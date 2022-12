על "פיפ"א: חשיפה" זמינה לצפייה: נטפליקס

ז'אנר: דוקו

מספר עונות: 1

מספר פרקים: 4

משך פרק: 50-60 דקות

יוצרים: דניאל גורדון

דמויות מרכזיות: ספ בלאטר, מוחמד בן־חמאם, דיוויד קון, גווידו טוגנוני

שפה: אנגלית, צרפתית, ספרדית

דירוג IMDB:

7.5 (3,408 קולות)

דירוג Rotten Tomatoes:

81% (16 מצביעים)

"פיפ"א: חשיפה", סדרה דוקומנטרית בת ארבעה פרקים, שעלתה בחודש שעבר בנטפליקס בסמיכות לתחילת המונדיאל בקטאר, היא עוד הוכחה לכך שבשלושת העשורים האחרונים הכדורגל הפך ממשחק השייך לשחקנים ולאוהדים לעסק מתפקע משכרון כוח ותאוות בצע.

הסדרה, שיצר במאי הדוקו הבריטי דניאל גורדון, חושפת את השחיתויות שהפדרציה הבינלאומית לכדורגל, או בשמה הידוע יותר "פיפ"א", המאגדת למעלה מ-200 התאחדויות כדורגל מסביב לעולם, היתה מעורבת בהן. בין שאר המעשים המיוחסים לה: עסקאות אפלות, העברות כספים למקלטי מס, סחיטות, איומים ומעטפות עם מזומנים. רשת השחיתות הזו נפרסת על פני יבשות, מדינות, ארגונים ושנים, ולקחו בה חלק אלפי אנשים. היא התחילה בימיו של ז'ואאו האבלנז', נשיאה השביעי של פיפ"א, המשיכה בזמנו של הנשיא אחריו, ספ בלאטר, ועד עצם היום הזה, בזמן כהונתו של הנשיא הנוכחי ג'יאני אינפנטינו, יש לה עקבות ברורים.

תקציר העלילה

הסדרה חוזרת אל ימיה הראשונים של פיפ"א, בשנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת, דאז ארגון חובבני של אוהבי כדורגל, שהפך לעסק כלכלי וגיאו פוליטי חובק עולם - תהליך שהואץ בשנות השבעים של המאה הקודמת. בשנות ה-90 החלו להתבסס יחסים בין מדינות באפריקה והאיים הקריביים לנשיאות פיפ"א, זאת על רקע הכוח המספרי שיש למדינות אלו בהצבעות בהתאחדות העולמית. בהמשך, עוקבת הסדרה אחר עסקאות השוחד בשווי עשרות מיליוני דולרים בין פיפ"א לנציגי המדינות הללו, ואחר כניסתה של קטאר למגרש הכדורגל העולמי, כולל הצעדים השערורייתיים שהיא נקטה כדי לזכות באירוח המונדיאל הנוכחי.

ביקורות מהעולם

"למרות שהסדרה נמרחת בפרק הסיום שלה, והיה אפשר לקצר אותה לשלוש שעות, "פיפ"א: חשיפה" היא ברובה כרוניקה מרגשת ומסחררת של האשמות וצירופי מקרים חשודים". (ג'ק סיל, "הגרדיאן", 9.11)

ההקשר למציאות

העובדה שהמשחקים נערכים השנה בקטאר עוררה תהיות רבות בקרב חובבי כדורגל מסביב לעולם. בסדרה מוצגת פרשת "חושפת השחיתויות מקטאר" שהתפרסמה ב"סאנדיי טיימס" ב-2011, במסגרתה טענה אז חברת המשלחת הקטארית שחברי פיפ"א שוחדו במיליוני דולרים תמורת קולות הצבעה.

כמו כן, בסדרה נחשפת חוות דעתו של המפקח מטעם פיפ"א שקבע כי קטאר אינה כשירה וערוכה לארח את המונדיאל. הסדרה עלתה לנטפליקס שבוע לפני תחילת המונדיאל, ולא במקרה. יוצר הסדרה, דניאל גורדון, ביקש להפנות את תשומת הלב הבינלאומית לשחיתויות ולהפרות הבוטות של זכויות אדם שנקשרו לאירוע זה.

3 דברים שכדאי לדעת

● בריאיון לכתבת הספורט סוזנה סילי ב-National World הצהיר דניאל גורדון שהוא לא מחרים את משחקי גביע העולם. לדבריו, הוא אינו מאמין שאם הוא, כאדם אחד, לא יצפה במונדיאל, זה יחולל איזשהו שינוי. עוד הוא הוסיף שקטאר מתרכזת בקשרים העסקיים והכסף המערבי שיושקע במדינה, ולא בנתוני הצפייה בעולם. הסיבה השנייה בגינה הוא אינו מחרים את המשחקים היא שהספורט שייך לאנשים, ולא לפיפ"א כגוף או לקטאר כמדינה.

● אחרי רוסיה וקטאר - אולי גם צפון קוריאה: במסיבת העיתונאים שנערכה לרגל פתיחת משחקי המונדיאל בקטאר, ג'יאני אינפנטינו, המכהן כנשיא פיפ"א מאז 2016, דחה את הטענות כנגד המדינה המארחת. בנוסף, הוא סיפר כי ביקר בקוריאה הצפונית כדי לבדוק את נכונותה לארח את אירועי גביע העולם לנשים בכדורגל ביחד עם שכנתה, דרום קוריאה, והוסיף שאינו פוסל אף מדינה מלארח את המשחקים.

● דניאל גורדון מתמחה בסדרות ובסרטים דוקומנטרים העוסקים בצד האפל של הספורט. לפני "פיפ"א: חשיפה" הוא ביים סדרת דוקו בשם Football's Darkest Secret, העוסקת בההתעללויות המיניות שעברו שחקני כדורגל בריטי, בילדותם, משנות השבעים עד שנות התשעים. בסדרה התיעודית The Trials of Oscar Pistorius הוא צלל לנבכי סיפורו של האצן והאלוף הפאראלימפי הדרום אפריקאי אוסקר פיסטוריוס, שהואשם ב-2015 ברצח בת הזוג שלו. ובסרט The Australian Dream הוא תיעד את חייו של שחקן הפוטבול האוסטרלי אדם גודס, שלמרות מעמדו האגדי בארצו ספג לאורך הקריירה שלו גילויי גזענות חריפים בשל מוצאו האבוריג'יני.

למה בחרנו בה

הסיפור שעומד במרכז הסדרה מותח ומדהים כמו סדרת פשע אמיתי. העובדה שגורדון ראיין בכירים כמו ספ בלאטר (נשיא פיפ"א לשעבר) ומוחמד בן-חמאם (הנשיא הנוכחי של התאחדות הכדורגל של אסיה) מוסיפה עומק לסדרה ועוזרת בהצגת שני צידי המתרס. יחד עם זאת, ריבוי הדמויות ומקרי השחיתויות אינם מוצגים בבהירות מספקת.

סדרה לחזור אליה

VEEP

זמינה לצפייה: סלקום TV, יס, הוט

מספר עונות: 7

מספר פרקים: 65

משך פרק: 25-30 דקות

סאטירה פוליטית אמריקאית עטורת פרסים של HBO, ביניהם פרס האמי לקומדיה הטובה ביותר ו-6 פרסי אמי לשחקנית הטובה ביותר בסדרה קומדיה, שהוענקו לג'וליה לואי-דרייפוס, הכוכבת הראשית. סלינה מאייר היא סגנית נשיא ארה"ב נרקיסיסטית, ממורמרת וחסרת מודעות עצמית, שמתמודדת עם צוות עובדים כושל. במהלך שנותיה בבית הלבן היא מנסה לקדם אג'נדות שונות וחווה מספר הצלחות, אבל בעיקר פשרות וכישלונות, לעיני אמריקה כולה. עם: אנה קלמסקי, טוני הייל, רייד סקוט, מאט וולש.

סדרה לחכות לה

הבחור הרע

תהיה זמינה לצפייה: אמזון פריים וידיאו (החל מ-8.12)

מספר עונות: 1

מספר פרקים: 6

קומדיה איטלקית על המאפייה הסיציליאנית שיצרו ודוביצ'ה רמפולדי ודוד סרינו, שעומדים מאחורי המיני-סדרות "1992" ו-1993" שזכו לשבחי המבקרים.

נינו סקוטלרו (לואיג'י לו קסיו ששיחק בסרט איטלקי "קסם הנעורים") הוא תובע בשירות הציבורי שמקדיש את חייו למלחמה במאפייה, ונעצר בחשד למעורבות בעסקים הבלתי חוקיים של האנשים שתמיד רדף. לאחר שהוא מורשע, נינו יוצא למסע נקמה חסר מעצורים והופך ל"איש הרע". עם: קלאודיה פנדולפי, סלינה קאראמאזה ואלסנדרו לואי.