פתיחה מעורבת בתל אביב; מדד ת"א־נפט וגז קופץ בקרוב ל-2%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:05

הבורסה בתל אביב פותחת את היום במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.2%, בעוד מדד ת"א 90 מוסיף לערכו כ-0.3%.

את המגמה החיובית מוביל כעת מדד ת"א־נפט וגז, שמתחזק בכ-1.7% כאשר בולטת בעליות מניית ניו-מד אנרג'י . החברה דיווחה הבוקר כי הרווח הנקי שלה הסתכם בכ-118 מיליון דולר - צמיחה של כ-45% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות הסתכמו בכ-293 מיליון דולר, עלייה של כ-53% לעומת הרבעון המקביל. בנוסף, החברה דיווחה על עלייה של כ-35% בכמות הגז הטבעי שהופק מלוויתן ברבעון הנוכחי בסך כ-2.7 BCM. החברה הוסיפה כי מקטע הצנרת הימי בין אשדוד לאשקלון הושלם לאחרונה על ידי נתג"ז, והמהלך צפוי להביא כבר מהרבעון הבא לגידול נוסף בהפקה ובמכירות הגז לייצוא. גם מניות דלק קבוצה ורציו נסחרות בירוק.

גם מניית דיסקונט נסחרת בירוק, לאחר שהבנק פרסם את תוצאותיו הכספיות הבוקר. הבנק רשם רווח נקי של 1.2 מיליארד שקל, עלייה של 8% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בנטרול המס המיוחד שהטיל האוצר על הבנקים, היה הרווח הנקי מטפס ב-4% ל-1.3 מיליארד שקל. הכנסות הבנק מריבית (נטו) ירדו ב-4% ל-2.5 מיליארד שקל, על רקע סביבת הריבית הנמוכה יותר כיום. התשואה להון ברבעון השני עמדה על 14%, שיפור מול 13.6%. בנטרול המס המיוחד, הייתה נשחקת קלות ל-15.4%, מול 15.6% אשתקד.

9:35

בין החברות פרסמו את תוצאותיהן הכספיות הבוקר:

ניו-מד אנרג'י דיווחה כי הרווח הנקי שלה הסתכם בכ-118 מיליון דולר - צמיחה של כ-45% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות הסתכמו בכ-293 מיליון דולר, עלייה של כ-53% לעומת הרבעון המקביל. בנוסף, החברה דיווחה על עלייה של כ-35% בכמות הגז הטבעי שהופק מלוויתן ברבעון הנוכחי בסך כ-2.7 BCM. החברה הוסיפה כי מקטע הצנרת הימי בין אשדוד לאשקלון הושלם לאחרונה על ידי נתג"ז, והמהלך צפוי להביא כבר מהרבעון הבא לגידול נוסף בהפקה ובמכירות הגז לייצוא.

ישראכרט , בניהולו של איתמר פורמן ובשליטת קבוצת דלק, דיווחה כי הכנסותיה זינקו ב-11% ברבעון השני והסתכמו ב-954 מיליון שקל. בשורה התחתונה, רשמה החברה רווח נקי של 80 מיליון שקל, למול הפסד של 150 מיליון שקל בתקופה המקבילה שהושפע מהפרשה חד פעמית גדולה בשל פסק דין שומות המע"מ לטסים לחו"ל.

כוחו של מועדון פלייקארד, כרטיס האשראי שמונפק למועדון הנוסע המתמיד של אל על - נחשף. מספר כרטיסי האשראי המונפקים על־ידי ישראכרט חצה את הרבע מיליון - זינוק של 200,000 כרטיסי אשראי חוץ־בנקאיים חדשים בארבעה חודשים בלבד. בחברה מכנים זאת הצלחה אסטרטגית משמעותית. קצב הגיוס הגבוה של מועדון פלייקארד תומך בתחזית החברה לתוספת של 1.2 עד 1.6 מיליארד שקל לרווח (לפני מס) במהלך תקופת ההסכם.

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

7:50

1. שוק המניות

המסחר בבורסה המקומית ייפתח היום ברקע הסנטימנט החיובי שנרשם אמש בוול סטריט והזינוקים החדים הבוקר בבורסות אסיה, בהובלת סקטור הטכנולוגיה והבינה המלאכותית.

● 150% בחצי שנה: מנכ"ל פאלו אלטו קנה מניות בשפל. זה השתלם לו בענק

המניות הדואליות חוזרות לבורסה בתל אביב עם פער ארביטראז' משוקלל חיובי של 0.63% על מדד ת"א 35 (והשפעה תיאורטית עדכנית של 0.26%-), כאשר מגזר השבבים והטכנולוגיה מוביל את המגמה הירוקה. בין הבולטות לחיוב נמנות בריינסוויי המציגה פער חיובי של כ-5.4%, קמטק וגילת החוזרות עם פער חיובי של כ-3.4%, איי.סי.אל עם פער חיובי של כ-2.3%, וכן נייס (1.1%) ופאלו אלטו (1.4%). מנגד, ירידות בולטות נרשמות באורמת טכנו החוזרת עם פער שלילי של כ-2.6%, טאואר (2.1%), נאייקס (1.8%), אנלייט אנרגיה (1.6%) ואלוט (3.0%). בקרב המניות הקטנות נרשמים פערי ארביטראז' חריגים, בהובלת אקס טי אל , בעוד סייברוואן ופרפל ביוטק חוזרות עם פערים שליליים חדים.

באסיה, הבוקר, המסחר בבורסות ביבשת מתנהל במגמה חיובית ברובו, כאשר מדד הקוספי בדרום קוריאה גונב את ההצגה ומזנק ב-3.7% כשהוא מציג התאוששות של כ-23% מהשפל של סוף יולי ונכנס רשמית לטריטוריה של שוק שורי. העליות החדות בקוריאה מובלות על ידי ענקיות השבבים סמסונג אלקטרוניקס ו-SK Hynix, המקבלות רוח גבית חזקה מחידוש הסנטימנט החיובי סביב השקעות בבינה מלאכותית והתוצאות החזקות שפרסמו חברות AI בארה"ב. ביפן, מדד הניקיי 225 מקפץ ב-1.7%, בעוד בסין נרשמות עליות מתונות יותר כאשר מדד שנגחאי עולה ב-0.4% ומדד ההנג סנג בהונג קונג מציג יציבות עם עלייה קלה.

המסחר בחוזים על וול סטריט מתנהל הבוקר בעליות קלות. החוזים על הדאו ג'ונס נסחרים ביציבות, החוזים על ה-S&P 500 מטפסים בכ-0.1% והחוזים על הנאסד"ק עולים בכ-0.2%.

● התמריצים ליועצים בחוץ-בנקאי נחשפים: תמכרו משכנתא יקרה, ותזכו ב"חופשה נוצצת בלאס וגאס"

אתמול, הבורסה בתל אביב נעלה את המסחר במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 קפץ בכ-1.1%, בעוד מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-0.6%. העלייה במדד ת"א 35 התחזקה לקראת סיום יום המסחר, לנוכח הסנטימנט החיובי שנרשם בוול סטריט, שם מדד המחירים לצרכן הראה כי קצב האינפלציה השנתי ירד מ-3.5% ל-3.4%, בהתאם לצפי.

את העליות הוביל מדד הטכנולוגיה, שהתחזק בכ-1.1%, לנוכח ההתאוששות שנרשמה במגזר הטכנולוגיה בוול סטריט. גם המניות הדואליות בלטו לחיוב: קמטק זינקה במעל 8%, ועליות בולטות נרשמו גם במניות, נובה , קנון וגילת .

גם מדד הבנקים בלט לחיוב וטיפס בכ-0.8%, בעקבות הדוחות החזקים שפרסם אתמול בנק לאומי . הרווח הנקי זינק ב-8.5% ל-2.83 מיליארד שקל, נתון שיא לבנק, עלייה מול רווח נקי של 2.6 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. התשואה על ההון עומדת על 16.3% גם כאן מדובר בשיפור למול 16.2% ברבעון המקביל אשתקד.

הבוקר, קבוצת דיסקונט פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני. הבנק רשם רווח נקי של 1.2 מיליארד שקל, עלייה של 8% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בנטרול המס המיוחד שהטיל האוצר על הבנקים, היה הרווח הנקי מטפס ב-4% ל-1.3 מיליארד שקל. הכנסות הבנק מריבית (נטו) ירדו ב-4% ל-2.5 מיליארד שקל, על רקע סביבת הריבית הנמוכה יותר כיום. התשואה להון ברבעון השני עמדה על 14%, שיפור מול 13.6%. בנטרול המס המיוחד, הייתה נשחקת קלות ל-15.4%, מול 15.6% אשתקד.

דירקטוריון דיסקונט החליט על חלוקת דיבידנד בשיעור של 40% מרווחי הרבעון השני של שנת 2026, בסך של כ-481 מיליון שקל, שיעור נמוך יותר מזה שחילקו שלושת הבנקים שדיווחו לפניו (לאומי והפועלים חילקו 50%, והבינלאומי חילק כמעט את כל הרווח הנקי ברבעון - 96%). מדיסקונט נמסר כי החלוקה השמרנית הגיעה "לאחר בחינת צרכי ההון הצפויים ותכנון ההון של הקבוצה, ובשים לב לעיתוי מכירת כאל".

במסחר בתל אביב אתמול, מי שהוביל את הירידות בקרב המדדים הענפיים הוא מדד הבנייה, שנפל בכ-2.4% ומשלים כך ירידה של מעל 10% מתחילת החודש. כך, המדד נמצא כעת בדרכו לחודש הגרוע ביותר שלו מאז מרץ 2025. ברקע, סקירת הכלכלן הראשי באוצר העלתה כי יותר מ-4% מהעסקאות על דירות חדשות שבוצעו ב-2023 בוטלו על־ידי רוכשים, שלא יכלו לעמוד בתנאים. גם מדד הביטחוניות ומדד ת"א־מניב חו"ל ירדו בכ-1.8% ובכ-1.2%, בהתאמה.

את העליות במדד ת"א 125 הובילה מניית או פי סי אנרגיה , שזינקה במעל 10% בעקבות תוצאות כספיות חזקות לרבעון השני. החברה דיווחה על רווח נקי בגובה של 34 מיליון דולר - יותר מפי שישה לעומת זה שנרשם ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות כמעט הכפילו את עצמן, ועמדו על 379 מיליון דולר.

מניית מולטי ריטייל זינקה בקרוב ל-38%, לאחר שקרן קדמה הודיעה היום על מכירת השליטה (70%) בה לידי איש העסקים רונן גנון, מבעלי רשת חנויות זול סטוק.

● בנקי ההשקעות מעלים תחזיות. אם הם צודקים, S&P 500 יעשה היסטוריה

המסחר בוול סטריט אתמול, ננעל במגמה מעורבת עם נטייה חיובית, כאשר סקטור הטכנולוגיה המשיך לרכז את עיקר הביקושים. מדד הנאסד"ק הוביל את העליות וטיפס ב-0.5%, בעוד מדד ה-S&P 500 הוסיף 0.3%. מנגד, מדד הדאו ג'ונס שמר על יציבות וננעל בירידה קלה סביב רמות הבסיס.

במקביל לעליות במדדים הגדולים, מדד ראסל 2000 של המניות הקטנות ננעל בעלייה של 0.7%. המדד נסחר בטריטוריית שיא כל הזמנים ומציג ביצועי יתר מול המדדים המובילים - איתות חיובי לנכונות המשקיעים להגדיל את תאבון הסיכון בשוק. מתחילת שנת 2026 זינק ראסל 2000 ב-22.6%, לעומת עלייה של 13.2% בלבד במדד S&P 500.

תוצאות כספיות חזקות ותחזיות אופטימיות מצד חברות תשתיות הבינה המלאכותית והענן הציתו זינוקים חדים במגזר הניאו-קלאוד, בהובלת מניות קורוויב ונביוס גרופ . גם מניית סופר מיקרו רשמה זינוק חד בעקבות תחזית הכנסות חזקה לרבעון הקרוב וצבר הזמנות שיא. קרן הסל ראונדהיל ניאו-קלאוד זינקה ביותר מ-17%, כאשר כל 14 המניות שלה נסחרו בירוק.

סקטור השבבים והחומרה הציג ביצועים חזקים, מדד השבבים של פילדלפיה (SOX ) קפץ בכ-2% בין היתר בזכות סקירה אוהדת מגולדמן זאקס שהעלתה את מחירי היעד לחברות דל טכנולוג'יס , נטאפ ו-HPE .

אתמול בלילה, לאחר נעילת יום המסחר, ענקית התקשורת והרשתות, סיסקו מערכות דיווחה על תוצאות שיא ברבעון הפיסקלי הרביעי, תוך שהיא נהנית מגאות חסרת תקדים בביקושים לתשתיות בינה מלאכותית. הכנסות החברה קפצו ב-18% ל-17.3 מיליארד דולר (מעל הצפי ל-16.8 מיליארד דולר), והרווח המתואם למניה עמד על 1.22 דולר, מעל תחזיות האנליסטים. בנוסף, החברה סיפקה תחזית אגרסיבית במיוחד לשנת 2027 כולה, עם צפי להכנסות של עד 73.4 מיליארד דולר, הרבה מעל תחזיות השוק, והערכה כי הכנסותיה מתשתיות AI יזנקו ל-7.5 מיליארד דולר. למרות תוצאות השיא והתחזית המרשימה, מניית סיסקו נחלשה בכ-4% במסחר המאוחר (זאת לאחר שזינקה בכ-63% מתחילת השנה).

בגזרת המניות הישראליות נרשמו מגמות מעורבות: ריסקיפייד ובריינסוויי זינקו בעקבות דוחות חזקים והעלאת תחזיות. בין המניות הבולטות היו מניית סימילרווב שזינקה, וטאואר שרשמה עלייה. מנגד, מניות אלפא טאו מדיקל , שנסחרת לראשונה בבורסה בתל אביב מחר, נאייקס , איטורו ופלייטיקה הולדינג רשמו ירידות. בין המניות הנוספות שבלטו במסחר, אוקטה שירדה למרות שדרוג המלצת קנייה, ווונדי'ס שזינקה ברקע דיווחים על מגעים להפיכתה לחברה פרטית.

מנהל ההשקעות הראשי של UBS Global Wealth Management, מארק האפלה, מציין כי בבנק נותרים חיוביים לגבי אפיק המניות בתמיכת הגידול בהשתתפות השוק והמשך ההשקעות בשרשרת הערך של ה-AI ברחבי העולם, וממליץ לנצל את העוצמה הנוכחית כדי לגוון את תיק ההשקעות. "אנחנו נותרים חיוביים ביחס למניות, וזאת בתמיכת הדוחות הכספיים החזקים, ההשתתפות הרחבה יותר של השוק והמשך ההשקעות לאורך כל שרשרת הערך של ה-AI, הן בארה"ב והן ברמה הגלובלית", אומר האפלה, ומדגיש כי משקיעים בעלי חשיפה מרוכזת לטכנולוגיה אמריקאית יכולים לשקול לנצל את הראלי בשווקים כדי להסיט חלק מההשקעות לכיוון אירופה, אסיה ומגזרים מחזוריים נבחרים.

2. שוקי האג"ח

בשוק איגרות החוב הממשלתיות בישראל נרשמת מגמה מעורבת לאורך עקום התשואות, השומר על מבנה עולה שיפועי (נורמלי). התשואה לטווח הקצר לשנתיים עולה ב-0.26% ומגיעה לרמה של 3.432%. בטווח הבינוני-ארוך, התשואה ל-10 שנים רושמת עלייה של 0.29% ונסחרת ברמה של 3.848%. מנגד, בחלקו הארוך ביותר של העקום נרשמת ירידה קלה, כאשר התשואה לאג"ח ל-30 שנה נחלשת ב- 0.11% לרמה של 4.409%.

בארה"ב, שוק אגרות החוב הממשלתיות, בהיקף עתק של כ-30 טריליון דולר, עומד בפני זעזוע עמוק המאיים על יציבות התיקים בשווקים. התשואה על אג"ח ל-30 שנה טיפסה לאחרונה לרמה של 5.28% - שיא שלא נראה מאז קיץ 2007. בעוד שבעבר האינפלציה הייתה המנוע המרכזי לעליית הריביות, כעת מדובר בשילוב מסוכן של גירעונות ענק ממשלתיים, גיוסי חוב מסיביים מצד ענקיות הטכנולוגיה, ירידה בביקוש מצד ממשלות זרות ועלייה בפרמיית הטווח (הפיצוי שדורשים המשקיעים על החזקת סיכון לאורך זמן). הזינוק בתשואות אלו אינו מוגבל לחוב הממשלתי בלבד, הוא מייקר את האשראי, מאיים לייצר נגרר שלילי בשוק המניות ולבלום את הצמיחה הכלכלית.

אנדרו שצ'ורובסקי, מנהל תיקים ב-Morgan Stanley Investment Management, מסביר למארקטוואץ' כי החלק הארוך של עקום התשואות נלחם בחזיתות מרובות, הוא מציין כי "מדובר בהוצאות גירעוניות מאסיביות, ולא רק בארה"ב, לצד הוצאות ביטחון נרחבות באירופה וביפן... גורם נוסף הוא הצפה של השוק בחובות מצד ענקיות הטכנולוגיה" המממנות את תשתיות הבינה המלאכותית שלהן.

ציפיות האינפלציה לטווח הבינוני דווקא יורדות, מה שמעיד שהעלייה בתשואות נובעת מגורמים המושרשים עמוק יותר במערכת הפיננסית. דיוויד רוזנברג, מייסד Rosenberg Research, מזהיר ואומר כי "אם הכל היה סובב סביב אינפלציה וציפיות אינפלציה, התשואה ל-10 שנים הייתה כעת מתחת ל-4.4%. חלק גדול מזה נובע מבלבול והודעות לא ברורות מהפדרל ריזרב".

נתוני בלומברג מצביעים על כך שחלקן של ממשלות ומשקיעים זרים בהחזקת אג"ח ארה"ב ירד מ-33% ל-23% בלבד בעשור האחרון. שצ'ורובסקי מציין כי "יש פחות רכישות רשמיות על ידי ממשלות זרות", דבר אשר בשילוב היצע ההנפקות המוגדל מייצר לחץ מתמיד כלפי מעלה בתשואות. הלחץ הגובר בשוק האג"ח מתחיל לחלחל אל נכסי הסיכון. רוזנברג מסכם כי הדינמיקה הנוכחית עלולה ליצור בסופו של דבר בעיות קשות עבור שוק המניות על ידי דיכוי הצמיחה הכלכלית והכבדת הלחץ על המדדים המובילים.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

במסחר במט"ח שנערך אתמול (ד'), השקל הציג עמידות מול המטבע האמריקאי, כאשר הדולר ירד ב- 0.66% ונסחר סביב שער של 2.9824 שקלים (לאחר שנע בטווח יומי של 2.9698 עד 3.0070 שקלים). תנועה זו מתרחשת על רקע כוחות מנוגדים הפועלים כעת בשוק העולמי והמקומי: מחד, התמתנות נתוני התעסוקה בארה"ב החלישה את הדולר בעולם, ומאידך, הזינוק במחירי הנפט והמתיחות במצר הורמוז מציפים מחדש את החששות האינפלציוניים. יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף באלטשולר שחם פייננשל סרביסס, התייחס למגמה וציין כי "מבחינת השקל, העובדה שהדולר-שקל ממשיך להיסחר סביב רמת 3 שקלים גם כאשר מחירי האנרגיה עולים ואי-הוודאות סביב מצר הורמוז גדלה, מעידה בשלב זה על עמידות יחסית של המטבע המקומי. עם זאת, התייקרות ממושכת של האנרגיה יכולה לחלחל לציפיות האינפלציה ולתשואות, ובהמשך גם להגביר את התנודתיות בשקל".

הבוקר, הדולר נסחר ביציבות מול השקל סביב רמה של 2.9836 שקלים (עלייה קלה של 0.04%), תוך שהוא שומר על מיקומו מתחת לרף ה-3 שקלים וממשיך את המגמה השלילית של אוגוסט, שבמהלכו נחלש ביותר מ-3%.

מחירי הנפט נבלמו הבוקר לאחר רצף עליות של חמישה ימים, על רקע ספקות גוברים לגבי הסכם שיאפשר את פתיחתו מחדש של מצר הורמוז. חוזי הנפט מסוג ברנט יורדים ב-0.56% לרמה של 88.48 דולר לחבית, וחוזי הנפט האמריקאי (WTI) נחלשים ב-0.76% ל-82.64 דולר לחבית.

התנודתיות הגבוהה בשוק נמשכת ברקע חששות משיבושי אספקה, שקיבלו רוח גבית מהחמרת דליפת הענק מול חופי עומאן, ממיכלית תחת סנקציות המכילה כ-800 אלף חביות נפט רוסי שעלתה על שרטון ומאיימת על שמורת טבע ימית באזור, לצד תקיפות קטלניות נוספות על כלי שיט במפרץ עומאן ובאם הים האדום. זאת למרות דיווח של סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA), לפיו הביקוש העולמי לנפט צפוי להתכווץ השנה מעבר לתחזיות המוקדמות בצל סגירת מצר הורמוז והמשך הלחימה, הפוגעים במאמצים להרחיב את ההיצע.

החששות סביב סדירות אספקת הנפט במזרח התיכון ממשיכים להעיב על השווקים, על אף סימנים ראשוניים להתקרבות בין ארה"ב לאיראן בנוגע לסוגיית מצר הורמוז. אף על פי שבפקיסטן הביעו אופטימיות לגבי הסיכויים להשגת הסכם בין וושינגטון לטהראן, המשקיעים בשוק עודם ממתינים לצעדים בשטח.

חוסר הוודאות הזה מקבל ביטוי מוחשי גם בעלייה הקלה שנרשמה במחירי הנפט בשבוע האחרון, המעידה כי סיכוני ההיצע רחוקים מלהיעלם. כפי שמסביר חוסה טורס, הכלכלן הבכיר ב-Interactive Brokers לCNBC "המשקיעים מחכים להסדר כבר מספר שבועות, ונראה כי יידרש התקדמות ממשית כדי להוביל לירידה משמעותית בתשואות ולעליות שערים נוספות בשוק המניות".

מחירי הזהב זינקו אתמול (ד') בלמעלה מ- 1% לשיא של יותר מחודשיים כשהם חוצים את הממוצע הנע ל-100 ימים ומגיעים לרמה של 4,474 דולר לאונקיה. הבוקר, מחיר הזהב נסחר בירידה של כ-0.3% סביב 4,453 דולר לאונקיה. העלייה במחירי הזהב נתמכה מהיחלשות הדולר ומנתוני מדד המחירים לצרכן בארה"ב, אשר תאמו את הציפיות והפחיתו את ההסתברות להעלאת ריבית מצד הפדרל ריזרב בפגישתו הקרובה בספטמבר. אדוארד מאייר, אנליסט בחברת Marex, התייחס למגמה ב-CNBC ומסר כי "נתוני ה-CPI היו מעודדים. המדד היה גבוה מזה של החודש שעבר, אך הוא תאם את ההערכות. יחד עם דולר נחלש וניתוח טכני חיובי, כל אלו סייעו לזהב לזנק על הגל". עם זאת, מאייר הדגיש גם את הסיכון הגיאופוליטי והשפעתו על השווקים כשהוסיף: "חידוש חילופי ההפצצות בין אריאן וארה"ב במפרץ עשוי להחזיר את הנפט לכיוון רמת 100 הדולרים, ובמקרה כזה נראה את הריביות עולות והזהב עשוי להתקשות".

4. מאקרו

מדד המחירים לצרכן בארה"ב לחודש יולי שפורסם אתמול (ד'), הציג למראית עין תמונה מעודדת - עליות המחירים החודשיות עמדו על 0.1% בלבד, מה שהוריד את הקצב השנתי ל-3.4% - שפל של שלושה חודשים. אינפלציית הליבה התייצבה על 2.5% בלבד. אך מי שמביט מתחת לפני השטח מגלה שוק שרחוק מלהיות רגוע, שבו כוחות מבניים עמוקים ממשיכים לאיים על היציבות המוניטרית.

את הבלימה במדד יולי הובילו מספר סעיפים נקודתיים, לצד מגמות עונתיות. מחירי האנרגיה ירדו ב-1.5% ברמה החודשית, כשירידה של 2.9% במחירי הדלק בתחנות סייעה לקזז עליות בסעיפים אחרים. סעיף הדיור, שנחשב לאחד הרכיבים הקשיחים במדד, עלה ב-0.1% בלבד - בעיקר הודות לירידה חדה של 2.8% במחירי המלונות והלינה מחוץ לבית. מחירי המזון ברשתות ירדו ב-0.1%, הודות להוזלות יזומות של ענקיות הקמעונאות בקיץ. בולטת במיוחד צניחה חסרת תקדים של 16.4% במחירי החסה, שנבעה מצמצום ביקוש בעקבות התפרצות זיהומית במוצרי אחת היצרניות. מנגד, סעיפי השירותים הראו קשיחות מעוררת דאגה - עם עליות נרשמות במחירי השירותים הרפואיים, כרטיסי הטיסה (2.2%) ותיקוני הרכב (0.4%).

הנתונים המותאמים לתחזיות הובילו לירידה בתשואות האג"ח ולתמחור נמוך יותר של סיכויי העלאת הריבית הקרובה בספטמבר לרמה של 38%-42%. האנליסטים בוול סטריט מנסים לתרגם את הנתונים לצעד הבא של הבנק המרכזי, והתמונה מורכבת.

אלן זנטנר, אסטרטגית המאקרו הראשית של מורגן סטנלי, מעריכה כי הנתונים מעניקים לבנק המרכזי מרווח נשימה. היא אומרת כי "נתוני האינפלציה בהתאם לתחזיות משמר את הנרטיב של 'אין צורך להעלות ריבית' שהתחזק לאחר דוח התעסוקה האחרון. תהיה עוד סדרה של נתוני אינפלציה לפני פגישת הפד בספטמבר, אך כרגע הפד נמצא בעמדה שמאפשרת לו להותיר את הריבית ללא שינוי".

מנגד, כריסטופר ראפקי, כלכלן ראשי ב-FwdBonds, מזהיר ממוקד הדאגה של הצרכן האמריקאי. "הכלכלה טרם יצאה מכלל סכנת האינפלציה", הוא אומר. "השחיקה המצטברת של חמשת השנים האחרונות משאירה את תקציבי משקי הבית מתוחים, גם אם לחצי המחירים כרגע אינם 'לוהטים למגע'".

דיאן סוואנק, כלכלנית ראשית ב-KPMG, מפנה את המבט לעליות המחירים בסתיו הקרוב: "היתה תנועה רחבה של רשתות השיווק להוזיל מחירים בקיץ. הבעיה היא הלחץ לעליות מחירים שיווצר בהמשך". גם גארי שלוסברג, אסטרטג גלובלי בוולס פארגו, מדגיש את המנועים המבניים שתומכים באינפלציה בעקבות התנודתיות במחירי הנפט.

יוני פנינג, האסטרטג הראשי של חטיבת הפיננסים בבנק מזרחי טפחות, מצביע על הכוחות המבניים שעלולים להכשיל את המשך הירידה באינפלציה. הוא מסביר כי "בניגוד לגל של 2022, שבו מחירי הדלק הזניקו את אינפלציית הליבה מעל 6% ודרשו שנתיים של העלאות ריבית על מנת להתמודד עם האינפלציה, כיום, היעדר זעזוע דלק בולט לטובה. מנגד, הזינוק בהשקעות בבינה מלאכותית מוערך בחצי אחוז תוצר, ובשילוב המכסים והצמצום בעובדים מחו"ל, הלחץ נופל על ההיצע המקומי. בנוסף, זינוק של מעל 70% ב-S&P 500 בשלוש השנים האחרונות צמצם את השתתפות העובדים המבוגרים בשוק העבודה - מה שמותיר את האבטלה נמוכה ואת אינפלציית השירותים גבוהה".

הוא מסביר כי "במבט קדימה, עם עליית מחירי הנפט בימים האחרונים, ה'הישג' של יולי לא ישוחזר באוגוסט. לכן, למרות סביבת האינפלציה המוכלת כרגע, לא נופתע לראות העלאת ריבית נוספת מצד הפד, ולו משיקולי יציבות".

5. תחזית

שוק ההון ממשיך לעקוב בדריכות אחר מניית ספייס אקס כאשר המניה סגרה אתמול את יום המסחר בזינוק לאחר שבשבוע האחרון המנייה עלתה ביותר מ-35%. מניות החברה נסחרות כעת ברמה של כ-146 דולר (עם שווי שוק המוערך ב-1.93 טריליון דולר) - רמה לא רחוקה ממחיר ההנפקה ההיסטורית שלה ביוני (135 דולר), וכמעט 28% מתחת לשיא של 211.39 דולר שנרשם ימים ספורים לאחר שהונפקה. בעוד הנהלת החברה והעומד בראשה, אילון מאסק, מבצעים שינוי אסטרטגי חד לכיוון השקעה בתשתיות של בינה מלאכותית, בוול סטריט חלוקים לגבי התמחור הראוי והעתיד של החברה - אם כי הקונסנזוס הכללי נותר חיובי במיוחד.

בפגישת עובדים נרחבת שקיים אילון מאסק בספייס אקס, הוא פיזר הצהרות דרמטיות לגבי שינוי מוקד הכובד של החברה. לפי מאסק, הכנסות החברה מתחום הבינה המלאכותית צפויות לעבור את כלל ההכנסות מפעילות החלל (סייר, שיגורים וסטארלינק) כבר במהלך חודש ספטמבר, ולהתרחב עוד יותר ברבעון הרביעי של השנה. "העתיד הוא בינה מלאכותית ורובוטים," הבהיר מאסק, תוך שהוא מגדיר את ספייס אקס לא רק כחברת חלל, אלא כחברת תשתיות AI ופלטפורמת מחשוב ענפה.

כחלק מאסטרטגיה זו, החברה מקימה בטקסס מתקן מחשוב ענק בהשקעה משותפת של 16.8 מיליארד דולר עם טסלה , אשר מיועד לספק כוח מחשוב הן לפרויקטי ה-AI של ספייס אקס והן לפרויקט הרובוטיקה (Optimus) של טסלה. כמו כן, החברה רכשה לאחרונה את פלטפורמת קידוד ה-AI Cursor לפי שווי של 60 מיליארד דולר, במטרה להתחרות ראש בראש מול ענקיות תוכנה כמו OpenAI ו-Anthropic, לצד מיזוג פלטפורמת xAI לתוך פעילותה.

על רקע השינוי האסטרטגי, האנליסט אדם ג'ונאס שב ומאשר המלצת "תשואת יתר" (Overweight) למנייה עם מחיר יעד בסיסי של 300 דולר, אך מציג תרחיש אופטימי קיצוני במיוחד: מחיר יעד של 600 דולר למניה, אשר ישקף לספייס אקס שווי שוק דמיוני של 8 טריליון דולר ויהפוך אותה לחברה הציבורית הגדולה בעולם.

על פי מורגן סטנלי, כדי שתרחיש זה יתממש, על ספייס אקס לעמוד במספר תנאים מחמירים. ראשית, עליהם לפעול לביצוע פריסה מסיבית של מרכזי נתונים מסלוליים באמצעות רכב השיגור, Starship, תוך חיתוך עלויות פריסת תשתיות ה-AI בחצי לעומת החלופות היבשתיות. שנית, עליהם לפעול להתרחבות רשת סטארלינק מעבר לאינטרנט ביתי, כך שתשרת מאות מיליוני (ואף מיליארדי) רובוטים מבוססי AI עד שנת 2040, לפי הכנסה ממוצעת של 35 דולר לרובוט.

כמו כן, סקר אנליסטים משלושת החודשים האחרונים מציג תמונה אופטימית למדי, מתוך 35 אנליסטים המסקרים את המנייה, 28 מעניקים המלצת "קנייה", 5 ממליצים "החזקה", ו-2 בלבד ממליצים "מכירה". מחיר היעד הממוצע ל-12 החודשים הקרובים עומד על 231.40 דולר - שמשקף פוטנציאל אפסייד של כ-55.8% ממחירה הנוכחי.

מנגד, חברת המחקר Morningstar מציגה גישה זהירה הרבה יותר. לפי ניתוח כלכלניה, פעילות הליבה של השיגורים ורשת סטארלינק שווה כ-40 דולר בלבד למנייה, בעוד כל תמחור מעבר לכך נשען לחלוטין על ספקולציית ה-AI. את תרחיש השיא שלהם למנייה (154 דולר) הם מעריכים בהסתברות של 7% בלבד.

לצד ההבטחה הגדולה של האנליסט אדם ג'ונאס ממורגן סטנלי, מבקרים בשוק מזהירים כי המעבר של ספייס אקס לפעילות AI כבדה מעמיק את שריפת המזומנים של החברה. בעוד שרשת סטארלינק החלה להציג רווחיות שקיזזה את הפסדי חטיבת השיגורים, המיזוג עם נכסי ה-AI והשקעות העתק במרכזי נתונים שוחקים מחדש את השורה התחתונה. בנוסף, חלק מכרטיסי המחשוב והתשתיות מושכרים ללקוחות בחוזים המאפשרים ביטול בהתראה של 90 יום בלבד - דינמיקה המוסיפה סיכון מבני למודל ההכנסות.