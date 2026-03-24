חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה שלילית. על אף ההתאוששות הניכרת בוול סטריט אתמול, על רקע הודעתו של הנשיא טראמפ על מגעים לסיום המלחמה נגד איראן, המניות הדואליות יחזרו בפער ארביטראז' שלילי כולל משמעותי של כ-0.7%. מניות השבבים הדואליות נובה , קמטק וטאואר יפתחו את היום בירידות של בין 2% ל-4%, אלביט מערכות צפויה לרדת בכ-1% וטבע תיחלש בכ-1.4%.

במקביל, החוזים על וול סטריט נסחרים הבוקר בירידות של עד 0.5%. רמת אי־הוודאות בשווקים נותרה גבוהה וגם מחירי הנפט, שצנחו בחדות אתמול, שבים לטפס הבוקר. נפט מסוג ברנט חוצה הבוקר שוב את רף ה-100 דולר לחבית ונסחר סביב 103 דולר.

בבלומברג מייחסים את ההתפתחויות לדיווח שפורסם בלילה בוול סטריט ג'ורנל, לפיו איחוד האמירויות וערב הסעודית נקטו בצעדים שמצביעים כי הן עשויות להיכנס באופן אקטיבי למערכה נגד איראן. הדיווח, המסתמך על גורמים המעורים בפרטים, חשף כי ערב הסעודית הסכימה להעניק לצבא ארה"ב גישה לבסיס האווירי המלך פהד - שינוי כיוון ניכר, לאחר שבעבר הצהירה כי לא ניתן יהיה להשתמש בבסיסיה לצורך תקיפת איראן.

בנוסף, בדיווח צוין כי איחוד האמירויות סגרה בית חולים ומועדון בבעלות איראנית, צעד שנתפס כפגיעה במקור תמיכה מרכזי של טהרן. במקביל, לפי הוול סטריט ג'ורנל, סרטונים שהופצו הראו לכאורה כי חלק מהטילים שנורו לעבר איראן שוגרו מבחריין.

השווקים בעולם עברו יום תנודתי במיוחד אתמול - והבורסה בתל אביב לא הייתה שונה. בעוד שיום המסחר נפתח בירידות חדות של כ-2% במדדים המובילים, מדד ת"א 35 סיים את היום בעלייה של כ-0.1%. עם זאת, מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-2.6%.

בקרב המדדים הענפיים, את הירידות הוביל מדד ת"א־נפט וגז, שנפל בכ-4.4%, על רקע הצניחה במחירי הנפט בעולם. מניית קבוצת דלק בלטה לשלילה במיוחד וצנחה במעל 8%. אחרי מדד הנפט, בלטו לשלילה מדד ת"א־תשתיות ומדד ת"א־ביטחוניות, עם ירידות של כ-3.1% וכ-2.4%, בהתאמה. גם מדד הבנייה נחלש בכ-2.4%. מנגד, את העליות הובילו מדדי הביטוח והפיננסים, עם עליות של כ-2.8% וכ-1.1%, בהתאמה.

את הירידות במדד ת"א 125 הובילה מניית משק אנרגיה , שצנחה במעל 11%, לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2025. בעוד שהחברה דיווחה על צמיחה של כ-30% בהכנסות, ההפסד שלה לשנת 2025 עמד על 48 מיליון שקל, לעומת הפסד של 22.5 מיליון ב-2024.

מנגד, את העליות במדד ת"א 125 הובילה מניית חברת השבבים הדואלית טאואר , שזינקה בקרוב ל-6%. החברה הודיעה אתמול על שיתוף פעולה עם Coherent Corp, שעוסקת בתקשורת אופטית, במסגרתו בישרו על פריצת דרך טכנולוגית בתחום העברת הנתונים.

מניית החברה הביטחונית אירודרום קפצה ביותר מ־20%. החברה דיווחה בשבוע שעבר כי יצטרפו אליה אישים מוכרים כגון ראש המוסד יוסי כהן ובעלי השליטה בקבוצת הנדל"ן ישראל קנדה, ברק רוזן ואסי טוכמאייר.

מניה נוספת שבלטה לחיוב היא ג'נריישן קפיטל , שקפצה בעקבות תוצאותיה הכספיות לשנת 2025. קרן התשתיות דיווחה על רווח נקי של 543 מיליון שקל בשנה שעברה - פי שישה לעומת הרווח שרשמה ב-2024.

גם מניית פוקס סיימה את היום בעליות לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2025. החברה דיווחה על עלייה של 10.2% בהכנסות לכ-7.1 מיליארד שקל, ירידה של 4.5% ברווח התפעולי ל-622 מיליון שקל וירידה של 21% ברווח הנקי, שהסתכם ב-229 מיליון שקל. המניה ירדה מתחילת השנה בקרוב ל-13%.

בבורסה לניירות ערך ציינו אתמול כי "ברקע המסחר בבורסת תל אביב, התקבל היום שיעור חי מדוע אי אפשר לתזמן שווקים. אין יכולת לנבא את התנודות בשוק, ואין יכולת לנהל בהתאם את החשיפות לסיכונים הגאופוליטיים. ביחידת המחקר סבורים כי עדיין לא נאמרה המילה האחרונה בכל הקשור למלחמה, והתנודתיות בשווקים צפויה להמשיך בעתיד הנראה לעין. לכן, הדבר החשוב ביותר למשקיעים הוא לא לעשות שגיאות מתוך דחפים רגעיים, ולא להקטין או להגדיל החזקות באופן קיצוני".

עוד מסרו בבורסה כי "המסחר בשווקים, שעבד בהצלחה מתחילת מרץ סביב המלחמה עם איראן, נראה כעת פגיע מאוד בתרחיש של הסכם בין ארצות הברית לאיראן. את הסיכון במסחר הזה אפשר לראות במימושים במניות האנרגיה ובמניות הביטחוניות בתל אביב. לגבי מחירי הנפט והזהב, קיים סימן שאלה גדול על האפשרות שלהם לגדר את תיק ההשקעות, ודווקא שוק האג"ח הממשלתי מתנהג כיום בהיגיון יחסי לעומת שוקי הסחורות. השבוע הקרוב יהיה רווי בדוחות כספיים של חברות בבורסת תל אביב, מה שישפיע גם כן על התנודות בשוק. חשוב לשים לב לדוחות בתקופה הזאת למרות החדשות הגאופוליטיות, שכן עשויות להיווצר הזדמנויות בלי שהשוק ישים לב אליהן".

בבורסה בניו יורק, שסיכמה ארבעה שבועות רצופים של ירידות, המדדים המובילים ננעלו אתמול בעליות שערים חדות. מדד הנאסד"ק קפץ בכ-1.7%, מדד ה-S&P 500 התקדם בכ-1.6% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-1.9%.

העליות היו חוצות־סקטורים, כאשר המגזר החזק ביותר של ה-S&P 500 אתמול היה צריכה פרטית (Consumer Discretionary), עם עלייה של כ-2.5%; אחריו, בלטו לחיוב ענפי חומרי הגלם והטכנולוגיה, עם עליות של כ-1.5%, וענף התעשייה שהתקדם בכ-1.2%. בין המניות שבלטו לחיוב, ניתן למצוא כמה מן השמות המרכזיים בתחומי השבבים וה-AI, עם עליות במניות אנבידיה , פלנטיר , אמזון , אפל , מטא וברודקום . גם מניות בנקים גדולים, כמו ג'יי. פי. מורגן ומורגן סטנלי , נסחרו בעליות. כמו כן, מניות חברות התעופה קפצו, על רקע הירידה במחירי הנפט, ביניהן דלתא איירליינס , יונייטד ועוד.

כאמור, העליות הגיעו בעקבות הודעתו של טראמפ על הארכת האולטימטום לאיראן. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social, טראמפ כתב כי הוא "שמח לדווח שארצות הברית של אמריקה ומדינת איראן קיימו במהלך היומיים האחרונים שיחות טובות ופרודוקטיביות מאוד בנוגע לפתרון מלא וסופי של העימותים בינינו במזרח התיכון. בהתבסס על האופי והטון של השיחות המעמיקות, המפורטות והבונות הללו, אשר יימשכו לאורך השבוע - הוריתי לצבא לדחות כל תקיפה צבאית נגד תחנות כוח ותשתיות אנרגיה איראניות לתקופה של חמישה ימים, בכפוף להצלחת הפגישות והדיונים המתמשכים".

כמה שעות לאחר מכן, הנשיא טראמפ ציין בפני כתב CNBC, ג'ו קרנן, כי "אנו מאוד נחושים להגיע לעסקה עם איראן". אך מספר גורמים באיראן הכחישו את קיומם של מגעים ישירים או עקיפים בין שתי המדינות. בכיר איראני צוטט באומרו כי "לא היה שום משא ומתן ולא מתקיים כזה, ועם סוג כזה של לוחמה פסיכולוגית, מיצרי הורמוז לא יחזרו למצב בו היו לפני המלחמה ולא יהיה שקט בשווקי האנרגיה".

כריס לרקין, אסטרטג ב-E-Trade מבית מורגן סטנלי, אמר לבלומברג כי "השוק התעורר לקצת חדשות פוטנציאליות טובות. אבל המשך של כל ראלי של הפוגה, ככל הנראה, ידרוש תוצאות ממשיות בשטח בחזית הגאופוליטית. אנחנו עדיין חייבם בשוק שמונע מכותרות החדשות".

באתר הכלכלי מרקטוואץ' דנו אתמול בשאלה האם הנשיא טראמפ שלף עוד מהלך TACO (ראשי תיבות של Trump Always Chickens Out) נגד איראן. נזכיר כי המונח "TACO Trade" נכנס לשיח בשווקים בתקופה של טלטלת המכסים באפריל, וכיוון להמחיש שהנשיא טראמפ מרבה לאיים, אך לעתים רחוקות מממש את איומיו. במרקטוואץ' מציינים כי בעוד שקשה להעריך לפי שעה האם ישנה התקדמות ממשית לעבר סיום המלחמה, הודעתו של טראמפ הצביעה בעיני השווקים על רגישותו ללחצים המופעלים עליהם, וכי הממשל לפחות פתוח לאפשרות של דה־אסקלציה.

דניאלה האת'ורן, אנליסטית שווקים ראשית ב-Capital.com, אמרה לאתר כי "זה [ההודעה] מחזק את הרעיון שהממשל האמריקאי מחפש באופן אקטיבי דרך יציאה, גם אם הדרך לשם נותרה לא ברורה. זה גם מסביר מדוע התגובה היא א־סימטרית: השווקים רגישים הרבה יותר לסימנים של דה־אסקלציה (רגיעה), כיוון שהפוזיציות בשוק כבר נטו ברובן לכיוון של סיכוני ירידה".

בוב אליוט, מנכ"ל Unlimited Funds, כתב ברשת X כי "אולי זה TACO, אולי זה טקטיקה במסגרת המשא ומתן, ואולי זו בכלל תחבולה. אף אחד לא יודע בוודאות, אולי אפילו לא טראמפ בעצמו. מה שהרבה יותר ברור זה שמבחינה מבנית, אנחנו בסביבה של תנודתיות גבוהה יותר בימים אלה".

באסיה, נרשמת התאוששות מסוימת בבורסות המרכזיות הבוקר. מדד הניקיי עולה כעת בכ-1.5%, מדד ההנג סנג מוסיף לערכו כ-2.2%, בורסת שנגחאי מתקדמת בכ-1.4% והבורסה בסיאול קופצת בכ-2.8%.

2. שוקי האג"ח

בשוק האג"ח המקומי, נרשמו ירידות (ב') בעיקר באג"ח הארוכות. מדד תל גוב שקלי ל־10+ שנים ירד ב־0.7% וגילם תשואה לפדיון של כ־4%. כל זאת, גם לאחר הודעת הנשיא טראמפ על השהיית תקיפת תשתיות אנרגיה באיראן.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של בנק מזרחי טפחות, ציין את חוסנו של שוק האג"ח המקומי. בישראל, לדבריו, נרשמה עלייה של 0.29% בלבד מתחילת החודש באג"ח ממשלתיות ל־10 שנים - נתון המציב אותה ברף הנמוך של ספקטרום התנודתיות. זהו אינו מקרה, הוא מציין. לדבריו, ביצועי היתר הנוכחיים לא החלו עם המלחמה. הם נטועים במגמה אופטימית שהחלה הרבה קודם לכן, בתדלוק הישגים דיפלומטיים פורצי דרך דוגמת הסכם הגבול הימי בצפון, השלמת השלב הראשון של ההסדר המדיני בדרום ועוד.

במקביל לעליות שנרשמו אתמול בשוק המניות האמריקאי, אופטימיות זהירה הורגשה גם בשוק החוב, שם מחירי האג"ח טיפסו, במקביל לירידה בתשואות. תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים ירדה בכ-6 נקודות בסיס לרמה של 4.35%, בעוד תשואת האג"ח לשנתיים ירדה בכ-5 נקודות בסיס לרמה של 3.84%. הבוקר, מחירי האג"ח מחזירים חלק מהעליות: התשואה לעשר שנים עולה בכ-5 נקודות בסיס לרמה של 4.38%, בעוד התשואה לשנתיים עולה בכ-7 נקודות בסיס לרמה של 3.9%.

מיסלב מאטג'קה, אסטרטג שווקים בג'יי. פי. מורגן, כתב בהורדעה למשקיעים אתמול כי "על־מנת ששוק המניות יתייצב, מעבר לשיקולים של מחירי הנפט - תשואות האג"ח צריכות להתייצב גם הן".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

במקביל לעליות שנרשמו אתמול בוול סטריט, השקל התחזק מול הדולר בכ-0.7% ושערו נעמד על 3.11 שקלים. הבוקר, הדולר חוזר להתחזק מול השקל בכ-0.6% ושערו עומד על 3.12 שקלים.

הדולר החזיר חלק ניכר מהעליות שרשם בימים האחרונים נגד המטבעות ברחבי העולם, על רקע הבריחה לנכסי "מקלט בטוח", ומדד הדולר (DXY) ירד בכ-0.5%. עם זאת, הבוקר הוא עולה שוב בכ-0.5%.

מחירי הנפט צנחו אתמול בשיעור חד של מעל 10%, לאחר הודעת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על השהיית תקיפת תשתיות האנרגיה באיראן והארכת האולטימטום בחמישה ימים. הודעת הנשיא טראמפ הורידה בבת אחת את "פרמיית המלחמה" שהייתה מגולמת במחירים. נפט מסוג ברנט סיים את היום במחיר של מעט מתחת ל-100 דולר לחבית, בעוד מחיר נפט מסוג אמריקאי נע סביב 89 דולר לחבית. הבוקר, המחירים שבים לטפס: נפט מסוג ברנט נסחר סביב 103 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 91 דולר לחבית.

פיטר בוּקוואר, מנהל השקעות ראשי ב-One Point BFG Wealth Partners, אמר אתמול ל-CNBC כי הוא מעריך שמחירי הנפט לא הולכים לרדת בחזרה לאזור ה-65 דולר לחבית. לדבריו, "אני חושב שהמלחמה - בדיוק כמו מגיפת הקורונה - הזכירה לנו את החשיבות של אספקה. זה מזכיר לנו את החשיבות של אספקת סחורות חיוניות. אנחנו הולכים לראות אגירה עולמית במגוון רחב של דברים".

"הנפט לא יחזור לרמה של 65 דולר, כפי שהיה לפני כן. לפחות בכל הנוגע לגז טבעי, קטאר ציינה כי עשויות לחלוף שלוש עד חמש שנים עד שהם יוכלו להגביר שוב את הפעילות במתקני ה-LNG (גז טבעי נוזלי) שלהם, כך שהרבה דברים עומדים להישאר ברמה גבוהה", ציין בוּקוואר. הוא הוסיף כי הוא מתכוון לקנות את הירידות בנפט ובגז הטבעי, כמו גם בחקלאות, מכיוון שאינו צופה שהמחירים יירדו הרבה יותר מרמתם הנוכחית.

הזהב המשיך במומנטום השלילי שלו אתמול, אם כי גם הוא סיים את היום בירידות פחות חדות מאלו שנרשמו תחילה. מחיר הזהב ירד בכ-1.5% לרמה של 4,420 דולר לאונקיה. זאת, לאחר שהשבוע שעבר היה החלש ביותר שלו מאז 2011, עם ירידה של קרוב ל-10%. המתכת היקרה נמצאת כעת בטריטוריה של שוק דובי, עם ירידה של מעל 20% מאז השיא האחרון שלה בסוף ינואר, שעמד על כ-5,590 דולר לאונקיה.

ראג'אט בהטצ'ריה, מומחה השקעות בכיר בבנק סטנדרד צ'רטרד, אמר ל-CNBC כי "למרות שמחיר הזהב עלה תחילה בשל הביקוש לנכסי מקלט בטוח עם תחילת העימות, לאחרונה נרשמה נסיגה במחירים. אנו רואים את הדפוס הזה חוזר על עצמו בתקופות של מתח מוגבר בשווקים, כאשר משקיעים מגייסים מזומנים כדי לעמוד בדרישות להפקדת ביטחונות (Margin Calls) או פשוט מממשים רווחים היכן שהם יכולים". בהטצ'ריה הוסיף כי התחזקותו האחרונה של הדולר הכבידה גם היא על הביקוש לזהב.

4. מאקרו

מודי שפריר, אסטרטג ראשי בבנק הפועלים, כתב בסקירתו ש"הזינוק במחירי האנרגיה, בשילוב עם הטון ה"ניצי" של יו"ר הפד במסיבת העיתונאים והעלייה החדה במדד המחירים ליצרן, הובילו לכך שהשוק החל לתמחר העלאת ריבית השנה בארה"ב".

"לגבי האינפלציה", ציין שפריר, "אנו נותרים בהערכתנו כי המלחמה מול איראן תוביל לעלייה בסביבת האינפלציה הגלובלית והמקומית… וככל שתתארך השפעתה תהיה משמעותית יותר". הוא הוסיף כי "בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית על כנה בהחלטה הקרובה, זאת על רקע התארכות המלחמה, העלייה החדה במחירי האנרגיה, הבעיות בשרשראות האספקה בעולם, צפי להעלאות ריבית בשווקים המפותחים, ההפתעה כלפי מעלה במדד פברואר, והאפשרות לגיוס מילואים נרחב לצורך הרחבת המלחמה בלבנון".

בעוד שהשבוע הנוכחי דל מבחינת פרסומי נתוני מאקרו חשובים בעולם, מחר צפוי להתפרסם בארה"ב מדד מנהלי הרכש של S&P Global לחודש מרץ. בפברואר, המדד הצביע על האטה בצמיחה העסקית של חברות במגזר השירותים ובהתרחבות ההעסקה, וכלכלנים צופים שהמדד היום יצביע על היחלשות נוספת. ב-CNBC דיווחו כי הכלכלנים צופים שהמדד יעמוד על 50.5 נקודות, לעומת 51.9 נקודות בפברואר; זאת, כאשר קריאה של מעל 50 מצביעה על התרחבות כלכלית ולהפך.

5. תחזית

בבנק ההשקעות ג'פריס העלו את מחיר היעד למניית אלביט, וממשיכים להמליץ עליה ב"החזק". מחיר היעד למניה עולה מ־690 דולר ל־1,035 דולר. המחיר החדש משקף פרמיה של 8.3% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק. אלביט נסחרת בנאסד"ק ובת"א בשווי של 43.2 מיליארד דולר, החברה הישראלית הגדולה ביותר.

בג'פריס מציינים כי אלביט נמצאת בעמדה טובה להציג צמיחה אורגנית בת קיימא בשיעור דו־ספרתי (אחרי צמיחה של 16% ב־2025), והציגה גידול של 24% בצבר ההזמנות עוד לפני תרומה מחוזים גדולים מאירופה מחיר היעד החדש מבוסס על מכפיל EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של 41 ל־2027, לעומת מכפיל גבוה יותר (45) בחברות הביטחוניות Kratos ו־AeroVironment.