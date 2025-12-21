חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

הבורסה בת"א לא עוצרת וביום חמישי שברה את שיא כל הזמנים שלה בפעם ה־59 מתחילת השנה. בכך היא השוותה את השיא של שנת 2005. אם היא תצליח לשבור עוד שיא אחד היא תהפוך לשנה הכי טובה, מבחינת שבירת שיאים, מאז שנת השקת המדד, 1992, אז הבורסה שברה את השיא 73 פעמים. הבורסה כבר רושמת תשואה של מעל 50% מתחילת השנה. לשם השוואה, בורסת טוקיו עלתה ב-24%, לונדון ב-21%, סין ב-17% ומדד S&P 500 ב-16%.

מעט לפני כניסת השבת, הצוות הבין משרדי לבחינת הטלת מס מיוחד על הבנקים פרסם בצהריים (יום ו') את הדוח הסופי שלו. לצד המתווה, בולטת במיוחד ההתנגדות של בנק ישראל ושל אגף תקציבים בתוך משרד האוצר. הצוות קובע כי קיימות הצדקות להטלת מס על רווחי היתר של הבנקים, אך משאיר את ההחלטה לדרג המדיני - "ככל שהדרג המדיני יחליט להטיל מס כזה, המודל הנכון הוא מס רווח דיפרנציאלי על רווחים חריגים".

הצוות מצא כי "העלייה החדה בסביבת הריבית הובילה את הבנקים לתוצאות פיננסיות יוצאות דופן בשנים האחרונות. השינוי בסביבת הריבית, קיבל משנה תוקף בין היתר לאור המאפיינים המבניים הייחודיים של המערכת הבנקאית בישראל, הכוללים סביבה תחרותית מוגבלת וריכוזית, סיכון עסקי נמוך, חסמי כניסה גבוהים וסביבה רגולטורית מיטיבה". הצוות בחן מספר חלופות למיסוי, והחליט שככל שיוחלט להטיל מס מיוחד על הבנקים, מומלץ לאמץ חלופת מס רווח דיפרנציאלי על רווחים העולים על 50% בהשוואה לממוצע הרווחיות בשנים בהן סביבת הריבית נמוכה 2018-2022 (בהצמדה לתוצר) בהוראת שעה למס' שנים.

השבוע שהיה שייך בעיקר למניות הביטחוניות, אך גם למניות האנרגיה.

מדד החברות החברות הביטחוניות, שהושק לפני כחודשיים בלבד, זינק בכ-9% השבוע ובלטו בו שתיים בעיקר, מניית אר פי אופטיקל שזינקה ב-42% ונקסט ויז'ן שזינקה בשיעור דומה. עין שלישית מעט מאחור אך עם תשואה נאה של 23%.

● "בישראל אין היגיון להשקיע בנדל"ן": הכסף הגדול שעבר משוק הדיור לבורסה

בחמישי שעבר, נהנו חברות האנרגיה והגז מאישור הממשלה ליצוא גז למצרים ומכרז החשמל הגדול בארה"ב, גם העליות השבוע של מחירי הנפט עזרו להם. ברביעי פורסם כי עסקת ייצוא הגז ממאגר לווייתן למצרים בהיקף של 112 מיליארד שקל יוצאת לדרך. למרות שזאת לא היתה הפתעה גדולה, ניו-מד ורציו , השותפות במאגר ביחד עם שברון, הגיבו בחיוב, קבוצת דלק , בעלת השליטה בניו מד, עלתה אף היא.

מכרז חשמל גדול בארה"ב היטיב עם מניות האנרגיה המתחדשת דוראל אנרגיה ו-או פי סי אנרגיה שעלו בסוף השבוע. ארה"ב סובלת מהמחסור בכושר ייצור וזה ממחיש את היתרון של חברות כמו או.פי.סי ודוראל, שיזמו בשנים האחרונות את הקמתן של תחנות כוח חדשות. השתיים זכו בחלקים במכרז.

חברת ההחזקות בי־קום , לשעבר בעלת השליטה בבזק, הולכת לפירוק ולחלוקה של מזומן בהיקף של כמעט 2.8 מיליארד שקל לבעלי המניות (26.5 שקלים למניה). הכסף בקופת החברה נצבר ממכירת מניות השליטה בבזק. יום החלוקה יהיה ה־1 בינואר הקרוב. בינתיים, המסחר במניה הופסק והיא תימחק מהמסחר בבורסה ביום שני הקרוב. מי שייהנו מהדיבדנד הגדול הם בעיקר קרן סרצ'לייט ודוד פורר שמחזיקים ב־66.6% וב־12.6% מהמניות בהתאמה, שמורווחים היטב על רכישת החברה בהסדר החוב של שאול אלוביץ' ב־2019.

המניות הדואליות חוזרות במגמה מעורבת. קמטק ונובה בפער חיובי ממוצע של כ-2%, טבע ואלביט עם פער של כ-1%, נייס ואיי.סי.אל בפער שלילי של כ-1.5%.

חברת הביטוח ווישור תרכז היום עניין במסחר לאחר שהודיעה בחמישי בערב על הנפקה פרטית לגופים מוסדיים בהיקף של מעל 150 מיליון שקל וכ-8% מהון החברה לאחר ההנפקה. ההקצאה תבוצע לפי מחיר של 12.85 שקל למניה, דיסקאונט של כ-18% ממחיר הסגירה ביום חמישי.

יהיה מעניין לראות את תגובת מניות ריטיילורס ובעלת השליטה בה פוקס לדוח הרבעוני של נייקי . ריטיילורס, מפעילה את חנויות מותג הספורט נייקי בארץ, באירופה ובאוסטרליה וניו זילנד, עם 174 חנויות נכון לסוף ספטמבר. נייקי נפלה בשישי בכ-10% לאחר שפרסמה תוצאות רבעוניות ורווחים שעלו על תחזיות וול סטריט, כאשר החוזקה בצפון אמריקה סייעה לקזז ירידה חדה במכירות בסין. מניית החברה צנחה לאחר שהמשקיעים עיכלו את החולשה בשוק הסיני.

במסחר ביום שישי נמשכה המגמה החיובית לאחר שיממה קודם לכן, נתון אינפלציה נמוך מהצפוי אם כי שנוי במחלוקת חיזק את הציפיות להמשך הורדות ריבית בשנה הבאה. נאסד"ק עלה ב-1.3%, S&P 500 ב-0.9% ודאו ג'ונס ב-0.3%. שני הראשונים עברו לעליות שבועיות קטנות.

נאסד"ק בעלייה חודשית של כ-3%, בדומה ל-S&P 500 ואפילו פחות ממדד דאו ג’ונס, 4.5%.מדד המניות הקטנות ראסל 2000 שעלה החודש ב-7.5% ולמדד S&P 500 במשקל שווה שעלה בכ-4.5%.

בשישי נרשמה התאוששות במניות ה-AI. אורקל זינקה בכ-7% לאחר שטיקטוק הסכימה למכור את פעילותה בארה״ב למיזם משותף חדש, הכולל את ענקית התוכנה. הזינוק מסמן תפנית במניה, שהדאיגה את המשקיעים מוקדם יותר השבוע לאחר שדוח חשף כי חברת תשתיות הענן איבדה תומך מרכזי באחד מפרויקטי מרכזי הנתונים שלה. הדבר גרר ירידות גם במניות אחרות הקשורות ל־AI, בהן ברודקום ו־AMD.

אנבידיה עלתה ביותר מ־3% לאחר שדווח כי ממשל טראמפ בוחן את האפשרות לאפשר לחברה למכור את שבבי ה־AI המתקדמים שלה לסין. מיקרון המשיכה את העליות מהיום הקודם וטיפסה ביותר מ־7%. המניה זינקה ב־10% ביום חמישי לאחר שהחברה סיפקה תחזית הכנסות חזקה לרבעון הנוכחי.

אם כך זה ימשך, אולי בכל זאת נחווה את ראלי סנטה קלאוס. מסורתית, שוק המניות בארה"ב נוטה לרשום עלייה בשבוע שבין חג המולד לראש השנה האזרחית. תקופת סנטה קלאוס היא חמישה ימי המסחר האחרונים של דצמבר ושני ימי המסחר הראשונים של ינואר, זו תחל ביום רביעי הקרוב.

בגולדמן זאקס אופטימיים. "בהיעדר זעזועים משמעותיים, יהיה קשה להיאבק בעונתיות החיובית במיוחד שאליה אנו נכנסים", כתבו צוות דסק המסחר של החברה. "אמנם איננו צופים ראלי דרמטי, אך אנו סבורים שיש עוד מקום לעליות מכאן ועד סוף השנה". מדד S&P 500 עלה ב־75% מהמקרים במהלך השבועיים האחרונים של חודש דצמבר, עם עלייה ממוצעת של 1.3%, כך עולה מנתונים שנאספו על ידי Citadel Securities.

בעקבות חג המולד, בשבוע הקרוב יתקיים שבוע מסחר מקוצר מאוד ברוב הבורסות בעולם. ביום רביעי רוב הבורסות ייסגרו מוקדם, בחמישי לא יתקיים מסחר, וביום שישי רק הבורסה האמריקאית תפעל.

● התקרה בגמל להשקעה מתעדכנת: כמה ניתן יהיה להפקיד בשנה הבאה?

2. שוקי האג"ח

שוק האג"ח המקומי רושם מתחילת השנה תשואות יפות. כך, מדד תל גוב שקלי (אג"ח ממשלתיות) הניב מתחילת השנה תשואה של 6.8% ואילו תל גוב צמודות עלה גם הוא בכמעט 4%. גם בקרב מדדי האג"ח הקונצרניות נרשמו עליות נאות כאשר תל בונד 20 רושם תשואה של 6.6% ותל בונד שקלי רשם תשואה של 6%.

הבורסה בת"א פרסמה לראשונה נתונים על המסחר בשלב ה־TAL (אחרי מסחר הנעילה). על פי הבורסה, "בארבעת החודשים הראשונים מאז השקתו, היקף המסחר בשוק האג"ח והמק"מ, הסתכם ב־1 מיליארד שקל בממוצע בחודש והיווה כ־75% מהמסחר בשלב הזה". באופן לא מפתיע, האג"ח הממשלתיות היוו את עיקר המחזור, כ־68% מהמסחר בשוק האג"ח. במחלקת המסחר בבורסה ציינו כי "המשקיעים המקצועיים... משתמשים בו באופן עקבי, עם היקפי פעילות גדלים והולכים בארבעת החודשים החולפים".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

במסחר במטבע חוץ נרשמו מתחילת השבוע תנועות קלות. כאשר ביום שישי השקל התחזק מול הדולר בכ־0.3% ומול האירו בכ־0.4%. השקל ממשיך להיסחר בסביבות 3.20 שקלים לדולר.

● החלה הספירה לאחור לשער של 3 שקלים: מתי הנגיד ייאלץ להתערב?

בגזרת המטבעות הדיגיטליים, הביטקוין נסחר סביב 88 אלף דולר למטבע כשהוא משלים עלייה קלה של כ-3% בחודש האחרון.

4. מאקרו

הבנק המרכזי של יפן החליט לעלות ביום שישי את הריבית במדינה ל-0.75%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 1995. הבנק אף מסר כי הריביות הריאליות צפויות להישאר "שליליות משמעותית". במקביל, האינפלציה ביפן ירדה ל-2.9% בנובמבר. בעקבות ההחלטה, התשואה על אג"ח ממשלת יפן ל-10 שנים עלתה בכ-5 נקודות בסיס ל-2.019%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 1999.כמו כן, הין נחלש ב-0.32% ל-156.01 מול הדולר ומדד הנייקי כאמור רושם עליות.

"המהלך היה מתומחר בהסתברות גבוהה בשוק. ועדיין, הוא לווה בתגובת שוק משמעותית, עם היחלשות של היין, בקרוב לאחוז וחצי מול הדולר, ובעליית תשואות בעקום היפני", כותב יוני פנינג, אסטרטג ראשי של חדר עסקאות במזרחי טפחות. "להודעת הריבית עצמה יוחסה חלק מהתגובה המעורבת של השוק, כאשר הנגיד, אואדה, הצהיר מחד כי לראייתו קצב עליית השכר צפוי להיות יציב בשנה הבאה, מה שמעיד על לחצים אינפלציוניים מוכלים. ומאידך הוא נמנע מלהעביר מסר כי העלאות הריבית קרובות לסיום. נוסיף כי ציפיות השוק להעלאת ריבית ביפן בהחלטה הקרובה, בינואר, הן מתונות מאוד. אבל ההחלטות שאחריה כוללות אחוזים מתונים לרוב, אשר נסמכות לסביבות העלאת ריבית אחת נוספת עד ספטמבר".

בבריטניה הבנק המרכזי הוריד בשבוע שעבר את הריבית ל־3.75% מרמה של 4% בהורדת הריבית הרביעית שלו מתחילת השנה. הבנק ציין כי למרות שהאינפלציה עדיין נמצאת מעל היעד היא צפויה לרדת "מהר יותר בטווח הקרוב".

צפויים מספר פרסומי נתונים השבוע, ובהם הצצה ראשונה (ומאוחרת) לקצב צמיחת הכלכלה בין יולי לספטמבר. מעבר לכך, צפויים מעט פרסומים מתוזמנים מצד חברות או בנקים מרכזיים, אך המשקיעים יעקבו גם אחר ההתפתחויות במאבק ההשתלטות על וורנר ברדרס וכן אחר תהליך בחירת יושב הראש הבא של הפדרל ריזרב.

ביום שני יתפרסמו עדכונים לנתוני הצמיחה בבריטניה, בשלישי יתפרסם באיחור אומדן ראשוני של התוצר בארה"ב ברבעון השלישי והמדד החודשי של אמון אמון הצרכנים וברביעי נתונים שבועיים על תביעות חדשות לדמי אבטלה. בשישי יתפרסמו נתוני האינפלציה ביפן.

5. תחזית

הזמן עובר מהר ועוד שנה כמעט וחלפה - זהו זמן טוב לנבור בתחזיות של תחילת 2025, ולמצוא את ההפתעות שפקדו אותנו השנה. לגבי מדד ת"א 35, הגופים המוסדיים צפו לו עלייה של כ-11%, האופטימי מכולם היו מזרחי טפחות ואנליסט שצפו שהמדד "יזנק" ב-14%, אלטשולר שחם היה הפסימי ביותר, 5%. היו שאמרו שאם התחזית תתגשם "הרי שמדובר באירוע נדיר". מדד ת"א 35 זינק מתחילת השנה במעל 50% השנה ושבר 59 שיאים, משהו שקרה לאחרונה לפני עשרים שנה.

רובם ככולם ציפו שהשקל "ישמור על כוחו" ויסחר בכ-3.6 שקלים לדולר. השקל נסחר עתה בכ-3.2 שקלים והתחזק בכ-12% מתחילת השנה מול הדולר.

ריבית בנק ישראל הייתה כבר צפוייה לרדת, בבנק מזרחי ובמגדל שוקי הון צפו שתי הורדות ריבית במהלך המחצית השנייה של השנה ואולי אף ברבע השני של השנה, "בהנחה שסביבת האינפלציה תתבסס עד אז בטווח היעד של בנק ישראל". האינפלציה אכן התבססה ביעד, אבל הריבית לא ירדה.

גם לגבי וול סטריט נרשמה פסימיות יחסית בתחילת השנה - מדד S&P 500 החל את השנה ב-5,881 נקודות, כעת עומד המדד על כ-6,800 נקודות, עלייה של כ-16%, בנק אוף אמריקה צפה שיסיים את שנת 2025 ברמה של 6,666, 13%, בג'פריס ובג'יי.פי מורגן צפו שהמדד יעלה ל-6,500, 10%. "בתיק האזורי אנו ממליצים להישאר בחשיפה עודפת ליפן", צדקו - מדד ניקיי זינק בכ-24% מתחילת השנה.

לביטקוין ניבאו עתיד ורוד עם כניסת דונלד טראמפ לבית הלבן בתחילת השנה. חברות קריפטו ובכירים בתעשייה העריכו כי הביטקוין יכפיל את שוויו ויגיע ל-200 אלף דולר - ויש שחשבו שהוא יכול להמריא אף יותר גבוה. טום לי שמנהל את חברת האוצר BitMine, צפה שהביטקוין יגיע ל-250,000 דולר, כ-150%, קארול אלכסנדר, פרופסורית לכלכלה באוניברסיטת סאסקס, ראתה אפשרות שהביטקוין יעמוד על 200 אלף דולר - "אני שורית יותר מתמיד לגבי 2025. מחיר הביטקוין יכול בקלות להגיע ל-200 אלף דולר". הביטקוין נסחר כיום בכ-88 אלף דולר ובכ-7% פחות מתחילת השנה ובדרך לשנה הרביעית בלבד של ירידות שנתיות בתולדותיו.

לגבי מחירי הנפט, בצ'ארלס שוואב אמרו בתחילת השנה ש"השילוב של האצה מתונה בצמיחה הכלכלית בבריטניה וברווחי החברות, אינפלציה מתונה, הפחתות ריבית מצד הבנק המרכזי של אנגליה, וכן מחירי נפט ברנט שנותרים בטווח של 70-90 דולר לחבית, תומך בשוק". בגולדמן סאקס אמרו ש" בתחזית הבסיס שלנו אנו ממשיכים לראות את מחירי הנפט מדשדשים בטווח, כאשר נפט ברנט צפוי להישאר בטווח של 70-85 דולר לחבית". חבית נפט מסוג ברנט נסחרת כיום בכ-60 דולר. בסיטיבנק צדקו, "אנו צופים כי מחירי הנפט ירדו בהדרגה לרמה של כ־60 דולר לחבית".

בבנק אוף אמריקה ציפו שהדולר יגיע לשיאו ברבעון הראשון, ויישאר חזק מול מטבעות אסיה בעוד שהאירו צפוי להתחזק לרמה של 1.15 עד סוף השנה, האירו עומד כעת על 1.17 דולר לאירו אחד. בג'יי.פי. מורגן, בדויטשה בנק ובי.אן.פי פריבה ציפו ל"פאריטי" - כלומר לשער של 1 אירו לדולר אחד. אך לדולר היתה שנה חלשה. מדד DXY שאומד את שערי החליפין של הדולר מול שש מטבעות מובילים בעולם השיל כ-10% מתחילת השנה.

ואיפה האנליסטיים מעריכים שעשויות להיות הזדמנויות בשנה החדשה? השווקים המתעוררים עשויים לנצח את ה־S&P 500 גם בשנת 2026, כך מעריך ארג'ון ג'איאראמן, מנהל תיקי השקעות למניות בשווקים מתעוררים וראש מחלקת מחקר כמותי ב־Causeway Capital Management בראיון לאתר מרקטווץ'. לדבריו, "ביצועי היתר של מדד שווקים מתעוררים (EEM) מגיעים אחרי שנים על גבי שנים של ביצועים נמוכים ביחס לארה"ב. זה כמו גומיה שנמתחה לכיוון אחד".

למעשה, זו צפויה להיות השנה הראשונה מאז 2017 שזה קורה כאשר מדד השווקים המתעוררים עלה עד כה ב־25% לעומת 14% ב־S&P 500. לדעתו, זה עשוי להימשך גם בשנה הבאה שכן המניות בשווקים המתעוררים עדיין זולות יותר מאשר אלה האמריקאיות. בשנה האחרונה הן נהנו "גם מהיחלשות הדולר האמריקאי וגם מחשיפה מסוימת לפריחה של תחום הבינה המלאכותית". מעבר לכך, לדעתו משקיעים רוצים כעת לגוון את ההשקעה מעבר רק למניות אמריקאיות.

נדמה כי גם במורגן סטנלי יש מי שמסכימים איתו. "משקל יתר של ארה"ב שירת היטב את המשקיעים הגלובליים ב־15 השנים האחרונות", אמרה השבוע גם ליסה שאלאט, מנהלת ההשקעות הראשית של מורגן סטנלי ניהול עושר. אלא שלדעתה "אחת ההזדמנויות הכי פחות מוערכות עשויה להיות במניות של שווקים מתפתחים". הוסיפה. לדבריה, ביצועי היתר יוצאי הדופן", של השווקים המתעוררים בשנת 2025 הן בין ההפתעות הגדולות ביותר של השנה.