על "מנסים" משודר: אפל טיוי

ז'אנר: קומדיה

מספר עונות: 3 (הוכרז על עונה רביעית, טרם ידועים פרטים נוספים)

מספר פרקים: 24

משך כל פרק: 26-30 דקות

יוצר הסדרה: אנדי וולטון

שחקנים: אסתר סמית', רייף ספול, סיאן ברוק, אימלדה סטונטון

שפה: אנגלית

זמן עלייה: מאי 2020

ציון IMDB:

7.9/10 (8,069 קולות)

ציון Rotten Tomatoes:

93% לפי מבקרי האתר ו־93% לפי הקהל

במשך שנים סדרות טלוויזיה עסקו במבנה משפחתי קלאסי: זוג הורים, גבר ואישה, ילדיהם המרדניים, סבים שמתערבים יותר מדי, ואולי דוד או דודה. המבנה הזה החל להיסדק עם משפחות חד־הוריות ("צער גידול בנות", "בנות גילמור") ועם זוגות חד־מיניים ("משפחה מודרנית", או "אמא ואבאז" הישראלית). הסדרה הבריטית "מנסים" מציפה נושא מורכב, שכמעט ואין לו ביטוי בטלוויזיה: אימוץ ילדים.

תקציר העלילה

ג'ייסון רוס (רייף ספול) וניקי ניומן (אסתר סמית') הם זוג בריטים שחיים בלונדון, בשנות ה־30 המאוחרות, ללא ילדים. אחרי טיפולי פוריות שכשלו הם מחליטים לאמץ ילד. במהלך שתי עונות, כחלק מהליך "אישור להורות", הם נבחנים בזכוכית מגדלת על ידי הרשויות. בעונה השלישית הם מקבלים את פרינסס וטיילר, זוג אחים, ומגלים שההורות אינה פשוטה כמו שחשבו.

ספוילר

הסדרה בריטית אך היא מסתיימת בהפי הנד אמריקאי. כל המכשולים מוסרים, הדילמות נעלמות וכולם מקבלים את מה שרצו. ניקי וג'ייסון מאמצים שני ילדים, מתחתנים בחתונה קיטשית, חברם פרדי רכש את הדירה בה הם גרים ודאג שלא יגרשו אותם מביתם, וניקי זכתה לשמוע את הילדים קוראים לה "אמא".

ביקורות מהעולם

"מנסים" היא סדרה רגישה וגולמית כשהיא לא מתאמצת להיות סקסית־חמודה. ללא כוונה, היא מציגה קונספט מקורי. העונה הראשונה מוקדשת למבוך המציאותי והמביך של תהליך האימוץ. בשיאה, הסדרה מציגה בכנות את חוסר ההצלחה בלהביא ילדים לעולם. בשפל שלה, היא מפילה עלינו את העול של שני אנשים לא אהודים, שכותשים אותנו עם הנוירוזה שלהם". (רובין באהר, הוליווד ריפורטר)

ההקשר למציאות

על פי נתונים שפרסמו שירותי הבריאות הלאומיים באנגליה, 1 מתוך 7 זוגות מתקשים להרות. במאמר שפורסם ב־2019 באתר של IVI, מרכז פוריות ידוע בלונדון (www.ivi.uk)

רוכזו מסקנות ממאמרים שעסקו בעלייה הגבוהה בשיעורי אי־פוריות בקרב זוגות בריטיים. העמותה הבריטית "Home for Good" דיווחה שב־2021 אומצו 2,870 ילדים באנגליה.

2 דברים שכדאי לדעת

● כמה מהשחקנים בסדרה קשורים לרב המכר של ג'יי.קיי רולינג. השחקנית אימלדה סטונטון, המגלמת את העובדת הסוציאלית בסדרה, היא דולורס אמברידג', העוזרת של שר הקסמים מסרטי "הארי פוטר". אסתר סמית', ניקי נוימן בסדרה, שיחקה את דמותה של דלפי דיגורי בהצגה "הארי פוטר והילד המקולל" שעלתה ב"ווסט אנד". השחקן הראשי, רייף ספול, הוא בנו של טימותי ספול המגלם את הקוסם פיטר פטיגרו ב"הארי פוטר".

● בעונה השלישית של הסדרה ג'ייסון מנסה להרוויח כסף מהחסכונות שהוא ואשתו צברו, ונותן אותם לגיס של ניקי כדי שישקיע אותם בבורסה. בוויכוח המתפתח בין השניים סביב הנושא, ג'ייסון חוזר על המונח הכלכלי "short" (מכירה בחסר) בהטיות שונות (to shorted the money״״) וניכר כי אין לו מושג על מה הוא מדבר. ספול שיחק בסרט האמריקאי "The Big Short" משנת 2015, העוסק בהתפוצצות הבועה הנדל"נית ב־2008, ואפשר להבין את הסצינה הזו כרפרנס לסרט הזה.

למה בחרנו בה

לא פשוט לקחת נושאים רגישים כמו אתגרי פוריות ואימוץ ילדים ולהציג אותם בצורה שנונה וקלילה מצד אחד, אך אותנטית ונוגעת ללב מצד שני. הכימיה בין ספול לסמית' היא לב הסדרה (כימיה כזאת טובה לא ראינו מאז מוניקה וצ'נדלר ב"חברים"). יש להם מערכת יחסים מורכבת והיא מצליחה לעורר בצופים הזדהות ואמפתיה.

עוד באותו נושא

● פגום, 2021

סדרת רשת ישראלית המגוללת את קשיי הפוריות של גבר מהפריפריה (אלון חמאווי), וכיצד הם משפיעים על מערכת היחסים הזוגית שלו עם אשתו (מאיה ורטהיימר). עם אורי הוכמן, אסף אשתר ונעמה קסרי.

עונה אחת, 6 פרקים, בין 6-12 דקות, כאן 11

● קטסטרופה, 2015-2019

קומדיה בריטית שהיתה מועמדת לפרס אמי. זוג (שרון הורגן ורוב דלאניי) מנהל רומן קצר בעקבותיו האישה נכנסת להריון. לאחר שהם מחליטים להמשיך איתו, הם עוברים לגור יחד ועל הדרך הם לומדים לחיות זה עם זה. עם אשלי ג'נסן, מארק בונאר וקארי פישר.

ארבע עונות, 24 פרקים, 25 דקות כל פרק, הוט