סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:10

1. שוק המניות

שבוע המסחר המקוצר בת"א יפתח הבוקר לאור המתיחות הגוברת בין איראן לארה"ב. איראן אותתה כי ייתכן שלא תצטרף לסבב השיחות השני המתוכנן השבוע, לאחר שצי ארה״ב תפס ספינה איראנית במהלך סוף שבוע כאוטי שבו טהראן ירתה לעבר כלי שיט והטילה מחדש הגבלות על התנועה במצר הורמוז, ביממה האחרונה פתח הצי האמריקאי באש לעבר אוניית מכולות איראנית במפרץ עומאן, ולוחמי המארינס השתלטו עליה מאוחר יותר.

בעקבות כך מחירי הנפט מזנקים הבוקר בכ-5% והחוזים העתידיים בוול סטריט יורדים, השווקים באסיה לעומת זאת במגמה חיובית לאור העליות בוול סטריט בשישי.

אצלנו, בנוסף למתיחות הגאו -פוליטית, בשבוע המסחר המקוצר המחזורים והנזילות צפויים לרדת ויתכן שיהיו משקיעים שיעדיפו להימנע מחשיפה להתפתחויות, לכותרות או להצהרות השונות עת שהבורסה סגורה וללא היכולת להגיב. מחר וברביעי לא יתקיים מסחר בשל ציון יום הזיכרון ויום העצמאות.

המניות הדואליות חוזרות מוול סטריט עם פערי ארביטראז' מאזנים - טבע וטאואר צפויות לטפס בפתיחת המסחר בכ־2.5%, ונובה בכ־1.3%. מנגד, אלביט, ICL ונייס צפויות לרשום ירידות של עד 2%.

אתמול פורסם שמשרד ההגנה הקנדי החליט לנסות בקיץ הקרוב הפעלה של מל"טים מדגם הרמס 900 סטארליינר של אלביט מערכות , כחלק מפעילות משמר החופים המקומי. כך מדווח ברשת CBC הקנדית.

עוד מאתמול - חברת שירותי ה-IT חילן רוכשת באמצעות החברה הבת נס (NESS) את חברת התוכנה Log-On בתמורה לכ-192 מיליון שקל, וזאת יומיים לאחר שהודיעה על רכישה עצמית של מניותיה תמורת עד 150 מיליון שקל.

בחמישי הקרוב תפרסם הבורסה רשמית את השינויים הצפויים במדדיה. זאת כשמעבר לשינויים ה"רגילים" מרחפת עדיין ה-שאלה: האם מניית ענקית הסייבר פאלו אלטו תצורף למדדי ת"א המובילים (35 ו-125) בעדכון של מאי, או שהדבר יקרה במסגרת "עדכון מהיר" באוגוסט (או בכלל לא). בבורסה בינתיים שומרים על דממת אלחוט בנושא.

בשבוע שעבר בת"א נרשם מסחר תנודתי למדי שהסתיים באור חיובי - בשישי מדד ת"א 90 נסק ב-2.7% ומדדי הנדל"ן בלטו בעקבות ראיון של נגיד בנק ישראל שאמר לבלומברג שאם המלחמה תסתיים באופן סופי, יתאפשרו שתי הורדות ריבית בתחילת השנה הבאה.

בסיכום השבוע, הבורסה סיכמה את השבוע בטריטוריה שלילית - מדד ת"א 35 ירד בכ־0.8%, בעוד מדד ת"א 125 איבד מערכו כ־0.6%. מדד הבנייה התחזק בכ־2.8%, בעוד מדד הביטחוניות היה המדד הענפי החלש ביותר ונפל בכ־5.7%, על רקע הציפיות הגוברות לסיום המלחמה.

באסיה הבוקר מגמה חיובית כשחלק מהשווקים "מדביקים" את העליות בוול סטריט בסוף השבוע - בורסות טוקיו ודרום קוריאה עולות ב-1%, הונג קונג ושנגחאי ב-0.7%.

החוזים בניו יורק יורדים בעד 0.7%.

בשישי האחרון בוול סטריט האופטימיות לגבי הפסקת האש שלטה ופריצת דרך אפשרית בדרך לסיום המלחמה בין איראן לארה״ב דחפה את השוק, המדדים המובילים השלימו שבוע שלישי ברציפות של עליות במדדים המרכזיים.

מדד הדאו ג'ונס זינק ב־1.8%, או 869 נקודות, בעוד ה-S&P 500 והנאסד״ק עלו ביותר מ־1% ורשמו שיאים חדשים. בשלושת השבועות האחרונים רשמו ה-S&P והנאסד״ק את העליות החדות ביותר מאז 2020, כאשר המשקיעים מתחילים להביט מעבר לשיבושים שנגרמו מהסכסוך במזרח התיכון.

התאוששות במניות הטכנולוגיה תמכה גם היא בביצועי השבוע, כאשר הנאסד״ק עלה ב־6.8% וסגר רצף של 13 ימי עליות - הארוך ביותר מאז 1992. מדד S&P 500 עלה ב־4.5% על בסיס שבועי, בהובלת סקטור הטכנולוגיה, שגם הוא האריך את רצף העליות ל־13 ימים. הדאו ג'ונס רשם עלייה שבועית של 3.2%.

"היסטורית", מציין מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, "להתאוששות V מהירה יש רקורד חיובי לשימור המומנטום - הסטטיסטיקה מראה שלאחר רצף של לפחות 12 ימי עליות בנאסד"ק 100, הביצוע הממוצע ב-12 החודשים שלאחר מכן עומד על כמעט 20%, ובכל 7 המקרים שבהם נרשם רצף כזה מאז 1985 - השוק עלה (הסתברות של 100%). התנודתיות כנראה תמשיך ללוות אותנו בטווח הקצר בהתאם לכותרות, אך הסטטיסטיקה עובדת לטובת המשקיעים".

מאז השפל של ה־S&P 500 ב־30 במרץ 2026, סקטור הטכנולוגיה עבר מלהיות החלש ביותר במדד לחזק ביותר. מדד העוקב אחרי "שבע המופלאות", או ענקיות הטכנולוגיה - זינק בכ־20% בתקופה זו, לאחר ירידה של 17% מהשיא שנרשם באוקטובר. מניית מיקרוסופט מסמלת היטב את המהפך, עם זינוק של 19% לאחר נפילה של 34% מהשיא ב־28 באוקטובר לשפל ב־27 במרץ.

יותר ממחצית העלייה האחרונה במדד S&P 500 מגיעה משבע חברות בלבד - אנבידיה, אמזון, מיקרוסופט, ברודקום, אלפבית, מטא ואפל. יחד הן הוסיפו כ־4 טריליון דולר לשווי השוק בתוך שבועות ספורים, לפי נתוני בלומברג.

עם זאת, מניית נטפליקס ירדה ב־9.7% ביום שישי לאחר שהחברה פרסמה תחזית מאכזבת והודיעה כי היו״ר והמייסד השותף ריד הייסטינגס יפרוש מהדירקטוריון עם סיום כהונתו ביוני.

פתיחה חזקה של עונת הדוחות לרבעון הראשון תרמה גם היא לראלי: אנליסטים מעריכים צמיחה של 13.2% ברווחי חברות ה-S&P 500 - מה שיסמן רבעון שישי ברציפות של צמיחה דו־ספרתית, לפי FactSet.

"המניות ירדו משמעותית, אבל תחזיות הרווח ממשיכות לעלות, והשלב הראשוני של עונת הדוחות היה חזק מאוד," אמר פיל אורלנדו, אסטרטג שוק ראשי ב־Federated Hermes. "המשקיעים מנסים להדביק את הפער, וזה הוביל לריבאונד חזק מאוד."

למרות זאת, חלק מהמשקיעים מזהירים שהשוק עדיין לא יצא מכלל סכנה. מחירי הנפט הגבוהים ממשיכים לעורר חששות אינפלציוניים, והמצב הגיאופוליטי נותר לא ברור. אף שהלחימה נעצרה, הנשיא טראמפ אמר כי המצור הימי האמריקאי על נמלי איראן יישאר בתוקף מלא - דבר שמייצר אי־ודאות עבור הסחר הימי.

ברביעי הדוח של טסלה, ובחמישי של אינטל, שמנייתה נסחרה ביום שישי ברמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2000 - אלו עומדים בראש שבוע עמוס בדוחות.

2. שוק האג"ח

בשוק האג"ח המקומי לנוכח הירידה בתפיסת הסיכון, התשואות ירדו לכל אורך העקום, כאשר התשואה ל-10 שנים ירדה ב-9 נ"ב לרמה של 3.89%. בתמחור הריבית, על רקע ההתפתחויות החיוביות, המשקיעים חזרו לתמחר כ-2.5 הפחתות ריבית במבט שנה קדימה, עם הסתברות של כ-60% להפחתה בהחלטה הקרובה בסוף מאי.

בשוק האג"ח האמריקאי - בוול סטריט ז'ורנל מציינים שמתפתח פער בוול סטריט: משקיעי המניות כבר חוגגים כאילו המלחמה עם איראן מעולם לא התרחשה, אבל שווקים אחרים מספרים סיפור זהיר יותר. התשואה על אג"ח ממשלת ארה״ב ל-10 שנים נסגרה על 4.244%, ירידה מ-4.439% בסוף מרץ, אך עדיין גבוהה מ-3.961% בסוף פברואר.

התשואות, שנעות בכיוון הפוך למחירי האג"ח, משקפות בעיקר את הציפיות של המשקיעים לגבי ממוצע הריבית לטווח קצר שיקבע הפדרל ריזרב לאורך חיי האג"ח.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הבוקר מחירי הנפט מזנקים בכ-7%, חבית נפט אמריקאי (WTI) עומד על קרוב ל-90 דולר, בעוד שמחיר נפט מסוג ברנט על קצת יותר מ-95 דולר.

בשוק המטבע, השפעת המוסדיים על שער החליפין מתחזקת - מתחילת החודש השקל התחזק בכ־6%, במקביל לעלייה של כ־11% ב-S&P500. היחס בין התחזקות השקל לעליות במניות כ־0.55. בשנה האחרונה יחס זה עמד על כ־0.5, לעומת 0.14-0.24 בשנים 2018-2021, כך לפי ניתוח של אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב.

העלייה החדה נובעת להערכתו ממספר גורמים: "ירידה חדה בחשיפה למט״ח של המוסדיים בשנה האחרונה בעקבות הירידה בפרמיית הסיכון של ישראל: הירידה הובילה למכירות מט״ח מוגברות, מעבר לנדרש לשמירה על רמת חשיפה קבועה"

"חשיפת המוסדיים למניות בחו״ל עלתה משמעותית בשנים האחרונות. כתוצאה מכך, כל עלייה של 1% בשווי המניות בחו״ל מחייבת גידול בהגנות (כלומר מכירת מט״ח). היחס בין השווי של 1% מתיק המניות בחו״ל של המוסדיים לבין המחזור היומי הממוצע בשוק המט״ח עלה בהתמדה בשנים האחרונות, מה שמחזק את השפעת התאמות החשיפה על שער החליפין".

"מלבד השפעת שוק המניות בחו"ל על שע"ח, גם הפרמטרים הכלכליים של ישראל תומכים בהתחזקות השקל כגון הריבית הריאלית הגבוהה מאוד, העודף בחשבון השוטף וגודל ההשקעות הישירות והפיננסיות של הזרים בישראל".

האם בנק ישראל יתערב בשוק המטבע, מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס מעריך שהבנק לא צפוי למהר עם רכישות, מכמה סיבות - "בנק ישראל מדגיש שוב ושוב שהתערבות נעשית כאשר שוק המט"ח לא מתפקד כראוי. במקרה הנוכחי, הגורמים המקומיים והגלובליים תומכים בהתחזקות, ובנוסף, הבנק עצמו הציג בעבר מודלים שמציבים רמות סביב 3.0 שקלים לדולר".

שטרית עומר שהאינפלציה סביב מרכז היעד, כך שגם אם מגמת התחזקות השקל תימשך, לבנק יש מרווח מסוים ביחס לגבול התחתון. ""בניגוד לעבר, כלי הריבית נמצא כיום בארגז הכלים" ומצביע על כך שנתוני היצוא מצביעים על כך שיצוא השירותים ממשיך להתרחב בקצב מהיר יחסית, אם כי הנתונים עדיין לא משקפים במלואם את התחזקות השקל מהשבועות האחרונים.

4. מאקרו

בהמשך לדבריו של הנגיד בבלומברג בסוף השבוע, זבז'ינסקי ממיטב העריך בסקירתו השבועית כי הסיכוי להורדת ריבית בנק ישראל בהחלטה הקרובה עומד על מעל 50%. זאת, בתנאי שמדד המחירים לצרכן לחודש אפריל יעמוד בתחזיות הכלכלנים.

לדבריו, העלייה בהסתברות להורדת ריבית כבר בהחלטה בסוף מאי, נתמכת על־ידי ההתחזקות החדה של השקל, אשר מפחיתה את הסיכון האינפלציוני ועלולה להחריף את הפגיעה ביצוא ובהשקעות.

בארה"ב, יפורסמו השבוע שני נתוני מאקרו משמעותיים: ביום שלישי יפורסמו נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש מרץ, וביום חמישי יפורסם מדד מנהלי הרכש של S&P Global לחודש אפריל, שיספק תמונת מצב של הפעילות הכלכלית במגזר העסקי.

5. תחזית

מדד ה-S&P 500 עלה ביותר מ- 1% ביום שישי אחר הצהריים, לאחר שמאיראן נמסר כי תפתח את מצר הורמוז למשך תקופת הפסקת האש בין ישראל ללבנון ( הזינוק שבא בעקבות ההודעה הביא את רווחי המדד ב-13 ימי המסחר האחרונים ליותר מ- 12%).

עם זאת, חלק מהמשקיעים הביעו חשש כי השוק עולה מהר מדי והופכים לזהירים יותר ככל ש מדד העוצמה היחסית (RSI) המאותת כי השוק עשוי להימצא בטריטוריית "קניית יתר" (Overbought). "זהו המעבר המהיר ביותר שראינו ב-40 השנים האחרונות ממצב של 'מכירת יתר' ל'קניית יתר'", אמר סטיבן וייס ל-CNBC, מנהל השקעות ראשי בשורט הילס קפיטל פרטנרס.

מדד ה-RSI הוא מדד העוצמה היחסית שמודד את המהירות והעוצמה של תנועות הנכס לאחרונה: מתחת ל-30: הנכס עשוי להיות ב"מכירת יתר" (זול יחסית), מעל 70 נחשב לרמת של "קניית יתר".

ג'ייסון סנייפ , מייסד ומנהל השקעות ראשי באודיסיי קפיטל אדוויזורס, ציין כי הוא מודאג מ"רוחב השוק" בראלי הנוכחי. קרן הסל Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) , העוקבת אחרי המדד במשקל שווה, הציגה ביצועי חסר מאז התחתית של ה-30 במרץ, עם עלייה של קצת יותר מ- 8% בלבד באותה תקופה. "אני לא חושב שזה בריא להמשך", אמר סנייפ, "עליה של 'רחוק מדי, מהר מדי' היא בהחלט עניין משמעותי עבורי... המהלך הזה, למרות שאנחנו נהנים ממנו עבור לקוחותינו כמשקיעים, מעורר דאגה מסוימת".

לדברי ג'ני הרינגטון , מנכ"לית גילמן הילס, השווקים כבר גילמו במחיר את "תרחיש המקרה הטוב ביותר". היא ציינה כי למרות ההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון, טרם הגיע הזמן שבו הכלכלות ירגישו את ההשלכות - אם אלו בכלל יתממשו - של שיבושי שרשרת האספקה עקב העימות הצבאי שהחל בסוף פברואר. הרינגטון הוסיפה כי התחזית לטווח הקצר נותרה מעורפלת.

איימי רסקין , מנהלת השקעות ראשית בצ'בי צ'ייס טראס, ממליצה שלא "לרדוף אחרי הראלי". היא ציינה כי המשקיעים עומדים להיות מוצפים בכותרות מעונת הדו"חות הכספיים, וכאשר הציפיות גבוהות - הרף ל"הפתעות לטובה" (Beats) הופך לגבוה הרבה יותר. "שכולם פשוט ייקחו צעד אחורה", אמרה רסקין.