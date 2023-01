על "מיידוף: המפלצת מוול סטריט" זמינה לצפייה: נטפליקס

ז'אנר: תיעודי

מספר עונות: 1 (סדרה מוגבלת)

מספר פרקים: 4

משך כל פרק: 54-77 דקות

יוצר: ג'ו ברנלינגר

שחקנים: ג'וזף סקוטו, כריס קוליצ'יו, איסה קאמיאר, דונה פאסטורלו

שפה: אנגלית

דירוג IMDB:

7.3/10 (2,840 מצביעים)

דירוג Rotten Tomatoes:

77% קהל, 88% מבקרים

ג'ו ברלינגר הוא מבמאי הדוקו הנחשבים ביותר בימינו. הוא זכה בפרס אמי ובפרס פיבודי, פרס אמריקאי המוענק מדי שנה על הצטיינות בתחום שידורי רדיו וטלוויזיה, והיה מועמד לפרס האוסקר ולשמונה פרסי אמי נוספים. רוב סרטיו עוסקים ברצח ופשיעה, בין המוכרים שבהם "גן העדן האבוד" ו"שיחות עם רוצח". בתחילת החודש עלתה לנטפליקס סדרה חדשה של ברלינגר, "מיידוף: המפלצת מוול סטריט", המגוללת את סיפורו של אחד האנשים המוכרים ביותר בעולם בהקשר של הונאה - איש העסקים האמריקאי ברנרד "ברני" מיידוף, שהורשע ב"הונאת פונזי" (הונאת ממון המבטיחה למשקיעים החזר השקעה גבוה בזמן קצר, כשלמעשה הרווחים המוצגים להם הם על הנייר). החידוש בסדרה הוא שהיא מלמדת את כל מי שצופה בה, גם את המומחים ביותר, דברים חדשים על הפרשה. הסדרה אינה מטילה את האשמה רק על מיידוף, אלא מאירה את המערכת כולה כמי שסייעה להונאת הענק.

● 6 פרטים מפתיעים שלמדנו על מיידוף מנטפליקס

תקציר העלילה

ברנרד מיידוף (1938-2021), יהודי יליד ניו־יורק, היה אחד הראשונים שסחרו ב"מניות דלפק" בבורסה, מניות של חברות קטנות ופחות מוכרות. עוד בשנותיו הראשונות בבורסה החל לעסוק בתיקי השקעות מהצד באופן לא חוקי. מיידוף נודע כחלוץ טכנולוגי בתחום הפיננסים, הקים את נאסד"ק (הבורסה לניירות ערך העוסקת בטכנולוגיה בעיקר), ובתוך כך רכש את אמונם של האנשים והגופים החשובים ביותר בכלכלת ארה"ב. כך הצליח לנהל את הונאת ה"פונזי" הגדולה ביותר בהיסטוריה של אמריקה, תוך שבנקי ההשקעות העלימו עין מפעולותיו המפוקפקות וגופי הרגולציה כשלו בחקירתם.

ביקורות מהעולם

"הסדרה של ברלינגר מלאה פרטים קודרים ומרתקים, והיא מתייחסת לסיפור שומט הלסתות כמותחן פיננסי, דבר הגיוני כיוון שכל האלמנטים מתאימים: מהילדות הצנועה כבן מהגרים ועד מותו של מיידוף בכלא. יחד עם זאת, היא מאוד מבדרת, עם שחזורים מבויימים בהילוך איטי ותמונות כאוטיות מהבורסה בוול סטריט."

(צ'יטרה רמסוואמי, "הגרדיאן", 4.1.23)

ההקשר למציאות

ה"אקונומיק טיימס", השלוחה הכלכלית של ה"ניו־יורק טיימס", ציטטו את ברלינגר שאמר שניתן להסתכל על פרשת FTX, שהתפוצצה חודשים ספורים לפני יציאת הסדרה, כהוכחה שטרם נלמדו הלקחים מפרשיית מיידוף. בתחילת נובמבר נחשף כי FTX, אחת הבורסות הגדולות לנכסים מבוזרים, הונתה את הציבור ודיווחה על רווחים פיננסיים שקריים, וזמן קצר לאחר מכן החברה פשטה רגל. בדצמבר נעצר סם בנקמן־פריד, מייסד ומנכ"ל החברה, ובסוף החודש הוגשה נגדו תביעה אזרחית ע"י האנשים שסחרו דרך FTX ואיבדו את כספם. המשפטים עדיין מתנהלים.

ההקשר התרבותי

הסיפור של מיידוף שימש בסיס ללא מעט סרטים, סדרות וספרים. ב־2017 שודר ב-HBO הסרט "אשף השקרים" בכיכובו של רוברט דה־נירו, שמבוסס על ספר באותו השם מאת זוכת פרס פוליצר דיאנה ב. הנריקס, שהייתה הראשונה לראיין את מיידוף בכלא. ב־2016 שודרה ב-ABC מיני סדרה בת שני פרקים בשם "מיידוף", בכיכובו של ריצ'ארד דרייפוס, שלא הופצה בארץ. בנוסף יצאו הסרטים התיעודיים "באל נשים מבטחנו" (2013) על מזכירתו אלינור סקווילרי, ו"המרדף אחר ברנרד מיידוף" (2010) על סיפור חקירתו של מנהל תיקי ההשקעות הארי מרקופולוס, מהראשונים לזהות את ההונאה.

3 דברים שכדאי לדעת

● החל משנת 1992, קיבלה SEC, הרשות לניירות ערך של ארה"ב, תלונות חוזרות ונשנות על עסקיו של מיידוף. אלא שהיא התעלמה מהן ונתנה להונאת מיידוף להתגלגל, עד הסוף המר. אחד המתלונננים העיקשים היה הארי מרקופולוס, 66, מומחה לחשבונאות מבוסטון, אשר משנת 1999 ועד 2008, חשף ראיות שהצביעו על כך שעסקיו של מיידוף הם מזימת פונזי ענקית. בשנת 2010 יצא ספרו על פרשת מיידוף,

No One Would Listen: A True Financial, בו ביקר בחריפות את התנהלותה של הרשות.

● אלמלא המשבר הפיננסי ב־2008, הונאת מיידוף לא היתה נחשפת. התמוטטות הבורסה גרמה לשטף של בקשות משיכה בקרב המשקיעים שלו, ולמיידוף לא היה את הכספים להחזיר את כולן בבת אחת. הדבר הוביל להתמוטטות החברה ולחשיפת ההונאה, ובהמשך, להעמקת המשבר העולמי. מיידוף הודה בפשעו בפני שני בניו, שהסגירו אותו ל-FBI. שניהם אגב, אינם בחיים: בנו מארק התאבד ובנו אנדרו מת ממחלת הסרטן. ברני מיידוף נידון ל־150 שנות מאסר, ובאפריל 2021 הוא מת בכלא, בגיל 82. מספר חודשים אחרי, אחותו ובעלה נמצאו מתים בביתם בפלורידה, כשעל גופם נמצאו סימני ירי. נסיבות מותם טרם התבררו.

● ב־2013 נוסדה קרן הקורבנות של מיידוף (MVF) ע"י משרד המשפטים האמריקאי, ועד היום היא סייעה לכ־40 אלף איש והשיגה 88.35% מהכספים שאבדו בהונאה שהיקפה 64 מיליארד דולר, כך לפי האתר של הקרן. בספטמבר האחרון הממשל האמריקאי העניק לקרן את תרומתו השמינית, 372 מיליון דולר, שהעלו את כספי הקרן לסך של קצת יותר מ־4 מיליארד דולר.

למה בחרנו בה

הסיפור של ברני מיידוף והונאת ה"פונזי" הגדולה ביותר בבורסת ארה"ב מעניין מספיק כדי לשמש בסיס לסדרה דוקומנטרית, גם בלי תוספות. אך החידוש הגדול שמביא ברלינגר הוא ההגשה של הסיפור ושרטוט מעשה ההונאה כמעשה "רצח פיננסי", כך שהסדרה ממשיכה את הקו המצליח של סדרות "פשע אמיתי" של נטפליקס.

השחקן זוכה שני פרקי אוסקר כריסטוף וולץ ("ממזרים חסרי כבוד", "ג'אנגו ללא מעצורים", "אלוהי הקטל") הוא כוכב הקומדיה האמריקאית האפלה שיצר טוני בסגלופ ("סרבנט"). וולץ מגלם את ריג'ס פאטוף, אדם קשוח ופדנט, שנכנס לעבוד כיועץ בחברת גיימינג שעברה משבר עסקי, ובמהרה הופך להיות הבוס החדש. חלק מהעובדים לא ממהרים להסכים עם הסמכות החדשה, מה שמסכן את תפקידם בחברה, ואת חייהם. עם נאט וולף, בריטני אוגראדי ("הלוטוס הלבן") ואיימי קאררו.