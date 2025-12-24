סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:20

1. שוק המניות

המסחר בתל אביב צפוי להיפתח ביציבות. גם הבורסות בעולם די יציבות הבוקר, ערב חג המולד, רוב הבורסות ינעלו מוקדם.

אתמול ננעל המסחר בבורסת ת"א בעליות שערים קלות. ת"א 35 הוסיף 0.1% ושבר שיא בפעם ה-62 השנה, ת"א 125 שעלה ב-0.1%, ננעל גם הוא בשיא - הפעם ה-57 השנה, ת"א 90 עלה ב-0.3%.

● הבכיר שמזהיר: הסיבות להתרחק מהסקטור הלוהט שטס ב-370%

מי שהובילו את העליות היו מניות האנרגיה: מדד תשתיות אנרגיה עלה ב-2.5%. מניית דוראל שעלתה בכ-7% והמשיכה את הקפיצה של השבוע האחרון במהלכו היא עלתה בכמעט 20%, בין היתר בצל תוצאות של מכרז באחת מרשתות החשמל הגדולות בארה"ב. לצדה בלטה גם מניית ניו-מד שעלתה ב-3% בצל אישור ביצוע שנחת עבור הפיתוח של שדה אפרודיטה.

מנגד, מי שבלטו לרעה הן מניות הפיננסים: מדד הביטוח ירד ב-2% ומדד הבנקים ירד ב-1.5%. ברקע, החלטת שר האוצר סמוטריץ', לקדם הטלת מס בשיעור גבוה יותר מהצפוי.

עוד בלטה לרעה מניית ריטיילורס שהסנטימנט השלילי סביבה נמשך אתמול כשהיא משלימה ירידה של כ-12% מאז תחילת השבוע, בעיקר בצל ביצועיה החלשים של קמעונאית הספורט נייקי, ריטיילורס מפעילה את חנויותיה באירופה ובארץ.

מניית אקוואריוס מנועים הקטנה זינקה ב-15% לאחר שדיווחה על כוונתה למקד את פעילותה בתחום ההגנה והביטחון הלוהט. לצורך כך, היא בוחנת אפשרויות לביצוע מיזוגים ורכישות של מספר חברות בתחום, מהלך שידרוש לפי הדיווח גיוס כספים על-ידי החברה, בהשתתפות של בעלי המניות הקיימים.

● שיאן המימושים בבורסה בת"א: ישי דוידי מכר השנה מניות ב־2.6 מיליארד שקל

באסיה הבוקר עליות קטנות - בורסת טוקיו ללא שינוי, שנגחאי והונג קונג עולות ב-0.2%, בהודו עליות של 0.1%.

היום, ערב הכריסמסט, המסחר ינעל מוקדם (20:00) שעון ישראל, וול סטריט נכנסת לשבעת ימי "ראלי סנטה קלאוס", החוזים נסחרים כעת ללא שינויים. מאז 1950, ה-S&P 500 הניב בתקופה זו תשואה ממוצעת של כ-1.3%, עם תוצאה חיובית ב-78% מהמקרים, לפי אדם טרנקוויסט מ-LPL Financial. עם זאת, הוא ציין כי עונתיות משקפת נטיות היסטוריות - ולא ערובה לביצועים.

אתמול נמשכו העליות בוול סטריט זה היום הרביעי ברציפות. מדד S&P 500 עלה ב-0.5% וננעל בשיא חדש, ה-38 השנה, נאסד"ק עלה ב-0.5%, בהובלת מניות הטכנולוגיה, אנבידיה עלתה ב-3%, מדד דאו ג'ונס עלה ב־108 נקודות, או 0.2%.

אתמול התקבל הנתון הכלכלי האחרון לפני חופשת חג המולד. וול סטריט קיבלה הצצה ראשונה לנתוני התוצר של הרבעון השלישי, שהראו כי כלכלת ארה״ב צמחה בקצב שנתי של 4.3% - הרבה מעל התחזית.

נשיא ארה״ב טראמפ התאכזב ככל הנראה מהתגובה הצוננת של השוק לנתונים. בפוסט שפרסם ברשת Truth Social כתב כי "החדשות הפיננסיות היום היו מצוינות… אבל בשוק המודרני, כשיש חדשות טובות, השוק נשאר במקום או אפילו יורד, כי הראשים בוול סטריט חושבים אחרת מבעבר".

טראמפ הוסיף כי הוא רוצה שיושב ראש הפד הבא, שאותו הוא צפוי למנות בתחילת השנה הבאה, יטפל בכך: "אני רוצה שנגיד הפד החדש יוריד ריבית כשהשוק מתפקד היטב - ולא יהרוס את השוק בלי סיבה. מי שלא מסכים איתי, לעולם לא יהיה יו״ר הפד".

לאור נתוני הכלכלה החזקים בארה"ב, בבלומברג מציינים שמשקיעים מחפשים חלופות להשקעות בתחום הבינה המלאכותית, בעוד שהצרכן האמריקאי ממשיך להוציא כסף. מדובר במתכון כמעט מושלם למניות של חברות הקשורות באופן הדוק למחזור הכלכלי. בנקים כמו ג'יי.פי.מורגן, יצרניות ציוד כמו קטרפילר וקמעונאיות כמו גאפ ו-דולר טרי נמנות עם החברות שאסטרטגים ואנליסטים מעריכים שיציגו ביצועים טובים ב-2026.

בבלומברג מציינים שהצמיחה הכלכלית בארה״ב צפויה להאיץ הודות למחירי נפט נמוכים יותר, בעוד שהפדרל ריזרב עשוי להתחיל להוריד ריבית עם התמתנות האינפלציה. אסטרטגים צופים שחברות המחוברות למחזור הכלכלי, במיוחד במגזרי הפיננסים, התעשייה ומוצרי הצריכה, יובילו את העליות בשוק המניות האמריקאי בשנה הקרובה. "המשקיעים מתחילים לזהות את תחילתו של שיפור בתחומים המחזוריים של הכלכלה," אמר מייקל קנטרוביץ, אסטרטג ההשקעות הראשי ומנהל אסטרטגיית התיקים ב-Piper Sandler.

המשמעות היא שמגזרים כמו פיננסים, תעשייה וצריכה לא־בסיסית צפויים לעמוד בחזית של מה שוול סטריט מעריכה שתהיה עוד שנה חזקה למניות בארה״ב. סקר של בלומברג בקרב כשישה תריסר כלכלנים מצביע על תחזית צמיחה ממוצעת של כ-2% לכלכלה האמריקאית בשנה הבאה, לא קצב מסחרר, אך כזה שיכול לתמוך בעליות גם מחוץ למגזר הטכנולוגיה. "כדאי להיות ממוצבים במניות שייהנו משיפור הדרגתי ברווחיות בשנה הקרובה, כאשר אנו מצפים שנתונים מחזוריים ישתפרו ויובילו לביצועי יתר של מניות ערך ב-2026, לראשונה זה זמן רב", הוסיף קנטרוביץ.

הרוטציה כבר החלה: לאחר שנעו פחות או יותר יחד עם מדד S&P 500 לאורך השנה, סל מניות מחזוריות של גולדמן זאקס עלה ב-9.3% בחודש האחרון - קצב כפול מזה של השוק הרחב, כאשר מדד S&P 500 עלה רק ב-4.2%.

מניית צים עלתה בכ-6% על רקע עדכון בנוגע לרכישה אפשרית של החברה, המתנהלת ללא בעל שליטה. דירקטוריון חברת התובלה הימית פתח בתהליך בחינה אסטרטגית של חלופות, לאחר שקיבל לפני מספר חודשים הצעת רכישה מידי המנכ"ל אלי גליקמן יחד עם איש העסקים רמי אונגר. ההצעה נדחתה ונפתח תהליך שבמסגרתו זכתה צים לעניין מצד מספר גורמים, וככל הידוע גם קיבלה הצעות מחייבות לרכישה.

מניית חברת התרופות הדנית נובו נורדיסק עלתה בכ-7% לאחר שהגלולה שלה ממשפחת GLP-1 קיבלה אישור ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA).

2. שוקי האג"ח

מדדי שוק החוב העיקריים בבורסה התל אביבית חתמו את יום המסחר השלישי בשבוע במגמה של עליות שערים. מדד תל גוב-כללי, הכולל את כל אגרות החוב של ממשלת ישראל, חתם בעליה של 0.1%, לתשואה לפדיון של 3.22%. בכך הוא משלים עליה קלה מתחילת השבוע וזינוק של 5.6% מתחילת השנה.

שר האוצר סמוטריץ' מקדם העלאת מס על רווחי הבנקים, מה שעשוי להקל על קופת המדינה ולא מן הנמנע שמתקבל על ידי סוחרי האג"ח ברוח טובה. גם מדד תל גוב-שקלי 10+, ובו אגרות החוב הרחוקות ביותר לפדיון של ממשלת ישראל (ולכן המסוכנות ביותר) עלה בשיעור קל, אך מתחילת החודש עדיין נסוג ב-0.8%. התשואה לפדיון הגלומה בו כיום עומדת על 4.26%. מדד תנודתי זה רגיש מאוד להערכות המשקיעים בנוגע לירידת ריבית אפשרית. לא מן הנמנע שהחזית שפתח האוצר מול בנק ישראל, שנובעת בין היתר מהמחלוקת לגבי הורדת הריבית, מפחית את הסיכוי להפחתת ריבית בהחלטת בנק ישראל הקרובה בינואר.

תשואות איגרות החוב הממשלתיות בארה"ב עומדות על 4.14% באג"ח לתקופה של 10 שנים ועל 3.7% באג"ח ל־5 שנים.

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, התייחס בסקירתו השבועית לריביות בבריטניה וביפן. בבריטניה, לאחר הפוגה קצרה הבנק המרכזי הפחית כצפוי את הריבית ל־3.75%, ובהראל צופים לפחות שתי הפחתות ריבית נוספות במהלך 2026 על רקע ההערכה שהאינפלציה תמשיך להתמתן.

ביפן, קליין מציין שהשוק מתמחר העלאת ריבית אחת ב־2026 אך סבור שהיא תעלה מעבר לכך, בשל האינפלציה העקשנית והחולשה בין. עם זאת, לדבריו "לאור הזהירות שנשקפה מהודעת הריבית והחשש מעלייה נוספת בתשואות אג"ח, הריבית לא תעלה ברבעון הראשון של 2026".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

שער השקל ממשיך להתחזק הבוקר ואף ירד לזמן קצר מתחת ל-3.18 שקלים לדולר. מתחילת השנה התחזק שערו של השקל ב-12% מול הדולר. אם הולכים מעט אחורה לאוקטובר 2024 - למבצע הביפרים בלבנון שהיה נקודת המפנה החשובה בשער החליפין, נקבל זינוק של מעל 14%.

אלכס זבז'ינסקי, ציין השבוע ש"ההכרזות על מכירת גז למצרים ועל עסקות נשק גדולות פועלות לחזק את השקל", לפי זבז'ינסקי, כעת זהו האיום היחיד עליו כעת. "מעבר לירידות בשוקי המניות בעולם הנו האיום הכלכלי העיקרי על התחזקות השקל".

במקביל, הדולר נחלש אתמול בעולם זה היום השלישי ברציפות, ובעיקר מול הין היפני. האחרון מתחזק לאחר ששרת האוצר של יפן, סאטסוקי קטאיאמה, אמרה בראיון כי לממשלה יש "יד חופשית" לנקוט צעדים נחרצים נגד המטבע אם תנועותיו אינן תואמות את הנתונים הכלכליים הבסיסיים. המטבע היפני מתחזק בעד 0.7% לרמה של 155.91 ין לדולר, ומתאושש משפל של כחודש שנרשם לאחר החלטת הריבית של הבנק המרכזי של יפן בשבוע שעבר.

הדולר בדרך לשנתו החלשה ביותר זה שמונה שנים, ולפי בלומברג, שוק האופציות מאותת כי סוחרים נערכים להמשך ירידות בימים האחרונים של 2025. "התחזית לדולר נותרת שלילית בבירור", כתבה איפק אוזקרדסקאיה, אנליסטית בכירה ב-Swissquote, בהערה שפרסמה ביום שלישי. "פוזיציות שוריות על הדולר הן נדירות", לדבריה, חששות סביב משמעת פיסקלית ומתיחויות סחר ממשיכים להכביד על המטבע האמריקאי. עם זאת, היא מזהירה כי הדולר פגיע גם לתיקון חד כלפי מעלה, אם נתוני המאקרו הקרובים יובילו להערכה מחודשת וניצית יותר של ציפיות הריבית מצד הפד.

מחירי הזהב עלו מעל 4,500 דולר לאונקיה, והמשיכו רצף שיאים היסטורי, כאשר העלייה המצטברת מתחילת השנה מגיעה לכ־71%.

במקביל, גם מחיר הנחושת חצה את רף 12 אלף הדולר לטון וקבע שיא חדש. בחודשים האחרונים המחיר עלה בשל אתגרי אספקה וסוגיות הקשורות למכסים, ומתחילת השנה המחיר עלה ב־37%, בעקבות שיבושים במכרות מרכזיים ואגירת מלאים בארה״ב. סוחרים הגבירו את משלוחי הנחושת לארצות הברית, מחשש שממשל טראמפ יטיל בשנה הבאה מכסים חדשים וחדים. גם מספר הפחתות ריבית שבוצעו השנה תמכו בעליית מחירי הנחושת, שכן מדיניות מוניטרית מרחיבה נוטה לחזק את מחירי המתכות התעשייתיות. עם זאת, אנליסטים בגולדמן זאקס הזהירו בשבוע שעבר כי הראלי הפך ל״ספקולטיבי מאוד״, וכי הוא פגיע לשינוי בסנטימנט סביב מניות הקשורות לבינה מלאכותית ולתנופת ההשקעות בתשתיות.

4. מאקרו

בארה"ב הופתעו מנתון התמ"ג שפורסם ביום ג' והצביע על צמיחה גבוהה משמעותית מהצפי. התוצר צמח ב־4.3% ברבעון השלישי (לפני השבתת הממשל), הצמיחה הגבוהה זה שנתיים. התחזיות בשוק היו לצמיחה של 3.3%, זאת בהמשך לצמיחה של 3.8% ברבעון השני.

בישראל, עולים ספקות לגבי הפחתת הריבית בעוד שבועיים. לדברי קליין מהראל, "הירידה באינפלציה ובמחירי הדירות, הייסוף בשקל, עסקת הגז החדשה והפחתת הריבית בארה"ב מחזקים את הערכתנו שהריבית תמשיך לרדת בהדרגתיות. איננו פוסלים הפחתה כבר בעוד כשבועיים, אך לאור שוק העבודה החזק וההתבטאויות של הנגיד, אנו סבורים שהריבית תרד רק בסוף פברואר".

קליין מוסיף ש"שוק העבודה בישראל נותר חזק בנובמבר. אמנם שיעור האבטלה עלה קלות ל-3.1%, אך זאת בעיקר על רקע עלייה בשיעור ההשתתפות , כלומר כניסת עובדים נוספים לשוק העבודה. הביקוש לעובדים נותר גבוה כך על פי סקר המשרות הפנויות , שהצביע על עלייה נוספת לרמה הקרובה לשיא שנרשם ב-2022, בדגש על ענפי המכירות, האירוח, המזון והבנייה".

5. תחזית

במחלקת ההשקעות והאסטרטגיה של בנק מזרחי מסמנים את הסקטורים המומלצים בשוק ההון לשנת 2026.

"התשואה הגבוהה של 2025 משלימה שלוש שנים מצוינות, ומעלה שאלות לגבי היתכנות של עליות גם בשנת 2026, לעומת זאת, מסלולי ההשקעה העוקבים אחר S&P500 הניבו למשקיע הישראלי תשואה נמוכה משמעותית הן בשל עליה של כ-14% בלבד במדד האמריקאי והן בשל היחלשות הדולר מול השקל בכ־11.4% שמחקה חלק גדול מהרווחים", כתבה אסתר אגא, אנליסטית של מזרחי.

במזרחי מעדיפים את השוק המקומי על פני וול סטריט, "בארה"ב, המכפילים הגבוהים , בעיקר בסקטור הטכנולוגי ורגישים לשאלה האם גל ה-AI הוא בועה או מנוע אמיתי. בישראל, לעומת זאת, המשקל הנמוך יותר של הטכנולוגיה מוביל לקורלציה חלשה יותר מול השווקים האמריקאים, מה שמחזק את העדפתנו לשוק המקומי".

בבנק מודים אמנם שקיימים אתגרים מקומיים כמו הגירעון, התקציב, האינפלציה ושנת הבחירות, "אך אנו מעריכים שמגמת הורדת הריבית והאצה בצמיחה יתמכו בשוק הישראלי. בבנק מסמנים גם את הזירה האזורית ככזאת שעשויה לתרום משמעותית, "הרחבת הסכמי אברהם והתקדמות אפשרית לעבר הסכם עם סעודיה עשויות לפתוח שווקים חדשים ולמשוך השקעות נוספות".

הסקטור המומלץ הראשון של הבנק הוא סקטור הנדל"ן. "למרות העליות האחרונות, מדדי הנדל״ן עדיין מפגרים אחרי השוק. חולשת הסקטור נבעה מעלויות מימון גבוהות וסנטימנט שלילי, אך סיום המלחמה והמשך הורדות ריבית עשויים לשנות את הכיוון -בעיקר בתחום התשתיות ובשוק הנדל״ן למגורים, הרגיש במיוחד לשינויים בריבית".

בבנק לא מתרגשים מהירידה במחירי הדירות, הסיבה לפי הבנק היא בעיקר היקף עסקאות נמוך מבעבר, מה שמרמז שקונים רבים יושבים על הגדר. "יש לזכור כי הענף נהנה מביקוש קשיח בשל גידול אוכלוסייה גבוה ביחס לעולם המערבי , צורך בהתחדשות עירונית, עלייה בכוח העבודה הזר וכן עלייה של יהודי התפוצות, מה שתומך באטרקטיביות שלו. זאת לצד תחום התשתיות בו אנו צפויים לשנתיים עם היקף מכרזים ענק אשר ייתן דחיפה לענף".

גם הנדל״ן המניב צפוי להרוויח מירידת הריבית דרך ירידה בעלויות מימון ועליית שווי נכסים. שוק המשרדים עשוי להתאושש עם שיפור בסנטימנט ובהייטק, והמסחר צפוי להמשיך להציג תוצאות טובות, אם כי מתונות יותר. "שוק ההון לרוב מקדים את המגמה, ולכן ייתכן שנראה תשואת יתר בנדל״ן כבר בשנה הקרובה".

גם לאחר עלייה של כ־69% מתחילת השנה, במזרחי מציעים שסקטור הבנקים נותר אטרקטיבי. "שאלת הריבית היא גורם מרכזי לשנה הקרובה: הורדות ריבית עשויות לצמצם מרווחים, אך במקביל תומכות בביקוש לאשראי, מפחיתות סיכון ומקלות על נטל החוב", כתבה אגא.

"מאחר שהפחתות הריבית צפויות להיות מתונות, הפגיעה ברווחיות צפויה להיות מוגבלת. בנוסף, הבנקים כבר הוכיחו יכולת לשמור על מרווחים גם בסביבת ריבית נמוכה, וחלק גדול ברווחיות כיום נשען על התייעלות. הבנקים בישראל רזים, דיגיטליים ויעילים יותר ביחס לעולם", במחלקת האסטרטגיה של הבנק מעריכים שהבנקים ממשיכים לשמש "חוף מבטחים", ומי שמאמין בכלכלת ישראל, ימצא בהם את נקודת הפתיחה המתאימה ביותר.

לפי הבנק, ענף האנרגיה המתחדשת ממשיך להיות אטרקטיבי, "בין היתר בזכות ציפייה לירידה בעלות ההון בארץ ובעולם, גורם משמעותי במיוחד לענף עתיר מימון. החברות בתחום מציגות צמיחה מהירה ושומרות על תשואות גבוהות: כ 11%-12% לפני מינוף וכ־15% לאחר מינוף. בנוסף, הביקוש לחשמל עולה, בעיקר בשל התרחבות חוות השרתים וה-AI, מחירי החשמל מטפסים ועלויות הציוד יורדות, כולם תומכים בצמיחה נוספת".

גם ענף התקשורת נמצא במומנטום חיובי. "שני אלמנטים מרכזיים יתמכו בביצועי הענף בשנת 2026. הראשון, היקף ביטול ההפרדה המבנית ואפשרות לקונסולידציה בענף. השני, מהלכי התייעלות לצד ירידה בהיקף ההשקעות. כתוצאה, החברות צפויות להציג צמיחה קלה בהכנסות וצמיחה משמעותית יותר ברווח ובתזרים המזומנים של החברות".