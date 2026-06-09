עליות קלות בפתיחה בתל אביב; טבע נופלת במעל 4%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:05

הבורסה בתל אביב פותחת את יום המסחר בעליות קלות, על אף שהמניות הדואליות חזרו מוול סטריט בפער ארביטראז' שלילי גדול של כ-1.5%. מדד ת"א 35 עולה בכ-0.2%, בעוד מדד ת"א 90 מוסיף לערכו כ-0.6%. את העליות מובילים מדדי הפיננסים, הביטוח והבנקים, עם עליות של כ-0.85. מנגד, מדד ת"א־מניב חו"ל ומדד הביטחוניות נחלשים בכ-0.7% ובכ-0.5%, בהתאמה. טבע ואורמת נופלות בפתיחה במעל 4% ומובילות את הירידות במדד ת"א 125.

8:30

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח בירידות שערים. המניות הדואליות חוזרות מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי גדול של כ-1.5%, כאשר יבלטו לשלילה טבע ואורמת , עם ירידות של מעל 4%. אלביט ואנלייט ייחלשו במעל 1%, ומניות השבבים הדואליות טאואר , נובה וקמטק יירדו בין 1% ל-2%, על אף ההתאוששות שנרשמה במגזר השבבים בוול סטריט. נזכיר כי גם אתמול, המניות הדואליות ספגו לחצים לאחר שחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי של כ-1.5%, כאשר את הירידות הובילו מניות השבבים הדואליות.

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר בעיקר בעליות שערים. בורסת טוקיו עולה בכ-2%, בורסת הונג קונג נחלשת בכ-0.4%, בורסת שנגחאי עולה בכ-0.6%, והבורסה בסיאול מזנקת במעל 7%, בהובלת מניות השבבים סמסונג ו-SK Hynix שקופצות בכ-9% ובכ-12%, בהתאמה. זאת, כאמור, על רקע ההתאוששות בסקטור השבבים בארה"ב.

במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים הבוקר עליות של עד 0.6%. ברקע, נשיאנ ארה"ב דונלד טראמפ התייחס במהלך הלילה למלחמה נגד איראן וציין כי "אנחנו מנהלים משא-ומתן עכשיו, והם רוצים להגיע להסכם טוב מאוד. הם מוכנים לתת לנו הכול, הם מוכנים לכך שלא יהיה להם נשק גרעיני... במהלך השבועיים הקרובים נכריז על ניצחון מוחלט. זה יהיה ניצחון מוחלט, זה יקרה בקרוב מאוד, ומחירי הנפט יצנחו".

בסיומו של יום תנודתי, הבורסה בתל אביב ננעלה אתמול במגמה במגמה מעורבת; זאת, לאחר שפתחה את היום עם ירידות חדות של מעל 2%, על רקע צניחה במניות הדואליות והחלפת המהלומות מול איראן - שהודיעה בצהרי היום כי תחדול את האש.

מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.3%, בעוד מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-1.1%. את הירידות הובילו מדדי הבנייה והמניות הדואליות, עם ירידות של כ-1.4% וכ-1%, בהתאמה. מנגד, מדד הביטוח קפץ בכ-2.2% (לאחר שבתחילת היום, איבד מערכו כ-4%), בעוד מדדי הפננסים והבנקים התחזקו בכ-1.3% ובכ-0.9%, בהתאמה.

מי שבלטה לרעה הייתה מניית דלק רכב , שירדה לאחר שהחברה הודיעה כי היא צפויה למחוק את רוב השקעתה בהיילו טכנולוגיות, שעמדה בסוף הרבעון הראשון על כ־197 מיליון שקל. זאת לאחר שהיילו הודיעה היא מתקשה להשלים את עסקת המיזוג עם חברת ה־SPAC, וכן על פיטורי כ־110 עובדים, כ־50% מכוח האדם.

מי שעוד איבדה גובה היא מניית חברת הנדל"ן קבוצת תדהר , שירדה ביום המסחר הראשון שלה בבורסה המקומית בכ-1.3%. יזמית הבנייה השלימה את הנפקת המניות שלה בבורסה תחל להיסחר לפי שווי של 8 מיליארד שקל (לאחר הכסף). תמורת 19% ממניות החברה, גייסה תדהר במסגרת ההנפקה 1.7 מיליארד שקל, במחיר של 155 שקלים למניה. מתוך סכום הגיוס, 200 מיליון שקל לא יגיעו לקופת החברה, אלא לכיסם של גיל גבע, וכן של חברת הביטוח הראל שמכרה חלק ממניותיה ולפני ההנפקה החזיקה ב-15% מהמניות.

היום צפויה להתחיל להיסחר בתל אביב מניית חברת חומרי הגלם ותוספי המזון גלעם, שבשליטת קרן פימי של ישי דוידי, לאחר שהשלימה את הנפקתה לפי שווי חברה של 1.03 מיליארד שקל. במסגרת המהלך, שהתבצע כהצעת מכר, מכרו בעלי השליטה, קרן פימי ועמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות, מניות בתמורה כוללת של 303 מיליון שקל. לאחר המכירה, תחזיק קרן פימי ב-29% ממניות החברה (היא תכננה לרדת להחזקה של 25%).

בוול סטריט, לאחר הירידות החדות שנרשמו ביום שישי האחרון, יום המסחר הראשון של השבוע ננעל במגמה מעורבת, כאשר התאוששות נרשמה בעיקר בסקטור השבבים. מדד הנאסד"ק התקדם בכ-0.9%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-0.3% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.2%.

בעוד שה-S&P 500 רשם התאוששות מסוימת, מתחת לפני השטח ניכר כי רוחב השוק - שיעור המניות שמשתתפות בעליות - נותר נמוך. לפי נתוני FactSet, לקראת סיום יום המסחר, 306 מניות מתוך ה-S&P 500 נסחרו באדום - כלומר, מעל 60% מהמניות הכלולות במדד הדגל ירדו. למעשה, בעוד שסקטור הטכנולוגיה הוביל את העליות והתחזק בכ-1.5%, שמונה מתוך 11 הסקטורים של ה-S&P 500 סיימו את היום באדום.

מדד השבבים של פילפלפיה (SOXX), זינק בשיעור חד של כ-5.7%, לאחר שביום שישי צנח במעל 10% ורשם את היום החלש ביותר שלו מזה שש שנים. בין המניות שטיפסו ניתן למנות את מיקרון , אנבידיה , ברודקום ומארוול , לצד רבות אחרות.

מניית אינטל זינקה בחדות, בעקבות דיווח באתר דה אינפורמיישן לפיו מספר חברות שבבים, בהן גוגל ואנבידיה , פונות לחברה כמפעל הייצור השני שלהן, לנוכח קושי של TSMC הטייוואנית לייצר מספיק קווי ייצור עבור הדרישה ההולכת וגואה לשבבי AI.

מניית חברת השבבים סרבראס , שיצאה בחודש שעבר לאחת ההנפקות הראשוניות לציבור (IPO) הגדולות בוול סטריט בשנים האחרונות, זינקה בקרוב ל-20%, לאחר שזכתה לגל של המלצות קנייה משורה של בנקי השקעות גדולים, ביניהם ברקליס, סיטיבנק, מורגן סטנלי, UBS ועוד (ראו הרחבה תחת סעיף 5).

בגזרת הישראליות בוול סטריט, חברת האינטרנט Wix (וויקס) עדכנה כלפי מטה את תחזית צמיחת ההכנסות שלה לשנה זו, אך הותירה ללא שינוי את תחזית התזרים החופשי (בנטרול עלויות הקשורות לרכישות ולרה-ארגון בחברה). בעקבות הדיווח, המניה נפלה במסחר בוול סטריט לשפל של מעל תשע שנים. כזכור, החברה עדכנה לאחרונה על פיטורי 20% מעובדיה, כאלף איש, והסבירה זאת בהתחזקות השקל ביחס לדולר ובהתפתחויות ב-AI שדורשות ממנה להפוך לחברה מהירה ורזה.

במהלך הלילה, OpenAI הודיעה כי הגישה תשקיף חסוי לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), בצעד ראשון לקראת הנפקה אפשרית בוול סטריט. מדובר במהלך שמציב את יצרנית ChatGPT לצד אנתרופיק, שהגישה אף היא תשקיף חסוי בשבוע שעבר, זאת בזמן ש־SpaceX של אילון מאסק כבר נמצאת בשלב מתקדם יותר לאחר שפרסמה תשקיף פומבי לקראת הנפקה, לפי שווי שעומד על כ-1.8 טריליון דולר - וצפויה להתחיל להיסחר ביום שישי הקרוב. לפי הערכות, OpenAI שווה כיום יותר מ־850 מיליארד דולר, לאחר סבב גיוס שבוצע מוקדם יותר השנה. במקביל, החברה מתכננת גם לבצע הצעת רכש משנית שתאפשר לעובדים למכור מניות לפי השווי העדכני, ובכך לספק נזילות לבעלי המניות מבלי להמתין להנפקה.

2. שוקי האג"ח

בשוק האג"ח הממשלתי, נרשמו ירידות שערים במהלך מרבית יום המסחר, אך לקראת הנעילה התמתנו הירידות, בדומה למגמה שנרשמה בשוק המניות, על רקע הדיווחים על סיום סבב התקיפות מצד איראן. למרות ההתאוששות החלקית, איגרות החוב הממשלתיות סיימו את היום בירידות מחירים ובעלייה בתשואות לאורך העקום. מדד תל גוב-כללי נחלש בכ-0.2%, בעוד מדד תל גוב-שקלי 10+ איבד מערכו כ-0.45%.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות טיפסו, בעיקר בטווח הארוך יותר של העקום. גם הבוקר התשואות רושמות עליות קלות, כאשר התשואה לעשר שנים עומדת על 4.56%, בעוד התשואה ל-30 שנה עומדת על 5.03%. המגמה מגיעה על רקע המתיחות במזרח התיכון, כמו גם הציפיות הקלושות להורדת ריבית בארה"ב בטווח הזמן הקרוב.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

שער הדולר-שקל נע אתמול בתנודתיות רבה, לנוכח סבב החלפת המהלומות הקצר בין ישראל לאיראן. בתחילת היום, השקל נחלש במעל 1% מול הדולר והתקרב לרף ה-3 שקלים; עם זאת, בעקבות הודעת איראן על סיום התקיפות נגד ישראל, הוא עבר למגמה של התחזקות מול המטבע האמריקאי והגיע עד רמה של 2.91 שקלים. לקראת סוף היום, הדולר מחק חלק ניכר מהירידות שלו בעולם ושערו הרציף מול השקל היה יציב ברמה של 2.94 שקלים. הבוקר, השקל נחלש מעט ושערו הרציף עומד על 2.93 שקלים.

גם מחירי הנפט נעו בתנודתיות אתמול. בתחילת היום, הם קפצו בשיעור חד של כ-5%, אך בעקבות הודעת איראן על הפסקת התקיפות, אלו התמתנו וסיימו את היום בעליות קלות בלבד. הבוקר, המחירים רושמים ירידות קלות, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 93 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 90 דולר לחבית.

מחיר הזהב, שסופג לחצים רבים לאחרונה, נסחר אתמול ביציבות סביב 4,360 דולר לאונקיה. זאת, לאחר שביום שישי מחיר המתכת היקרה ירד מתחת לרמת תמיכה משמעותית של 4,443 דולר לאונקיה - הממוצע הנע ל-200 יום שלה. הבוקר, מחיר הזהב יורד קלות לרמה של 4,350 דולר לאונקיה.

האסטרטג הוותיק אד ירדני מעריך שהרצפה הבאה של הזהב תהיה 4,000 דולר, אך הוסיף כי הוא נותר שורי לגבי המתכת היקרה בטווח היותר ארוך ומאמין שכשהמלחמה נגד איראן תסתיים, מחירה יחזור לטפס. מחיר היעד של ירדני לזהב עד סוף השנה עומד על 5,500 דולר לאונקיה - כלומר, אפסייד של כ-10% לעומת מחירה הנוכחי. נזכיר כי שיא כל הזמנים התוך־יומי של המתכת היקרה, אליו הגיעה בחודש ינואר האחרון, עמד על כ-5,590 דולר לאונקיה.

הלחצים שסופג הזהב לאחרונה קשורים במידה רבה לעובדה שהציפיות להורדות ריבית בארה"ב הפכו קלושות - הן לנוכח הזינוק במחירי האנרגיה שהוביל לעלייה באינפלציה, והן לנוכח נתוני התעסוקה בארה"ב, שמצביעים על שוק עבודה יציב שלא זקוק לתמיכה. מכיוון שזהב הוא נכס שאינו נושא ריבית, הוא נוטה להפוך לפחות אטרקטיבי בסביבה של ריבית גבוהה.

בשוק הקריפטו, הביטקוין התאושש אתמול וטיפס בכ-3%. הוא נסחר כעת סביב 63 אלף דולר למטבע, לאחר שבמקביל הירידות החדות שנרשמו בשוק המניות בסוף השבוע החולף, שבר לזמן קצר מתחת לרף ה-60 דולר למטבע. מוקדם יותר היום, דווח כי סטרטג'י, המחזיקה התאגידית הגדולה ביותר של ביטקוין בעולם, חשפה כי רכשה בשבוע שעבר 1,550 מטבעות ביטקוין תמורת 101 מיליון דולר.

נזכיר כי הסנטימנט השלילי בשוק הקריפטו הגיע גם לאחר שסטרטג'י מכרה 32 מטבעות בשווי של כ-2.5 מיליון דולר, לטובת חלוקת דיבידנד לבעלי מניות הבכורה שלה. על אף שהמכירה היוותה חלק זעיר בלבד מאחזקות החברה, היא סימנה את מכירת הביטקוין הראשונה שלה מאז דצמבר 2022, והגיעה לאחר חודשים ארוכים בהם יו"ר הדירקטוריון, מייקל סיילור, הוביל גישה של "קנה והחזק".

4. מאקרו

עם פתיחת שבוע המסחר וההסלמה קצרת־המועד במזרח התיכון, ד"ר אילן גילדין, מנהל קרן גידור בקרני פמילי אופיס והכלכלן לשעבר של רשות ני"ע, אומר כי "הסלמה גאו־פוליטית אזורית נהיית אירוע שבשגרה" וכי המצב "עדין ביותר ונתון להתלקחויות ספונטניות".

לדבריו, ההתלקחות הנוכחית מצאה את השווקים בנקודה רגישה. בהתייחסות לנתוני התעסוקה החזקים בארה"ב, אומר גילדין כי הם "מכניסים את יו"ר הפד, קווין וורש, בין הפטיש - מועצת נגידים לעומתית, לסדן - הבית הלבן שלא מוכן לשמוע על העלאות ריבית". עוד הוסיף גילדין כי "השילוב של כלכלה חזקה יחד עם זינוק מיידי במחירי האנרגיה עקב המלחמה מייצר לחץ אינפלציוני כפול".

נזכיר כי מחר (ד'), צפוי להתפרסם בארה"ב מדד המחירים לצרכן לחודש מאי, לו צפויה להיות השפעה חשובה על החלטת הריבית של הפדרל ריזרב ביום רביעי הבא. לאחר שהמדד הציג עלייה שנתית של 3.8% באפריל, הכלכלנים צופים שהמדד יטפס בכ-4.2% במאי. אם המדד של מאי יציג עלייה גדולה מן המצופה, הדבר עשוי לחזק את הציפיות לרמות ריבית גבוהות יותר לזמן רב יותר.

בסקירה השבועית של בית ההשקעות פסגות, הכלכלנים התייחסו לפילוג בקרב חברי הפדרל ריזרב, שהוא המשמעותי ביותר מזה כמה עשורים. החלטת הריבית האחרונה התקבלה כאשר היו ארבעה מתנגדים מתוך 12 החברים המצביעים - הכי הרבה מאז אוקטובר 1992.

"בקרב 12 החברים בוועדה כיום, ישנם שלושה שהם ניציים מובהקים (לוגן, קשקרי והאמק) שהצביעו כבר באפריל לוותר על ההטיה להפחתת ריבית. האמק אפילו הדגישה לאחרונה שאם המגמות הנוכחיות ימשיכו 'עשוי להיות נכון לפעול בקרוב'", כתבו בפסגות. "מנגד, ישנם גם שלושה חברים שהם יוניים מובהקים (בומן, פולסון וויליאמס). את ששת החברים הנותרים ניתן לסווג כ"מתנדנדים" ובהם תלויה מדיניות הפד בחודשים הקרובים. מתוכם, שלושה (קוק, ג'פרסון ווולר) הצהירו שיתמכו בהעלאה אם האינפלציה לא תרד בזמן הקרוב. כל זה מותיר אותנו עם ההבנה שככל שהאינפלציה אכן לא תתמתן, מספיק שאחד בלבד מהשלושה הנותרים (וורש, פאוול או בר) ייטה לצד הניצי, לניציים יהיה כבר רוב של שבעה קולות וההחלטה להעלאת ריבית תצא לדרך".

"מה יכול למנוע את זה? מן הסתם האפשרות הראשונה היא הסכם בין ארה"ב לאיראן שיוביל לירידה במחירי הנפט", הוסיפו בפסגות. "אפשרות אחרת היא שוורש יצליח בישיבה הקרובה להצדיק את בחירתו ליו"ר ולשכנע את חבורת המתנדנדים להמתין עם ההחלטה. אם הוא יצליח לעשות את זה עד לאחר בחירות האמצע, טראמפ יהיה כמובן מאוד מרוצה".

5. תחזית

מניית חברת השבבים סרבראס , שיצאה בחודש שעבר לאחת ההנפקות הראשוניות לציבור (IPO) הגדולות בוול סטריט בשנים האחרונות, זינקה אתמול בכ-20%, לאחר שזכתה לגל של המלצות קנייה משורה של בנקי השקעות גדולים, ביניהם ברקליס, סיטיבנק, מורגן סטנלי, UBS ועוד. הגופים המוסדיים הגדולים הללו למעשה חשפו את המלצות הסיקור שלהם על המניה, לאחר שהגיעה לסיומה תקופת השקט (quiet period) שלאחר ההנפקה.

נזכיר כי מניית החברה, שמתחרה בתחום החומרה בענקית השבבים אנבידיה, זינקה ביום הבכורה שלה בניו יורק בקרוב ל-70%. עם העלייה הנוכחית, המניה משלימה קפיצה של מעל 30% מתחילת השנה, כאשר שווי השוק שלה עומד על כ-53.7 מיליארד דולר.

מחירי היעד שהעניקו למניה האנליסטים נע בין 250 דולר (מחיר שלא רחוק ממחירה הנוכחי של המניה, 237 דולר) ל-340 דולר - מחיר המשקף למניה אפסייד של קרוב ל-40%. ביאהו פייננס דווח כי התמה המרכזית העולה מסקירות המחקר החדשות שפורסמו היא היתרון המוחלט של סרבראס בהסקה (inference) מהירה - התהליך של הרצת מודלי בינה מלאכותית בזמן אמת.

עוד הוסיפו בדיווח כי בעוד שיצרניות שבבים מסורתיות מחברות יחד אלפי מעבדים גרפיים קטנים יותר, סרבראס מייצרת את ה-Wafer-Scale Engine‏ (WSE), שבב המחשוב הגדול בעולם. על־ידי שמירת כמויות עצומות של זיכרון SRAM ישירות על גבי פיסת סיליקון אחת, סרבראס מחסלת צווארי בקבוק של השהיה (latency) שהם נפוצים בקרב קונפיגורציות חומרה מסורתיות.

במורגן סטנלי, שהעניק למניה מחיר יעד של 250 דולר, הצנוע יותר מבין אלה שקבעו יתר הבנקים, כתבו כי "ככל שעומסי העבודה של בינה מלאכותית הופכים ליותר ויותר עתירי־חשיבה, הביקוש להסקה מהירה ובעלת השהיה נמוכה גדל במהירות. זוהי הזדמנות ייחודית להשקיע בחברת מעבדי AI בעלת יתרון ראשוניות (במקור: first-mover advantage) מול אנבידיה, והיא מציעה אפסייד משמעותי ככל שהקטגוריה מתפתחת".

האופטימיות הגדולה ביותר הגיעה מכיוונו של בנק סיטי, שם העניקו למניה מחיר יעד של 340 דולר. האנליסט אטיף מאליק כתב כי "בתוך תחום ההסקה המהירה, ששוק היעד הכולל שלו (TAM) צפוי להגיע ל-130 מיליארד דולר עד שנת 2030, אנו צופים כי סרבראס - הממנפת את טכנולוגיית ה-Wafer Scale הייחודית שלה ומשרתת בעיקר את OpenAI, ‏AWS ואחרות - תהיה מובילת השוק ותתפוס נתח של 40%-50% ממנו. אחריה, קרוב לוודאי, יתייצבו אנבידיה באמצעות מוצרי ה-LPX שתשיק בקרוב שלה (שמקורם ברכישת Groq) וגוגל באמצעות פלטפורמת ה-TPUi עליה הכריזה לאחרונה".