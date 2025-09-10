חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח בעליות. דומה, שבינתיים, המשקיעים רואים בתקיפת צמרת החמאס אתמול בדוחא, אירוע שאולי עשוי להביא לסיום המלחמה, למרות שאין לכך כל ודאות, וההשלכות של ההתקפה עוד יתבהרו בימים הקרובים. גם התחזית המדהימה של אורקל עשויה לתמוך במניות הטכנלוגיה המקומיות.

אתמול, שוק המניות בת"א התנהל ברב שעות המסחר על מי מנוחות עם עליות שערים קלות סביב כ-0.5%. אך בארבע אחר הצהריים עם היוודע על תקיפת צמרת החמאס בדוחא ניתנה האות להתגברות עליות השערים וסיום חזק ליום המסחר. גם מחזור המסחר, 3.2 מיליארד שקל היה גבוה יחסית. ת"א 35 עלה ב-1.8% ולשיאו ה-38 השנה, ת"א 90 ב-1.4%. בלט היום במיוחד מדד נפט וגז שעלה ב-2.9% בהובלת נאווטיס שזינקה ב-9.5% בשל ביקושי העתק להנפקתה אמש. מדדי הבנקים והביטוח עלו בכ-1%.

מדד נוסף שבלט לחיוב הוא ת"א־רשתות שיווק, שהתחזק בכ־1.3%, בהובלת שופרסל . הרשת קפצה במהלך המסחר במעל 4%, לאחר שדיווחה יחד עם ביג על שיתוף פעולה אסטרטגי להקמת מרכז BIG FASHION בראשון לציון.

מניית הבורסה לניירות ערך זינקה במעל 4% לאחר שזכתה לביקור של משקיע העל ביל אקמן - אתמול הוא היה אורח כבוד בבורסה ובראיון בלעדי לגלובס סיפר על התוכניות שלו בישראל, על ההשקעה הגדולה באובר, על ההשראה מוורן באפט - וגם על מה שלדבריו ישראל חייבת לשנות באופן שבו היא מנהלת את המאבק על דעת הקהל העולמית.

עוד מניה שריכזה עניין במהלך יום המסחר היא של חברת ההנדסה ברן . המניה קפצה בכ־15%, לאחר שהחברה הודיעה על הסכם שיתוף פעולה מול חברת מים ממשלתית של מדינה באפריקה בפרויקט רחב־היקף בתחום התשתיות. התמורה בשלב הראשון שלו תעמוד על כ־480 מיליון דולר.

באסיה מגמה חיובית הבוקר - בורסת טוקיו עולה ב-0.5%, הונג קונג ב-0.8%, שנגחאי ללא שינוי.

גם החוזים עתידיים חיוביים - נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, דאו ג'ונס ללא שינוי.

אתמול המדדים המרכזיים ננעלו הלילה בשיאים חדשים, כאשר האופטימיות של המשקיעים לגבי הורדות ריבית גברו על החששות מהאטה בשוק העבודה. נאסד"ק עלה ב-0.4%, דאו ג'ונס ב-0.4% ו-S&P 500 ב-0.3%. יום המסחר החל דווקא בירידות לאחר הפרסום של עדכון כלפי מטה של נתוני תעסוקה - שהחמיר את חששות המשקיעים בנוגע למצב הכלכלה האמריקאית.

מניית אורקל זינקה ביותר מ־25% במסחר המאוחר הלילה, לאחר שחברת התוכנה הודיעה כי ההכנסות מענן מבוסס בינה מלאכותית צפויות לזנק ל־144 מיליארד דולר עד שנת הכספים 2030. העלייה במניה מגיעה למרות שדוח הרבעון של אורקל איכזבו את תחזיות וול סטריט.

מניית וויקס זינקה בכ-7% לאחר שהחברה הודיעה על תמחור הנפקת אג"ח להמרה מורחבת בהיקף של מיליארד דולר וקיבלה העלאת המלצה מצד אנליסטים.

מניית חברת מערכות האנרגיה הסולארית הישראלית סולאראדג' נפלה בכ-10% לאחר שמתחרתה המרכזית אנפייז אנרג'י הודיעה על השקת מיקרואינוורטר חדש וחדשני לשוק הסולארי המסחרי בארה"ב. התפתחות תחרותית זו מעלה חששות בקרב משקיעי סולאראדג' לגבי מעמדה בשוק.

ענקית הטכנולוגיה אפל קיימה אתמול (ג’) את אירוע ההשקה השנתי שלה בקופרטינו, קליפורניה בו הציגה את דגמי האייפון 17, כולל iPhone 17 Air - המכשיר הדק ביותר שלה . גלובס סיקר את מסיבת העיתונאים השנתית של החברה בשידור חי.

מניית חברת הטכנולוגיה ההולנדית נביוס טסה ב-40% במסחר בוול סטריט, בעקבות עסקת הענק בגובה 20 מיליארד דולר שחתמה מול מיקרוסופט.

מניית ענקית התקשורת פוקס ירדה בכ-5% - אחרי שהושג הסכם דרמטי שקובע את עתידה של אחת מאימפריות התקשורת המשפיעות בעולם. ללאכלן מרדוק (54) יו"ר ומנכ"ל תאגיד פוקס המשמש גם כיושב ראש חברת ניוז קורפ ובנו של איל התקשורת רופרט מרדוק (94), תוענק שליטה מלאה בנאמנות משפחתית חדשה במסגרת עסקה בשווי 3.3 מיליארד דולר.

מניית יונייטד הלת' זינקה בכ-7% לאחר שהחברה הודיעה בקובץ לרגולטור כי היא צופה שרוב החברים שלה יהיו רשומים בתוכניות Medicare מדורגות גבוה בשנה הבאה. לדירוגים האלה יש חשיבות רבה בכך שהם מזכים את חברות הביטוח בבונוסים שנתיים מהממשל ומשפיעים על בחירת המבוטחים המבוגרים. זוהי בשורה טובה מאד לברקשייר האת'וויי של וורן באפט שרכשה לאחרונה 5 מיליון מניות בחברה.

למרות השיאים בוול סטריט, אחד שמודאג הוא מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם, קן גריפין. הוא מותח ביקורת על התקפות טראמפ על הפדרל ריזרב. גריפין מצטרף לריי דליו שאמר דברים דומים בשבוע שעבר .

גריפין, המיליארדר ומנכ"ל קרן הגידול סיטאדל, יחד עם אניל קאשיאפ, פרופסור באוניברסיטת שיקגו, הזהירו כי טראמפ משחק "משחק מסוכן" כשהוא מנסה להכריח את הבנק המרכזי להוריד ריבית, לפטר מושל ולהדיח את ראש הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה לאחר נתוני תעסוקה מאכזבים.

"פעולות אלו נושאות 'מחירים גבוהים'", כתבו גריפין וקאשיאפ במאמר דעה בוול סטריט ג'ורנל, "ההתפתחויות הללו מדגישות סיכונים המזכירים חוויות בשווקים מתעוררים, שבהם השפעה פוליטית חלישה את האמינות המוסדית. בעוד שהארה"ב נהנית ממאגר גדול של אמינות שנצבר במשך עשורים, הוא אינו בלתי מוגבל, אם ייחלש, השווקים ידרשו ריביות גבוהות יותר עבור חוב לטווח ארוך". הם מזהירים כי ערעור עצמאות הפד "תגביר גם את האינפלציה וגם את הריביות לטווח הארוך." זה עלול ליצור רוח נגד נוספת לרווחי החברות.

3. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרו ביציבות, כאשר מדד תל גוב שקלי 10+ רשם ירידה קלה של כ־0.1%.

שוק החוב האמריקאי נסחר בעליות קלות, בעוד המשקיעים ממתינים לנתוני האינפלציה שעשויים להשפיע על החלטת הריבית הקרובה של הפד. התשואה לעשר שנים עמדה על 4.06%, כאשר התשואה לשנתיים עמדה על 3.5%.

משקיעים גדולים אורזים שירים לניירות ערך מגובי הכנסות מלהיטים של כוכבים כמו ג’סטין ביבר, ליידי גאגא והביטלס - ביניהם, בלאקסטון, קרלייל וקרן הפנסיה של מדינת מישיגן, גייסו עד כה השנה לפחות 4.4 מיליארד דולר בחוב מגובה בשירים - סכום שיא שהפך את "אג"ח דיוויד בואי", שבעבר נחשבו לנישה, למיינסטרים, בזמן שוול סטריט מחפשת תשואה.

סך גיוסי החוב המגובים במוזיקה בשנת 2025 עומד על יותר מ-3.3 מיליארד דולר ב-2024, לפי פיננשיאל טיימס. לשם השוואה, בשנת 2021 הושלמו עסקאות בהיקף של 300 מיליון דולר בלבד, וב-2020 לא נרשמו עסקאות כלל.

עלייתם של "אג"ח בואי" - שבעבר נחשבו אקזוטיים מדי עבור ההון המוסדי - לנכס השקעה לגיטימי, מסמנת תפנית נוספת בכלכלה האמריקאית, שבה החיפוש אחר תשואה משנה את גבולות עולם הפיננסים.

דיוויד בואי היה הראשון שהשיק את המודל הזה ב-1997, כשגייס 55 מיליון דולר כנגד תמלוגים עתידיים מקטלוג השירים שלו, בתשואה של 7.9%. ג'יימס בראון ואחרים הלכו בעקבותיו, אך במשך שני עשורים עסקאות כאלה נחשבו לסקרנות בלבד. כיום הן הפכו לשוק של מיליארדי דולרים, שמושך את המשקיעים הגדולים בעולם.

ההתפרצות הנוכחית של מימון מוזיקלי מגיעה על רקע ראלי נרחב בשווקים, שהעלה את שוויים של מניות ואגרות חוב מסורתיות, וגם של נכסים מורכבים יותר כמו נדל"ן מסחרי וחוב מובנה אקזוטי. המגמה הזו היטיבה עם בעלי קטלוגי המוזיקה, שניצלו את המומנטום כדי ללוות בהיקפים גדולים."יש בעולם כל כך הרבה הון, כמות עצומה, וההון הזה מחפש נכסים," אמר אחד המשקיעים הגדולים בחוב תמלוגי מוזיקה.

רק לאחרונה החלו האג"ח הללו לקבל דירוגים סדירים מחברות הדירוג הגדולות S&P Global, פיץ' ומודי'ס, לפי גורמים בשוק. בוב ולנטיין, מנכ"ל חברת המוזיקה קונקורד שממוקמת בנאשוויל, אמר: "כשביצענו את העסקה הראשונה שלנו ב-2022, היה לנו דירוג אחד בלבד מסוכנות דירוג אחת, שזה היה מצוין אבל עדיין תהליך של למידה. עכשיו, אחרי ארבע שנים, המשקיעים מבינים שזה בטוח".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

שער השקל נחלש אתמול חדות מייד לאחר הדיווח אך כעת שב לרמתו ברוב שעות היום, 3.34 שקלים לדולר.

מחירי הנפט עולים לאחר שמתקפה ישראלית בקטאר הסלימה את הסכסוך במזרח התיכון, שמספק כשליש מהאספקה העולמית, והגבירה את הפרמיה הגיאופוליטית על המחיר. נפט מסוג ברנט עלה ב-2%, ל-67.2 דולר לחבית נפט מערב טקסס (WTI) בארה"ב מטפס גם כן 2%, ל-63.4 דולר. מחירי הנפט כבר נסחרו בעליות, בתמיכה מהעלייה האחרונה בתפוקת הנפט של OPEC+ שהייתה נמוכה מהצפוי, מהציפיות שסין תמשיך לאגור נפט, ומדאגות לגבי אפשרות של סנקציות חדשות נגד רוסיה.

עוד בשוק הסחורות, הזהב ממשיך לקבל רוח גבית בשל הציפיות להורדת ריבית בארה"ב, ונסחר סביב שיא כל הזמנים שלו, ברמה של כ־3,690 דולר לאונקיה.

4. מאקרו

בישראל עופר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל מצביע על המשך צמיחה בפעילות הכלכלית ועל כך שהכנסות המדינה ממסים ממשיכות להפתיע לחיוב זה החודש השלישי ברציפות, והגירעון כאחוז מהתוצר מתמתן. במקביל, יתרות המט"ח של בנק ישראל ממשיכות לשבור שיאים, ובמוקד השבוע גם אצלנו יעמוד מדד המחירים לצרכן.

"באוגוסט עמדו הכנסות המדינה ממסים על כ-43 מיליארד שקל (ללא מע"מ יבוא ביטחוני) - נתון גבוה המעיד על המשך צמיחה בפעילות הכלכלית. מדובר בעלייה של כ-18% לעומת אוגוסט אשתקד, שהם כ-11% במונחים ריאליים בניכוי שינויי חקיקה. בעוד שצד ההכנסות ממשיך להפתיע לחיוב זה החודש השלישי ברציפות, גם צד ההוצאות נותר גבוה ועמד על כ-53 מיליארד שקל באוגוסט, בדומה לממוצע בחצי השנה האחרונה. כתוצאה מכך ירד הגירעון ב-12 החודשים האחרונים ל-4.7% מהתוצר , להערכתנו הוא צפוי לשוב ולעלות ברבעון האחרון של השנה גם לאור המשך העלייה בהוצאה הביטחונית".

ביום שני הקרוב יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט - "אנו צופים עלייה של כ-0.7%, בהובלת עלייה עונתית במחירי הנופש, השכירות, ובעיקר עלייה דו-ספרתית במחירי הטיסות. אף שהמדד צפוי להיות גבוה, האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים צפויה לרדת מתחת ל-3%", כתב קליין.

בארה"ב, המשקיעים ממתינים בציפייה לשני נתוני אינפלציה מרכזיים שיפורסמו היום ומחר בארה"ב - מדד המחירים ליצרן ומדד המחירים לצרכן בהתאמה.

בסוף השבוע שעבר, דוח התעסוקה החלש מן הצפוי שפורסם העלה באופן דרמטי את הסיכוי להורדת ריבית מצד הבנק המרכזי כבר בשבוע הבא. עם זאת, אם הנתונים יצביעו על קפיצה מפתיעה באינפלציה, הפד עשוי שלא לעשות כן.

אתמול, צמיחת המשרות בארה"ב, תוקנה כלפי מטה ב־911 אלף עד חודש מרץ, מה שמאותת כי מצבה של הכלכלה רעוע יותר מששוער בתחילה. המדדים בוול סטריט נסחרים כעת ללא שינוי מהפתיחה.

הנתונים החלשים האחרונים משוק העבודה חיזקו אף יותר את ההערכה כי הפדרל ריזרב יחזור להוריד ריביות, החל בהחלטת המדיניות של הבנק המרכזי בשבוע הבא. באוגוסט פיטר הנשיא טראמפ את ראש הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה. יועציו מכינים כעת דו"ח המפרט את מה שהם טוענים כליקויים בנתוני התעסוקה של הסוכנות.

מנכ"ל ג'יי.פי.מורגן , ג’יימי דיימון, אמר בעקבות העדכן שדו"ח משרד העבודה שפורסם אתמול מאשר שהכלכלה האמריקאית נחלשת. "אני חושב שהכלכלה נחלשת," אמר דיימון. "האם זה בדרך למיתון או רק נחלשת - אני לא יודע". לדברי דיימון, כבנק הגדול ביותר בארה"ב לפי נכסים, לבנק יש גישה לנתונים רחבים על צרכנים, חברות וסחר עולמי. הוא ציין כי רוב הצרכנים עדיין עובדים ומוציאים כסף בהתאם לרמות ההכנסה שלהם, אך ייתכן שהביטחון שלהם ספג מכה. "יש הרבה גורמים שונים בכלכלה כרגע," אמר דיימון, כשהוא מצביע על חולשת הצרכנים מצד אחד ועל רווחי חברות שנותרים חזקים מצד שני. "אנחנו פשוט צריכים לחכות ולראות".

5. תחזית

בג'יי.פי.מורגן מעריכים שארוע הורדת הריבית בשבוע הבא מהווה סיכון לשוק המניות בניו יורק - "אמנם השוק עלה באופן מרשים עם יותר מ‑20 שיאי שיא כל הזמנים השנה, אך הצעד הבא של הפדרל ריזרב עלול לעכב את ההתלהבות של המשקיעים", הם מזהירים.

"אין שום סימן לעצור את שוק השוורים הנוכחי, עם יצירת תמיכה חדשה ככל שהעמודים הקודמים נחלשים", אמר אנדרו טיילר, אנליסט השוק הגלובלי של הבנק. אם הפד ימשיך ויבצע את הורדת הריבית הצפויה ב‑17 בספטמבר, "זה עלול להפוך לאירוע 'Sell the News', כאשר המשקיעים ימשכו את השקעותיהם".

דסק המסחר של הבנק שמר שלשום על תחזית מתונה תוך שהוא מצביע על מספר גורמי סיכון, כולל אינפלציה, תעסוקה ומלחמת הסחר. הם גם ציינו כי משקיעים פרטיים בדרך כלל מצמצמים את ההשקעות שלהם בספטמבר, בעוד שחברות ציבוריות פחות מבצעות רכישות חוזרות של מניותיהן.

מדד S&P 500 עלה ביותר מ‑30% מאז השפל של אפריל, שנרשם כאשר הנשיא דונלד טראמפ פתח במהלכי מלחמת הסחר הגלובלית. שוק המניות עד כה הפגין חוסן. אך עם ההשפעה של המכסים שרק מתחילה להיראות ועם נתוני תעסוקה חלשים לאחרונה, "המשקיעים במתח לקראת הורדת הריבית הצפויה בחודש שהוא בדרך כלל הגרוע ביותר בשנה לשוק המניות האמריקאי".

מאז סוף אוגוסט, מדד S&P 500 נסחר באופן צדדי, עם תנודות של פחות מ‑0.9% בכל כיוון, כאשר הוא מטפס בהדרגה לשיאים חדשים. מצב דומה התרחש ביולי, כאשר המדד לא רשם שינוי יומי של 1% במשך חודש שלם - תקופה השקט הארוכה ביותר בשנים האחרונות.

הדאגה של טיילר לקראת ישיבת הפד הקרובה מצביעה כי למרות שמדד המחירים הצרכן מחר לא צפוי למנוע מהפד להוריד ריבית, ההערות מחברות ציבוריות ופרטיות על האינפלציה מצביעות על "העברת עלויות כתוצאה ממכסים" נוספת בעתיד ולתרום לאינפלציה, שמהירותה ומידתה אינם ידועים. בנוסף, הורדות ריבית עלולות להמריץ את הביקוש לעבודה ולהוביל לאינפלציה בשכר, שהיא בדרך כלל "עקשנית".

בינתיים, בבנק אומרים שבספטמבר בדרך כלל קיימת שילוב של גורמים שמחלישים את הביצועים. קרנות פנסיה וקרנות נאמנות מאזנות מחדש את התיקים בסוף הרבעון, בעוד שהקנייה הקמעונאית נוטה לרדת בספטמבר וחברות בארה"ב מפסיקות רכישות חוזרות - שהיא תמיכה חשובה לשוק - לקראת דוחות הרבעון השלישי.

עם זאת, החודש חרג מהחולשה העונתית הרגילה כאשר הפד ביצע הורדות ריבית שלא בעקבות מיתון. מדד S&P 500 ירד בממוצע ב‑1% בספטמבר מאז 1971, אך עלה ב‑1.2% בחודש שבו הבנק המרכזי הוריד את עלויות ההלוואה והכלכלה לא הייתה במיתון, לפי נתונים שניתחו בבלומברג. לאור הסיכונים המוגברים, "אנו ממליצים למשקיעי מניות לשקול הגדלת החשיפה שלהם לזהב, שכן ציפיות להורדת ריבית מחלישות את הדולר האמריקאי".