התנתקה מוול סטריט, וזה השתלם למשקיעים

בזק תרכז היום עניין לאחר שאתמול אושר שהחברה תהפוך לחברה ללא גרעין שליטה. ראש הממשלה בנימין נתניהו העניק את האישור שיאפשר לבעלי השליטה בבזק, קרן סרצ'לייט ואיש העסקים דוד פורר, לרדת באחזקותיהם לפחות מ-15% ממניות הקבוצה. המשמעות: בזק תהפוך לחברה ללא גרעין שליטה.

מניות פרטנר וסלקום זינקו אתמול במעל 5.5% לאחר שפלאפון העלתה את הצעת הרכישה של הוט מובייל, והציבה למוכרת דדליין. החברה מציעה לרכוש את הוט מובייל בסכום של עד 2.1 מיליארד שקל, ומציבה לאלטיס דדליין של חמישה ימים.

עלייה מינורית בהכנסות מדמי שכירות של חברת הנדל"ן המניב אמות ברבעון אכזבו את המשקיעים. הם שלחו את מניות החברה לירידה של כ־3%.

חזרתן ההדרגתית של חברות התעופה הזרות לנתב"ג לא הצליחה בינתיים לעצור את הדהירה של אל על , שהמריאה גם בדוחות הרבעון השלישי לשיא רווחים חדש של 199 מיליון דולר. זה קורה למרות שנתח השוק של אל על ירד. המניה ירדה אתמול בכ-3.5%.

עונת הדוחות תימשך היום ובין המדווחות יהיו איי.סי.אל, אנלייט, אנרג'יקס, תורפז, מבנה וגילת לוויינים.

● "לא אכתוב עוד את הדוח השנתי": באפט נפרד מהמשקיעים עם הרהורים על מזל וזיקנה

באסיה מגמה מעורבת הבוקר - בהונג קונג מדד הנג סנג עולה ב-0.6%, בדרום קוריאה מדד קוספי ב-0.7%, בסין מדד שנגחאי יורד ב-0.2% ובטוקיו, מדד ניקיי יורד ב-0.5%, שם מניית סופטבנק נופלת ב-10% אחרי שהחברה מכרה את מניותיה באנבידיה.

החוזים בוול סטריט בעליות קטנות של עד 0.2%.

אתמול המסחר בניו יורק התנהל בתנודתיות ובתחושת "הנגאובר" קלה בשוק המניות. לאחר הזינוק החד ביום שני, שנבע מסימנים לכך שממשלת ארה״ב קרובה לסיום השבתת הפעילות ההיסטורית שלה.

נאסד"ק ירד ב-0.2% ו-S&P 500 עלה ב-0.2% אך כדאי לשים לב לכך ש-S&P 500 במשקל שווה עלה ב-0.6%, מה שאומר שכסף זרם אתמול למניות קטנות יותר במדד. מדד ראסל 2000 ננעל ללא שינוי. מדד דאו ג'ונס, הכולל 30 מניות מובילות, עלה כ־1.2% לשיא חדש כאשר המשקיעים רכשו מניות של חברות בלו-צ'יפ גדולות, בהן את ענקיות הבריאות.

כאמור, הסוחרים היפנו אתמול את תשומת הלב למגזרים אחרים כמו אנרגיה ובריאות - בתוך מדד S&P 500 רק מגזר הטכנולוגיה ירד (XLK ), יתר עשרת המגזרים האחרים נסחרו בעליות. בלט מגזר הבריאות (XLV ) שעולה ב-1.9% ומגזר האנרגיה, XLE שעלה ב-1.6%.

שישה מתוך 11 הסקטורים במדד מציגים עלייה שנתית, בהובלת טכנולוגיה (XLK) , פיננסים (XLF ) ו צריכה מחזורית (XLY ) - סימן צנוע אך משמעותי לכך שהכסף מתחיל להתפשט מעבר לענפי ההיי-טק.

המגמה לא נעלמת מעיני האסטרטגים בוול סטריט - מורגן סטנלי, UBS וחברות גדולות נוספות מצביעות על קו מגמה ברור בעונת הדוחות הנוכחית: הרווחים חזקים, שיעורי הרווחיות מתייצבים, והצמיחה - שעד לאחרונה התמקדה בעיקר בטכנולוגיה מונעת בינה מלאכותית - מתחילה להתפשט לענפים נוספים. ״יש סימנים ברורים לכך שהתאוששות הרווחים כבר בעיצומה, וכוח התמחור של החברות מתחזק״, כתב מייק וילסון, אסטרטג מניות במורגן סטנלי, בתזכיר ללקוחות.

הנתונים העדכניים של חברת FactSet תומכים בכך: למעלה מ-90% מחברות מדד S&P 500 כבר פרסמו דוחות, ו-82% מהן עקפו את תחזיות הרווח. בסך הכול, הרווחים עלו ב-13.1% לעומת השנה שעברה - הרבעון הרביעי ברציפות של צמיחה דו-ספרתית.

מניות שריכזו עניין אתמול:

מניית קורוויב נפלה בכ-16% לאחר שהחברה שנתמכת על ידי אנבידיה פרסמה תחזית מעודכנת והנמיכה את תחזית ההכנסות השנתית שלה. קורוויב נחשבת לשותפה צמודה של אנבידיה בהשכרת שטחי עיבוד ענן ו-AI בחוות שרתים.

גם מניית אנבידיה ירדה בכ-3% לאחר שסופטבנק מכרה את כל אחזקותיה ביצרנית השבבים ביותר מ־5 מיליארד דולר.

מניית AMD ירדה גם לאחר ש־ליסה סו , מנכ"לית החברה, הציגה תחזית אופטימית במיוחד שמונעת בעיקר על ידי הביקוש לשבבי בינה מלאכותית. "זהו הפוטנציאל שאנו רואים בהתבסס על הלקוחות הקיימים ועל לקוחות נוספים שכבר עובדים איתנו מקרוב," אמרה סו בשיחת וועידה עם אנליסטים. דומה שלמשקיעים היתה "הצתה מאוחרת", המניה זינקה במסחר המאוחר בכ-6%.

● בכיר במאנדיי על המניה: "לפעמים אי אפשר לנצח מומנטום בשוק"

ישראליות בוול סטריט:

טאואר סמיקונדקטור עלתה ונסחרה לראשונה במחיר של מעל 100 דולר למניה, שלשום סיכמה יצרנית השבבים ממגדל העמק את הרבעון השלישי תוך שהיא עוקפת את תחזיות המכירות והרווח הנקי המדולל למניה של האנליסטים.

מניית לייבפרסון זינקה בכ-14% לאחר שפרסמה תוצאות חזקות לרבעון השלישי של 2025, עם הכנסות של 60.2 מיליון דולר - מעל התחזית. הנהלת החברה העלתה את התחזית השנתית.

מניית חברת פתרונות הווידאו הישראלית קלטורה זינקה במעל 20% לאחר שדיווחה על שיא ברווחיות התפעולית המתואמת (EBITDA) ברבעון השלישי של 2025, שהסתכמה ב־ 4.2 מיליון דולר, הרבעון התשיעי ברציפות שבו החברה מציגה רווחיות.

● ראש בראש - המשקיע שחזה את משבר 2008 מול המנכ"ל של החברה הכי לוהטת בוול סטריט

מייקל בארי, המשקיע שהתפרסם בזכות הסרט "מכונת הכסף" (The Big Short), טוען כי ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות בתחום הבינה המלאכותית - ה־hyperscalers - מנפחות באופן מלאכותי את רווחיהן באמצעות תרגילי חשבונאות אגרסיביים.

בפוסט שפרסם ברשת X, כתב בארי כי ספקיות הענן והתשתיות הגדולות ל-AI מקטינות את הוצאות הפחת בכך שהן מאריכות לחיי השבבים שלהן מחזור חיים ארוך מהמציאות. בארי טען כי החברות משקיעות הון עתק ברכישת שבבים ושרתים של אנבידיה, שמחזור החיים שלהם הוא שנתיים-שלוש בלבד, אך עם זאת מרחיבות את תקופת הפחת באופן שמייפה את התוצאות הפיננסיות.

בארי מעריך כי בין השנים 2026 ל־2028, השיטה הזו תגרום להפחתה מדווחת נמוכה ב־176 מיליארד דולר, מה שיוביל להגדלת הרווחים המדווחים בתעשייה כולה. הוא ציין במיוחד את אורקל ו־מטא, שלדבריו עלולות להציג רווחים מנופחים בכ־27% ו־21% בהתאמה עד 2028.

בשבוע שעבר חשף בארי כי הוא מהמר נגד מניות אנבידיה ו־פלנטיר, באמצעות אופציות מכר (puts) בשווי של כמיליארד דולר. בארי רמז כי יחשוף פרטים נוספים ב־25 בנובמבר, וכתב לעוקביו "הישארו מעודכנים".

2. שוקי האג"ח

נתוני הגירעון הממשלתי המתרחב שפורסמו בשני, לצד חוסר הבהירות לגבי היכולת של הקואליציה להעביר את התקציב לשנת 2026 בשנת בחירות, ממשיכים להחליש את שוק האג"ח. מדד תל־גוב כללי נסחר אתמולבירידה קלה, ומתחילת השבוע נחלש בשיעור מתון גם כן. התשואה לפדיון הגלומה במדד שכולל את כלל איגרות החוב של ממשלת ישראל עלתה קלות ל־3.21%. גם מדדי האג"ח הקונצרני נסחרו באדום ביום שלישי, מדד תל בונד 20 ירד ב־0.05%, אך מי שהשקיע בו בשנה החולפת נהנה מתשואה של 8.3%. כמעט תשואה ספקולטיבית, במונחי ביצועים של מדדי איגרות חוב.

פרמיית הסיכון של ממשלת ישראל ירדה משמעותית בחודשים האחרונים. נתון חיובי המלמד על אמון גובר מצד המשקיעים הבינלאומיים במשק. אולם נראה שמאז סוף אוגוסט הנתון, CDS לעשר שנים של אג"ח ממשלת ישראל, נסחר מעל ל־100 נק' בהתמדה. נזכיר שערב 7 באוקטובר היה מתחת ל־80 נקודות'. ועדיין ירידה של כ־30% בנתון בחצי־השנה האחרונה היא בבחינת חדשות טובות.

בארה"ב, שוק האג״ח האמריקאי היה סגור אתמול לרגל יום הוותיקים (Veterans Day) , אך חוזי האג״ח העתידיים עלו, לאחר שדוח של ADP Research הצביע על האטה בשוק העבודה במחצית השנייה של החודש שעבר. מכיוון שהממשלה סגורה, הסוחרים מסתמכים כעת על נתוני חברות פרטיות במקום על הנתונים הרשמיים שעוכבו.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בגזרת הדולר־שקל, אתמול נסחר הצמד בקידומת חדשה - 3.21 שקל לדולר, התחזקות נוספת ביחס למטבע האמריקאי.

באיי.בי.איי אומרים שנתוני הפעילות בשוק מט"ח לרבעון השלישי של השנה אוששו את ההערכה כי הייסוף בשער החליפין של השקל לאורך הרבעון הובל בעיקר על ידי מכירות המט"ח של המשקיעים המוסדיים המקומיים, שככל הנראה הורידו את שיעור החשיפה למט"ח מתוך התיק על רקע השיפור הנתפס במצב הביטחוני. היקף המכירות של המשקיעים המוסדיים במהלך הרבעון הגיע לכ-9 מיליארד דולר כאשר המשקיעים הזרים מכרו קרוב ל-5 מיליארד דולר, לאחר שהיו דומיננטיים יותר במכירות המט"ח ברבעון השני של השנה.

מדד הדולר DXY השיל מתחילת השנה כ-9%, אך התאושש ב-3% מאז ספטמבר, בין היתר בזכות מה שמכונה עסקאות קארי (carry trade). בבלומרג כתבו אתמול שהדולר משיב לעצמו את הכתר כאחד הנכסים האטרקטיביים בעולם - ומפריך את הדיבורים על "מכירת אמריקה" שהעלו חששות באשר לעתידו של מטבע הרזרבה העולמי.

carry trade, אסטרטגיה פשוטה של לקיחת הלוואות במטבעות בעלי תשואה נמוכה כמו הין היפני או הפרנק השווייצרי והשקעת הכסף בדולר, צפויה לפי בלומברג, להניב תשואה עדיפה על פני השווקים האירופיים או אג"ח ממשלת סין - לאחר שקלול התנודתיות של הנכסים הללו. "הדולר שוב יהיה אחד המטבעות בעלי התשואה הגבוהה ביותר," אמרה יוקסואן טאנג, אסטרטגית בג'יי.פי.מורגן, "מבחינת כיוון או מבחינת תשואה - זה עדיין סיפור של דולר חזק," הוסיפה.

בבלומברג מציינים שפרמיית הסיכון של מניות ארה"ב - הפער בין תשואת הרווח של S&P 500 לבין תשואת אג"ח האוצר ל-10 שנים - הפכה לשלילית. משמעות הדבר היא שמניות אמריקאיות אינן מציעות עוד למשקיעים שום פיצוי על סיכון, בהנחה שהם מממנים את ההשקעה באמצעות הלוואות קצרות טווח ומקבלים תשואה בהתאם לרווחי החברות.

הביטקוין מתקשה להתאושש באופן משמעותי לאחר המפלה שחווה בחודש שעבר, כאשר סימני העייפות ממשיכים להיערם בשוקי הקריפטו. הבוקר נסחר המטבע בכ-103 אלף דולר. המטבע זינק לזמן קצר מעל 107 אלף דולר ביום שני, אך שב וירד, מה שממחיש את שבריריות הסנטימנט לאחר גל מכירות רחב שגרע מיליארדים משווי השוק. הירידות נבעו בחלקן ממימושי רווחים של משקיעים גדולים סמוך לשיאי השנה, לצד חוסר ביטחון שנותר בעקבות סגירות הפוזיציות בתחילת אוקטובר.

בוול סטריט ג'ורנל מציינים שהמומנטום טרם חזר: היקף הפוזיציות הפתוחות בחוזים עתידיים על ביטקוין עומד על כ־ 68 מיליארד דולר, הרחק מהשיא של 94 מיליארד שנרשם בחודש שעבר, בעוד ששיעורי המימון - מדד לפעילות ממונפת - נותרו כמעט ללא שינוי. גם קרנות הסל הצמודות לביטקוין מציגות עניין פושר: ביום שני זרמו אליהן נטו כ־ מיליון דולר בלבד, אף שבאותו יום מניות ואג״ח רשמו עליות בעקבות ההתקדמות בוושינגטון לסיום השבתת הממשל.

4. מאקרו

בסקירתו השבועית, ציין רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של איי.בי.איי את סקר מגמות בעסקים לחודש אוקטובר שהמשיך לשקף שיפור בסנטימנט במרבית הענפים בישראל, כאשר רמות הפעילות של הערכת המצב הכלכלי של הפירמות עלו לרמות שנמוכות במעט מרמתן טרום המלחמה.

"בחינת מגבלות ההיצע והביקוש של הפירמות מתוך הסקר שיקפה שיפור סימולטאני, כך שעודף הביקוש נותר גבוה יחסית. במקביל, שוק העבודה ממשיך להיות הדוק. מעבר לנתוני האבטלה שממשיכים להצביע על רמות נמוכות מאוד".

"בניגוד לחברת הדירוג Moody's שהותירה את תחזית הדירוג של ישראל כ"שלילית" , חברת הדירוג S&P הודיעה בסוף השבוע האחרון על העלאת תחזית הדירוג משלילית ליציבה. הגורם העיקרי לכך הוא הסיכון הפוחת להידרדרות ביטחונית בעקבות הסכם הפסקת האש בעזה. למרות העלאת התחזית, S&P נוקטת בגישה זהירה על רקע אי הודאות בנוגע ליישום השלבים הבאים בהסכם, ומציבה כתרחיש שלילי את חידוש הלחימה שעלול להוביל להתגברות הלחצים הבינלאומיים על ישראל".

לדבריו, התמחור בשווקים מציב את ישראל בין קבוצת הדרוג BBB לקבוצת ה-A. להערכתו, ההסתברות ליישור קו של יתר החברות בנוגע להעלאת תחזית הדרוג מ"שלילית" ל"יציבה" גבוהה, שכן על רקע השיפור היחסי במצב הגיאו-פוליטי, ניראה כי הסיכוי להפחתת דירוג נוספת ירד, ולכן תחזית "שלילית" נראית כיום כפחות רלוונטית. עם זאת, גם אם אכן יעלו יתר החברות את תחזית הדירוג ל"יציבה", המעבר להעלאת תחזית הדירוג ל"חיובית" יחייב לפחות יציבות ממושכת במצב הביטחוני, כאשר הניסיונות המחודשים להחלשת מערכת המשפט מהווים אף הם גורם מעכב להמשך ירידה בפרמיית הסיכון ולשיפור בדירוג.

ביום שישי הקרוב יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר, הצפי הוא לעלייה של 0.5%. עלייה חדה מדי עשויה להשפיע על החלטת הריבית הקרובה של הנגיד, שתפורסם בתוך פחות משבועיים (24.11) ולהותירה במקומה.

לגבי ארה"ב אומר גוזלן שהרגיעה היחסית במלחמת הסחר לצד השיפור הניכר בתנאים הפיננסים הובילו להמשך שיפור בסנטימנט העסקי הגלובלי גם באוקטובר, ומדד מנהלי הרכש הגלובלי התקרב לרמה של 53, רמתו הגבוה ביותר בשנה האחרונה. מגמה זו נמשכת מאז הרבעון השני של השנה וזאת לאחר ההידרדרות בסנטימנט בעקבות החשש מפני השלכות מלחמת הסחר בשליש הראשון של השנה. השיפור בחודשים האחרונים רוחבי, אמנם בולט יותר בענפי השירותים, אך גם ענפי התעשייה חזרו להתרחב, והשיפור נרשם גם מבחינה גאוגרפית, כלומר שיפור במשקים המפותחים והמתעוררים.

"מכלול הנתונים שפורסם במהלך השבוע האחרון מחזק את ההערכה לשיפור בסביבת הצמיחה גלובלית כולל בארה"ב. כמו כן, גם האינדיקטורים למצב שוק העבודה בארה"ב הצביעו על יצבות עם נטייה לשיפור קל, כך שעל רקע האינדיקציה להמשך לחצי מחירים, בפרט בענפי השירותים, מתקבלת תמיכה להפוגה בתוואי הפחתת הריבית, בפרט בהתחשב בכך שהיא נעה סביב רמות ניטראליות. הציפיות להפחתת ריבית אמנם התמתנו במעט, ומייחסות הסתברות של כ-2/3 להפחתה נוספת בדצמבר, אך עדיין מגלמות צפי למעל ל-3 הפחות ריבית בשנה הקרובה, לכ-3%, תמחור שממשיך להיות אופטימי מדיי להערכתנו".

5. תחזית

ההשבתה הממשלתית הארוכה ביותר בתולדות ארה״ב מצטרפת לרשימת האתגרים שהשוק הצליח לעלות דרכם השנה. מאז נסגר הממשל ב־1 באוקטובר, מדד S&P 500 עלה ב־ 0.6% , ולאחר שהסתמן כי המשבר עומד להסתיים בתוך ימים - זינק ביום שני. כעת, אם ההיסטוריה תחזור על עצמה, השוק צפוי להמשיך לעלות לקראת עונת החגים.

אסטרטגים בוול סטריט מצפים שחזרת עובדי המדינה לעבודה וחידוש פרסום הנתונים הכלכליים, יסיר מעט מן הערפל שאפף את השוק, והירידות האחרונות במניות הטכנולוגיה הגדולות, המהוות כרבע ממשקל המדד, עשויות להיראות כהזדמנות לרכישה.

על פי נתונים של סם סטובל, האסטרטג הראשי בחברת CFRA, בחודש שלאחר 15 השבתות ממשלתיות קודמות עלה מדד S&P 500 בממוצע 2.3% - מה שצפוי להביא אותו לרמה של כמעט 7,000 נקודות עד אמצע דצמבר.

המשבר הנוכחי עשוי להסתיים כבר היום, לאחר שהדמוקרטים בסנאט הסכימו להביא את ההסכם להצבעה מלאה - הצעה שעדיין דורשת את אישור בית הנבחרים. כעת תשומת הלב חוזרת למדיניות המוניטרית - כאשר הצפי הוא להפחתת ריבית שלישית ברציפות על ידי הפדרל ריזרב בחודש הבא - ולדיון בהשפעת המכסים על האינפלציה.

לדברי קית' לרנר, האסטרטג הראשי ב־Truist Advisory Services, מדובר ב"הקלה מתונה" שתאפשר לשוק להתקדם, אך מהר מאוד תשומת הלב תחזור לתוצאות של אנבידיה, ב־19 בנובמבר. סטובל הוסיף כי "נראה שהתיקון שנרמז בשבוע שעבר נדחה - ההיסטוריה מלמדת שחודש לאחר סיום ההשבתה, השוק בדרך כלל עולה".

לדברי דניס דבושר מ־ 22V Research, סיום ההשבתה מפחית את הסיכון הקיצוני ומחזק את הסנטימנט במניות הקשורות לבינה מלאכותית. הוא ממליץ על אסטרטגיה של לונג במניות המשתמשות ב-AI - כמו אנבידיה ו־קונסטליישן אנרג'י - מול שורט במניות שאינן נהנות מהמגמה. גם חברות העובדות עם הממשלה, כמו CACI International ו־פלנטיר עשויות להרוויח מסיום ההשבתה.

עם זאת, ישנם מספר סיכונים: היעדר הנתונים הרשמיים על אינפלציה ותעסוקה אפשר למשקיעים להתעלם זמנית מהסיכונים לשני היעדים המרכזיים של הפד - יציבות מחירים ותעסוקה מלאה. לרנר מזהיר כי הנתונים הכלכליים המתחדשים עלולים להפתיע את השוק: "אם נתוני התעסוקה או האינפלציה יתבררו כשונים מהותית מההערכות האחרונות - זו עלולה להיות גם בשורה טובה וגם רעה לשווקים".

מעבר לכך, השוק עדיין מתמודד עם שוויי מניות גבוהים , חולשה בצריכה האמריקאית, ואתגרים סקטוריאליים - במיוחד בתחום הבריאות. ובכל זאת, רבים מבכירי וול סטריט סבורים שהכיוון הכללי יישאר חיובי, עם יותר ודאות סביב תקציב הממשלה ושיפור מתון במצב הרוח של המשקיעים. "זה מעניק לשוק קצת נשימה ותחושת הקלה," סיכם סטובל.