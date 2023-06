קומיקאית מצליחה שחוזרת לעיר הולדתה בדרמה שהוכתרה כאחת הטובות בטלוויזיה

על "מישהו איפשהו" זמינה לצפייה: הוט, יס וסלקום טי.וי

ז'אנר: דרמה קומית

עונות: 2

פרקים: 14

משך פרק: 30 דקות

יוצרים: האנה בוס, פול טורין

שחקנים: ברידג'ט אוורט, ג'ף הילר, מארי קת'רין גאריסון, מורי היל, מייק האגרטי

שפה: אנגלית

ציון IMDB:

8.0/10 (9,400 מצביעים)

ציון Rotten Tomatoes:

קהל - 92%, מבקרים - 100%

הקומיקאית והשחקנית האמריקאית ברידג'ט אוורט ("קמפינג", "לא ייאמן"), אחד מהשמות העולים בתעשיית הבידור בארה"ב, עזבה את עיר הולדתה בקנזס כדי לנסות את מזלה בעיר הגדולה ניו־יורק. הדרמה הקומית "מישהו איפשהו" של HBO, בה היא מככבת, מבוססת על חייה והיא מעין ניסוי טלוויזיוני הבוחן מה היה קורה לאוורט לו הייתה נשארת בעיירה הקטנה. התוצאה: סדרה אנושית, מצחיקה ומקורית, שנותנת מקום לכל הדמויות שאינן מתאימות למסגרות המקובלות. העונה השנייה עלתה באפריל האחרון, וכבר חודשה לעונה שלישית.

תקציר העלילה

בגיל 50 סאם (ברידג'ט אוורט) חוזרת לעיירת הולדתה בקנזס כדי לטפל בהולי, אחותה חולת הסרטן. הסדרה מתחילה לאחר שהולי מתה, וסאם נותרת בעיירה כדי להתאבל, לעזור לאביה, לאחותה ולאמה שמתמכרת לאלכוהול, ולחשב מחדש את מסלול חייה. היא מתחברת לג'ואל (ג'ף הילר), שמכיר לה את מועדון השירה המקומי שהוא מנהל, ודרכו היא חוזרת אל האהבה הישנה שלה: שירה.

ההקשר למציאות

ישנם קווי דמיון רבים בין סאם, הדמות הראשית, לשחקנית שמגלמת אותה, ברידג'ט אוורט, 51. שתיהן נולדו בעיירה הקטנה מנהטן שבקנזס, לשתיהן היתה אחות שמתה ממחלת הסרטן, לשתיהן יש אמא אלכוהוליסטית ושתיהן חובבות שירה. בעוד שאוורט עברה לניו־יורק כדי להגשים את חלומותיה, דמותה בסדרה עברה לעיירה שכנה ועבדה כברמנית לפני שחזרה לעיר הולדתה. בריאיון ל"ניו יורק פוסט" סיפרה אוורט שהעובדות הללו סייעו לה להתחבר רגשית לדמות ולתסריט בתור "שחקנית לא מנוסה", לדבריה.

ביקורת מהעולם

"'מישהו איפשהו' משחזרת את כל מה שהיא עשתה נכון בעונה הראשונה, בלי לחזור על עצמה. בכך היא מאשרת שהיא אחת הסדרות הטובות של העשור, הודות לקאסט הנפלא והכישרון להבליט את הדקויות הקטנות בחיים, ולהתייחס אליהן בכובד ראש ובזלזול בעת ובעונה אחת".

(קולמן ספלייד, The Daily Beast, 22.4)

3 דברים שכדאי לדעת

● אוורט השיקה את הקריירה שלה בשנות ה־30 המאוחרות לחייה. ב־2007, לאחר כמעט עשור שחיה בניו־יורק, העלתה קברט שכתבה בשם "At Least It’s Pink". מאז 2012 היא מבצעת את מופע החימום לקומיקאית איימי שומר, ובשנים האחרונות היא מוכרת ברחבי ארה"ב כקומיקאית פרועה וזמרת מוכשרת, מינית, משוחררת ומוחצנת, שאוהבת לצחוק על כולם ועל עצמה.

● מורי היל, המגלם בסדרה את ד"ר פרד רוקוקו, טרנסג'נדר צבעוני בגיל העמידה, הוא אחת הדמויות המוכרות בקהילת הלהט"ב הבינלאומית. מאז שנות ה־90 היל, אחד מראשוני הדראג־קינג, מופיע במועדונים בניו־יורק ומארח בתוכניות טלוויזיה אמריקאיות, ובשנים האחרונות השתתף במספר סדרות טלוויזיה בתפקיד עצמו.

● בכל פתיחת פרק ובמהלכו נשמעת מנגינה של פסנתר וכלי נשיפה. המחברת של הנעימות הללו היא אמנדה ג'ונס, מלחינה אמריקאית צעירה שהייתה מועמדת לאמי. מלבד ל"מישהו איפשהו", ג'ונס חיברה לחנים מקוריים לסדרות HBO נוספות כמו A Black Lady Sketch Show, Adventure Time Distant Lands: Obsidian and Together Again.

למה בחרנו בה

בעולם טלוויזיוני מוצף בסדרות אקשן ומדע בדיוני, "מישהו איפשהו" מרעננת בזכות העיסוק בחיים עצמם, על מה שמרגש וגם משעמם בהם. היא נוגעת ללב בכנות שלה, מגושמת באופן מצחיק, ייחודית ומעוררת הזדהות, כמו באה להגיד "אתם לא לבד, יש עוד המון אנשים בודדים". גם אם יש בה רגעים של הומור רדוד ובדיחות גסות, אלו נבלעים ברגעים האותנטיים הרבים המציגים חברות, משפחה, כאב, החמצה והשלמה.

סדרה לחזור אליה

אפטר פארטי



זמינה לצפייה: אפל טי.וי+

עונה: 1

פרקים: 8

משך פרק: 50-35 דקות

קומדית מתח אמריקאית פרועה שנוצרה על ידי כריסטופר מילר ("רחוב ג'אמפ 21"), שעונתה השנייה תעלה ביולי. לאחר פגישת מחזור בין חברי כיתה, נמצאת גופתו של המארח. החוקרת המשטרתית דאנר (טיפאני האדיש) שמגיעה לווילה המפוארת של הנרצח חוקרת את כל הנוכחים החשודים ברצח, וחושפת את המניעים ומערכות היחסים הסבוכות שלהם. עם: דייב פרנקו, סם ריצ'רדסון, אילנה גלייזר וזואי צ'או.

סדרה לחכות לה

Justified: City Primeval

תהיה זמינה לצפייה: הולו (18.7)

עונה: 1

פרקים: 8

מעריציה של הסדרה "צדק פרטי", ששודרה במשך שש עונות (2010-2015), ישמחו לשמוע שהשחקן טימותי אוליפנט חוזר לגלם את דמותו של המרשל ריילן גיבנס בסדרת ההמשך של FX. הפעם גיבנס עובר מקנטקי לדטרויט במרדף אחר רוצח אכזרי, וגורר איתו את בתו בת ה־14, אותה מגלמת בתו האמיתית של אוליפנט, ויויאן. על אף שחלפו 8 שנים מאז שודרו הרפתקאותיו בשירות הפדרלי, אפשר לצפות מסדרת ההמשך שתהיה מלאת אקשן, דמויות צבעוניות וטקסטים חדים, לא פחות מהסדרה המקורית. עם בויד הולברוק, אלכסנדר פובוטסקי, וונדי קרטיס־הול ואדלייד קלמנס.