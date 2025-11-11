עליות קלות בתל אביב; אל על וטאואר קופצות, אמות נופלת

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

14:00

חג'ג' אירופה דיווחה מוקדם יותר היום כי קיבלה את אישורן הסופי של הרשויות ברומניה להשלמת העסקה לרכישת חברת BTD Disributie Si Furnizare Gas SRL, שעל רכישתה דיווחה חג'ג' אירופה לפני שלושה חודשים. החברה ציינה כי מאז רכישת החברה לתכנון והקמת תשתיות גז טבעי לפני כשלושה חודשים היא זכתה ב-11 מכרזים נוספים - צמיחה משמעותית המשקפת גידול של כ-20% במכרזים בהם זכתה החברה.

13:25

העליות בתל אביב נמשכות. מדד ת"א 35 עולה בכ-0.4%, מדד ת"א 90 מתקדם בכ-0.2%. את המדדים הענפיים מוביל מדד הבנקים, שקופץ בכ-1.5%, על רקע התחזקות השקל ועלייה בציפיות להורדת ריבית בהחלטה הקרובה של בנק ישראל. שער הדולר עומד לפי שעה על 3.21 שקלים. מנגד, מדד הביטוח מוביל את הירידות ונחלש בכ-0.9%.

מניות שבולטות לחיוב באמצע יום המסחר: תמר פטרוליום , מיטב השקעות , בזן , פרטנר ונטו מלינדה .

מניות שבולטות לשלילה: אנרג'יקס , ישרוטל , ורידיס , אורמת ואלוני חץ .

12:20

המסחר בתל אביב מוסיף להתנהל בעליות קלות. מדד ת"א 35 מוסיף לערכו כ-0.3%, בעוד מדד ת"א 90 מתחזק בכ-0.2%. מניית אל על מזנקת כעת במעל 6%, לאחר שפרסמה מוקדם יותר היום את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2025.

בבורסה מציינים היום כי 10 המניות הסחירות ביותר בתל אביב ריכזו 43% ממחזור המסחר במניות ת"א־125 באוקטובר. במקום הראשון נמצאת מניית בנק לאומי , עם מחזור יומי ממוצע של כ-215 מיליון שקל באוקטובר. בשני המקומות שאחריו נמצאות מניות בנק הפועלים ואלביט מערכות , עם מחזורים של כ-199 מיליון שקל וכ-101 מיליון שקל, בהתאמה. לאחר מכן, ניתן למצוא את מזרחי טפחות , טבע , הפניקס , נובה , בזק , נייס וכלל ביטוח .

11:15

המסחר בתל אביב עבר לעליות קלות. מדד ת"א 35 עולה בכ-0.2%, מדד ת"א 90 מוסיף לערכו כ-0.6%. מדד הבנקים מוביל כעת את העליות ומתחזק בכ-1%.

מניית אל על מטפסת כעת בכ-2%, בעקבות התוצאות הכספיות שפרסמה מוקדם יותר היום. חזרת חברות התעופה הזרות לא הצליחה בינתיים לעצור את הדהירה של אל על , שהמריאה גם בדוחות הרבעון השלישי לשיא רווחים חדש של 199 מיליון דולר (מיוחס לבעלי המניות), ו-203 מיליון דולר בסך הכל. זהו גידול של יותר מ-7% לעומת רבעון השיא הקודם, זה של הרבעון השלישי אשתקד, אז הרווח עמד על 187 מיליון דולר.

הגידול ברווחיות נרשם למרות שחברות התעופה הזרות מתחילות לחזור לנתב"ג ומורידות את נתח השוק של אל על בהטסת נוסעים, כאשר הירידה בנתח השוק צפויה להימשך. כעת, פועלות כבר כ-60 חברות תעופה בנתב"ג, לעומת 20 בלבד בנובמבר אשתקד, ונתח השוק של אל על יורד לכ-35.9%. עם זאת, הסיבה לשיפור בתוצאות היא שמבחינה אבסולוטית, אל על הטיסה ברבעון השלישי יותר נוסעים מאשר ברבעון השני (גידול של 6%-10% בכל אחד מהחודשים של הרבעון השלישי).

מנגד, מניית אמות בולטת לשלילה ונופלת במעל 2%, בעקבות פרסום הדוחות. חברת הנדל"ן המניב, בניהולו של שמעון אבודרהם, רשמה עלייה מינורית בהכנסותיה מדמי שכירות נטו (NOI) בשיעור של 0.2% ברבעון השלישי של השנה. ה-NOI הסתכם ב-265 מיליון שקל, למול 264 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כאשר העלייה המתונה נובעת משיפוץ שעובר קניון קריית אונו, שהביא לפגיעה זמנית בהכנסות הקניון.

דמי השכירות נטו מנכסים זהים הסתכמו ברבעון השלישי של השנה ב-263 מיליון שקל, עלייה מתונה של 0.5% ביחס לרבעון המקביל. ה-FFO מנכסים מניבים ירד גם הוא ב-0.5% והסתכם לכ-208 מיליון שקל, לעומת כ-209 מיליון שקל ברבעון המקביל.

הרווח הנקי של אמות נחתך בשיעור חד של 71% ברבעון השלישי ל-102 מיליון שקל בהשוואה לרבעון המקביל, כתוצאה מירידה בשווי ההוגן של הנדל"ן שלה.

10:30

המסחר בתל אביב מתנהל בשעה זו בירידות קלות. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.1%, בעוד מדד ת"א 90 נחלש בכ-0.2%. מדד הטכנולוגיה מוביל את העליות ומתחזק בכ-0.3%. מנגד, בולטים לשלילה מדדי הנדל"ן והביטוח, שנופלים בכ-0.7% ובכ-0.5%, בהתאמה.

10:05

יציבות בפתיחה בתל אביב. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.1%, מדד ת"א 90 מוסיף לערכו כ-0.1%. מדד הטכנולוגיה בולט לחיוב ועולה בכ-0.6%, בהובלת מניות השבבים הדואליות טאואר , נייס וקמטק . מנגד, מדדי הביטוח והפיננסים עם ירידות של כ-0.4%.

מניות שבולטות לחיוב בפתח יום המסחר: שיכון ובינוי , בי קומיונקיישנס , דנאל , קרסו נדלן וישרוטל .

מניות שבולטות לשלילה: אמות , אורמת , עזריאלי קבוצה , שוב אנרגיה ואלוני חץ .

8:30

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה חיובית, בעקבות העליות החדות בוול סטריט אמש, על רקע ההתקדמות לקראת סיום ההשבתה הארוכה בהיסטוריה של הממשל האמריקאי. הבורסה בתל אביב צפויה לקבל דחיפה מהמניות הדואליות, שחוזרות מוול סטריט עם פערי ארביטראז' חיוביים, כאשר בולטות לחיוב במיוחד טאואר , נובה , נייס ואלביט מערכות .

כבר אתמול, זכתה הבורסה המקומית לרוח גבית מהאופטימיות בוול סטריט. מדד ת"א 35 ומדד ת"א 125 קפצו בכ-1.1% ושברו שניהם שיאים חדשים של כל הזמנים, מדד ת"א 90 סיכם את היום בעלייה של 1%. גם השקל התחזק מול הדולר לשיא של מעל שלוש שנים וחצי (ראו הרחבה תחת סעיף 3).

את העליות בקרב המדדים הענפיים הוביל מדד הביטוח, שקפץ בכ-2.6%. אחריו, בלטו לחיוב מדדי הביומד, הפיננסים והטכנולוגיה, עם עליות של 1%-1.5%. מנגד, בלט לשלילה מדד ת"א־נפט וגז, שנחלש בכ-0.2%.

מניית חברת השבבים הדואלית טאואר זינקה במעל 13% בעקבות דוחות חיוביים (והמשיכה את המגמה החיובית גם במסחר בוול סטריט), בעוד מניית קמטק צנחה בכ-6%, לאחר שהתחזית שסיפקה, שעמדה בקנה אחד עם ציפיות האנליסטים, אכזבה את המשקיעים.

מניה נוספת שריכזה עניין היא של ניו־מד אנרג'י , שירדה במעל 3%. השותפות המפיקה גז טבעי ממאגר לוויתן בים התיכון פרסמה את תוצאות הרבעון השלישי, מהן עלה כי הכנסותיה ירדו ב־10% ל־239 מיליון דולר. הסיבה: שחיקה במחירי הגז הטבעי שצמוד למחיר הנפט מסוג ברנט שירד בשנה החולפת. הרווח הנקי נשחק ב־13% ל־147 מיליון דולר, כאשר חלוקת הדיבידנדים נמשכת. השותפות תחלק 60 מיליון דולר.

● טאואר וקמטק עקפו את תחזיות השוק, ניו מד איכזבה

אמש בוול סטריט, כאמור, נרשמו עליות שערים חדות, על רקע האופטימיות לסיום ההשבתה המתמשכת בממשל האמריקאי. מדד הנאסד"ק זינק בכ-2.3%, ה-S&P 500 התחזק בכ-1.5% והדאו ג'ונס עלה בכ-0.8%. הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בירידות קלות של עד 0.2%.

את העליות החדות אתמול הובילו מניות הטכנולוגיה והשבבים, שספגו לחצים בשבועיים האחרונים, על רקע החשש מפני הערכות שווי מנופחות בתחום ה-AI. כלל ענקיות הטכנולוגיה סיימו את היום בירוק, כאשר בלטו במיוחד אנבידיה , AMD , פלנטיר , אלפאבית ומיקרון . מיקרוסופט עלתה בכ-2% ושברה רצף ירידות של שמונה ימים - הארוך ביותר שלה מאז שנת 2011.

טים הולנד, מנהל השקעות ראשי ב-Orion, אמר ל-CNBC כי "זה היה נובמבר של מהמורות בעבור נכסי סיכון". הולנד ציין שלושה פקטורים שהיו אחראיים לסנטימנט השלילי בוול סטריט בימים האחרונים: חששות המשקיעים לגבי השבתת הממשל, דאגות מפני בועה פוטנציאלית בתחום ה-AI, ונתונים חלשים שחידדו את החולשה של שוק העבודה האמריקאי.

"החששות משבוע שעבר היו הגיוניות, אבל אני חושב שלפחות הוצאנו אחת מתוך שלוש הדאגות הללו מחוץ לתמונה, ואני חושב שזה עניין גדול", אמר הולנד. "אם חושבים על הפתיחה מחדש של הממשל, 'החוק הגדול והיפה', ככל הנראה צמיחה שנתית של 13% ועונתיות שלרוב מספקת רוחב גבית - אנחנו עדיין די אופטימיים לגבי הכלכלה ונכסי הסיכון לקראת סוף השנה".

בבנק ההשקעות UBS ציינו אתמול כי מניות בתחום ה-AI צפויות להמשך להניע כלפי מעלה את שוקי המניות. מארק האפלה, סמנכ"ל ניהול העושר הגלובלי של הבנק, כתב כי "השבוע, משקיעים יבדקו האם השווקים יכולים להשיב בחזרה את הביטחון שלהם. בשביל התוצאות של יצרנית השבבים אנבידיה, החברה הגדולה בעולם, המשקיעים יצטרכו להמתין עד ה-19 בנובמבר. אבל עסקאות טק נוספות, כמו ההסכם בשווי 38 מיליארד דולר בין OpenAI ואמזון, צריכות לשמש כתזכורת למומנטום בסקטור".

האפלה הוסיף כי "אנו נותרים משוכנעים כי מניות הקשורות ל-AI צריכות להניע את שוקי המניות, ואנו מאמינים שמשקיעים שנמצאים בהקצאת־חסר צריכים להוסיף חשיפה לתמה זו דרך גישה מפוזרת [בהקשר של פיזור סיכונים]".

באסיה, נרשמת הבוקר מגמה מעורבת, כאשר מרבית הבורסות המרכזיות נסחרות בירידות. מדד הניקיי יורד בכ-0.6%, ההנג סנג נופל בכ-0.5% ובורסת שנגחאי נסוגה בכ-0.5%. מנגד, הקוספי מטפס בכ-0.4%.

2. שוקי האג"ח

נתונים שליליים לגבי היקף הגירעון של ישראל, יצרו מגמה שלילית מתונה בקרב מדדי אג"ח הממשלתיות. לראשונה זה שנה עלה הגירעון באוקטובר ל־4.9% מהתוצר, לעומת 4.7% בחודש שקדם לו. הנתונים שפרסם משרד האוצר חשפו "בור תקציבי" של 102.5 מיליארד שקל. הוצאות המדינה עמדו על 58.7 מיליארד שקל באוקטובר - החודש השני הכי גבוה מתחילת השנה.

מדד תל גוב־כללי נסחר בירידה קלה בשני ומשלים ירידה של 0.2% מתחילת החודש. התשואה לפדיון הגלומה במדד עומדת על 3.21%. אג"ח ממשלת ישראל לעשר שנים נסחרה בירידה קלה גם היא ומציגה תשואה לפדיון של 3.96%, עדיין מתחת לרף 4% הסימבולי, בו היא ממוקמת. הרגיעה במלחמה בעזה, מסייעת לרגיעה בשוק אגרות החוב.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו עליות, בעוד המשקיעים צופים את סיומה הקרב של השבתת הממשל. התשואה לעשר שנים עלתה ב-2 נקודות בסיס לרמה של 4.11%, בעוד התשואה לשנתיים עלתה בכ-4 נקודות בסיס, לרמה של 3.59%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל התחזק אתמול בכ-0.4% מול הדולר, ושערו נעמד על 3.22 שקלים - שיא של מעל שלוש שנים וחצי. מול האירו, השקל התחזק בכ-0.7%, ושערו עמד על 3.72 שקלים.

קובי לוי, ראש דסק אסטרטגיית שווקים בבנק לאומי, אמר לגלובס כי "השקל נתמך על־ידי העליות בשווקי המניות הגלובליים, שמקורם ככל הנראה בהתקדמות בתהליך שיוביל לסיום השבתת הממשל".

"כמו כן, שיפור תחזית הדירוג של ישראל, שאמנם לא הפתיעה את השוק, מוסיפה לגל האופטימיות של ישראל. כל אלה מצטרפים לכוחות הבסיסיים שתומכים לאורך שנים במגמת תיסוף השקל. להערכת אגף הכלכלה שער הדולר שקל הממוצע ב 12 החודשים הקרובים יהיה בטווח שבין 3.1-3.3, בתרחיש המרכזי. קיימים תרחישים אופטימיים שההסתברות להתממשותם עלו קלות לאחרונה, ופאסימיים שמקורם בעיקר בזירה הגיאופוליטית".

מחירי הנפט רשמו עליות של עד 1% אתמול, בעקבות האופטימיות לקראת סיום השבתת הממשל האמריקאי, שלהערכתם תתמוך בביקושים לנפט. זאת, לעומת חששות מקפיצה בהיצע הנפט העולמי שנרשמו בשבועות האחרונים. הבוקר, המחירים רושמים ירידות קלות. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-59.8 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-63.8 דולר.

גם בשוק הזהב נרשמו עליות של מעל 2%, שהושפעו בעיקר מנתונים חלשים משוק העבודה שפורסמו בארה"ב בשבוע שעבר, אשר חיזקו את ההערכות שהפדרל ריזרב יוריד ריבית בהחלטה הקרובה בדצמבר. מחיר הזהב נע הבוקר סביב 4,130 דולר.

בשוק הקריפטו, הביטקוין התאושש מעט, לאחר שבשבוע שעבר צנח מתחת לרף ה-100 אלף דולר בשתי הזדמנויות שונות. מחיר הביטקוין נע הבוקר סביב 105 אלף דולר.

4. מאקרו

מושל הפד סטיבן מירן קרא אתמול בראיון עם CNBC להורדת ריבית נוספת בארה"ב, כחלק מהמטרה למנוע את היחלשותה של הכלכלה האמריקאית. כפי שעשה בשתי הפגישות האחרונות של ועדת השוק הפתוח של הפד, מירן קרא שוב להורדה גדולה של מחצית האחוז, אם כי הוא ציין כי בעיניו צריכה להיות לפחות הורדה של רבע אחוז.

"שום דבר לא ודאי", אמר מירן. "אנחנו יכולים לקבל מידע שיגרום לי לשנות את דעתי עד אז [החלטת הריבית הבאה]. אבל לאור המידע הכושל החדש שגרם לי לעדכן את התחזיות שלי, במבט קדימה, כן, אני חושב שהורדה של 50 נ"ב היא ראויה, כפי שאמרתי בעבר, אך המינימום הוא 25 נ"ב".

המידע שמירן התייחס אליו כולל שני נתונים שפורסמו בסוף השבוע, אשר הציתו שוב חששות מפני האטה של הכלכלה האמריקאית. חברת ההשמה Challenger, Gray & Christmas דיווחה כי חברות בארה"ב הודיעו באוקטובר על כ-153 אלף פיטורים, כמעט פי שלושה מאוקטובר אשתקד ושיא של שני עשורים לחודש זה. במקביל, מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן הראה כי סנטימנט הצרכנים ירד לרמה של 50.3 נקודות - הרמה הנמוכה מאז יוני 2022. זאת, כאשר רכיב הציפיות לעלייה באבטלה הגיע לרמות שנרשמו בשיא המשבר הפיננסי ב-2008.

נזכיר כי לאחר הורדת הריבית האחרונה בספטמבר, יו"ר הפד ג'רום פאוול הצהיר כי הורדת ריבית נוספת בדצמבר "רחוקה מלהיות מובנת מאליה", וכן כי חברי ועדת השוק הפתוח חלוקים מאוד באשר להמשך המדיניות בדצמבר. זאת, בעוד שהשבתת הממשל האמריקאי מונעת את פרסומם של נתוני תעסוקה מרכזיים, בהם נעזר הפדרל ריזרב לקביעת המדיניות המוניטרית שלו.

עוד ציין מירן בראיון עם CNBC כי לא להמשיך במהלך הורדות הריבית תהיה החלטה קצרת־ראייה. "אם אתה עושה מדיניות על בסיס המידע כעת, אתה מסתכל לאחור, מכיוון שייקח בין 12 ל-18 חודשים עד שזה יפגוש את הכלכלה. אז אתה צריך לעשות את המדיניות כעת, על בסיס איפה אתה חושב שהכלכלה הולכת להיות עוד שנה־שנה וחצי מעכשיו". מירן הוסיף כי הנתונים הזמינים מצביעים על התרככות גם באינפלציה וגם בשוק העבודה, מה שאמור כשלעצמו להפוך את הפד ליוני יותר ביחס לתחזית הקולקטיבית שהוציא בספטמבר, שצפתה שלוש הורדות בסך הכל עד סוף השנה.

לפי שעה, השווקים מתמחרים הורדת ריבית נוספת בסבירות של כ-63%, כך לפי נתוני CME Group.

5. תחזית

טום לי, אסטרטג ותיק ושור וול סטריט ידוע, מאמין כי ה-S&P 500 צפוי להמשיך לעלות עד סוף השנה ומציין כי הוא לא מאמין שמתפתחת בועה בתחום ה-AI.

בראיון לאתר הכלכלי מרקטוואץ', לי טוען כי המשקיעים טעו בכך שראו את המדיניויות של טראמפ כ"לא־ודאיות ובלתי־צפויות", והאמינו שאלו יפגעו בשוק המניות. באופן ספציפי, הוא מאמין שמשקיעים לא הבינו נכון את "יום השחרור" של הנשיא טראמפ באפריל, אז הציג את תוכנית המכסים האגרסיבית שלו. "התקופה הזו בה השווקים נפלו בחדות הייתה צריכה לשמש כזמן לרכוש את הירידות, אבל הרבה משקיעים במקום זאת הפכו לשורים מבחינת מבנית, והם פספסו את אחת מהזדמנויות הקנייה הגדולות ביותר בחמש השנים האחרונות. הייתי אומר שזו הטעות הגדולה ביותר שמשקיעים עשו השנה", אמר לי.

לי צופה ששוק המניות האמריקאי ימשיך לטפס עד סוף השנה, ומצביע על אפקט העונתיות החיובי של הרבעון האחרון של השנה, שלרוב מניב תשואות חיוביות, לצד מחזור ההקלות המוניטריות של הפדרל ריזרב, כקטליזטורים לראלי של סוף־שנה. לי צופה כי ה-S&P 500 יסיים את השנה סביב 7,000 נקודות, מה שמשקף לו אפסייד של כ-3% לעומת מחירו כעת.

באשר לחששות מתמחור־יתר בשווקים, לי ציין כי "אני במחנה שאומר שכמובן, עדיף שהערכות השווי יהיו נמוכות יותר. אבל אני לא במחנה שאומר שבגלל שהשוק יקר, לא נותר אפסייד. אתה אף פעם לא בבועה כשכולם אומרים שאתה בבועה".