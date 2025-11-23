"הכל יכול להתהפך" - האנליסט שמעריך מה צפוי בוול סטריט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוקי המניות

יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח בירידות שערים, על רקע הסנטימנט השלילי בוול סטריט בסוף השבוע והמתיחות הביטחונית בצפון ובדרום.

המדדים המובילים של וול סטריט חתמו את יום המסחר בשישי בעליות שערים נאות, שהגיעו יום לאחר ירידות חדות. בסיכום שבועי, חתמו המדדים האמריקאיים בירידות שערים של מעל ל-2%, ויצרו לחץ שלילי על מניות הארביטראז', הנסחרות גם בניו יורק וגם בארץ. הן צפויות לדחוף את הבורסה המקומית כלפי מטה בשיעור חד יחסית של 0.8% בפתיחת המסחר היום, כאשר התקיפות שביצעה ישראל בימים האחרונים בגבולות הדרום והצפון צפויות גם הן להכביד על המסחר.

מבין המניות הגדולות שיפתחו בפער שלילי, נמצאות טבע , שתפתח בפער של 1.5%; הענקית הבטחונית אלביט מערכות תפתח בפער של 2.8%; ומנגד, מניית נייס , שסבלה לאחרונה מירידות ואיבדה רק בחודש האחרון חמישית מערכה, על רקע חששות מיכולת התמודדות חברת התוכנה עם מהפכת ה-AI, דווקא תפתח בפער חיובי של 4.5%. בשבוע שעבר, המניה צנחה בעקבות יום משקיעים שבו הציגה השקעות גדולות לצורך האצת הצמיחה, והגיעה לשפל של כ־7 שנים.

עם סיום שבוע המסחר האחרון, מדד ת"א-35 ירד בשיעור של כ-2.2% השבוע, מדד ת"א-125 ירד בשיעור של כ-2.6%, ומדד ת"א-90 ירד בשיעור של 4%. יש לציין כי בתחילת השבוע שעבר, המדדים עלו ושברו את שיאי כל הזמנים: מדד ת"א-35 שבר את השיא פעמיים, מדדי ת"א-125 ות"א-90 שברו את השיא פעם אחת. מחזור המסחר היומי הממוצע בשוק המניות השבוע הסתכם בכ-3.7 מיליארד שקל.

הבוקר, תיערך בתל אביב ועידת ישראל לעסקים של עיתון גלובס, בפעם ה-32. לצד המשקיעים, גם באי הוועידה יהיו דרוכים לקראת היום למחרת, כאשר בשני אחר הצהריים צפוי בנק ישראל לפרסם את החלטת הריבית שלו. הנטייה היא להעריך כי הבנק המרכזי יפחית את הריבית לראשונה כמעט מזה שנתיים, ככל הנראה בשיעור של 0.25% ל-4.25% - אך הציבור יגלה רק כאשר ההחלטה תפורסם.

האירוע שהשוק כולו נושא אליו עיניים יגיע ביום שני: החלטת הריבית של בנק ישראל. לפי רוב ההערכות, אנחנו בדרך להורדת הריבית הראשונה בישראל מאז ינואר 2024. בהראל העריכו בשבוע שעבר כי בנק ישראל יפחית את הריבית ברבע נקודת אחוז, וראש אגף כלכלה ומחקר עפר קליין הוסיף כי תרחיש זה כבר מתומחר בשווקים בהסתברות גבוהה.

למרות ששבוע המסחר החולף הסתכם בירידות שערים, בבורסה בתל אביב צפוי בשבועות הקרובים גל של הנפקות של חברות בולטות במשק הישראלי. מחברות כמו סוגת, יבואנית מוצרי המזון הבסיסיים, דרך הנפקה של פטריות מרינה ורמי לוי נדל"ן, המחזיקה בנכסים מניבים מגוונים של טייקון הקמעונאות.

בשבוע המסחר הקרוב, יתגבר קצב פרסום התוצאות של החברות לרבעון השלישי. בשבוע שעבר, דיווחו הבנקים על הרבעון שחלף, והציגו רווח נקי מצרפי של 8.7 מיליארד שקל. השבוע צפויות לדווח חברות הביטוח, לצד חברות מובילות נוספות. בין היתר, יפורסמו התוצאות של חברות התקשורת פרטנר וסלקום , חברות הנדל"ן אזורים ואאורה , חברות הביטוח הפניקס ומגדל , חברת המזון שטראוס וחברות הקניונים עזריאלי , ביג ומליסרון .

בוול סטריט, שבוע המסחר האחרון הסתיים באקורד שלילי. היה זה השבוע החלש מאז אפריל השנה, אז הכריז טראמפ על רפורמת המכסים שלו. בסיכום השבוע שעבר, מדד S&P 500 ומדד הנאסד"ק ירדו בכ-2% ובכ-3%, בהתאמה. זאת, כאמור, למרות המסחר ביום שישי עצמו, שהסתיים בעליות שערים, בעיקר בזכות דבריו של בכיר בפדרל ריזרב, שהגבירו באופן דרמטי את הצפי להורדת ריבית בהחלטה בדצמבר (ראו הרחבה תחת סעיף 4). מדד הדאו ג'ונס, שבו מניות של חברות תעשייתיות, ירד בסיכום שבועי בשיעור מעט מתון יותר של 1.9%.

אז האם וול סטריט נמצאת במסע מימושי רווחים לאחר טרנד של עליות שערים בשנה החולפת? מדד S&P 500 עדיין עלה ב-12.3% מתחילת השנה (במונחים דולריים), וייתכן כי הדעיכה בשבועות האחרונים היא בבחינת מימושים מאז השיא האחרון שפגש לקראת סוף אוקטובר. ועדיין, בתקופה זו, מתרבים החששות של המשקיעים כי ה-AI ניפח בועה בחלק מהמניות הנסחרות בוול סטריט. דוגמה טובה לכך היא מניית אנבידיה , שנסחרת בעצבנות רבה. את השבוע סיכמה בירידה של 4%, לאחר שנסחרה במגמה הפכפכה.

בסוף השבוע, התפרסמו בכלי התקשורת בארה"ב דברים שאמר מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, לפיהם החברה נמצאת במצב בו אינה יכולה לנצח ("no win situation"), וזאת בשל החששות הגוברים מצד המשקיעים מפני בועת AI. שווי השוק של החברה עומד על 4.35 טריליון דולר, ורק ימים יגידו אם הוא מופרז או למעשה מבוסס על התחזיות של החברה עצמה. בשבוע שעבר, יש לציין, דיווחה אנבידיה על הכנסות של 57 מיליארד דולר לרבעון השלישי, הרבה מעל התחזיות, והציגה תחזית שיא לרבעון הבא, עם צפי של 65 מיליארד דולר. אך כאמור, זה לא הרגיע את המשקיעים, שחוששים שההייפ סביב הנושא מתחיל לדעוך.

מנגד, חברת התרופות איליי לילי הגיעה לשווי שוק של טריליון דולר, גם הישג בימים שמרבים לעסוק בתחומי הטכנולוגיה. זו חברת התרופות הראשונה בעולם שמצטרפת למועדון היוקרתי שעדיין נשלט על ידי חברות ה-AI וההייטק. המניה עלתה ביותר מ-36% השנה, עד שהגיעה למחיר שמגלם לחברה את השווי המדובר. מי שתרמו לה הן תרופות ההרזיה הפופולריות Zepbound ו-Mounjaro.

בתוך הדברים, בוול סטריט ג'ורנל דווח ביום שישי כי המיליארדר היהודי-אמריקאי, ביל אקמן, מייסד ומנכ"ל של חברת ניהול קרנות גידור פרשינג סקוור , שוקל להנפיק אותה בוול סטריט, לצד קרן השקעות חדשה נוספת. ההנפקה הכפולה, כך על פי מקורות, מתוכננת להתבצע כבר בתחילת השנה הבאה. לפני כשנה וחצי דיווח הוול סטריט ג'ורנל, כי אקמן שוקל הנפקה בו זמנית של חברת ההשקעות שלו וגייס כספים ממשקיעים כהכנה להנפקה המדוברת. בינתיים, פרשינג סקוור הגישה גם תשקיף בתחילת השנה שעברה עבור קרן סגורה חדשה, תחת השם פרשינג סקוור ארה"ב בע"מ, שתשווק למשקיעים פרטיים בארה"ב ותיסחר בבורסת ניו יורק. הוא עצר את מאמצי גיוס הכספים עבור קרן זו ביולי 2024.

בתחילת 2024, החליט אקמן, ממנהלי קרנות הגידור הבולטים בעולם ותומך ישראל נלהב, להשקיע כ־100 מיליון שקל במניות הבורסה לניירות ערך בתל אביב (5%) - השקעה פרטית נדירה מבחינתו, שנולדה מתוך רצון "לעשות משהו למען ישראל" מיד אחרי ה-7 באוקטובר. אקמן שוחח על החלטה זו, לצד נושאים נוספים, כמו אסטרטגיית ההשקעות שלו, בראיון בלעדי שנערך בגלובס בספטמבר האחרון.

2. שוקי האג"ח

בעקבות הזינוק הדרמטי בהסתברות שמתמחרים בשווקים להורדת ריבית בארה"ב, שעלתה בסוף השבוע מכ-30% לכ-70% (ראו הרחבה תחת סעיף 4), נרשמו ביום שישי ירידות בתשואות האג"ח הממשלתיות לאורך העקום (כלומר, עלייה במחירים). התשואה לעשר שנים ירדה בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 4.06%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בשיעור דומה לרמה של כ-3.51%.

בשוק החוב המקומי, בסיכום השבוע שעבר, האפיק הממשלתי הצמוד נותר ללא שינוי, והאפיק הלא צמוד ירד בשיעור של כ-0.1%. מדד תל גוב צמודות 15+ ירד בשיעור של כ-0.1%, ומדד תל גוב-שקלי 10+ ירד בשיעור של כ-0.3%. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עומדת על 3.94%, עלייה קלה בהשוואה לתשואה בשיעור של כ-3.91% לפני כשבוע וחצי.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר התחזק ביחס לשקל במהלך השבוע האחרון, אולם מתחילת השנה הנוכחית הדולר נחלש בכ־10.5% בהשוואה לשקל - משער של כ־3.65 שקל לשער נוכחי של כ־3.26 שקל. הבוקר, שער הדולר עומד על 3.28 שקלים. מתחילת השנה, גם האירו נחלש בהשוואה לשקל, אך בשיעור צנוע בהרבה של כ־1%.

בשוק הקריפטו, הביטקוין צנח בשבוע החולף לשער של 84 אלף דולר. בכך, הוא נשחק בשליש מרמה של מעל ל-124 אלף דולרים, בה נגע לפני כמעט חודשיים, סמוך לתחילת חודש אוקטובר. הבוקר, המטבע התאושש מעט וכעט נסחר סביב 86 אלף דולר.

בשוק הסחורות, מי שדווקא שומר על יציבות הוא מחיר הזהב. הוא אמנם נסוג משיא של קרוב ל-4,400 דולרים לאונקיה בתחילת החודש לרמה של 4,065 דולרים בסוף השבוע, אבל לאחר שעלה ב-23% בחצי שנה, הוא ממשיך לשמר את הקו הסימבולי של מעל ל-4,000 דולרים. לעומת זאת, מחירי הנפט סיכמו את השבוע בירידות של מעל 3%, על רקע המגעים לעסקה לסיום מלחמת רוסיה־אוקראינה. זאת, כאשר בשבועות האחרונים, ההתפתחויות בגזרה זו - ביניהן הטלת סנקציות על נפט רוסי מצד ארה"ב ומתקפות אוקראיניות על תשתיות נפט ברוסיה - דווקא נתנו למחירים רוח גבית.

4. מאקרו

כאמור, מחר צפוי לפרסם בנק ישראל לפרסם את החלטת הריבית שלו, כאשר הקונצנזוס בשוק הוא כי הבנק יפחית את הריבית בשיעור של רבע אחוז ל-4.25%. עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל, כתב בשבוע שעבר כי "למרות נתוני הצמיחה המרשימים, אך הכוללים רכיב חד־פעמי משמעותי, אנו מעריכים כי בנק ישראל יפחית את הריבית ברבע נקודת אחוז ביום שני הקרוב, תרחיש שכבר מתומחר בשווקים בהסתברות גבוהה". זאת, לאור מדד המחירים שהיה בהתאם לציפיות, בשילוב התמתנות סעיף הדיור, הייסוף בשקל והשיפור באופק האשראי של ישראל. עם זאת, הצמיחה הגבוהה ושוק העבודה ההדוק מצמצמים את ההסתברות להפחתה נוספת כבר בתחילת ינואר 2026".

בארה"ב, לצד החששות סביב הערכות השווי המנופחות בתחום ה-AI והחולשה בשוק העבודה האמריקאי, גם הירידה ההדרגתית בציפיות של השוק להורדת ריבית נוספת של הפדרל ריזרב בהחלטה הקרובה בדצמבר, תרמה לסנטימנט השלילי בשווקים. יו"ר הפד ג'רום פאוול ציין כבר לאחר הורדת הריבית האחרונה, כי חברי ועדת השוק הפתוח חלוקים מאוד באשר להמשך המדיניות בדצמבר - דבר שהשתקף גם בפרוטוקולים מפגישת הוועדה שפורסמו ביום רביעי האחרון, מהם הסתמן כי אפילו ייתכן רוב נגד מהלך של הורדת ריבית בהחלטה הקרובה. כך, ההסתברות להורדת ריבית, כפי שמתומחרת בשווקים, ירדה לרמה של כ-33%.

אלא שנאום שנשא נשיא הפד בניו יורק, ג'ון וויליאמס, שינה את התמונה. וויליאמס ציין כי הוא "רואה מקום להתאמות נוספות [של הריבית] בטווח הקרוב", מה שהתפרש כמסר לכך שהפד נוטה להפחתת ריבית נוספת בקרוב, ככל הנראה בדצמבר.

ככלל, חברי ועדת השוק הפתוח של הפד (מקבילה לוועדה המוניטרית בישראל) מקפידים על העברת מסרים בצורה מדודה וזהירה - בטח אלו המכהנים בעמדות בכירות בבנק המרכזי, כמו יו"ר הפד ג'רום פאוול, סגנו ונשיא הפד הניו יורקי, שנחשב לבעל השפעה גדולה. פליטות פה ואמירות לא מכוונות אינן אירוע שגרתי. כל מסר נמדד בקפידה, כך שמצד אחד יעבור בצורה ברורה, אך מצד שני לא יביא לתגובה לא רצויה בשווקים.

אמנם מדובר היה ברמז בלבד ואין ודאות שהוא משקף את דעת חברי הוועדה כולה, אבל עבור השוק התנודתי זה הספיק, והמדדים המובילים בוול סטריט עברו בעקבות הדברים לעליות. בנוסף, אנליסטים העריכו כי הסיכויים שהמסר הועבר ללא תיאום עם היו"ר פאוול נמוך מאוד. התוצאה: ההסתברות בשוק להפחתת ריבית קפצה מ-40% ל-70%, כך על פי נתוני CME FedWatch.

חברי פד אחרים שנשאו דברים לאחרונה לא נשמעו אופטימיים כמו וויליאמס בנוגע להחלטה בדצמבר. נשיאות הפד האזוריות סוזן קולינס מבוסטון ולורי לוגן מדאלאס הביעו שתיהן היסוסים לגבי הפחתות נוספות. בראיון ל-CNBC, קולינס הביעה דאגה לגבי האינפלציה. לוגן הייתה ניצית אף יותר, ואמרה שהיא אפילו לא בטוחה שהייתה מצביעה בעד שתי ההפחתות הקודמות. קולינס מצביעה השנה בוועדה, בעוד שלוגן צפויה להצביע ב-2026.

השבוע, יתפרסמו בישראל מספר נתוני מאקרו ראויים לציון, וביניהם סחר חוץ לפי מדינות לחודש אוקטובר וייצוא שירותים לספטמבר. בארה"ב, יפורסמו מספר נתונים בולטים: התמ"ג לרבעון השלישי, מדד Core PCE להוצאות צריכה פרטית, מכירות קמעונאיות ונתונים משוק הנדל"ן.

5. תחזית

לאחר שבוע תנודתי נוסף שנרשם בוול סטריט, עם ירידות חדות ביום חמישי והתאוששות מסוימת ביום שלמחרת, נשאלת השאלה לאיזה כיוון הולכים השווקים שמעבר לים. האם הריבאונד של יום שישי מסמנת את תחילתו של היפוך מגמה, או שמא מדובר בבליץ נוסף של סוף־שבוע בשוק מניות שהוא ביסודו שברירי?

אנליסטים ששוחחו עם מרקטוואץ' נוטים ללכת עם האפשרות האחרונה. "כל ירידה עלולה להיות הזדמנות קנייה, אבל מה שאני רואה השבוע הפך מקניית ירידות לרדיפה אחר רצפי עליות", אמר סטיב סוסניק, אסטרטג ראשי ב-Interactive Brokers. "הפכנו כה מוקסמים מרדיפה אחר המומנטום, שאני חושב שזה יוצר את ההזדמנות ל'כיסי אוויר', כי רצפי העליות האלה לא מבוססים על משהו יציב, אלא על משהו מאוד ארעי, וזה גם אומר שהם יכולים להתהפך מאוד במהירות".

סוסניק הוסיף כי לדעתו התנודות החדות בשוק המניות בשבוע החולף מדגישות עד כמה ביטחון המשקיעים הפך שברירי, וכי הראלי של יום שישי נראה כאחד חומק, מכיוון שיסודות השוק בקושי השתנו - מה שעלול לסמן צרות בימים הקרובים. "כשרואים את הרדיפה הזו אחרי רצפי עליות, זה יכול לשים אותך על מסלול מאוד בלתי־יציב בשוק", אמר סוסניק. "אנשים קונים ירידות כשהם באמת חושבים שמניות הן 'במבצע', מסיבות יסודיות או טכניות, אבל כרגע הם עושים את זה פשוט כי מניות הופכות ליקרות יותר, והם חושבים שהם יוכלו אחר כך למכור אותן למישהו אחר שישלם עליהן יותר".

בן פולטון, מנכ"ל WEBs Investments, אמר למרקטוואץ' שבעיניו, הריבאונד של יום שישי דווקא מעיד על כך שהסוחרים "עדיין איתנים כמו השמש העולה", בעוד שהופיעו ל"מבצעי הבלאק פריידיי המוקדמים של שוק המניות". עם זאת, הוא הסתייג ואמר שהבעיה היא שההתאוששות בשוק יכולה להיות קצרת־מועד, אם מימושים מוקדמים מתרחשים במקביל לריבאונד שקורה מהר מן המצופה.

חלק מהאנליסטים התייחסו גם למגמה שנרשמת בוול סטריט בשבועות האחרונים, של מעבר מסקטורים מסוכנים וספקולטיביים יותר כמו טכנולוגיה וביטקוין, לסקטורים כמו ביטוח בריאות ומוצרי צריכה בסיסיים - הנחשבים לדפנסיביים, ולכאלה שממשיכים להניב ביצועים טובים גם בתקופות של משבר. מניות ביטוח הבריאות ומוצרי הצריכה במדד ה-S&P 500 עלו מתחילת החודש ב-2.2% ובכ-7.1%, בהתאמה; זאת, לעומת ירידה של 3.5% במדד עצמו באותה התקופה.

ג'ים באירד, מנהל השקעות ראשי בחברת Plante Moran Financial Advisors, אמר למרקטוואץ' שהרוטציה בקרב הסקטורים בוול סטריט מונעת יותר מהערכות השווי ופחות ממסחר קלאסי של "נסיגה לביטחון" - כאשר כסף נע החוצה מענקיות הטכנולוגיה עם הערכות שווי מתוחות, ולתוך אזורים זולים יותר של השוק - זאת, לעומת תנועה בתגובה ללחצים בכלכלה האמריקאית.

"מכיוון שהערכות השווי נראות מתוחות למדי בחברות הטכנולוגיה הענקיות הללו, המשקיעים מתחילים לחפש דרכים אחרות לשפר את הגיוון בתיקי ההשקעות שלהם, להיות קצת פחות כבולים לסיפור ה-AI ולמקם את עצמם באופן יותר מגוון", אמר באירד. "לקחת קצת מהרווחים האלה ולהוריד אותם מהשולחן, במיוחד במהלך תקופות של חוסר־ודאות, זה משהו שיכול לעזור לך לישון בלילה".