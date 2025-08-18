חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח הבוקר במגמה חיובית. עד כה ההתחממות בגזרה הדרומית, המו"מ המדשדש להחזרת החטופים וההשבתה החלקית של המשק לא השפיעו על השוק שמושפע בעיקר מהדוחות הרבעוניים ומהנעשה בעולם - הבוקר עליות באסיה ובחוזים העתידיים בוול סטריט. העליות הן מתוך התקווה להתקדמות בשיחות בין טראמפ לזלנסקי שיביאו כך מקווים, לסיום המלחמה עם רוסיה.

אתמול, על אף יום השביתה למען החזרת החטופים, ופער הארביטראז' השלילי עמו חזרו המניות הדואליות מוול סטריט - הבורסה ננעלה בעליות קלות. מדד ת"א 35 התקדם בכ-0.8% ומדד ת"א 90 טיפס בשיעור דומה. בקרב המדדים הענפיים, בלט לחיוב מדד הביומד, שקפץ בכ-3.3%. אחריו, בלטו לחיוב מדד ת"א־מניב חו"ל ומדד ת"א־קלינטק, שקפצו בכ-2.5% ובכ-1.7%, בהתאמה. מדד הבנקים קפץ בכ-2%.

עונת הדוחות הביאה לתזוזות חדות בשתי מניות במיוחד - ג'י סיטי ומנועי בית שמש. מניית ג'י סיטי קפצה ביותר מ־12%, לאחר שדיווחה על תוצאות כספיות חיוביות לרבעון השני של 2025. מנגד, מניית בית שמש צללה במסחר בכ־9%, לאחר שהחברה דיווחה כי הרווח הנקי שלה נשחק ל־7.2 מיליון דולר, לעומת 9 מיליון דולר ברבעון המקביל; החברה שמייצרת ומשפצת מנועי מטוסים היא בין המצטיינות בבורסה עם תשואה של יותר מ־200% בשנה.

דוראל אנרגיה זינקה בכ-5% בעקבות המניות הסולאריות בניו יורק שזינקו ביום שישי. פי.סי.בי טכנולוגיות , שבשליטת קרן פימי, זינקה בעקבות זכייה במכרז לאספקה של מוצרים לזיווד אלקטרוניקה עם חברה גלובאלית מובילה בתחום הרפואי.

נובה וקמטק נפלו במעל 4%, גם הן בהשפעת הנעשה בוול סטריט, בשישי ענקית הציוד ליצור שבבים אפלייד מטיריאלס צנחה ב-14% בעקבות תחזית מאכזבת וגררה איתה את כל מניות הסקטור.

מספר דוחות מסקרנים יתפרסמו היום, ביניהם זה של עזריאלי שאתמול בערב דיווחה שמנכ"לה רון אבידן עוזב לאחר ארבעה חודשים בלבד בתפקיד, דנה עזריאלי תכהן כיו"ר וכמ״מ מנכ"ל הקבוצה לתקופה של שישה חודשים, זאת בכדי להבטיח המשכיות ועקביות ביישום תוכניות העבודה.

כמו כן ידווחו היום דלק רכב והחברה שבשליטתה ורידיס , אתמול הציגה יבואנית הרכבים קרסו מוטורס צמיחה משמעותית בפעילות מכירת הרכבים, זאת בעקבות ביקוש גובר בעיקר עבור המותגים הסיניים צ'רי ו-Xpeng, עוד ידווחו היום קבוצת אקרשטיין ותמר פטרוליום .

באסיה נפתח שבוע המסחר במגמה חיובית כשהתאבון לסיכון מגובה באופטימיות לאחר פגישת פוטין טראמפ - בטוקיו מדדי ניקיי וטופיקס עולים ב-0.8% וב-0.5% בהתאמה, בסין מדד שנגחאי עולה ב-0.5%, בהודו מדד ניפטי 50 ב-1.2%, בדרום קוריאה מדד קוספי יורד ב-1%.

החוזים העתידיים בניו יורק עולים הבוקר בכ-0.3%.

בשישי האחרון וול סטריט נעלה שבועיים חיוביים למרות שהראלי נעצר ביום המסחר האחרון - S&P 500 ירד ב־0.3%, הנאסד״ק נחלש ב־0.4% אך מדד דאו ג'ונס דווקא עלה ב-0.1%.

ירידות במניות השבבים ונתוני סנטימנט צרכני חלשים העיבו, אפלייד מטריאלס צנחה ב־14%. טראמפ כבר רמז כי ייתכן שיקבע מכסים על ייבוא שבבים בשיעור של כ־100%. ביום שישי העלה אפשרות למספר גבוה בהרבה: "אני הולך לקבוע שיעור שיגיע ל־200%, 300%," אמר. במקביל, מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן שירד ל־ 58.6 באוגוסט, לעומת 61.7 ביולי, על רקע חששות מהאינפלציה, העיב על המסחר.

למרות הירידות ביום שישי, המדדים סגרו שבוע שני חיובי. מדד דאו ג'ונס הוביל עם עלייה של 1.74%, ה־S&P 500 עלה ב־ 0.9% והנאסד״ק הוסיף 0.8%, הודות לנתוני אינפלציה שחיזקו את התקווה להורדת ריבית בחודש הבא.

מניות האנרגיה הסולארית זינקו לאחר שמשרד האוצר האמריקאי פרסם הנחיות לגבי אופן זכאות פרויקטים מתחדשים להטבות מס במסגרת חוק התקציב "הגדול והיפה" של הנשיא דונלד טראמפ. החוק מסיים את הטבות המס להשקעות וייצור בתחום הסולארי והרוח אחרי 2027, אך פרויקטים שיתחילו בנייה בתוך 12 חודשים ממועד אישור החוק בקונגרס יוכלו לדרוש את ההטבות גם לאחר 2027.

עוד בשישי - בפסגה באלסקה נועדו הנשיא טראמפ ועמיתו הרוסי פוטין. טראמפ סיכם אחר כך שקיים "סיכוי טוב מאוד" להתקדמות לקראת הפסקת אש בין רוסיה לאוקראינה. אבל בוול סטריט ג'ורנל הביעו אכזבה: "טראמפ פרש שטיח אדום לפוטין וקיבל מעט מאד חזרה". היום צפויה פגישה בין טראמפ וזלנסקי, במטרה לקדם מהלך להסדר מדיני. אתמול אמר טראמפ ברשתות החברתיות ש"על זלנסקי מוטלת האחריות לסיים את המלחמה, אם ירצה בכך, או שימשיך להילחם.

בסוף השבוע שעבר הסתיימה תקופת 45 הימים שלאחר סוף הרבעון - המועד האחרון שבו נדרשות חברות האחזקה הגדולות וקרנות הגידור לפרסם את רכישותיהן ומכירותיהן. הנה כמה מהתזוזות הבולטות אצל משקיעי העל:

המיליארדר היהודי ביל אקמן, שמנהל את קרן הגידור פרשינג סקוור נכנס לפוזיציה חדשה באמזון , כשרכש 5,800 מניות בשווי של 1.2 מיליארד דולר. בנוסף, הוא הגדיל את החזקותיו באלפאבית (גוגל) , כשרכש 5,300 מניות נוספות בכמיליארד דולר.

ביל גייטס, באמצעות קרן הנאמנות של ביל ומלינדה גייטס הביע אמון מלא ביורשו של וורן באפט, גרג אייבל שיחל לנהל את ברקשייר האת'וויי בתחילת 2026. גייטס הגדיל את החזקותיו בברקשייר ב-40% בנוסף מכר גייטס 26 מיליון מניות מהחברה אותה ייסד, מיקרוסופט בשווי של כ-13 מיליארד דולר.

באותו מועד אף נפתרה התעלומה שהעסיקה את המשקיעים בחודש וחצי האחרונים, מיליונים המתינו לדעת מהי אותה השקעה עליה דיווח באפט ושמר בסוד: באפט רכש 5 מיליון ממניות יונייטד-הלת' גרופ בהשקעה בשווי כ-1.6 מיליארד דולר, זו זינקה בשישי בכ-12%. מנגד, חתך באפט את השקעתו באפל, שוב.

ענקית קרנות הגידור Bridgewater Associates יצאה מהשקעות במניות סיניות, מה שמעיד על נסיגה ברורה מהשוק על רקע מתחים גיאופוליטיים גוברים והיחלשות אמון המשקיעים בתחזיות הכלכלה הסינית. הקרן סגרה אחזקות במספר חברות סיניות, בהן שמות גדולים כמו באידו , Alibaba , ג'יי.די.קום , פינדודו וניאו .הקרן גם צמצמה את אחזקתה באפל, אך הגדילה את האחזקות במיקרוסופט ובאנבידיה. ריי דליו, מייסד Bridgewater הודיע בתחילת חודש אוגוסט על מכירת כל מניותיו בקרן ופרישה מהדירקטוריון.

הארוע המרכזי של השבוע יערך בסופו - הסימפוזיון השנתי למדיניות כלכלית של הפדרל ריזרב בקנזס סיטי ייפתח ביום חמישי בערב בג'קסון הול, ויומינג, שם צפוי לנאום יו״ר הפד ג'רום פאוול. נאומו של פאוול בשישי עשוי לספק למשקיעים רמזים עדכניים באשר לתמיכה בהורדת ריבית בספטמבר, שכן קובעי המדיניות חלוקים בשאלה מתי לחזור למתווה של הפחתות ריבית, יש אומרים שזהו נאום המדיניות החשוב ביותר שלו השנה.

בין הדוחות שיפורסמו השבוע מסקרנים במיוחד הם של פאלו אלטו היום, בנוסף לכמה קמעונאיות גדולות במהלך השבוע, מה שעשוי לספק הצצה ראשונה לאופן שבו מכסי היבוא שהטיל הנשיא טראמפ השפיעו על רווחיהן. ברשימה נמצאות ווולמארט , טרגט , הום דיפו , לואו'ס , חברת TJX (בעלת הרשת TJ Maxx) ורוס סטורס.

במהלך שיחת הדוחות לרבעון הראשון של וולמארט, מנכ"ל החברה דאגלס מקמילון אמר שהמכסים יובילו לעליית מחירים. ימים ספורים לאחר מכן כתב טראמפ ברשת Truth Social כי על החברה "לספוג את המכסים" ולא להאשים אותם בעליית המחירים. דוחות הרווחים השבוע צפויים להראות עד כמה וולמארט ושאר הקמעונאיות הצליחו להתמודד עם המצב.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, מדדי האג"ח הקונצרניים והממשלתיים נסחרו ביציבות ביום ראשון. בסקירה השבועית של כלכלני לידר שוקי הון, צוין כי "בתקופה הקרובה, קיימת עדיפות לאפיק השקלי לטווח הבינוני ולאפיק הצמוד לטווח קצר־בינוני".

בארה"ב, בשישי האחרון, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רשמו עליות: תשואת האג"ח לעשר שנים עלתה בכ־3 נקודות בסיס לרמה של כ־4.32%, בעוד תשואת האג"ח לשנתיים עלתה בכ־2 נקודות בסיס לרמה של כ־3.76%.

לפי בלומברג שוק האג"ח הקונצרני רותח. המשקיעים ממהרים לרכוש אותן כל עוד התשואות עדיין גבוהות, על רקע השערות שהפדרל ריזרב יחזור להוריד ריבית בחודש הבא.

כעת, לפי בלומברג, התשואה העודפת שהמשקיעים מקבלים על החזקת אג"ח קונצרניות מדורגות במקום אגרות חוב ממשלתיות צנחה ביום שישי ל־73 נקודות בסיס בלבד, הרמה הנמוכה ביותר מאז 1998. הירידה מצביעה על כך שהאג"ח הפכו יקרות באופן יוצא דופן, למרות הסיכונים לעסקים הנובעים מהאטת הכלכלה וממלחמת הסחר עם ארה״ב.

התשואות הממוצעות של אג"ח מדורגות גבוהות עמדו על מעל 5% בשלוש השנים האחרונות, לאחר שהפד העלה את הריבית כדי להתמודד עם גל האינפלציה שלאחר המגפה. מאט בריל, ראש השקעות אג"ח ב־Invesco Ltd, שמנהלת נכסים בהיקף 2 טריליון דולר אומר ש"יש כאן קצת FOMO - פחד להחמיץ, אלו התשואות שאנשים רצו במשך שנים."

3. שוקי הסחורות והמטבעות

ביום שישי האחרון, הדולר היציג נחלש קלות מול השקל ב־0.15% ל־3.38 שקלים. מתחילת השנה הדולר נחלש בכ־7% מול המטבע הישראלי. הבוקר השקל נסחר ביציבות - 3.37 שקלים לדולר ו-3.95 שקלים לאירו.

בבנק אוף אמריקה צופים את המשך החולשה של הדולר. "המשקיעים מתמחרים את הצטרפותו הצפויה של הפד לחגיגת הורדות הריבית העולמית, שרשמה כבר 88 הורדות ריבית מתחילת השנה ברחבי העולם. סנטימנט זה יוצר סביבת 'קנה את השמועה, מכור את הידיעה' לקראת נאום יו"ר הפד בג'קסון הול. האמירה המרכזית שלנו היא שתקופת 'שיבוש מדיניות' (Policy Disruption), הנובעת מהצורך של הממשל האמריקאי לייצב את נטל החוב העצום, תוביל לפיחות הדולר. אנו טוענים כי דיונים חדשים על עצמאות הפד, אפשרות ליעד אינפלציה גבוה יותר והצורך להקל על תשלומי הריבית על החוב, יניעו מהלך דובי ארוך-טווח בדולר האמריקאי. מהלך זה צפוי להניע הקצאות הון גוברות לזהב, קריפטו, ושווקים מתפתחים (EM) במחצית השנייה של העשור, כגידור מפני פיחות הדולר והאינפלציה".

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רשמו ירידות של עד 2%, בעקבות הפסגה בין נשיא ארה"ב טראמפ לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין; זאת, על רקע העובדה שהתקדמות במגעים לסיום המלחמה באוקראינה עשויה להוביל להקלה בסנקציות המוטלות על הנפט הרוסי. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עמד על 62.8 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט נעמד על 65.8 דולר.

4. מאקרו

ברביעי - האירוע של המרכזי בישראל: החלטת הריבית של בנק ישראל. יהיה מעניין לראות האם סוף סוף בנק ישראל יחליט להפחית את הריבית או להשאירה כפי שצופים מרבית הכלכלנים, ללא שינוי.

אלכס זבז'ינסקי הכלכלן הראשי של מיטב מעריך שהריבית תרד בספטמבר, "מדד יולי מעלה סיכוי להורדת ריבית בנק ישראל בספטמבר לאחר השארתה ללא שינוי השבוע, אחרי מדד אוגוסט קצב האינפלציה צפוי לרדת ל-2.7% ולהיכנס אל תוך היעד".

נתונים נוספים שעלו על השולחן של הבנק המרכזי: אתמול פורסם שלפי האומדן הראשון לנתוני הצמיחה לרבעון השני של 2025, התוצר התכווץ בקצב שנתי של 3.5%. רונן מנחם, כלכלן השווקים הראשי במזרחי טפחות, התייחס לנתונים: "זו הפעם הראשונה מאז הרביע האחרון של 2023, שבמהלכו פרצה המלחמה, שהתוצר מתכווץ".

מדד המחירים לצרכן לחודש יולי, שפורסם בשישי האחרון, עלה בשיעור של 0.4%, כאשר קצב האינפלציה השנתי עלה בשיעור של 3.1% - מעט גבוה יותר מיעד האינפלציה של בנק ישראל, העומד על 3%.

בארה"ב - מדד חודש יולי (CPI) הצביע על כך שהשפעת העלאת המכסים על האינפלציה מתונה עד כה. עם זאת, העלייה במדד המחירים ליצרן והרמה הגבוהה של במדדי הרכש מאותתים על עלייה באינפלציית הסחורות (וייתכן שגם בשירותים) בחודשים הבאים.

בבריטניה - נתוני תעסוקה וצמיחה טובים מהציפיות מיתנו את הציפיות בשווקים להורדת ריבית נוספת בחודש נובמבר (32%). 8. בסין - הצריכה הפרטית התרחבה ביולי ב- 3.7% בלבד (צפי ל- 4.6%+), ומחירי הבתים בסין המשיכו לרדת, מחירי מוצרי התעשייה (PPI) בסין ירדו ביולי בשיעור החד ביותר בשנתיים האחרונות (3.6%-) - אינדיקציה מעודדת לסביבת האינפלציה הגלובאלית, היות והירידה צפויה למתן באופן חלקי את השפעת המכסים של טראמפ.

ביפן - הצמיחה החדה מהציפיות במחצית הראשונה של 2025, בשילוב עם התבטאות שר האוצר האמריקאי, בסנט, כי על הבנק היפני להמשיך להעלות ריבית כדי לחזק את היין, במטרה למתן את לחצי האינפלציה ביפן ולאזן את עודף הסחר עם ארה"ב, הובילו השבוע להתחזקות היין, ולעלייה חדה בתשואת האג"ח היפנית ל- 10 שנים.

5. תחזית

המשקיעים שמאמינים בכוח ה-AI לשנות את הכלכלה, לרוב מתעלמים מהשוואות לבועה הדוט-קום לפני רבע מאה. החברות מדווחות על רווחים אמיתיים, שלא כמו בימי ראשית בועת האינטרנט -אך האסטרטג הראשי של בנק אוף אמריקה, מייקל הרטנט, מסר מסר אזהרה למשקיעים אלו: "כדאי מאד שהפעם זה באמת יהיה שונה".

הרטנט, הציג גרף מרשים שמדגיש עד כמה המשקיעים אופטימיים לגבי השפעת ה-AI. הגרף מציג את היחס Price-to-Book שהגיע לרמה של 5.3, גבוה מהרמה שנרשמה במרץ 2000, 5.1. במילים אחרות: המשקיעים מוכנים לשלם יותר מ‑5 פעמים את ההון העצמי של החברות במדד, רמה שמעידה על אופטימיות קיצונית בשוק, שדומה לזו ששררה בתקופת בועת הדוט-קום לפני רבע מאה.

מדדי הערכה קלאסיים נוספים מצביעים על "אופוריה" בשוק. לדוגמה, הרטנט הציג גם גרף של יחס המחיר לרווח עתידי ל־12 חודשים (forward P/E) של מדד S&P 500 עומד על 22.5, מדובר ברמה הגבוהה ביותר מאז תקופת הדוט-קום. בנוסף, יחס המחיר לרווח המתואם למחזוריות של Shiller, שמודד את המחירים הנוכחיים ביחס לממוצע רווחים ריאלי של 10 שנים, נמצא ברמות דומות לאלו של 1929, 2000 ו־2021, 38.6.

הערכות גבוהות משקפות ציפיות גבוהות לרווחי העתיד. לעיתים הציפיות הללו גבוהות מדי והמחירים מתאזנים, אך זה לא מחייב בהכרח תרחיש בועה. עד כה, חברות רבות בתחום ה-AI ממשיכות להכות את תחזיות הרווח, מה שמעיד כי האופטימיות עשויה להיות מוצדקת.