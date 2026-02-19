חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

1. שוק המניות

ברקע הדריכות הגיאו-פוליטית בישראל, לקראת אפשרות לתקיפה אמריקאית באיראן, המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת. אתמול נרשמו עליות בוול סטריט ואף אצל מניות התוכנה, כשתעודת הסל IGV עלתה בכ-1%. אלה, עשויות לחלחל למניות ה-IT בת"א.

המניות הדואליות יעיבו על המסחר בפתיחה - קמטק , טאואר ואנלייט עם פערים שליליים של 3.5%-4%, טבע , אלביט ואורמת עם פער שלילי של כ-1.5%.

יום חיובי נרשם אתמול בבורסה בת"א, כאשר כלל הסקטורים רשמו עליות ומדד ת"א 35 שעלה ב-0.8% רשם את שיאו ה־18 מתחילת השנה, מעל הממוצע הרב־שנתי שלו. מדד ת"א 90 ב-0.5%.

מניית אנלייט אנרגיה המשיכה להיסחר בעליות והוסיפה לערכה 3.45%, זאת בהמשך לעלייה של 12.04% שנרשמה יום קודם. מניית דוראל אנרגיה עלתה ב-3.44%, בהמשך לעלייה של 5.97%. בנוסף, מניית אלביט מערכות רשמה עלייה של 4.33% לאחר דיווח על זכייה בחוזים בהיקף של כ-277 מיליון דולר מלקוח בינלאומי.

המניות הדואליות שחיזקו את המדד היו גילת שעלתה ב-5.92%, קמטק ב-4.06% וטאואר ב-3.99%.

מנגד, נמשכה מגמת הירידות במדדי ת"א-מניב חו"ל (-1.34%) ות"א-רשתות שיווק מזון (-0.89%). מחזור המסחר בשוק המניות הסתכם בכ-4.8 מיליארד שקל.

עוד אתמול - לאחר שהפכה ארית תעשיות לסיפור סינדרלה יוצא דופן בבורסה של ת"א, כעת בוחנים ברשות ניירות ערך האם היה מי שהרוויח מהעלייה המטאורית של המניה בדרכים לא כשרות. השבוע (ג') ביצעו חוקרים של הרשות חיפוש במשרדי החברה והחברה הבת, רשף טכנולוגיות, באור יהודה. זאת עקב חשד לעבירות מידע פנים לפי חוק ניירות ערך.

מניית חברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי של חיים כצמן, שפועלת בחו"ל, נפלה בכ-20% מאז תחילת חודש פברואר, לשווי של כ-1.5 מיליארד שקל בלבד. לשם השוואה, מדד ת"א מניב חו"ל ירד ב-7% מתחילת החודש. אתמול, המניה נסחרה בירידות חדות של 10% אך לבסוף סיימה עם ירידה קלה של 1%. בחברת ג'י סיטי פרסמו הבהרה: "נכון למועד זה אין ברשות החברה כל מידע מהותי ביחס למצב החברה שטרם דווח לציבור".

הבוקר באסיה - לאחר חופשת ראש השנה הירחי, המסחר בדרום קוריאה חזר בסערה: מדד הקוספי מזנק בכ-2.9% לשיא חדש. "לאחר שכמעט הכפילה את עצמה בשנת 2025, קוריאה היא שוב השוק המוביל באסיה פסיפיק", כתב גולדמן זאקס בהערה שפורסמה לאחרונה. גם ביפן רושמים הבוקר עליות, אך מעט סולידיות יותר: מדד הניקיי עולה בכ-0.8%.

בוול סטריט, החוזים העתידיים מראים הבוקר עליות קלות. הדאו ג'ונס עולה בכ-0.3%, s&p500 בכ-0.6%, והנאסד"ק בכ-0.8%.

אתמול, המסחר בוול סטריט נסגר בעליות, שפחתו לקראת הנעילה בעקבות פרסום פרוטוקול הפד. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, S&P 500 ב-0.5% ונאסד"ק טיפס ב-0.7%. לפחות בינתיים, נראה כי המתחים הגאופוליטיים בין ארה"ב לאיראן לא חילחלו לשוק.

השוק נתמך ע"י עליות במניות טכנולוגיה מרכזיות, מניית אנבידיה עלתה ב־1% לאחר שמטא הודיעה שתשתמש במיליוני שבבי אנבידיה להקמת מרכזי הנתונים שלה.

גם אמזון עלתה לאחר שמסמכים רגולטוריים הראו שביל אקמן הגדיל את ההחזקה בענקית המסחר המקוון ב־65% במהלך הרבעון הרביעי - מה שהפך את אמזון להחזקה השלישית בגודלה בקרן שאקמן מנהל, פרשינג סקוור. המהלך הגיע לאחר שהמניה קטעה רצף של תשעה ימי ירידות.

מיקרון עלתה לאחר שמשקיע העל דיוויד טפר הגדיל את ההחזקה ביצרנית השבבים, והמניה ננעלה בעלייה של יותר מ־4%.

מניית וונדי'ס זינקה בכ-15% לאחר שהמשקיע הוותיק נלסון פלטז אמר כי ייתכן שידחוף לשינויים ברשת ההמבורגרים המתמודדת עם קשיים.

ישראליות בוול סטריט:

מניית גלובל-אי זינקה בשיעור דו-ספרתי לאחר שחברת הפינטק הישראלית עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון הרביעי גם בשורת ההכנסות וגם ברווח, כשרשמה הכנסות של כ-337 מיליון דולר (צמיחה של 28% מרבעון מקביל) ורווח נקי Non-GAAP של 49 סנט למניה.

סולאראדג' ירדה בכ-7% למרות דוח מפתיע לטובה. דיווחה על הפסד רבעוני של 0.14 דולר למניה, לעומת תחזית להפסד של 0.19 דולר למניה. לשם השוואה, לפני שנה רשמה החברה הפסד של 3.52 דולרים למניה. הנתונים מותאמים לפריטים חד־פעמיים.

מניית פאלו אלטו נטוורקס נפלה לאחר שחברת הסייבר הורידה את תחזית הרווח השנתית שלה, בשל עלויות אינטגרציה גבוהות יותר הקשורות לרכישות האחרונות - ובהן עסקת CyberArk בהיקף של 25 מיליארד דולר.

שתי חברות ישראליות נוספות בוול סטריט הציגו אמש את דוחותיהן הכספיים, והתוצאות לא איחרו להגיע - מניית סימילרווב צנחה בכ-30% ומניית פייבר איבדה כ-6% במסחר בוול סטריט.

2. שוקי האג"ח

בבורסה מעוניינים לשפר את הנזילות בתחום האג"ח ויוצאים בקול קורא, במטרה להוסיף קריטריון של נזילות לאיגרות חוב במדדי האג"ח. לפי הבורסה, אמנם שווי שוק האג"ח הקונצרני הגיע לשיא של 422 מיליארד שקל, אבל ב־90% מסדרות האג"ח המחזורים הם של פחות מ־2.4 מיליון שקל; בחצי מהסדרות המחזור הוא פחות ממיליון שקל. ​

על פי ההצעה, כדי שאיגרת חוב תיכנס או תישאר במדדי האג"ח היא תצטרך לעבור "תנאי סף מינימליים של סחירות". התנאים הללו, מסבירים בבורסה, "ישפרו את הסחירות באיגרות החוב ואת כושר ההתכסות של מנהלי הקרנות, באופן שישפר משמעותית את מצבם של המשקיעים, יפחית את עלות הרכישה האפקטיבית של המוצרים עוקבי המדד ויקטין באופן משמעותי את התנודתיות".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

על רקע המתיחות בין ארה"ב לאיראן, הדולר מתחזק הבוקר בכ-0.1% מול השקל ונסחר ביותר מ-3.12 שקלים. זאת, לאחר שאתמול ערכו עלה בכ-0.5%. גם מול סל המטבעות, ובעיקר מול האירו והליט"ש, הדולר התחזק אתמול בכ-0.5%.

במבט רחב על הדולר - מנהלי ההשקעות הגדולים בעולם אימצו את העמדה השלילית ביותר כלפי הדולר האמריקאי מאז שנת 2012, כך עולה מסקר מנהלי הקרנות של בנק אוף אמריקה שפורסם באמצע פברואר 2026 (פורסם בפיננשל טיימס).

הירידה בפופולריות של המטבע מגיעה לאחר שהדולר איבד כ-9% מערכו במהלך שנת 2025 וצנח ב-1.3% נוספים מתחילת השנה הנוכחית מול סל המטבעות המרכזיים. מנהלי הקרנות מצביעים על חוסר הוודאות הגובר במדיניות החוץ והכלכלה של ארה"ב, לצד לחץ פוליטי על הפדרל ריזרב, כגורמים המערערים את האמון בדולר כ"חוף מבטחים" המסורתי של השוק העולמי.

הסנטימנט השלילי מונע במידה רבה מהחשש שהמדיניות האגרסיבית של הממשל בוושינגטון, כולל הטלת מכסים רחבי היקף, תייצר זעזועים בלתי צפויים בשרשראות האספקה ותוביל לסטגפלציה.

במקביל, הציפיות להמשך הורדות הריבית על ידי הפדרל ריזרב במהלך 2026 שוחקות את יתרון התשואה שהיה לדולר על פני מטבעות אחרים. משקיעים מוסדיים, ביניהם קרנות פנסיה וענקיות ניהול נכסים כמו וונגארד וג'יי.פי.מורגן החלו להגדיל משמעותית את רמות הגידור שלהם נגד המשך היחלשות המטבע, מהלך שמהווה מנוע מרכזי לירידת הערך המתמשכת שלו.

באשר לנפט, המחירים עלו אתמול בכ-4%, בעוד הסוחרים שוקלים אם השיחות בין ארצות הברית לאיראן יספיקו כדי למנוע עימות, לאחר דיווח שלפיו התערבות צבאית אמריקאית עשויה להגיע מוקדם מהצפוי. גם השיחות בין אוקראינה לרוסיה הגיעו, לפי דיווחים, למבוי סתום. הבוקר, נמשכו העליות והנפט הוסיף לערכו כ-0.2%. נפט מסוג ברנט עולה כעת יותר מ-70 דולר לחבית.

בשוק הקריפטו, הביטקוין ממשיך לאבד גובה וכבר נסחר תמורת 66.8 אלף דולר בלבד למטבע, נפילה של יותר מ־40% בתוך חצי שנה. מאז השיא שרשם בחודש אוקטובר האחרון, השלים הביטקוין נפילה של כמעט 50%, מה שהחזיר אותו לרמות מחירים בהן נסחר בתחילת שנת 2024 וקודם לכן בשנת 2021.

האסטרטגים של בנק וולס פארגו פרסמו תחזית מעניינת. לפי הבנק, הזרקת הנזילות הצפויה מהחזרי המס בארה"ב, המוערכת בכ-150 מיליארד דולר עד סוף מרץ 2026, פוגשת שוק קריפטו שנמצא בנקודת רתיחה אסטרטגית.

עבור המשקיע הקמעונאי, החזר המס אינו נתפס כחלק מהשכר השוטף המיועד להוצאות מחייה, אלא כ"כסף שנמצא" או בונוס מן ההפקר. תפיסה פסיכולוגית זו מעוררת מחדש את תופעת ה- YOLO (You Only Live Once), שבה משקיעים נוטים להמר על כל הקופה בנכסים בעלי פוטנציאל לזינוק מהיר וחד, מתוך תחושה שזהו "כסף חופשי" שניתן לקחת איתו סיכונים גבוהים יותר.

הביטקוין, נתפס כנכס האידיאלי לתיעול הנזילות הזו. אנליסטים בוולס פארגו מציינים כי הביטקוין מתפקד כיום כ"ברומטר" המדויק ביותר לכמות המזומנים בשוק, כאשר הנזילות המקומית בארה"ב ירדה ב-105 מיליארד דולר בחודש האחרון, המטבע הגיב בצניחה חדה, ולכן הזרקת המזומנים המסיבית מהחזרי המס נתפסת כדלק שיכול להזניק אותו חזרה לעבר שיאים חדשים.

לדבריהם, הפסיכולוגיה של "ציידי המציאות" (Buy the Dip), בשילוב עם עודפי המזומנים בכיסים, יוצרת מומנטום שבו משקיעים רצים לאפליקציות כמו רובינהוד כדי להמיר את החזרי המס בנכסים דיגיטליים לפני שהמחיר יעלה.

מנגד, הזהב מצליח להתייצב, ונסחר הבוקר במחיר של יותר מ-5,000 דולר לאונקיה. בניגוד למטבעות הקריפטו, הזהב עדיין מצליח לשמור על מעמדו כמקלט מפני חששות אינפלציוניים.

4. מאקרו

ארה"ב: אתמול פורסם פרוטוקול הפד מישיבת הריבית האחרונה. מסתבר שחברי הפד היו מחולקים לגבי המשך מדיניות הריבית, כשהם הצביעו שהפסקת הורדות הריבית תישאר בתוקף לעת עתה, אך ייתכן שהן ימשיכו בהמשך השנה אם האינפלציה תתנהג בהתאם לציפיות.

לפי פרוטוקול ישיבת ה־27-28 בינואר, ההחלטה להחזיק את הריבית ברמה הנוכחית התקבלה ברובה בחיוב, אך הדרך קדימה נראתה פחות ברורה, עם חילוקי דעות בין הצורך להיאבק באינפלציה לבין תמיכה בשוק העבודה.

"בבחינת תחזית מדיניות המוניטרית, מספר משתתפים ציינו כי התאמות נוספות כלפי מטה לטווח הריבית עשויות להיות מתאימות אם האינפלציה תרד בהתאם לציפיותיהם", נכתב בפרוטוקול.

עם זאת, המשתתפים לא הסכימו לגבי כיוון המדיניות, כשהם דנים אם להתמקד יותר במאבק באינפלציה או בתמיכה בשוק העבודה.

"חלק מהמשתתפים ציינו כי יהיה נכון ככל הנראה להחזיק את הריבית ללא שינוי לזמן מה תוך שהוועדה מעריכה בזהירות את הנתונים הנכנסים, וחלקם אף העריכו כי הקלה נוספת במדיניות לא נדרשת עד שיהיה ברור שהירידה באינפלציה חזרה למסלול," נכתב עוד.

חלק מהמשתתפים אף שקלו שהעלאות ריבית עלולות להיות על השולחן ורצו שההצהרה לאחר הישיבה תשקף בצורה מאוזנת יותר את ההחלטות העתידיות של הוועדה.

"תיאור כזה היה משקף את האפשרות שהתאמות כלפי מעלה בטווח הריבית עשויות להיות מתאימות אם האינפלציה תישאר מעל הרמה". צוין בפרוטוקול.

ישראל: אל קלחת הניחושים באשר להחלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל בשבוע הבא הצטרף גם עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים. בניגוד לכמה מעמיתיו בשוק, קליין מציין כי "סיכוי נמוך שמדד המחירים לצרכן שהיה נמוך מעט מהציפיות בגלל מחירי הטיסות (מינוס 16%) יספיק בשביל להביא את בנק ישראל להוריד את הריבית בשבוע הבא".

הוא מעריך עלייה של 0.1%־0.2% במדד חודש פברואר ועלייה של 0.3%־0.4% בחודש מרץ, כך שלדעתו האינפלציה תישאר על רמה של 1.8% בשנה הקרובה (כמו זו הנוכחית). "אנו סבורים שבנק ישראל יבחר להמתין עם הורדת הריבית למרץ. זאת לאור התחזקות של כ־1.5% בלבד בשקל מול סל המטבעות מאז ההחלטה הקודמת, העלייה במתיחות הגיאופוליטית והמשך העלייה המהירה בשכר", הוסיף.

5. תחזית

ניק אוונס, מנהל קרן הטכנולוגיה של Polar Capital שהיכתה 99% מהמתחרים בשנה האחרונה, טוען כי מגזר "תוכנות היישומים" (Application Software) ניצב בפני איום קיומי מצד הבינה המלאכותית, וכי מרבית החברות בתחום פשוט לא ישרדו את העשור הקרוב.

Polar Capital היא חברת ניהול נכסים בריטית המתמחה בהשקעות ממוקדות מגזר (Sector-focused), והיא נחשבת לאחד הגופים המשפיעים ביותר באירופה בתחום הטכנולוגיה. החברה נוסדה בשנת 2001 ומנהלת נכסים בשווי של כ- 25 מיליארד דולר (נכון לתחילת 2026), כאשר גולת הכותרת שלה היא קרן ה-Global Technology בניהולו של אוונס.

האסטרטגיה של אוונס הייתה קיצונית אך משתלמת. הוא חיסל כמעט לחלוטין את החזקותיו בענקיות תוכנה מסורתיות כמו Adobe, Salesforce, ServiceNow ו-HubSpot, והצהיר כי "לא נחזור לחברות האלו".

לדבריו, כלי קידוד מבוססי AI הפכו למשוכללים כל כך עד שהם מאפשרים לחברות לבנות לעצמן פתרונות פנימיים בחלקיק מהעלות של מנוי שנתי יקר, מה שהופך את המודל העסקי של חברות ה-SaaS (תוכנה כשירות) ללא רלוונטי. הוא משווה את המצב הנוכחי למה שקרה לעיתונות המודפסת בתחילת שנות ה-2000 - קריסה איטית אך בלתי נמנעת מול האינטרנט.

אוונס צופה סכנה גבוה לתוכנות לניהול משרד, שכר ומשאבי אנוש. אוונס טוען כי קל מדי לשכפל את היכולות שלהן באמצעות סוכני AI (Agentic AI), וכי הלקוחות יעדיפו לפתח כלים עצמאיים.

לעומת זאת המקלטים הבטוחים הם שבבים ותשתיות. כ-7 מתוך 10 ההחזקות הגדולות שלו הן חברות שבבים (בראשן אנבידיה), לצד חברות תשתיות תקשורת ואנרגיה המספקות את ה"צנרת" לדאטה סנטרים.

אוונס מציין שיש יוצאי דופן בשוק התוכנה. הוא שומר על אופטימיות זהירה רק לגבי חברות תשתית תוכנה כמו קלאודפלייר ו-סנואופלייק, המספקות את הבסיס עליו פועלת הרשת, וכן לגבי חברות סייבר שבינתיים אינן מאוימות ישירות על ידי ה-AI.