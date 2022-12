על "שלל" זמינה לצפייה: אפל טיוי+

ז'אנר: קומדיה

מספר עונות: 1, חודשה לעונה 2

מספר פרקים: 10

משך פרק: 25-30 דקות

יוצרים: מאט האבארד ואלן יאנג

שחקנים: מאיה רודולף, אדם סקוט, מקיילה ג'יי רודריגז, ג'ואל קים בוסטר, רון פונצ'ס

שפה: אנגלית

דירוג IMDB:

6.6 (7,100 מצביעים)

דירוג Rotten Tomatoes:

83% (52 מבקרים)

57% (132 מצביעים)

כבר בפרק הראשון של "שלל", קומדיה מבית אפל טיוי+ שעלתה הקיץ, עולה השאלה הידועה האם כסף יכול לקנות אושר. אותה שאלה מרחפת מעל המסע של גיבורת הסדרה, מולי נובאק, אותה מגלמת מאיה רודולף, אחת הקומיקאיות המצליחות ביותר כיום בארצות הברית. מולי, שהתגרשה מבעלה המיליארדר לאחר שגילתה שבגד בה, מקבלת במסגרת הסכם הגירושים 87 מיליארד דולר, ומנסה למצוא משמעות לחייה באמצעות עזרה כלכלית לנזקקים. בחייה החדשים היא לומדת לשלב בין מותרות ופילנתרופיה, ולהתמודד עם הפער שבין חייה כפי שהם משתקפים מבחוץ ובין איך שהיא חשה באמת.

עוד בסדרהלכל הכתבות העונה השנייה של הלוטוס הלבן: מה קורה בחופשות של האלפיון העליון?

דרמת פשע מלאת אקשן שאתם צריכים לראות עכשיו בנטפליקס

רב מכר שהפך לסדרה עתירת תקציב על שושלת משפחתית קוריאנית

המניה ששיגעה את וול סטריט: הסאגה שהפכה לסדרת דוקו מותחת

"הדוב": הסדרה שחושפת את אחורי הקלעים הסוערים של המסעדנות

"ניתוק": מותחן פסיכולוגי שישאיר אתכם במתח וגם יגרום לכם לחשוב

"קליאו": מותחן מרגלים שחוזר אל ימי גרמניה המזרחית

"סנטה אוויטה" שבה לסיפור הקבורה רב התהפוכות של אוויטה פרון

הקומדיה הבריטית שמטפלת ברגישות בנושא מורכב כמו אימוץ

התיקון ההיסטורי שעושה הסדרה "ליגה משלהן"

כוכב "ביג לבובסקי" בסדרת ריגול חדשה ומסקרנת

סיפורה של שפחה: הסדרה זוכת הפרסים חוזרת בשבוע הבא

הסדרה שחוזרת אל ימי הוריקן קתרינה בניו אורלינס

שר הטבעות: הסדרה הכי יקרה בעולם מגיעה למסך

הפנינה שאסור להחמיץ בנטפליקס: קאנטונה מפתיע בסדרה "במדרון" הצג עוד לכל הכתבות

תקציר העלילה

ביום הולדתה ה־45 מגלה מולי שבעלה (אדם סקוט) בוגד בה עם מזכירתו הצעירה. עם סיום הליך הגירושים, היא יוצאת למסע מסיבות ברחבי העולם. לאחריו, היא מקבלת שיחה טלפון מסופיה (מקיילה ג'יי רודריגז), מנכ"לית קרן הצדקה שמולי ייסדה, ושכחה מקיומה. מולי מחליטה להשתלב בעשייה הפילנתרופית, אבל מתקשה למזג את חיי העבודה עם הרגליה הישנים, הכוללים טיסות למיאמי וטיפולים יומיים בספא. בדרכה המיוחדת, המלאה כוונות טובות אבל חסרת המודעות, מולי משפיעה לטובה על הארגון ועובדיו, וגם מצליחה לשקם את תדמיתה - מרעייה נבגדת מרוסקת היא הופכת לאישה עוצמתית.

ביקורות מהעולם

"'...'שלל', שהוא סיפורה של מקנזי סקוט בהרבה מובנים, חייבת את מאיה רודולף כדי להצליח, והיא אכן מדהימה כאן… האם זו סדרה מטיפנית? בערך, אבל היא עושה מספיק כדי שנדאג לדמויותיה. בסיומה, נשמע קול רדיקלי יותר מבדיחות על ספא ומטוסים פרטיים, תוך כדי שהעדינות והחן שלה נשמרים".

(רבקה ניקולוסון, "הגרדיאן" 24.6)

View this post on Instagram A post shared by Maya Rudolph • Princesstagram (@princesstagram)

ההקשר למציאות

על פי מגזין "הוליווד ריפורטר", יוצרי הסדרה ביססו את העלילה על סיפורה של מקנזי סקוט, גרושתו של ג'ף בזוס, מייסד ומנכ"ל אמזון. במסגרת הסכם הגירושים שלהם ב־2019, סקוט קיבלה מניות של אמזון בשווי 38 מיליארד דולר, כמעט חצי מהסכום המצויין בסדרה, אבל עדיין מספיק כדי להכניס אותה ב־2021 לרשימת הנשים העשירות באמריקה. כמו מולי, גם סקוט תיעלה את הונה לעשייה פילנתרופית. באוגוסט 2021 פורסם ב"בלומברג" שהיא תרמה כ־8 מיליארד דולר לגופי רווחה, חינוך, בריאות, דת ועוד.

3 דברים שכדאי לדעת

● ביתה של משפחת נובאק בסדרה הוא אחוזה בבל אייר בלוס אנג'לס, המכונה "האחת", שתיכן האדריכל פול מק'ליין (שעיצב גם את בתיהם של ביונסה וג'יי זי ומעצב האופנה קלווין קליין). על פי "פורבס", היא כוללת 21 חדרי שינה ו־42 חדרי אמבטיות, משתרעת על פני כמאה אלף מטרים רבועים ונחשבת לאחד מנכסי המגורים הגדולים בארה"ב. במרץ השנה היא נרכשה על ידי ריצ'רד סגיאן, מנכ"ל ומייסד אתר הקמעונאות המקוון Fashion Nova, ב־141 מיליון דולר.

● בפרק השלישי מולי מתארחת בתוכנית Hot Ones, תוכנית יוטיוב אמיתית, בה המנחה שון אוונס מזמין ידוענים לענות על שאלות תוך כדי שהם אוכלים כנפי־עוף חריפות. הכוכבת הראשית של "שלל", מאיה רודולף, העידה שלעולם לא תאכל כנפי-עוף חריפות, אבל שהיא נהנית לשחק אישה במצב הזה. רודולף גם השתתפה במערכון בתוכנית Saturday Night Live, בו חיקתה את הזמרת ביונסה מתארחת ב-Hot Ones.

● אגב ביונסה: אחת התלבושות שלובשת מולי בסדרה היא תלבושת משוחזרת של הזמרת מהקליפ המשותף שלה עם ג'יי זי: Apeshit, שעיצבה מעצבת התלבושות של "שלל", קירסטן מאן. מאן עבדה עם רודולף בשתי סדרות נוספטת: "המקום הטוב" (המשודרת בנטפליקס) וב"ערים כל הלילה" (ששודרה בהוט), ובין השתיים התפתחה חברות קרובה. רודולף העידה על מאן ש"היא מבינה קומדיה דרך תלבושות".

ספוילר

במהלך העונה מולי נקשרת לארתור (נט פקסון), אחד מעובדי ארגון הפילנתרופיה, גבר גרוש ואדם פשוט, אך למרות המתח שנבנה ביניהם, לא ניצת ביניהם קשר זוגי. מחזר אחר הוא ז'אן פייר וולנד (אוליבייה מרטינז), פילנתרופ שמפתח קשר רומנטי־עסקי עם מולי, ולבסוף מביך אותה כשההמצאה המשותפת שלהם נכשלת על הבמה בכנס בינלאומי, והם נפרדים. את העונה מסיימת מולי במיטה עם הגרוש שלה.

למה בחרנו בה

הדיאלוגים, הדמויות והסיטואציות מעט גנריים, אבל מתחת לפני השטח יש עלילה טובה על אישה שיוצאת מבועת העושר בשנות ה־40 לחייה, ומגלה שכסף זה לא הכל. מאיה רודולף מפגינה יכולות קומיות יוצאות מגדר הרגיל, והן אלו שמחזיקות את הסדרה לאורכה. ניכר כי החיבור שלה לדמותה של מולי הוא טבעי, וזה מה שבעיקר שובה את הצופים.

שתי סדרות שאסור להחמיץ

סדרה לחזור אליה

זרה

זמינה לצפייה: נטפליקס (4 עונות), יס דרמה, סלקום טיוי

מספר עונות: 6

מספר פרקים: 75

משך כל פרק: כשעה

דרמה תקופתית, זוכת פרסי בפט"א ומועמדת לפרסי אמי וגלובוס הזהב, המבוססת על סדרת ספרי "נוכרייה" מאת הסופרת האמריקאית דיאנה גבלדון. בשנת 1945 קלייר רנדל (קטרינה באלף), אחות בצבא הבריטי במלחה"ע השנייה, מתאחדת עם בעלה בגבעות סקוטלנד, ומוצאת את עצמה חוזרת בזמן כ־200 שנה אחורה, לשנת 1743. קלייר נקלעת לקרבות בין השבטים הסקוטים לאנגלים השולטים באזור, חוברת לשבטי הרמה ("ההיילנדרס"), מסייעת להם עם הידע הרפואי המודרני שלה ומתאהבת ומתחתנת עם אחד ממנהיגי השבטים, ג'יימס פרייז'ר מקנזי (סם היואן).

סדרה לחכות לה

האחרים מבנינו

תהיה זמינה לצפייה: HBO

מספר עונות: 1

מספר פרקים: 9

עולה ב־15.1.23

דרמת פעולה המבוססת על משחק הווידאו המצליח The Last of Us. הסדרה נוצרה ובוימה על ידי קרייג מייזן, יוצר "צ'רנוביל", וניל דרוקמן הישראלי־אמריקאי, נשיא שותף של חברת המשחקים Naughty Dog. ג'ואל (פדרו פסקל), מבריח מקצועי, לוקח תחת חסותו נערה בשם אלי (בלה רמזי). יחד הם מנסים לשרוד בארה"ב כשני עשורים אחרי שמגפה קשה חיסלה את רוב האוכלוסייה. זו אמורה להיות ההפקה הגדולה והיקרה ביותר שצולמה בקנדה, עם תקציב שבין 10-15 מיליון דולר קנדי לפרק, והיא עתידה להכניס למחוז אלברטה בו צולמה כ־200 מיליון ד"ק בשנה.