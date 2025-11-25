הפטור על משלוחי חבילות בדרך לעלות, איך יגיבו מניות הקמעונאות?

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת, כאשר המניות צפויות למשוך מטה את המדדים עם השפעה שלילית של כ-0.1%. החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בירידות קלות, לאחר הריבאונד המשמעותי אתמול בבורסה בניו יורק.

אחרי פתיחת שבוע שלילית בבורסה בתל אביב, המדדים המובילים ננעלו אתמול בעליות חדות, בין היתר, על רקע עליות שנרשמו ביתר הבורסות בעולם ובעקבות הורדת הריבית שביצע אתמול בנק ישראל - לראשונה מאז ינואר 2024 (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

המניה שכיכבה אתמול במדד ת"א-125 היא זו של אלקטרה נדל"ן , שזינקה במעל 10%, בעקבות פרסום הדוח הרבעוני שלה. החברה הרוויחה 4.1 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-21.01 מיליון דולר לפני שנה. בנוסף לכך, היא צימצמה את ההפסדה שלה, 7.12 מיליון דולר, הרבה פחות מ- 27.2 מיליון דולר אשתקד.

עוד בתחום הנדל"ן, מניית אקרו זינקה במעל 5%. החברה, שבשליטת צחי ארבוב, דיווחה על ירידה חדה של 84% במספר הדירות שמכרה ברבעון, ל-38 דירות. זאת, בין היתר, בשל מכירה מסיבית של כ-150 דירות ברבעון המקביל, כחלק מתוכנית מחיר למשתכן ביפו. עם זאת, המחיר של דירה ממוצעת (רובן בת"א) זינק ברבעון ב-50% ל-4.65 מיליון שקל. מתחילת השנה (בתשעת החודשים), מכרה החברה 77% פחות ביחס לתקופה המקבילה (84 דירות), במחיר ממוצע של 4.9 מיליון שקל - זינוק של 30%, ביחס לתשעת החודשים הראשונים אשתקד.

מהכיוון השני בלטה מניית פוקס , שירדה לאחר שהחברה הבת שלה ריטיילורס פרסמה דוחות ונחלשה גם היא. עוד בגזרת עונת הדוחות, ויקטורי נפלה במעל 3%, לאחר שדיווחה על צניחה חדה של כ-30% ברווח הנקי, בעוד שענקית הקניונים מליסרון עלתה, לאחר שסיכמה רבעון שיא.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתכוון לחתום בקרוב על הגדלה דרמטית של הפטור ממע"מ על יבוא אישי. מי שמייבא היום מוצרים מחו"ל במחיר של עד 75 דולר, נהנה מהטבה מיוחדת: הוא לא צריך לשלם מע"מ, שעומד היום על 18%. כעת, צפויה להתממש הצעה להגדיל את התקרה הזאת דרמטית: הכפלה שלה ל-150 דולר או אף ל-200 דולר. זו הטבה שישראלים רבים נהנים ממנה, ונחשבת פופולרית, אך גם נחשבת אפליה במיסוי נגד מי שמייבא את אותם המוצרים ממש, ומתעדפת עסקים זרים על חשבון ישראלים.

הדבר עשוי להשפיע על מניות הקמעונאות בתל אביב, כאשר מתחילת החודש המדד הענפי נסחר כמעט ללא שינוי. החודש האחרון היה יחסית חלש, בעיקר לחברות ההלבשה - אורבניקה נפלה מתחילת החודש בכ-24%, קסטרו איבדה מערכה כ-17% ופוקס נפלה בכ-8%. מנגד, ריטיילורס עלתה בכ-2% וטרמינל איקס בכ-3%.

בתל אביב, הושלמה ההנפקה של רשת הסיעוד עמל ומעבר, לפי שווי של 2.6 מיליארד שקל, נמוך בכ-400 מיליון שקל מהתוכנית המקורית. ההנפקה בוצעה כהצעת מכר של בעלי המניות, בראשם קרן פימי שמכרה מניות ב-643 מיליון שקל והמנכ"לית דליה קורקין, שמכרה ב-185 מיליון שקל.

וול סטריט התאוששה אתמול באופן ניכר מהירידות שנרשמו בשבוע שעבר, וננעלה אתמול בעליות שערים חדות. מדד הנאסד"ק קפץ בכ-2.7%, וסיכם את היום החזק ביותר שלו מאז אמצע מאי; ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-1.5% והדאו ג'ונס התקדם בכ-0.6%.

ההתאוששות הגיעה, בין היתר, לאחר שהשווקים קיבלו איתות נוסף לכך שהפדרל ריזרב עשוי להוריד ריבית בפעם השלישית ברציפות, בהחלטה הקרובה בדצמבר (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

את העליות הובילו מניות הטכנולוגיה הגדולות - אלו שספגו את עיקר הלחצים לאחרונה, בשל החששות מפני הערכות שווי קיצוניות והתפתחות בועה בתחום ה-AI. אלפאבית (גוגל) בלטה לחיוב במיוחד וזינקה במעל 6% לשיא כל הזמנים, על רקע אופטימיות של המשקיעים סביב מודל ה-AI שחשפה בשבוע שעבר, ג'מיני 3. כך, המניה השלימה עלייה של יותר מ-10% בחמשת ימי המסחר האחרונים. גם אנבידיה , מטא , אפל , אמזון , AMD ופלנטיר בלטו לחיוב, לצד מניות נוספות בתחום ה-AI.

מניית חברת השבבים ברודקום זינקה אתמול במעל 11%, כאמור, לצד חברות נוספות בתחום הטכנולוגיה הקשורות במסחר ה-AI. עם זאת, החברה באופן ספציפי גם קשורה לאלפאבית, שמובילה את השוק בימים האחרונים. ב-CNBC ציינו כי ברודקום היא ספקית מרכזית של שבבי ASIC לגוגל. ברודקום מסייעת בעיצוב ובייצור יחידות הטנזור (TPU) של גוגל - שבבי AI ייעודיים לצורך התשתיות הפנימיות של החברה. יחידות הטנזור של גוגל נחשבות למתחרות למעבדים הגרפיים של אנבידיה בגזרת כוח מחשוב ה-AI.

ישנם אנליסטים שרואים גם צדדים מעט פחות חיוביים בזינוק של אלפאבית. בן ריצס, אנליסט בחברת Melius Research אמר ל-CNBC כי "חלק מהמשקיעים מבועתים מהאפשרית אלפאבית תנצח במלחמת ה-AI, כתוצאה משיפורים ענקיים במודל ה-AI שלה, ג'מיני, ומהטבות מתמשכות מצד שבב ה-TPU המותאם־אישית שלה. ניצחון של גוגל למעשה יפגע במספר מניות שאנו מסקרים - אז היכונו לתנודתיות".

מליסה בראון, מנהלת מחקר השקעות ב-SimCorp, אמרה ל-CNBC אתמול כי "זה נהדר עבור אלפאבית ועבור המשקיעים בה, אך תמיד מדאיג אותי כשיש מניה אחת שמובילה את השוק גבוה יותר. אנחנו לא בהכרח מסתכלים על שיפור רוחבי בשוק. זה פשוט לא נראה לי כמו כוח בר־קיימא שיכול להניע את השוק גבוה יותר במהלך הימים הקרובים".

במבט קדימה, לוול סטריט יש מספר אתגרים לצלוח השבוע, ובהחלט ייתכן שנראה תנודתיות נוספת. נפחי המסחר צפויים ללכת ולהידלדל בימים הקרובים, לקראת חג ההודיה שיחול ביום חמישי (לא יתנהל מסחר), כאשר בדרך יפורסמו מספר נתונים מרכזיים שישפכו אור על מצבה של הכלכלה האמריקאית - ביניהם דוח התעסוקה של ADP, מדד המחירים ליצרן, המכירות הקמעונאיות וסקר אמון הצרכנים של CB.

בראון ציינה כי כל נתון שעלול לאותת על "סביבה של סטגפלציה" (שילוב של מיתון ועלייה באינפלציה), עלול להניע כלפי מטה את השוק. "ייתכן שהשווקים ימשיכו להיות בסדר, אבל כשהסנטימנט כל כך שלילי, ההשפעה של חדשות רעות נוטה להיות מועצמת. כשמוסיפים לכך את סביבת נפחי המסחר הנמוכים, אני חושבת שחדשות רעות מכל סוג עלולות להביא להשפעה כפולה ומכופלת".

מנגד, ישנם גם אנליסטים שמאמינים שהסנטימנט השלילי בשווקים נרגע לעת עתה, וכי ישנה בכל זאת אפשרות לראלי של סוף־שנה. מייקל רומאנו מבנק ההשקעות UBS אמר לבלומברג כי "לראייתנו, מגמת ה-derisking (ניקוי הפורטפוליו מסיכונים) מאחורינו לעת עתה", במיוחד לנוכח הציפיות ההולכות וגוברות להורדת ריבית מצד הפדרל ריזרב בדצמבר. כריס מרפי מחברת הפיננסים Susquehanna נקט בגישה דומה, ואמר לבלומברג: "אני מאמין שהשילוב של אתחול מחדש של שוק המניות והסיכויים המוגברים להורדת ריבית בדצמבר הקפיץ את שוק המניות מעלה, והחזיר לשולחן את האפשרות לראלי של סוף־שנה".

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר בעליות, אם כי אלו מתונות יחסית לאלו שנרשמו בוול סטריט אתמול. הניקיי עלה בכ-0.1%, ההנג סנג מטפס בכ-0.3%, בורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.8% והקוספי הוסיף לערכו כ-0.3%.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, מדדי האג"ח הממשלתיים והקונצרניים נסחרו אתמול ביציבות, אם כי בשבועות האחרונים נרשמה מגמת עלייה, לקראת הורדת הריבית שבוצעה אתמול.

בארה"ב, על רקע העלייה בציפיות להורדת ריבית בדצמבר (ראו הרחבה תחת סעיף 4), תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו. התשואה לעשר שנים ירדה במעל 2 נקודות בסיס לרמה של 4.038% והתשואה לשנתיים ירדה במעל נקודת בסיס אחת לרמה של 3.5%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח המקומי, הדולר מתחזק הבוקר קלות מול השקל, ושערו עומד כעת על 3.26 שקלים.

על רקע הסיכויים לסיום מלחמת רוסיה־אוקראינה (שפרצה לפני יותר משלוש שנים וחצי), מחיר הנפט נחלש. חבית נפט מסוג ברנט נסחר הבוקר בכ-62.4 דולר, בעוד חבית נפט מסוג אמריקאי נסחרת בכ-58.5 דולר. בבלומברג ציינו שחודש נובמבר הוא חודש רביעי ברציפות של ירידות מחיר בנפט, גם בשל תפוקה מוגברת בעולם.

מחיר הזהב קפץ אתמול במעל 1%, על רקע ההתגברות בציפיות להורדת ריבית של הפדרל ריזרב בדצמבר. נכון להבוקר, מחיר הזהב עומד על כ-4,140 דולר לאונקיה.

הביטקוין, שצנח בשבועות האחרונים, התאושש גם הוא אתמול ונסחר הבוקר סביב 87 אלף דולר. זאת, לעומת כ-124 אלף דולר בשיא שהיה רק בתחילת חודש אוקטובר.

4. מאקרו

כאמור, לראשונה מזה כמעט שנתיים, הורידה אתמול הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, כצפוי, את הריבית ברבע אחוז ל-4.25%, כאשר היא ציינה את התמתנות האינפלציה, התחזקות השקל, וירידת פרמיית הסיכון בין הגורמים שתמכו בהחלטה.

בהודעה שמסר בנק ישראל, נכתב כי "על רקע ההתפתחויות הגאופוליטיות, הפעילות הכלכלית במשק התאוששה בחדות במהלך הרבעון השלישי. האינפלציה השנתית התמתנה, ונכנסה לתוך תחום היעד. בתקופה הנסקרת יוסף השקל ופרמיית הסיכון של ישראל הוסיפה לרדת ושוהה מעט מעל לרמתה טרם המלחמה". באשר להתאוששות בפעילות הכלכלית, ציין הבנק המרכזי כי "התוצר התרחב בקצב של 12.4% במונחים שנתיים, אך רמתו עדיין נמוכה ממגמתו ארוכת־הטווח".

עוד נמסר בהודעה כי "החזאים צופים שבסוף השנה תחול עליה מסוימת באינפלציה, ולאחר מכן היא תרד ותתייצב בסביבת מרכז היעד... קיימים מספר סיכונים לעלייה מחודשת באינפלציה: ההתפתחויות הגיאופוליטיות והשפעותיהן על הפעילות במשק, עלייה בביקושים לצד מגבלות ההיצע וההתפתחויות הפיסקליות".

בראיון שמסר לגלובס, נגיד בנק ישראל אמיר ירון הדהד את דברי הוועדה וצינן גם הוא את הציפיות להורדות ריבית נוספות בזמן הקרוב. "הכוחות שסייעו לתהליך התמתנות ברורים - התייצבות של האינפלציה בתוך היעד, ייסוף של השקל והירידה בפרמיות הסיכון. הצפי לירידה בעצימות הלחימה וכתוצאה מכך גם במגבלות ההיצע, הביאו לתנאים המתאימים הפעם. שים לב שאני משתמש במילה הפעם".

יונתן כץ, כלכלן ראשי בלידר שוקי הון, ציין כי "הורדת הריבית הייתה צפויה, אך היו מספר מסרים 'ניציים': המשק התאושש בחדות, שוק העבודה נותר הדוק והשכר בסקטור העסקי עולה בקצב מהיר של 5.2%. סיכוני אינפלציה כוללים עלייה בביקושים, לצד מגבלות ההיצע וההתפתחויות הפיסקליות. אנו סבורים שקצב הורדת הריבית יהיה מאד הדרגתי, ולא בכל החלטה, כאשר הריבית בעוד שנה תעמוד על 3.75%, ריבית ריאלית יחסית גבוהה".

בבנק הפועלים הדהדו מסר דומה לזה של כץ. מודי שפריר, האסטרטג הראשי של הבנק, מסר כי "הורדת הריבית הייתה צפויה, אך לאור ההאצה הצפויה בצמיחה בשנה הקרובה, שוק העבודה ההדוק מאד המוביל להמשך לחצי שכר, הערכת בנק ישראל כי הריבית הנייטרלית בטווח הארוך עומדת על סביבות ה-3.5%, והמשך מגבלות ההיצע - אנו נותרים בהערכתנו כי בנק ישראל יותיר את הריבית בחודש ינואר ללא שינוי, וכי קצב הורדת הריבית יהיה מתון מאד (נותרים בהערכתנו כי הריבית תעמוד בעוד שנה על כ- 3.5-3.75%)".

בארה"ב, דברים שאמר אתמול מושל הפד כריסטופר וואלר לרשת פוקס, הקפיצו את ההסתברות שמתמחרים בשווקים להורדת ריבית של הפדרל ריזרב בדצמבר לכ-80%.

וואלר ציין כי הוא תומך בהורדת ריבית נוספצ בדצמבר. "הדאגה שלי היא בעיקר שוק העבודה, מבחינת המנדט הכפול שלנו. אז אני תומך בהורדת ריבית בפגישה הבאה. ייתכן שנראה גישה שהיא יותר 'מפגישה־לפגישה' ברגע שנגיע לינואר". וואלר ציין כי הנתונים האחרונים מצביעים על כך ששוק העבודה נותר חלש, אם כי הוא הוסיף שגל של נתונים חדשים שעוכבו, בשל השבתת הממשל האמריקאי שהגיעה לסיומה, עלול להפוך את ההחלטה של ינואר ל"קצת מסובכת יותר". "אם לפתע נראה ריבאונד באינפלציה או בשוק העבודה, או התרוממות של הכלכלה, אז זה עלול להצית חששות", אמר וואלר. "אני עדיין לא חושב שהמגמה בשוק העבודה הולכת להשתנות בטווח של בין 6-8 שבועות".

בצהרי היום, צפויים להתפרסם בארה"ב מדד המחירים ליצרן, מדד התעסוקה של ADP והמכירות הקמעונאיות.

5. תחזית

בעוד שבוול סטריט נאבקים עם חששות סביב הערכות שווי קיצוניות בקרב מניות הטכנולוגיה הגדולות, נדמה כי מתחילות להתגלות מנצחות בולטות במרוץ ה-AI, ובבנק סיטי אף מאמינים כי "ימי 'שבע המופלאות' כקבוצה נסחרת הם בעיקר מאחורינו".

בהודעה שפרסם אסטרטג בבנק, סקוט שרונרט, הוא ציין כי "השווקים כעת מתייחסים בשיקולים שלהם לכך שהשחקניות האינדיבידואליות בתוך הקבוצה, נסחרות בהדרגה יותר ויותר על בסיס התצורות הפונדמנטיליות הייחודיות שלהן, בהקשר ל-AI ולהשפעות אחרות הספציפיות לכל חברה".

מתחילת השנה, "שבע המופלאות" הציגו ביצועים משתנים. בעוד שאלפאבית (גוגל) ואנבידיה הניבו תשואות מרשימות של כ-67% וכ-32%, בהתאמה, טסלה , מטא ואמזון מפגרות מאחור עם תשואות של עד 5%. במרקטוואץ' מציינים כי המגמה הזו רלוונטית גם למשקיעים שלא מתעניינים במיוחד במניות הטכנולוגיה הגדולות, שכן אלו מרכיבות מעל שליש ממשקלו הכולל של ה-S&P 500. ענקיות הטכנולוגיה המכונות "שבע המופלאות" - אנבידיה, אמזון, טסלה, מיקרוסופט, מטא, אפל ואלפאבית - מהוות יחד כ-35% ממשקלו של מדד הדגל האמריקאי, כאשר אם מוסיפים לשם גם את ברודקום , השיעור עולה לכ-38%.

שרונרט גם בחן את מכפילי ה-PEG של "שבע המופלאות". מכפילים אלו נלקחים על־ידי חילוק מכפיל הרווח בשיעור הצמיחה החזוי בתקופה נתונה. שרונרט לקח את מכפילי ה-PEG של החברות עם תחזיות צמיחה של שנתיים קדימה, והצביע על כך שמרביתם נמוכים מאשר בתחילת השנה. החריגה מבחינה זו היא אלפאבית, שראתה לאחרונה שינוי משמעותי לטובה בסנטימנט המשקיעים. מכיוון שמכפיל ה-PEG משקלל לתוך הערכת השווי גם צמיחה, יש מי שרואה בו אינדיקטור יותר מדויק להערכת תמחור של מניות - כאשר מכפיל של מתחת ל-1 מעיד על מניה שמתומחרת בחסר ולהפך.

לאנבידיה יש את מכפיל ה-PEG הנמוך מבין "שבע המופלאות", שעומד על פחות מ-1. לדברי שרונרט, מגמה זו מעידה על "היעדר הביטחון של המשקיעים בהמשכיות לטווח־ארוך של מחזור הוצאות ההון הנוכחי בתחום ה-AI".

בשורה התחתונה, שרונרט ממליץ למשקיעים להתמקד בחברות הגדולות מבין הקבוצה. לדבריו, אנבידיה, מיקרוסופט ואפל "ככל הנראה יהיו המובילות החשובות ביותר של מסחר הצמיחה של ענקיות הטכנולוגיה מכאן ואילך".