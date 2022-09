התיקון ההיסטורי שעושה הסדרה ליגה משלהן

הסדרה "ליגה משלהן" (A League of Their Own) מבוססת על סרט אמריקאי משנת 1992 בעל אותו שם, שביימה פאני מרשל, ובו שיחקו ג'ינה דייוויס, מדונה, טום הנקס ורוזי אודונל.

הסרט מגולל את סיפורה האמיתי של ליגת הבייסבול האמריקאית לנשים, דרך הסיפורים של הקבוצות והשחקניות הבולטות בליגה זו בשנות הארבעים והחמישים. הסדרה פרוגרסיבית מהסרט: היא מתמקדת בסיפורי החיים של המיעוטים הנרדפים בארה"ב באמצע המאה הקודמת, תוך כדי שהיא מעלה שאלות בנוגע זהות, גזע, מגדר ומיניות.

תקציר העלילה

הסדרה, המתרחשת ב-1943, עוקבת אחר קבוצת הבייסבול לנשים "רוקפורד פיצ'ס", ובמקביל אחר מקס צ'פמן (שנטה אדמס), צעירה שחורה החולמת להפוך לשחקנית בייסבול במדינה שמנהיגה הפרדה גזעית. ה"רוקפורד פיצ'ס" נחושות להוכיח את עצמן מול הקהל השוביניסטי ומול המאמן שלא מאמין בהן, תוך שהן מקבלות תמיכה כספית מועטה.

ברקע, מקס מפלסת את דרכה המקצועית ומגלה את זהותה המגדרית, בעולם שמפלה אותה מכל כיוון אפשרי.

● הפנינה שאסור להחמיץ בנטפליקס: אריק קאנטונה מפתיע בסדרה "במדרון"

● הסדרה שחוזרת אל ימי הוריקן קתרינה



ספוילר

קבוצת "רוקפורד פיצ'ס" מצליחה להעפיל למשחק הגמר מול הבלו סוקס, אליה עברה ג'ו

דה-לוקה (מלאני פילד), חברת הקבוצה לשעבר.

הקרב בין הקבוצות צמוד, עד החבטה האחרונה של דה-לוקה, שמבטיחה, כך נראה, ניצחון לקבוצה הכחולה. אלא שאז נפצעת דה-לוקה והיא לא יכולה להמשיך לשחק. לפי חוקי הליגה, חברות הקבוצה שלה מנועות מלעזור לה, אבל לא נאסר על המתחרות לסייע לה. שחקניות ה"רוקפורד פיצ'ס" עוזרות לג'ו: היא מגיעה לבסיס הבית ובכך מביאה את הניצחון לקבוצתה.

ביקורות מהעולם

"ניסיון לקחת טקסט משנות ה-90 ולגרום לו להיות רלוונטי יכול להצטייר כעייף או גרוע מכך - מעייף. אבל ג'ייקובסון וגרהאם הצליחו לשמר את עמוד השדרה של הטקסט (הבייסבול), את האסתטיקה שלו (התחושה של שנות ה-40) וגם חלק מהאספקטים הרגשיים: גילוי עצמי, הקרבה, עבודת צוות ואהבה עמוקה לאנשים". (לינדה הולמס, NPR).

*NPR‏ (National Public Radio) היא רשת הרדיו הציבורית של ארה"ב, עם כ־800 תחנות שידור מקומיות ברחבי המדינה

ההקשר למציאות

הסדרה מבוססת על אירועים ודמויות אמיתיים מליגת הנשים של הבייסבול האמריקאי. היא משקפת את תהליך הקמתה ואת ימיה המוקדמים של הליגה, שלימים תהפוך להתאחדות ליגות הספורט של נשים בארצות הברית ובקנדה. הסדרה שוזרת את הפרטים ההיסטוריים בסיפורים אישיים. ניכר כי היא מבקשת לעשות תיקון היסטורי באמצעות התמקדות בחייהן של נשים, נשים-שחורות, נשים-גאות ונשים-שחורות-גאות, בתקופה בה כל זהות שכזו הודרה מהחברה הגברית והלבנה של אמריקה.

2 דברים שכדאי לדעת

● רוזי אודונל (דוריס בסרט המקורי) מופיעה בתפקיד קמאו (הופעה קצרה של אדם ידוע בסדרה), כבעלת בר גאה לא-חוקי. למעשה, היא זו שהציעה את הרעיון ליוצרים. הם, מצדם, הביעו רצון לשתף אותה בסדרה.

● מייבל בלייר, 95, שחקנית בייסבול לשעבר, השתתפה ביוני בפאנל בפסטיבל הסרטים טרייבקה לרגל צאת הסדרה, ובו הודתה שבמשך שנים רבות היא נאלצה להסתיר את זהותה המינית. בלייר הוסיפה שלדעתה מתוך 650 שחקניות בליגה באותה תקופה, 400 היו לסביות.

למה בחרנו בה

יוצרי הסדרה, וויל גרהאם ואבי ג'ייקובסון, חזרו לקלאסיקה אמריקאית אהובה, בין השאר כדי לתקן עוולות חברתיות והיסטוריות, תוך שיקוף הנורמות של אז והיום. מי שפוליטיקת זהויות ושאלות בנושאי גיוון, שוויון והכלה מעסיקות אותו, זו הסדרה בשבילו.

עוד מהז'אנר

● דיקינסון

דרמה תקופתית בדיונית על חייה של המשוררת האמריקאית אמילי דיקינסון (אותה מגלמת היילי סטיינפלד), הבוחנת דרך משקפיים פמיניסטיים את מלחמת האזרחים באמריקה והמסגרות החברתיות בהן היו נשים נתונות אז.

3 עונות, 30 פרקים, אפל טיוי

● הסקס של מאסטרס

דרמה שמתרחשת בשנות ה-50 ומגוללת את סיפורם האמיתי של צמד החוקרים ויליאם מאסטרס ווירג'יניה ג'ונסון (בגילומם של מייקל שין וליזי קפלן), שהתפרסמו בזכות מחקרם החלוצי בתחום מיניות האדם, בתקופה שכל מה שקשור לסקס היה בגדר טאבו.

4 עונות, 46 פרקים, שואוטיים (בישראל הסדרה משודרת ביס, הוט וסלקום טיוי)