על "חמישה ימים בממוריאל" משודר: אפל טיוי +

ז'אנר: דרמה מבוססת סיפור אמיתי

מספר עונות: 1

פרקים: 8

משך כל פרק: 45 דקות

במאים: ג'ון רידלי וקרלטון קיוז

שחקנים (על פי סדר הא'־ב'): שרי ג'ונס, קורניליוס סמית גוניור, רוברט פיין, ורה פרמיגה

שפה: אנגלית

זמן עלייה: 12 באוגוסט

מבוסס על: הספר "חמישה ימים בממוריאל" של שרי פינק



סדרת הדרמה מבית אפל טי.וי, "חמישה ימים בממוריאל" (Five Days at Memorial), המבוססת על ספר באותו השם שכתבה העיתונאית האמריקאית שרי פינק, חוזרת אל 29 באוגוסט 2005 בארה"ב. באותו היום התרחש אחד מאסונות הטבע הגדולים ביותר שידעה המדינה: סופת ההוריקן קתרינה, בדרגה 5 בסולם ספיר־סימפסון (סולם המדרג את עוצמתן של סופות הוריקן), פגעה בעיר ניו אורלינס שבלואיזיאנה.

הסדרה מתמקדת באירוע אמיתי שקרה: הישרדותו ההירואית של בית החולים ממוריאל בעיר, במהלך חמישה ימים. הוא היה מוצף מים, ללא חשמל, מי שתייה, אוכל ותרופות, ועם טמפרטורות גבוהות בתוך המבנה (43 מעלות), כשמסביב מאות אנשי צוות, חולים מונשמים, קשישים, חולים סופניים, תינוקות, פגים ונשים בהריון.

● הפנינה שאסור להחמיץ בנטפליקס: אריק קאנטונה מפתיע בסדרה "במדרון"

● סיפורה של שפחה: הסדרה זוכת הפרסים חוזרת לעונה חמישית בשבוע הבא

בסדרה משולבים קטעי חדשות מאותם ימים. אלו הנציחו את ההצפות שזרעו הרס בכל מקום, את מעשי הביזה שהתחוללו בעיר, את האזרחים שנותרו ללא קורת גג ואת ניסיונות הריכוז והפינוי שלהם למקומות מוגנים. אף שהקטעים החדשותיים האלה מוכרים לנו כי שודרו אז בלופ, הם מחדדים את הזיקה של הסדרה למציאות ומעצימים את המתח והאימה בה.

תקציר העלילה

בשלב די מוקדם בסדרה בית החולים הופך למלכודת מוות, לאחר שהרשויות נכשלות בניהול האירוע. בידי הצוות הרפואי, שנאלץ לתפקד במצב קיצון, לא נותרו הרבה ברירות אלא להחליט את מי להציל מבין החולים ולמי לעזור למות. עם שוך הסערה מתגלות בבית החולים 45 גופות, מה שמוביל לחקירה משטרתית מקיפה.

ספוילר

ד"ר אנה פו, רופאה בכירה בבית החולים, נעצרת ומואשמת ברצח מטופליה. במשפט האמיתי של ד"ר פו עלו לדיון ציבורי שאלות מוסריות מורכבות: האם מטופליה היו קורבנות ההוריקן או קורבנות של בחירות אנושיות? האם הם מתו מתוך רשלנות או שזו היתה המתת חסד? בסופו של המשפט החליט חבר המושבעים לזכות את ד"ר פו מכל סעיפי האישום.

ביקורות מהעולם

"למשך חמש שעות, 'חמישה ימים בממוריאל' מנסה לכווץ את נשמתך ולקשור אותה בקשר סבוך, ולרוב זה עובד. צוות השחקנים מרשים באופן שווה, ונראה כי כולם מתייסרים באותה הרמה לאורך כל הסדרה".

(דניאל פיינברג, הוליווד ריפורטר, אתר החדשות והקולנוע של הוליווד, 9 באוגוסט)

ההקשר למציאות

הצונאמי בתאילנד וביפן, רעידת האדמה בהאיטי, שריפות הענק באוסטרליה, קליפורניה וספרד והשטפונות בפקיסטן - אלו רק חלק מאסונות הטבע שהעולם חווה בעשורים האחרונים. כדור הארץ מושפע מהשימוש הבלתי אחראי של האנושות במשאבי הטבע.

הסדרה מציגה באופן מצמרר את חוסר היכולת של האנושות להתמודד עם השלכות מעשיה, ומעלה את השאלה: האם מנהיגי העולם ידעו להיערך לקראת אסון הטבע הבא?

ההקשר הספרותי

הרקע הייחודי של כותבת הספר עליו מבוססת הסדרה, שרי פינק - לאחר לימודי הרפואה שלה היא שימשה כרופאה מתנדבת בעיראק, בוסניה, מקדוניה ומוזמביק ובמקביל פיתחה קריירה עיתונאית, במסגרתה התמקדה בבתי חולים בעתות מלחמה - יכול להסביר מה משך אותה לסיפור של ממוריאל.

"Five Days at Memorial: Life and Death in a Storm-Ravaged Hospital", ספרה של פינק משנת 2013, על מה שאירע בבית החולים, מבוסס על כתבה בת 13 אלף מילה שהיא פרסמה בניו יורק טיימס באוגוסט 2009, ארבע שנים אחרי האסון.

הכתבה, שמאחוריה תחקיר בן שנתיים וראיונות עם 140 אנשים, זיכתה את פינק בשנת 2009 בפרס פוליצר לתחקירים.

בשנים שחלפו מאז פרסום הכתבה, פינק החליטה להרחיב אותה לספר. לצורכי התחקיר היא ערכה 500 ראיונות נוספים, בין השאר עם חולים, קרובי משפחה של הרוגים, מנהלי בית החולים, פקידים בכירים בצבא, בשירותי הבריאות, ברשויות אכיפת החוק ומומחים לאתיקה. היא סרקה אלפי צילומים, סרטוני וידאו ומיילים שהופקו לפני ותוך כדי האירוע, קראה את כל יומני המטופלים בבית החולים וצללה אל התוכניות האדריכליות של בניין ממוריאל.

הספר, בן 576 העמודים, זכה לביקורות מהללות ובכמה פרסי ספרות יוקרתיים בארצות הברית: פרס פן, פרס חוג מבקרי הספר הלאומי ופרס לוס אנג'לס טיימס לספרות.

3 דברים שכדאי לדעת

● הערכות נזקי הסופה עומדות על 125 מיליארד דולר. 95 אלף איש איבדו את פרנסתם בעשרת החודשים שלאחר הסופה, מה שגרם לאובדן שכר בהיקף של 2.9 מיליארד דולר. קתרינה השפיעה על עד 19% מכלל תפוקת הנפט בארה"ב, שכן 24% מאספקת הגז הטבעי של המדינה נמצאת באזורים שנפגעו מהסופה או בסביבתם.

● חברת שירותי הבריאות "טנט", הבעלים של בית החולים, חתמה ב-2011 על הסכם טיעון שבמסגרתו הם לא הואשמו בהריגה, אך חויבו לפצות ב-25 מיליון דולר את כל באי בית החולים שאינם אנשי צוות - חולים, מבקרים ואזרחים שנלכדו בבניין.

● כעשור לאחר האסון נבנה בית חולים חדש בניו אורלינס בעלות של יותר ממיליארד דולר. חלונותיו חסינים לרוחות של עד 320 קמ"ש וביכולתו לשרוד עד שבעה ימים ללא חשמל ואספקת מים.

למה בחרנו בה

המשחק המצוין של השחקנים, הבימוי הלא סנסציוני, העובדות (הידועות והפחות ידועות) שמאחורי הסיפור האמיתי, הדימויים שלקוחים מזירת האסון - אלו ארבעת העוגנים שמחזיקים את "חמישה ימים בממוריאל". הסדרה מצליחה להפיק מהצופה מנעד רגשות: מהלם, דרך כעס כלפי הרשויות, ועד הערצה נטולת ציניות כלפי צוותי הרפואה.

