הרצח שהסעיר את אמריקה בשנות ה-80 בדרמת פשע מותחת

על "אהבה ומוות" זמינה לצפייה: הוט, יס, נקסט טי.וי, סלקום טי.וי

ז'אנר: דרמה

עונות: 1

פרקים: 7

משך פרק: 50-60 דקות

יוצרים: דייוויד אי. קלי ולסלי לינקה גלאטר

שחקנים: אליזבת אולסן, ג'סי פלמונס, לילי רייב, פטריק פיוגיט

שפה: אנגלית

ציון IMDB:

7.5/10 (26,000 מצביעים)

ציון Rotten Tomatoes: מבקרים 64%, קהל 89%

בשנים האחרונות נראה שאמריקה משתגעת על סיפורי רצח, כי מה יותר מסעיר ממעשה רצח מזעזע, במקום הכי מפתיע, שנעשה על ידי האדם הכי פחות צפוי? זה בדיוק המקרה שעומד במרכז הסדרה "אהבה ומוות", שעלתה באפריל האחרון ב-HBO MAX ונוצרה על ידי דייוויד אי. קלי, יוצר "אלי מקביל", "שקרים גדולים קטנים" ועוד סדרות מצליחות רבות. הסדרה מגוללת את סיפור מותה בטי גור, שחברתה הטובה קנדי מונטגומרי רצחה אותה במכות גרזן.

תקציר העלילה

ביום שישי, ב-13 ביוני 1980, בטי גור נמצאה מתה בביתה במחוז קולין שבטקסס, לאחר שהוכתה 41 פעמים בגרזן. כבר בפרק הראשון הצופים יודעים את מה שחקירת המשטרה תגלה כשבוע לאחר מכן. הרוצחת היא אחת מחברותיה של גור: קנדי מונטגומרי (אותה מגלמת אליזבת אולסן), תושבת אשת פרברים, אם ורעיה למופת, פעילה בכנסייה ובקהילה המקומית. הסדרה חוזרת בזמן שנתיים קודם לכן, לתחילת הרומן בין קנדי מונטגומרי לאלן גור, בעלה של בטי גור. פרשייה זו היא שהובילה בסופו של דבר למותה של בטי.

עוד בסדרהלכל הכתבות חוויותיו של מנכ"ל קרן הון סיכון "כללטק" כקצין בימי האינתיפאדה בסדרת מתח חדשה

אדם נוימן מקים מיזם חדש וזו הזדמנות לחזור לסדרת הדרמה המרתקת על WeWork

גם קומדיה משובחת וגם דרמת פשע מותחת: הסדרה הזו לא דומה לשום דבר שראיתם

הסיפור של הכת המשיחית נגמר בטרגדיה. סדרה בנטפליקס חושפת פרטים חדשים

דרמת פשע סוחפת החושפת כיצד הורים מתמודדים עם בנם המואשם ברצח

קומיקאית מצליחה שחוזרת לעיר הולדתה בדרמה שהוכתרה כאחת הטובות בטלוויזיה

יוצרי "פאודה" הפכו את סיפורו האמיתי של המחבל האכזר ביותר לסדרת המתח הכי טובה כרגע

המרוץ לצמרת של קבוצת כדורגל כושלת בסדרת דוקו מרגשת ומשעשעת

דרמת הפשע על תעשיית היהלומים היהודית בבלגיה היא הבינג' המושלם

מרגשת, משעשעת ומלאת רגעי אקשן משובחים: סדרת הנטפליקס המושלמת לבינג'

סדרה משעשעת עם סיפור סוחף, פסקול יפהפה ונראות מוקפדת

מה הופך את הסאגה המשפחתית "יורשים" לאחת הסדרות הטובות ביותר בטלוויזיה בשנים האחרונות

"הזקן": אחת מסדרות האקשן המהנות והמתוחכמות שיש כרגע בטלוויזיה

דרמה בריטית איכותית על חייה של אם חד־הורית המנסה לפרוץ את מעגל העוני

משבר אמצע החיים של גבר ניו יורקי מעולם לא נראה כל כך מצחיק ושנון

מתנקשת חסרת מורא בדרמת אקשן מלאת ריגושים ותהפוכות

דרמת פשע בריטית משובחת ששברה את שיאי הצפייה של BBC

הדוקו של נטפליקס שחושף פרטים חדשים על סדרת שחיתויות בינלאומיות

עלילה מבריקה ושחקנים מצוינים: דרמת האקשן על עתיד האנושות שאתם חייבים לראות

הסיפור האמיתי המצמרר שמאחורי הבית הרדוף בפרברים האמריקאיים

איך "מלכת היופי של ירושלים" הצליחה לכבוש את נטפליקס?

עלילותיה של חרדית פרועה בקומדיה הישראלית המדוברת של השנה

המלצת צפייה: תעשיית הגיימינג כפי שמעולם לא ראיתם קודם

"אנשים נורמלים": דרמה רומנטית אירית סוחפת על פי רב מכר בינלאומי

סיפור הישרדותם של חברי המחתרות במחנה מעצר באפריקה בזמן השלטון הבריטי

הלהיט הקוריאני על עו"ד שעל הספקטרום האוטיסטי שובר את נטפליקס

בחזרה לתאונה האווירית באמסטרדם שהותירה אחריה סימני שאלה רבים

החיים של מקנזי סקוט, גרושתו של ג'ף בזוס, הפכו לסדרת טלוויזיה

העונה השנייה של הלוטוס הלבן: מה קורה בחופשות של האלפיון העליון?

דרמת פשע מלאת אקשן שאתם צריכים לראות עכשיו בנטפליקס

רב מכר שהפך לסדרה עתירת תקציב על שושלת משפחתית קוריאנית

מותח כמו סדרת פשע: השחיתויות בפיפ"א נחשפות בדוקו של נטפליקס

סדרת אקשן שממשיכה שושלת מפוארת של סיפורי מרגלים בריטיים

המניה ששיגעה את וול סטריט: הסאגה שהפכה לסדרת דוקו מותחת

כששני קומיקאים וזמרת פופ פותרים תעלומה בקומדיה בלשית שנונה

"הדוב": הסדרה שחושפת את אחורי הקלעים הסוערים של המסעדנות

"ניתוק": מותחן פסיכולוגי שישאיר אתכם במתח וגם יגרום לכם לחשוב

"קליאו": מותחן מרגלים שחוזר אל ימי גרמניה המזרחית

"סנטה אוויטה" שבה לסיפור הקבורה רב התהפוכות של אוויטה פרון

הקומדיה הבריטית שמטפלת ברגישות בנושא מורכב כמו אימוץ

התיקון ההיסטורי שעושה הסדרה "ליגה משלהן"

כוכב "ביג לבובסקי" בסדרת ריגול חדשה ומסקרנת

סיפורה של שפחה: הסדרה זוכת הפרסים חוזרת בשבוע הבא

הסדרה שחוזרת אל ימי הוריקן קתרינה בניו אורלינס

שר הטבעות: הסדרה הכי יקרה בעולם מגיעה למסך

הפנינה שאסור להחמיץ בנטפליקס: קאנטונה מפתיע בסדרה "במדרון"

סדרת האקשן שהמבקרים קטלו והצופים אהבו

דוקו פשע ששופך אור חדש על ההונאה הגדולה בתולדות ארה"ב

חמש אחיות ורצח: הסדרה האירית שמדלגת בין קומדיה, דרמה ומתח

המלצת צפייה: הסדרה שחושפת את הסיפור שמאחורי הקמת ספוטיפיי הצג עוד לכל הכתבות

ביקורת מהעולם

"דייוויד אי. קלי, שאחראי ללהיטי ענק כמו גם לסדרות שנכשלו, צולל לתוך ז'אנר פשע האמיתי. הוא בוחר לזנוח את הקישוטיות ולהעדיף על פניה דרמה אינטימית ומטרידה יותר" (קארלי ליין, Collider 20.4.23).

ההקשר למציאות

הסדרה, כאמור, נוצרה בהשראת המקרה האמיתי, אך בסיום כל פרק מצוין כי הדיאלוגים וחלק מהאירועים עברו דרמטיזציה עבור הטלוויזיה. היא מבוססת על סדרות כתבות שהתפרסו בעיתון "Texas Monthly", וכן על הספר "Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs" מאת ג'ים אטקינסון וג'ו בוב בריגס. בסוף הסדרה נכתב כי עם סיום המשפט קנדי מונטגומרי עברה עם בעלה והילדים לג'ורג'יה, והשניים התגרשו כעבור מספר חודשים. קנדי גרה בג'ורג'יה עד היום ועובדת כמטפלת בתחום בריאות הנפש, ומתמחה בדיכאון של בני נוער.

3 דברים שכדאי לדעת

● "אהבה ומוות" היא האדפטציה השלישית לסיפורה של קנדי מונטגומרי. הראשונה הייתה סרט של ערוץ CBS בשם A Killing in a Small Town מ-1990, והשנייה היא סדרה של "הולו" מ-2022 בשם Candy, בכיכובה של ג'סיקה בייל (ניתן לצפות בה בדיסני+). במגזין "הרולינג סטונס" צוין כי מי שראה את קנדי ויצפה בסדרה של HBO MAX יהיה מופתע לגלות עד כמה האסתטיקה, הסצינות והתסריט דומים בשתי הסדרות.

● השחקנית הראשית בסדרה, אליזבת אולסן, היא אחותן הקטנה של התאומות מרי קייט ואשלי אולסן, שהתחילו את דרכן בתור שחקניות ילדות בסדרה "צער גידול בנות", ובהמשך גם בסרט "מותק, הילדות התחלפו". אליזבת כיכבה עד כה במספר סרטים, ביניהם: "דוקטור סטריינג' בממדי הטירוף", "הנוקמים", "קפטן אמריקה" ועוד.

● אחת מיוצרות הסדרה והבמאית של כל שבעת הפרקים, לסלי לינקה גלאטר, גדלה בטקסס. בריאיון ל"הוליווד רפורטר" היא סיפרה שרצתה לוודא שהסדרה מציגה את היופי והקסם שיש, לדבריה, במרחבים הפתוחים של המדינה בה גדלה.

למה בחרנו בה

ב"אהבה ומוות" בולט הפער הבלתי-נתפס בין דמותה הצחה של קנדי מונטגומרי לבין הפשע המחריד שביצעה. דמותה של קנדי בנויה בחוכמה כאישה מחושבת ואסופה, גם כשהיא נואפת, עד שהיא מגיעה לכדי פיצוץ. אליזבת אולסן מגלמת אותה באופן משכנע ומלא רבדים, ולמעשה מחזיקה את הסדרה על כתפיה.

סדרה לחזור אליה

נמלטים (2005-2009)

זמינה לצפייה: דיסני+

עונות: 5

פרקים: 90

משך פרק: כ־40 דקות

סדרת מתח אמריקאית העוקבת אחרי שני אחים, מייקל סקופילד (ונטוורת' מילר) ולינקולן בורוז (דומיניק פרסל) במסעות בריחתם ממערכת הכליאה באמריקה. כשהאח הגדול, בורוז, נכלא ונידון למוות על פשע שלא עשה, סקופילד, אחיו השקט והמבריק, מכניס את עצמו לכלא כדי לחלץ את שניהם. אך גם לאחר שהשניים מצליחים לברוח, הצרות ממשיכות לרדוף אחריהם. עם רוברט נפר, אמורי נולסקו, רוקמונד דנבר ופיטר סטורמר.

סדרה לחכות לה

אימפריית הכאב

תהיה זמינה לצפייה: נטפליקס (10.8)

עונות: 1

פרקים: 6

סדרת הדרמה המדוברת של "נטפליקס" עוסקת במגפת משככי הכאבים שתוקפת את העולם המערבי. הסדרה מבוססת על סיפורה האמיתי של חברת התרופות פרדו פארמה ומשפחת סאקלר, שבעזרת תעמולה שיווקית החדירו את האוקסיקודון, תרופה ממשפחת האופיואידים הממכרת, למערכת הבריאות האמריקאית, וגרמה למשבר האופיואידים החמור שמתרחש כיום ברחבי העולם. עם: מת'יו ברודריק, סם אנדרסון, אוזו אדובה, ווסט דוכובני.