חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:45

1. שוק המניות

יום המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת. המניות הדואליות צפויות לחזור מוול סטריט בפער ארביטראז' חיובי כולל קל של כ-0.3%. טבע וטאואר צפויות לפתוח את היום עם עליות של כ-2.3% וכ-1.8%, בהתאמה, בעוד פורמולה מערכות צפויה לרדת בכ-4.5%.

מנגד, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים באדום ומחירי הנפט ממריאים לגבהים חדשים, על רקע הדיווחים על כך שמפקד סנטקום צפוי לתדרך את הנשיא טראמפ על אפשרויות לפעולות צבאיות באיראן. גם באסיה, נרשמות כעת ירידות שערים. הניקיי נופל בכ-1.2%, ההנג סנג נחלש בכ-1.3%, בורסת שנגחאי נסחרת ביציבות והבורסה בסיאול יורדת בקרוב ל-1%.

יממה דרמטית עברה על השווקים בארץ ובחו"ל. המתיחות מול איראן עולה מדרגה כשטראמפ מהדק את המצור הימי על המדינה; ארבע ענקיות טכנולוגיה פרסמו את הדוחות הכספיים שלהם לרבעון הראשון של השנה; והפדרל ריזרב פרסם את החלטת הריבית שלו, ככל הנראה האחרונה של יו"ר הפד הנוכחי ג'רום פאוול.

בין כל האירועים הללו, המדדים המרכזיים בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת: ה-S&P 500 והנאסד"ק ננעלו כמעט ללא שינוי, בעוד הדאו ג'ונס נחלש בכ-0.6%.

רגע לפני פרסום הדוחות שלהן, ארבע הענקיות - מיקרוסופט , אלפאבית (גוגל) , אמזון ומטא - נסחרו במגמה מעורבת. בעוד מיקרוסופט ירדה ביותר מ־1.3%, אמזון עלתה ביותר מ־1.2% וגוגל (אלפאבית) ומטא נסחרו ביציבות יחסית, כשהמשקיעים המתינו לתוצאות הכספיות. גם התוצאות הכספיות הציגו תמונה מעורבת:

אלפאבית הכניסה ברבעון הזה 109.9 מיליארד דולר והרווח למניה עמד על 5.11 דולר למניה, מעל הצפי. האנליסטים צפו כי ההכנסות של החברה האם של גוגל יעמדו על 107 מיליארד דולר ורווח המניה יהיה 2.62 דולר. ברבעון המקביל אשתקד, עמדו הכנסות אלפאבית על 90.23 מיליארד דולר והיא רשמה רווח של 2.81 דולר למניה.

ההכנסות מענן עמדו על 20.02 מיליארד דולר, מול הערכות ל-18.05 מיליארד - צמיחה של 63%. האנליסטים העריכו כי ההכנסות מפעילות הענן (גוגל קלאוד) יעמדו על 18.4 מיליארד דולר - זינוק חד של 50% משנה לשנה בהכנסות. מדובר בנתון הצמיחה המהיר ביותר בפעילות הענן ביחס לשתי המתחרות הגדולות, AWS של אמזון ואז'ור של מיקרוסופט הגדולות מגוגל בנתח השוק שלהן. המניה המריאה בכ-7% במסחר המאוחר.

מטא הכניסה 56.3 מיליארד דולר והרווח למניה עמד על 10.44 דולר למניה. האנליסטים העריכו שהכנסות מטא, החברה האם של פייסבוק, יעמדו על 55.57 מיליארד דולר והרווח למניה יעמוד על 6.65 דולר למניה. הוצאות ההון ברבעון עמדו על 19.84 מיליארד דולר, מתחת להערכות בוול סטריט לסכום של 27.57 מיליארד דולר.

בנוסף, מטא דיווחה על עלייה של 4% במספר המשתמשים הפעילים היומיים בשנה האחרונה ל-3.56 מיליארד כאשר בשוק ציפו ל-3.62 מיליארד. במטא הסבירו שברבעון האחרון הייתה ירידה קלה עקב "שיבושים באינטרנט באיראן" וכן "הגבלה על הגישה לוואטסאפ ברוסיה". היא צופה שההוצאות ההוניות שלה בשנה כולה יהיו בטווח של 125-145 מיליארד דולר - עלייה של 8%, או 10 מיליארד דולר באמצע הטווח. המניה צנחה במסחר המאוחר במעל 7%.

מיקרוסופט דיווחה על רווח מתואם למניה של 4.27 דולר מול צפי ל-4.06 דולר. ההכנסות היו 82.89 מיליארד דולר מול צפי ל-81.39 מיליארד דולר - צמיחה של 18% לעומת הרבעון אשתקד. היא דיווחה על הוצאות הון רבעוניות בגובה 31.9 מיליארד דולר - עלייה של 49%, אך עדיין מספר נמוך מהערכות האנליסטים שנסקרו על־ידי Visible Alpha, שצפו סכום של 34.9 מיליארד. ההכנסות מפלטפורמת הענן של מיקרוסופט, אז'ור, זינקו בכ-40%, בעוד אנליסטים שנסקרו על־ידי StreetAccount ו-CNBC צפו שיעור צמיחה של 39.3% ו-38.8%, בהתאמה. המניה עלתה בשיעור קל של 0.3% במסחר המאוחר.

אמזון היכתה את תחזיות האנליסטים עם הכנסות של 181.5 מיליארד דולר ורווח של 2.78 למניה. תחזית האנליסטים להכנסות אמזון עמד על 177.3 מיליארד דולר והרווח למניה הצפוי היה 1.64 דולר. חטיבת הענן של אמזון, AWS, דיווחה על גידול של 28% בהכנסות, שעמדו על 37.59 מיליארד דולר. זאת, בעוד שהצפי עמד על 36.64 מיליארד דולר. המניה עלתה במסחר המאוחר בכ-2.7%

ביל אקמן השלים את ההנפקה של קרן הגידור שלו Pershing Square USA והיא החלה להיסחר בניו יורק במחיר של 50 דולר למניה. החברה גייסה 5 מיליארד דולר והיא נסחרת בסימול PSUS. במסגרת ההנפקה של קרן הגידור שלו, חולקו גם 6% ממניות החברה האם Pershing Square Inc והן נסחרות תחת הסימול PS. "קרנות גידור ידועות בניהול כספים עבור אנשים עשירים. ועכשיו יש לנו הזדמנות עבור מישהו עם 50 דולר, שיכול להיות בעל מניות לטווח ארוך", אמר אקמן ל־CNBC. "בדרך כלל, המוסדיים מקבלים עדיפות, אנחנו עשינו את ההפך". ובכל זאת, יום המסחר הראשון היה כואב והמניה צנחה בכמעט 20% למחיר של כ־40 דולר.

בלטה בעליות בוול סטריט מניית אינטל , ענקית השבבים שנהנית ממומנטום חיובי בתקופה האחרונה זינקה בכמעט 11% בעקבות שמועות על הסכמים חדשים עם גוגל ואפל. למעשה, רק בשבוע האחרון מניית אינטל קפצה ב־41% ומתחילת השנה היא השלימה זינוק בלתי נתפס של 137%.

הבורסה בתל אביב ננעלה אתמול בעליות נאות. מדד ת"א 35 קפץ בכ-1.2%, בעוד מדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-1.6%. בלטו לחיוב מדד הביטוח שעלה ב-2% ומדדי האנרגיה - נפט וגז ותשתיות אנרגיה שהוסיפו כ-1.2%.

חברת התרופות הישראלית טבע נהנתה מזינוק נדיר במהלך המסחר ביום רביעי עם עלייה של יותר מ־10%. זאת, בעקבות הכרזה על עסקה לרכישת חברת אמלקס ביוסיינס, חברה המפתחת טיפול לתסמונת טורט, תמורת סכום של עד 900 מיליון דולר (2.7 מיליארד שקל). במקביל, החברה פרסמה דוחות כספיים שעקפו את תחזיות האנליסטים, אך נאלצה להוריד את תחזיות הרווח בעקבות הרכישה הגדולה.

טבע הפכה לחברה בעלת שווי השוק הגבוה ביותר במדד ת"א 35 עם שווי של כ־119 מיליארד שקל, אחרי שעקפה את אלביט (113 מיליארד שקל). העלייה של טבע היטיבה עם הבורסה כולה והמדדים המרכזיים סגרו את יום רביעי עם עליות של דחפה גם את המדדים המרכזיים של כ־1.2%. טבע היא אחת המניות עם המשקל הכי גבוה במדדים בבורסה (מקום 6). במדד הדגל של הבורסה, ת"א 35, המשקל שלה מהווה 5.964%. ובמדד ת"א 125 משקלה עומד כיום על 4.35%.

מי שהמשיכו במגמה החיובית שלהן הן מניות האנרגיה ובראשן דוראל ומשק אנרגיה שעלו מתחילת השבוע במעל 10%. זאת, בין היתר על רקע המצור על מיצרי הורמוז ופרישתה של איחוד האמירויות מקרטל הנפט אופ"ק. מתחילת השנה זינק מדד ת"א תשתיות אנרגיה, הכולל את החברות המובילות בתחום, במעל 45%, יותר מכפול מהעלייה במדדי הדגל.

2. שוקי האג"ח

בישראל תשואות האג"ח הממשלתיות לטווח של שנה עד שנתיים עלו בכ־1% והתשואה הגלומה בהן עומדת על 3.76% ו־3.74% בהתאמה. בטווחים הארוכים יותר איגרות החוב נסחרו ביציבות.

בארה"ב בצל החלטת הריבית של הפדרל ריזרב, שהותיר את הריבית ללא שינוי על רמה של 3.75% (אמצע הטווח), תשואות האג"ח הממשלתיות עלו לכל אורך העקום, כלומר לכל טווחי ההשקעה, כשהן משקפות עלייה במפלס הסיכון שמתמחרים המשקיעים. העליות החדות ביותר התרחשו בטווחים של שנתיים עד חמש שנים, שם התשואות עלו בכמעט 2% (שינוי). ייתכן כי העלייה במחירי האנרגיה כמו גם החשש ממשבר גלובלי בעקבותיהם, מאפילים על החלטת הריבית האחרונה של הנגיד האמריקאי ג'רום פאוול.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח המקומי, השקל התחזק מול הדולר במהלך רוב יום המסחר החולף והשער היציג נקבע על 2.961 שקלים לדולר; אך בשעות הערב, בצל הירידות בוול סטריט והעליות החדות במחירי הנפט, השער הרציף עלה ל־2.98 שקלים לדולר. הבוקר, על רקע העלייה החדה במחירי הנפט והירידה בחוזים העתידיים על וול סטריט, השקל נחלש בכ-0.3% ושערו מול הדולר עומד על 2.99 שקלים.

מחירי הנפט זינקו אתמול בשיעור חד של מעל 7% אתמול, על רקע החלטתו של הנשיא טראמפ להשאיר את המצור הימי על איראן על כנו - וכך לחנוק אותה כלכלית, עד שתתגמש ותסכים לבצע ויתורים בנושא תוכנית הגרעין. "המצור במידה מסוימת יותר יעיל מהפצצות", אמר טראמפ ל-Axios אתמול. "הם נחנקים וזה הולך להיות גרוע יותר בשבילם. לא יכול להיות להם נשק גרעיני".

הבוקר, מחירי הנפט שוב מזנקים בחדות, על רקע הדיווחים מהבוקר על כך שמפקד סנטקום צפוי לתדרך את הנשיא טראמפ היום באשר לפעולות צבאיות חדשות נגד איראן. נפט מסוג ברנט ממריא במעל 5% ונסחר כעת סביב 125 דולר לחבית - הרמה הגבוהה ביותר מזה מעל ארבע שנים. נפט מסוג אמריקאי (WTI) מטפס במעל 2% ונסחר בכ-109 דולר לחבית.

הסוחרים גם המשיכו לבחון את ההשלכות של ההחלטה של איחוד האמירויות לצאת מארגון המדינות המייצאות נפט אופ"ק, אם כי אנליסטים ששוחחו עם CNBC ציינו כי סביר שלמהלך תהיה השפעה מוגבלת על השוק.

אסטרטגים בבנק ההולנדי ING ציינו בסקירה שפורסמה אתמול כי פרישתה של איחוד האמירויות מקבוצת יצרניות הנפט מהווה "מכה קשה" ל-OPEC ובוודאי תתקבל בברכה על־ידי טראמפ, "שכן היא שוחקת את השפעת הארגון בשוק הנפט, ובמקביל אמורה להועיל ליבואנים ולצרכנים". עם זאת, האסטרטגים הוסיפו כי "בטווח הקצר, המניע המרכזי למחירי הנפט נותר ההתפתחויות במפרץ הפרסי ועיתוי חידוש הזרמת הנפט דרך מצר הורמוז".

4. מאקרו

ג'רום פאוול נפרד מהבנק המרכזי האמריקאי עם החלטת ריבית שלישית ברציפות שמותירה את הריבית הפדרלית על כנה. זו הייתה ההחלטה הכי שנויה במחלוקת בפדרל ריזרב מאז שנת 1992, כשארבעה חברי ועדת השווקים הפתוחים התנגדו להחלטה מכיוונים שונים. קובעי המדיניות נדרשו לאזן בין איומי האינפלציה בשל עליית מחירי האנרגיה להיחלשות שוק העבודה.

נשיאת הפד של קליבלנד בת' המק, נשיא הפד של מיניאפוליס ניל קשארי ונשיאת הפד של דאלאס לורי לוגן "תמכו בהותרת טווח היעד של הריבית ללא שינוי, אך לא תמכו בהכללת נטייה להקלה (easing bias) בהודעה בשלב זה", כך נמסר מהוועדה. המושל סטפן מירן הביע הסתייגות ותמך בהפחתת ריבית של רבע נקודת אחוז.

למעשה, עוד לפני ההחלטה, השווקים כבר תמחרו תרחיש של "higher for longer" - ריבית גבוהה לאורך זמן, וברור שהפד עדיין לא מוכן להכריז על ניצחון במאבק באינפלציה, וזאת על רקע סביבה מאקרו־כלכלית מורכבת, לצד חוסר ודאות גיאו-פוליטי והחרפה בלחצים הפוליטיים על הבנק המרכזי. גם סקרים עדכניים הצביעו על כך שהשוק כבר הפנים דחייה של הורדות הריבית, כאשר חלק משמעותי מעל ההתחזיות אף הזיז את מועד ההקלה לסוף 2026.

ההחלטה הנוכחית הייתה האחרונה תחת הנהגתו של ג’רום פאוול שצפוי, אחרי שמונה שנים, לסיים את כהונתו כיו"ר הפד באמצע מאי. פאוול, שהוביל את אחד ממחזורי העלאות הריבית האגרסיביים בהיסטוריה המודרנית, מסיים קדנציה שהתאפיינה במאבק עיקש באינפלציה ובעימותים מתמשכים עם המערכת הפוליטית, ובעיקר בעומד בראשה, דונלד טראמפ שהפציר בפאוול להוריד את הריבית.

היום אישרה ועדת הבנקאות של הסנאט האמריקאי את מועמדותו של קווין ווארש לעמוד בראש הפד, ובכך סללה את הדרך לבחירתו בהצבעה סופית במליאת הסנאט. אמנם הקדנציה של פאוול כיו"ר הפד מסתיימת בעוד מעט יותר משבועיים (15 למאי), אך הקנדציה של חברותו במועצת הנגידים מסתיימת רק ב-2028. מסורתית, היו"רים מתפטרים גם ממועצת הנגידים עם סיום כהונתם כיו"ר. הפעם, הצהיר פאוול כי יישאר במועצת המנהלים של הפדרל ריזרב עד לסיום החקירה הפדרלית על שיפוץ מטה הבנק המרכזי. "אמרתי שלא אעזוב את המועצה עד שהחקירה הזו תסתיים לחלוטין בשקיפות ובסופיות, ואני עומד מאחורי זה", הוא אמר.

היו"ר, שכיהן שמונה שנים, בירך את יורשו הממונה קווין וורש. "אני מתכנן לשמור על פרופיל נמוך כמושל במועצה", אמר פאוול. "יש רק יו"ר אחד... כאשר קווין וורש יאושר ויושבע, הוא יהיה היו"ר הזה". פאוול התייחס גם לביקורת שקיבל מטראפ וכינה אותה "חסרת תקדים בהיסטוריה בת 113 השנים שלנו. "אני מודאג שההתקפות הללו פוגעות במוסד ומסכנות את הדבר שחשוב באמת לציבור, שהוא היכולת לנהל מדיניות מוניטרית מבלי להתחשב בגורמים פוליטיים".

5. תחזית

חמש ענקיות טכנולוגיה מתוך שבע אמנם ריכזו את הדוחות הכספיים שלהן לשבוע אחד, אבל הגדולה מכולן, אנבידיה , נוהגת לשמור את התוצאות שלה לסוף וצפויה לדווח רק ב־20 במאי. בינתיים, בבנק אוף אמריקה פרסמו השבוע המלצה חמה במיוחד לענקית השבבים, שנסחרת לפי שווי שוק של יותר מ־5 טריליון דולר, והעלו את מחיר היעד ל־300 דולר למניה לעומת 200 כיום. כלומר, מדובר בפרמיה של 50%, שמשמעותה שווי שוק של 7.5 טריליון דולר.

"מניית אנבידיה נסחרת בהנחה משמעותית ובלתי־מוצדקת של כ-50% בהשוואה למכפילי הרווח והתזרים של 7 המופלאות", כתבו בבנק. "זאת, למרות שתזרים המזומנים החופשי (FCF) שהיא צפויה לייצר בשנתיים הקרובות יעמוד על נתון הזהה לזה של אפל ומיקרוסופט גם יחד". הם מציינים כי הגדלת החזר המזומנים למשקיעים, למשל דרך הגדלת הדיבידנדים והרכישות העצמיות, עשויה לשמש כזרז לעליית ערך המניה ולאותת על יציבות. צעד כזה אף ימשוך קרנות מבוססות־הכנסה, שבהן אנבידיה נמצאת כיום בייצוג־חסר ניכר (רק 16%, לעומת ממוצע של 32% אצל מתחרותיה). לצד זאת, המניה ניצבת בפני אתגרי מיצוב, בשל משקלה הגבוה במדד ה-S&P 500 (כ-8.3%) ותחרות גוברת, אך צפויה לשמור על נתח שוק של מעל 70% ב-AI בזכות אקוסיסטם חזק.