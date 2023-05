"הזקן": אחת מסדרות האקשן המהנות והמתוחכמות שיש כרגע בטלוויזיה

התרגשות גדולה התעוררה בקרב צופי הטלוויזיה ברחבי העולם לקראת עלייתה של הסדרה "הזקן" להולו ביוני 2022. שהרי לא כל יום זוכים לראות על המסך הקטן את ג'ף ברידג'ס, הלוא הוא "הדוּד", גיבור קומדיית הפשע של האחים כהן "ביג לבובסקי" מ־1998. ברידג'ס מגלם ב"הזקן" את צ'ייס, סוכן CIA לשעבר, שהעבר רודף אחריו. לצידו לוהקו ג'ון לית'גו, המשחק את הסוכן הבכיר הרולד הארפר, שהיה המפעיל של צ'ייס בצעירותו ובשעתו קבר פרשה ששניהם היו מעורבים בה, וכעת הוא זה שמופקד על לכידתו, והשחקנית אלייה שאוקט, זוכת פרסי פסטיבלים רבים וכוכבת "משפחה בהפרעה". על משחקם ב"הזקן" ברידג'ס ולית'גו היו מועמדים לפרס גלובוס הזהב.

תקציר העלילה

דן צ'ייס (ג'ף ברידג'ס) הוא סוכן CIA בדימוס, אלמן, שחי חיי גמלאות יחד עם שני הכלבים הנאמנים שלו. הוא מנסה להתקיים מתחת לרדאר, עד שלילה אחד מנסים לחסל אותו. מאותו רגע הוא מתחיל להימלט מאויבים שצצים כמו פטריות אחרי הגשם, ומורכבים בעיקר מחברים שהפכו לאויבים, הדורשים נקמה על מעשי העבר שלו.

ההקשר הספרותי

הסדרה שיצרו ג'ונתן סטיינברג ורוברט לוין אמנם מבוססת ברובה על נובלה שכתב מחבר ספרי המתח האמריקאי תומאס פרי, הנושאת את אותו השם, אך מי שקרא את הספר יבחין כי הסדרה שונה באופן מהותי ממנו. בעוד שבספר הסכסוך הגדול בין דן צ'ייס לאחד מאויביו נסוב על כסף שנגנב, בסדרה מוקד המחלוקת הוא סביב אישה, מה שמוסיף רובד של רגש ואנושיות לדמותו של צ'ייס. גם דמותה של הבת של צ'ייס, אמילי, הופכת עגולה יותר, ומקבלת בסדרה טוויסט מפתיע שהופך אותה - ואת העלילה - למסקרנות ומושכות הרבה יותר.

עוד בסדרהלכל הכתבות משבר אמצע החיים של גבר ניו יורקי מעולם לא נראה כל כך מצחיק ושנון

מתנקשת חסרת מורא בדרמת אקשן מלאת ריגושים ותהפוכות

דרמת פשע בריטית משובחת ששברה את שיאי הצפייה של BBC

הדוקו של נטפליקס שחושף פרטים חדשים על סדרת שחיתויות בינלאומיות

עלילה מבריקה ושחקנים מצוינים: דרמת האקשן על עתיד האנושות שאתם חייבים לראות

הסיפור האמיתי המצמרר שמאחורי הבית הרדוף בפרברים האמריקאיים

איך "מלכת היופי של ירושלים" הצליחה לכבוש את נטפליקס?

עלילותיה של חרדית פרועה בקומדיה הישראלית המדוברת של השנה

"אנשים נורמלים": דרמה רומנטית אירית סוחפת על פי רב מכר בינלאומי

סיפור הישרדותם של חברי המחתרות במחנה מעצר באפריקה בזמן השלטון הבריטי

הלהיט הקוריאני על עו"ד שעל הספקטרום האוטיסטי שובר את נטפליקס

בחזרה לתאונה האווירית באמסטרדם שהותירה אחריה סימני שאלה רבים

החיים של מקנזי סקוט, גרושתו של ג'ף בזוס, הפכו לסדרת טלוויזיה

העונה השנייה של הלוטוס הלבן: מה קורה בחופשות של האלפיון העליון?

דרמת פשע מלאת אקשן שאתם צריכים לראות עכשיו בנטפליקס

רב מכר שהפך לסדרה עתירת תקציב על שושלת משפחתית קוריאנית

מותח כמו סדרת פשע: השחיתויות בפיפ"א נחשפות בדוקו של נטפליקס

סדרת אקשן שממשיכה שושלת מפוארת של סיפורי מרגלים בריטיים

המניה ששיגעה את וול סטריט: הסאגה שהפכה לסדרת דוקו מותחת

כששני קומיקאים וזמרת פופ פותרים תעלומה בקומדיה בלשית שנונה

"הדוב": הסדרה שחושפת את אחורי הקלעים הסוערים של המסעדנות

"ניתוק": מותחן פסיכולוגי שישאיר אתכם במתח וגם יגרום לכם לחשוב

"קליאו": מותחן מרגלים שחוזר אל ימי גרמניה המזרחית

"סנטה אוויטה" שבה לסיפור הקבורה רב התהפוכות של אוויטה פרון

הקומדיה הבריטית שמטפלת ברגישות בנושא מורכב כמו אימוץ

התיקון ההיסטורי שעושה הסדרה "ליגה משלהן"

כוכב "ביג לבובסקי" בסדרת ריגול חדשה ומסקרנת

סיפורה של שפחה: הסדרה זוכת הפרסים חוזרת בשבוע הבא

הסדרה שחוזרת אל ימי הוריקן קתרינה בניו אורלינס

שר הטבעות: הסדרה הכי יקרה בעולם מגיעה למסך

הפנינה שאסור להחמיץ בנטפליקס: קאנטונה מפתיע בסדרה "במדרון"

המלצת צפייה: תעשיית הגיימינג כפי שמעולם לא ראיתם קודם

סדרת האקשן שהמבקרים קטלו והצופים אהבו

דוקו פשע ששופך אור חדש על ההונאה הגדולה בתולדות ארה"ב

חמש אחיות ורצח: הסדרה האירית שמדלגת בין קומדיה, דרמה ומתח

המלצת צפייה: הסדרה שחושפת את הסיפור שמאחורי הקמת ספוטיפיי הצג עוד לכל הכתבות

ביקורת מהעולם

"עם טון שנע בין זול ושטחי למלא מחשבה, הסדרה "הזקן" היא מותחן אקשן מורכב. מה שהיה יכול להסתכם בעוד סדרת פעולה על המסך, הצליח להתרומם בזכות קצב מחוכם וליהוק מצויין."

(ג'יימס וייט, מגזין "הוליווד ריפורטר", 30.9.22)

3 דברים שכדאי לדעת

● שלוש שנים עברו מאז החלו לצלם את הסדרה ועד צאתה בסוף 2022. הפרק הראשון צולם בקיץ 2019, והצילומים התקדמו עד מרץ 2020, אלא שאז נאלצה ההפקה לעצור עקב התפרצות מגפת הקורונה. חצי שנה לאחר מכן הוחלט להתקדם תחת מגבלות הסגרים, אך באוקטובר 2020 ג'ף ברידג'ס אובחן עם סרטן מסוג לימפומה, ונאלץ להתחיל בטיפולים. שאר השחקנים המשיכו לצלם את הסצנות שלא כללו את ברידג'ס, ושנה לאחר מכן הודיע השחקן על נסיגה במחלתו וחזר לסט הצילומים. זהו התפקיד הראשון של ג'ף ברידג'ס על המסך מאז ששיחק בסרט "הזמנים הרעים באל רויאל" ב־2018.

● לאחר ששודר בהולו הפרק השלישי הודיעו היוצרים כי מתוכננת עונה שנייה לסדרה, לבקשת חברת ההפקות FX. טרם ידועים פרטים מדויקים, אך סטיינברג ולוין היוצרים אמרו למגזין "דדליין" כי ככל הנראה העונה השנייה תמשיך את עלילת העונה הראשונה, ורוב הקאסט יככב בה.

● בכל שנות הקריירה שלהם, כחמישים שנה כל אחד, ג'ף ברידג'ס וג'ון לית'גו מעולם שיחקו באף סרט או סדרת טלוויזיה ביחד. לא רק שזו הפעם הראשונה שהם נפגשים על סט צילומים, הסצנה הראשונה שצילמו השניים יחדיו היא בפרק האחרון של העונה, שכן לפני כן הם משחקים בקווי־עלילות מקבילים ורק "מדברים" בטלפון.

למה בחרנו בה

תענוג לראות את ג'ף ברידג'ס שוב על המסך. ואם בפרקים הראשונים נדמה שמדובר בסדרת אקשן רגילה, במהרה הסיפור מתמלא בעלילות משנה קטנות, תפניות מפותלות וסיפורי רקע מסתוריים. לאורך הזמן נוספות עוד דמויות משנה, שמעבות את הסיפור ומציעות שלל תובנות על נפש האדם, ועל היכולת שלה להתמודד עם סכנות ומכשולים.

סדרה לחזור אליה

הסרטים שגדלנו עליהם

(The Movies That Made Us)

זמינה לצפייה: נטפליקס

עונות: 3

פרקים: 16

סדרה דוקומנטרית אמריקאית החושפת את הסיפורים מאחורי סרטי הקאלט של הוליווד שהשפיעו על תרבות הקולנוע מאז ועד היום, ביניהם: "ריקוד מושחת", "מכחסי השדים", "פארק היורה" ו"שכחו אותי בבית". כל פרק מתמקד בסרט אחר, וכולל ראיונות עם הבמאים, המפיקים, התסריטאים, השחקנים וחברי הצוות שחברו יחד כדי לייצר אגדות קולנועיות. הפרקים מלאים באנקדוטות משעשעות על תהליך היצירה, קטעי מאחורי הקלעים וכמובן קטעים רבים מהסרטים המדוברים.

סדרה לחכות אליה

אלף

תהיה זמינה לצפייה: יס (תעלה בחודש מאי)

עונה: 1

פרקים: 6

דרמה בדיונית בהשראת פרשת הנשיא משה קצב המבוססת על הספר "אשת הסוד" (2013, כנרת זמורה דביר) מאת אודליה כרמון, המוכרת לציבור כ־א' מאותה פרשה, שהייתה שותפה ליצירת הסדרה. הסדרה תביא שש נקודות מבט שונות על לשכת הנשיא, בה הוא מנהל מערכת יחסים לא נאותה עם עובדת. כשהעובדת מתעמתת עם הנשיא התקשורת עטה עליה, מה שמעורר את השדים של היועצת לשעבר של הנשיא. בהשתתפות: יעקב זדה־דניאל, אברהם לוי שלום, דנה מיינרט, עירית נתן בנדק, זוהר שטראוס ולנה פיירפלד.