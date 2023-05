"עצבים" בנטפליקס: סדרה משעשעת עם סיפור סוחף, פסקול יפהפה ונראות מוקפדת

על "Beef" זמינה לצפייה: נטפליקס

ז'אנר: דרמה

מספר עונות: 1

מספר פרקים: 10

משך פרק: כחצי שעה

יוצר: לי סונג ג'ין

שחקנים: אלי וונג, סטיבן יאון, ג'וזף לי, יונג מזינו, דייוויד צ'ו, אשלי פארק

שפה: אנגלית

ציון IMDB:

8.2/10 (68 אלף מצביעים)

ציון Rotten Tomatoes:

מבקרים 98%, קהל 86%

הסדרה Beef ("עצבים" בעברית) עלתה לפני כחודש ב"נטפליקס" והופקה בשיתוף A24, אולפן שהנפיק בשנים האחרונות לא מעט סרטים וסדרות, ביניהם הסרט זוכה האוסקר "הכל בכל מקום בבת אחת" והסדרה "אופוריה" שזכתה לשבחים מהמבקרים ומהקהל. הקאסט של הסדרה כמעט כולו אמריקאי־אסייתי, ויצר וביים אותה לי סונג ג'ין, שכתב עד כה בעיקר סדרות קומדיה, ביניהן "דייב", "עמק הסיליקון" ו"מרוששות".

תקציר העלילה

עימות במגרש חנייה גורם לשני אנשים ללא שום קשר קודם להתחיל מלחמה מרובת חזיתות. מצד אחד, דני צ'ו (סטיבן יאון), שיפוצניק כושל שגר עם אחיו הקטן פול צ'ו (יונג מזינו), ומנסה ללא הצלחה להרוויח מספיק כסף על מנת לקנות חלקת אדמה להוריו, התקועים בקוריאה. מהצד השני איימי לאו (אלי וונג), אשת קריירה מצליחה עם עסק לעציצים שעומד למכירה בשווי מיליונים, בעל יפה תואר שעוסק באמנות וילדה מתוקה. המפגש בין השניים משחרר זעם אדיר שעצור בשניהם, והופך למטרה אובססיבית: להרוס זה את זו.

ההקשר למציאות

יוצר הסדרה לי סונג ג'ין הסביר בריאיון עמו שמבחינתו כל אדם יכול למצוא את עצמו בסיטואציה דומה, שכן לכולנו צד אפל. "בדרך כלל צריך לקרות משהו דרמטי, טוב או רע, כדי לנער אותנו מהסטטוס קוו שאנו שרויים בו" אמר, וטען שזה בדיוק מה שקרה לגיבורי הסדרה דני ואיימי. לצד זאת, הוא לא ניסה להעביר "מסר" בסדרה, ואין שיעור שהוא רוצה שנלמד ממנה. התקווה היחידה שלו היא שכל מי שצופה בתוכנית, לא משנה באיזה מקום הוא בחייו, יוכל לקבל ממנה משהו: הזדהות עם הדמויות, קבלת הצדדים האפלים יותר בעצמך, או פשוט צחוק טוב.

ביקורת מהעולם

"הסדרה מרהיבה ומטורפת, עם סיפור ייחודי שמערבב את היום־יום לתוך אפוס. היא מובלת על ידי הופעה יוצאת דופן של סטיבן יאון ואלי וונג, כנהגים זועמים המשליכים את חייהם לפח במרדף אחר נקמה. "עצבים" מצליחה להיות מושחתת מבלי להיות אכזרית."(קלי לואלר, USA Today, 6.4)

3 דברים שכדאי לדעת

● על פי האתר "באזפיד" הרעיון לסדרה הגיע ללי סונג ג'ין בעקבות חוויה שעבר בכבישי לוס אנג'לס: מישהו ברכב שטח עצר לידו ברמזור והחל לצפור ולצרוח לעברו כי האור הפך לירוק.

● הציורים שמוצגים בפתח כל פרק הם יצירותיו של האמן, השחקן, המוזיקאי והעיתונאי האמריקאי דייוויד צ'ו, המגלם את בן הדוד של דני צ'ו, גיבור הסדרה. בתחילה, התכוון לי סונג ג'ין, יוצר הסדרה, להשתמש בציורים בסגנון דומה מהמאה ה־16; אך צ'ו, שהוא חבר טוב של סונג ג'ין, הציע שישתמש בעבודותיו שלא הוצגו מעולם בתערוכות.

● על פי מגזין "קוסמופוליטן" כותרות פרקים כמו 'I Am inhabited by a cry. ו-Just Not All in The Same Time מתייחסות לשירים ונאומים של בטי פרידן, מהפעילות הפמיניסטיות הבולטות בשנות השישים, והמשוררת סילביה פלאת'. לדברי לי סונג ג'ין אלו עזרו לו לחדד תובנות לגבי החיים והמצבים הרגשיים של הדמויות.

למה בחרנו בה

בים התכנים הבינוניים של נטפליקס, "עצבים" זוהרת כמו כוכב הצפון: היא חדה, עגומה, משעשעת ומותחת, ובוחנת באופן מפוקח את אופיים הקטנוני של בני האדם. היא עשוייה ומשוחקת לעילא, יש לה פסקול יפהפה ונראות מוקפדת, והסיפור שלה סוחף ומענג. בימינו, אי אפשר לבקש מסדרה יותר מזה.

