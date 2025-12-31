חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:36

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח בירידות שערים, בעקבות הירידות שנרשמו בוול סטריט אתמול. המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטראז' שלילי כולל בשיעור של כ-0.5% וצפויות לגרור את המדדים כלפי מטה. בין המניות שבולטות לשלילה, ניתן למצוא את טאואר , נובה וקמטק , טבע , אורמת ו-ICL .

המסחר בת"א ננעל אתמול בעליות שערים נאות וזאת למרות הירידות הקלות בוול סטריט. מדדי ת"א 35 ות"א 90 עלו ב-1% וב-1.3%, בהתאמה. מניות הקלינטק זינקו ב-3.3% בהובלת מניית אלקטריאון . מנגד, מדד הביטוח השיל 1.3% והיה בין המדדים הענפיים הבודדים שננעלו בירידה.

מדד ת"א־ביטחוניות היה בין המדדים הענפיים החזקים במסחר אתמול, עם עלייה של כ-3%. נקסט ויז'ן עלתה במעל 5% והשלימה זינוק של כ-220% מתחילת השנה. ארית תעשיות , שעלתה בשיעור דומה, השלימה זינוק של כ-370%. גם מנועי בית שמש בלטה לחיוב, עם עלייה של מעל 4%. החברה דיווחה כי השלימה בהצלחה הנפקה פרטית של מניות וגייסה הון בסך כ-200 מיליון שקל או כ-296.3 אלף מניות, במחיר של 675 שקל, המשקף הנחה של כ-5.7% על מחיר הסגירה בשוק אתמול. בהנפקה השתתפו גופי חיסכון ארוך טווח, ביניהם מור, מנורה והפניקס, שהינם בעלי עניין בחברה, יחד עם משקיעים מוסדיים מובילים נוספים. בחברה אומרים שגיוס ההון נועד להאיץ תוכניות צמיחה, השקעות ורכישות.

מדד הנדל"ן הוסיף כ-1.8%, בזכות מניית קבוצת עזריאלי , שזינקה ב-8%, זאת לאחר שהחברה הודיעה מוקדם יותר היום כי התקשרה, באמצעות חברת הבת בבעלות מלאה Green Mountain Global וחברות בנות נוספות המוחזקות גם הן בבעלות מלאה, בהסכם למתן שירותי דאטה סנטר בהיקף של 80 מגה-וואט עם חברה טכנולוגית בין־לאומית גדולה. השירותים יינתנו בקמפוס חדש וייעודי שייבנה בנורבגיה.

וול סטריט ננעלה אמש בירידות, ביום השלישי ברציפות. הנאסד"ק ירד ב-0.2%, ה-S&P 500 נחלש בכ-0.1% והדאו ג'ונס איבד מערכו כ-0.2%. זאת, על אף שמבחינה עונתית, אנו נמצאים בעיצומם של ימי ה"סנטה קלאוס ראלי". חמשת הימים האחרונים של חודש דצמבר והיומיים הראשונים של ינואר נוטים באופן מסורתי נוטים להניב ביצועים טובים, אך לנוכח התנהגות השווקים עד כה, ייתכן שהדבר לא יקרה השנה.

ובכל זאת, המדדים המובילים מסיימים את שנת 2025 עם תשואות דו־ספרתיות. ה-S&P 500 עלה בכ-17% ונסחר בסמיכות לשיא כל הזמנים, הנאסד"ק עלה בכ-21% והדאו ג'ונס בכ-14%.

וורנר ברדרס דיסקברי צפויה לדחות את הצעת הרכש העוינת המתוקנת של פרמאונט סקיידנס בהיקף של 108.4 מיליארד דולר, כך דווח אתמול ב-CNBC - זאת, למרות שהמיליארדר לארי אליסון גיבה את הצעת ענקית המדיה בערבות אישית. ההחלטה עשויה להשאיר את וורנר ברוס במסלול לקידום עסקה מתחרה במזומן ובמניות עם נטפליקס , ולהדגיש חששות רחבים בשוק בנוגע לתמחור, להתאמה האסטרטגית ולוודאות השלמת העסקה - זאת, למרות ניסיונה של פרמאונט לשפר את הצעתה.

באסיה, הבורסות ביפן ובדרום קוריאה סגורות הבוקר לקראת השנה האזרחית החדשה. בורסת הונג קונג נסגרה מוקדם מהרגיל, בירידה של כ-0.9%, ובורסת שנגחאי מוסיפה לערכה כ-0.2%.

2. שוקי האג"ח

אג"ח ממשלת ישראל לעשר שנים נחלשו קלות ביום ג', לאחר עליית המחיר ב־0.25% בחודש החולף. האיגרת שתיפרע במרץ 2035 נסחרת לפי תשואה לפדיון של 3.93%, המשקפת בעיקר ירידה במפלס הסיכון של ישראל, כפי שהמשקיעים תופסים אותו. נקודת השפל של האיגרת הייתה תשואה לפדיון של 3.86% לפני חודש וחצי (לא נמוך מאוד מרמתה כיום).

ככלל, הבורסה ציינה בסיכום השנה החולפת ששוק האג"ח הקונצרני בפריחה חסרת תקדים. מעל ל־160 מיליארד שקל גויסו בסדרות אג"ח קונצרניות. למרות שהשנה שחלפה תיזכר כשנת מדדי המניות, מי שהשקיע במדד תל בונד 20, שבו עשרים אג"ח קונצרניות הגדולות בבורסה, רשם תשואה נאה של 7%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל שמר על יציבות מול הדולר, לנוכח האופוריה בבורסה, ומחירו נע סביב 3.18 שקל. מדובר ברמות שפל של המטבע האמריקאי בארבע שנים. עוצמת השקל נובעת מהעליות בבורסה, הירידה במפלס הסיכון, ההערכה לגל עסקאות של החברות הביטחוניות ואקזיטים גדולים. חלק מהיחלשות הדולר נובע גם ממצבו בעולם. מתחילת החודש נסוג מדד DXY שבודק את כוחו מול המטבעות העיקריים ב־1.5%.

בשוק הסחורות, הכסף עובר בימים האחרונים רכבת הרים של ממש. ביום שני האחרון, מחיר המתכת היקרה צנח בככ-8.7% - השיעור החד ביותר מזה כארבע שנים - לאחר ששבר שיא של כל הזמנים בסוף השבוע. אתמול, המחירים התאוששו בכ-10% וקירבו מחיר הכסף שוב לרף ה-80 דולר, אך במהלך הלילה המחירים שוב צנחו, וכעת המתכת נסחרת סביב מחיר של 70 דולר לאונקיה. גם מחיר הזהב צנח במהלך הלילה לאחר התאוששות אתמול, והבוקר עומד על כ-4,310 דולר לאונקיה.

4. מאקרו

בבית ההשקעות פסגות קראו בצורה חיובית דוח של הלמ"ס על שוק העבודה בארץ. נרשמה עלייה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה (0.3%+) לרמה של 63.1%. לדברי הכלכלנים שם "מדובר ברמה הגבוהה ביותר מאז פרוץ המלחמה. הרמה הממוצעת מאז עמדה על 62.7%". האבטלה עלתה קלות ל־3.1%, מה שיכול להערכתם "ללמד שרוב המצטרפים לשוק העבודה הם עובדים שחוזרים אליו".

תנאים אלה אמורים להיות, להערכתם, חיוביים מבחינת בנק ישראל בבואו להודיע על גובה הריבית במשק ביום שני הקרוב: "בבנק ישראל ציינו מספר פעמים שהמחסור בעובדים במלחמה מהווה את אחת המשקולות על המשק. גידול נוסף בשיעור ההשתתפות יביא איתו האצה בפעילות הכלכלית והקלה בלחצי האינפלציה שנובעים מצד ההיצע". ולכן, ככל שהחששות מעלייה מחודשת באינפלציה יהיו מתונים, הדבר אמור לאפשר לבנק להפחית שוב את הריבית ב־0.25%.

אם לא תהיה החמרה ביטחונית, שנת 2026 "תהיה שנת מפנה שבה צמיחת הכלכלה הריאלית בישראל תהיה חדה יותר מהצמיחה בעולם, ואף גבוהה מהמדינות העיקריות במערב", כך מעריכים בדיסקונט ברוקראז' בסקירה כלכלית שפרסמו. שם מצוין כי לפי הערכות סקר שנערך בבלומברג, בעולם צפויה צמיחה של כ־3% ב־2026, בדומה לקצב בשנה החולפת. זאת תוך צפי ליציבות בצמיחה בארה"ב, האטה קלה בגוש האירו ובאנגליה, האטה ניכרת יותר בסין וביפן ואילו האצה בהודו.

עוד הם סבורים כי "התרחבות בקצב חד צפויה בהשקעות (ובפרט השקעות למגורים), שייתמכו משילוב של הרגיעה הביטחונית, המחסור בהשקעות מאז ערב מתקפת הטרור והמשך הפחתות הריבית של בנק ישראל. צמיחה חזקה תירשם גם בחלק ממקטעי היצוא והצריכה הפרטית".

5. תחזית

מדד ה-S&P 500 בדרך לסגור שנה חיובית שלישית ברציפות, עם עלייה של כ-17% מתחילת השנה. לקראת השנה החדשה, באתר הכלכלי מרקטוואץ' מסמנים מספר מניות במדד הדגל האמריקאי שרשמו ירידות משמעותיות במהלך השנה, אך האנליסטים צופים להן תשואות נאות - ברוב המקרים בשיעור של עשרות אחוזים - במהלך 2026.

מתוך 171 המניות ב-S&P 500 שרשמו תשואה שלילית עד ה-26 בדצמבר, 51 מתוכן ירדו ב-20% לפחות; מתוכן, במרקטוואץ' בחרו 20 מניות שמרבית ההמלצות עליהן הן "קנייה" או דירוגים שווי ערך לכך, ושמסקרים אותן חמישה אנליסטים לפחות.

להלן רשימת המניות שעברו את הסינון שנערך במרקטוואץ':