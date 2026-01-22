חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח בעליות שערים, בעקבות ההתאוששות שנרשמה אמש (ד') בוול סטריט, לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי הגיע להסכמות עם נאט"ו בנוגע לעתידה של גרינלנד, וכי הוא יבטל את המכסים שהוטלו על שמונה מדינות אירופאיות. על אף העליות המשמעותיות, המניות הדואליות חוזרות מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי קל ברובו - איי.סי אל, קמטק, אורמט, נייס ואלביט עם פער חיובי של 0.2%-1.7%. לעומתן, טבע עם פער שלילי של 1%.

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים גם הבוקר במגמה חיובית קלה, עם עליות של 0.2%-0.4% במדדים המובילים.

המסחר בבורסות העולם התנהל אתמול בצל התחממות מלחמת הסחר הגלובלית והמתיחות סביב הלחץ שמפעיל הנשיא טראמפ בהקשר לרכישה אמריקאית של גרינלנד. בעוד שההתפתחויות הכבידו על השווקים בפתח היום, נאומו של טראמפ בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס אחר הצהריים, במסגרתו שלל את האפשרות של השתלטות בכוח על גרינלנד, לצד הודעתו בשעות הערב המאוחרות על הגעה למסגרת של עסקה עם מזכ"ל נאט"ו בנוגע לשליטה באי - הובילו להתאוששות משמעותית בוול סטריט, שסיימה את היום עם עליות של מעל 1% במדדים המובילים.

הנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית שלו, Truth Social: "בהתבסס על פגישה מוצלחת מאוד שקיימתי עם מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, גיבשנו מסגרת של עסקה עתידית בנוגע לגרינלנד, ולמעשה, לכל האזור הארקטי. פתרון זה, אם יצא לפועל, יהיה מצוין בשביל ארצות הברית וכל מדינות נאט"ו. בהתבסס על הבנה זו, לא אטיל את המכסים שהיו אמורים להיכנס לתוקף ב-1 בפברואר".

האיחוד האירופי הודיע לאחר הנאום של טראמפ בדאבוס כי הוא מקפיא את אישור הסכם הסחר אליו הגיע עם ארה"ב ביולי, בשל העובדה שמכסים פוטנציאליים מפרים את תנאי ההסכם, שקובע כי המכסים על מדינות האיחוד יעמדו על עד 15%. עם זאת, לא מן הנמנע שההחלטה תתהפך, מכיוון שכאמור, המכסים ירדו מן השולחן לעת זו.

הבורסה המקומית נפתחה אתמול במגמה חיובית, אך עד מהרה זו השתנתה והמדדים עברו לירידות. בסיום היום, המדדים ננעלו בירידות מתונות יחסית: מדד ת"א 35 ירד בכ-0.4% ומדד ת"א השיל מערכו כ-0.8%. מדדי הביטוח והביטחוניות הובילו את הירידות ונחלשו בכ-2.4% ובכ-1.5%, בהתאמה. גם מדדי הנדל"ן, התקשורת והטכנולוגיה ורשתות השיווק רשמו ירידות של כ-1.4%, כ-2% וכ-1%, בהתאמה.

במדד הביטוח, בלטה לשלילה מניית מנורה , שירדה בכ-3.5%, לאחר דיווח מהבוקר לפיו נושאי משרה בכירים בקבוצה זומנו לחקירה בפרשת השחיתות בהסתדרות. בסוף החודש שעבר פשטה המשטרה על משרדי חברת הביטוח מנורה מבטחים וחקרה באזהרה שלושה מבכיריה - מנכ"ל חברת ההחזקות, ארי קלמן; יו"ר חברת הביטוח, יהודה בן אסייג; והמשנה למנכ"ל ומנהלת אגף הבריאות, אורית קרמר.

מניית חברת האנרגיה הגאותרמית אורמת בלטה לחיוב, על רקע הודעתה כי היא מובילה במשותף סבב השקעה בסטארט-אפ אמריקאי המפתח טכנולוגיה לתחום. חלקה של אורמת ההשקעה מגיע ל-25 מיליון דולר, מתוך סבב גיוס B בהיקף של מעל 97 מיליון דולר ב-Sage Geosystems. לפי הודעת אורמת, מדובר בחברה חלוצה בתחום הדור הבא של טכנולוגיות קידוחים לאנרגיה גיאותרמית ולפתרונות חדשניים לאגירת אנרגיה. בינתיים, מניית החברה עולה היום בכ-1.8%.

כאמור, בעוד שבתחילת יום המסחר החולף, החוזים העתידיים על וול סטריט רשמו ירידות, המסחר נפתח בעליות שערים, בעקבות דבריו של טראמפ בדאבוס, ואז הודעתו של טראמפ על ההסכמות מול נאט"ו העצימה אותן משמעותית.

שלושת המדדים המובילים, הנאסד"ק, ה-S&P 500 והדאו ג'ונס, סיימו את היום עם עליות של כ-1.2%. זאת, לאחר שביום שלישי, אז הבורסה בניו יורק הגיבה לראשונה לאיומי המכסים החדשים של טראמפ, המדדים רשמו את היום הגרוע ביותר שלהם מאז אוקטובר האחרון, עם ירידות של מעל 2%. עם זאת, ברמה השבועית, המדדים עדיין נסחרים בטריטוריה שלילית: הדאו ג'ונס עם ירידה של 0.6%, בעוד ה-S&P 500 והנאסד"ק עם ירידות של כ-1%.

מדד המניות הקטנות ראסל 2000 עלה בכ-2% לשיא חדש של כל הזמנים, והשלים 13 ימים רצופים במהלכם הציג ביצועים חזקים יותר מה-S&P 500 - הרצף הארוך ביותר מאז יוני 2008. אנליסטים רבים צופים כי המניות הקטנות ימשיכו להציג ביצועים חזקים לאורך שנת 2026.

מגמת המסחר של "Sell America" התהפכה גם בגזרות נוספות: מחירי האג"ח הממשלתיות ארוכות־הטווח עלו (כלומר, ירידת תשואות), בעוד הדולר מחק את הירידות שרשם מוקדם יותר והתחזק ברחבי העולם (ראו הרחבה מטה).

מניות בתחומי השבבים וה-AI בלטו בעליות, אם כי המגמה לא הייתה אחידה לחלוטין. בין העולות, ניתן למצוא את אנבידיה , אלפאבית (גוגל) , מיקרון , ו-AMD . מנגד, שמות מרכזיים אחרים כמו קורוויב , פלנטיר , אורקל וברודקום סיימו את היום בירידות. נטפליקס איבדה מעל 2%, לאחר פרסום הדוחות הפיננסיים שלה בערב יום שלישי. החברה אמנם דיווחה על הכנסות של 12.05 מיליארד דולר, ואף עקפה את התחזיות; אך התחזיות שלה לרבעון הבא עמדו על רווח של 76 סנט למניה, נמוך מהתחזיות בוול סטריט, שעמדו על 82 סנט.

מניית אינטל , שתפרסם היום את תוצאותיה הכספיות בסיום יום המסחר, בלטה לחיוב עם זינוק של מעל 11%, למחירה הגבוה ביותר מאז ינואר 2022. ב-CNBC דיווחו כי חלק ניכר מהאופטימיות לגבי המניה קשור למכירות החזקות של שבבי השרתים החדשים ביותר של אינטל, שלדברי אנליסטים נהנים מהעלייה בהוצאות על תשתיות AI.

אנליסטים מ-KeyBanc העלו את דירוג המניה לשווה ערך ל'קנייה' מוקדם יותר החודש, וציינו כי סביר להניח שאינטל מכרה את כל מלאי מעבדי השרתים (CPUs) שלה לשנה הנוכחית, מה שאומר שהמחירים עשויים לעלות. "'אנו מצפים שביקוש חריג מצד ה-Hyperscalers (ספקי ענן בקנה מידה ענק) למרכזי נתונים השנה יהווה רוח גבית משמעותית לעסקי מרכזי הדאטה של אינטל", כתבו האנליסטים של KeyBanc. הם קבעו מחיר יעד של 60 דולר למניה, שנסגרה ביום רביעי מעל ל-54 דולר - כך שמחיר היעד משקף לה אפסייד של 10%.

באשר לתוצאותיה הכספיות, ב-CNBC מדווחים כי אינטל צפויה להציג ירידה שנתית של 6% בהכנסות ברבעון הרביעי; אך לצד זאת, הם צופים גם שמכירות מרכזי הדאטה וה-AI יזנקו ב-29% ל-4.4 מיליארד דולר - כך לפי הערכות FactSet.

גם מניית חברת המזון קראפט היינץ בלטה לשלילה וצנחה במעל 5%. זאת, לאחר שהחברה הודיעה בדיווח רגולטורי כי בעלת המניות הגדולה ביותר שלה - ברקשייר האת'ווי - עשויה למכור כמעט את כל 325 מיליון מניותיה. למעשה, אם אכן המהלך ייצא לפועל, מדובר בצעד המשמעותי הראשון של המחליף של וורן באפט, גרג אייבל. בשנים האחרונות קראפט היינץ התקשתה, ובספטמבר הודיעה החברה כי תתפצל לשניים, לאחר מיזוג הענק שנעשה בשנת 2015. באפט עצמו, אגב, אמר בסתיו שעבר שהוא מאוכזב מתוכניתה של קראפט היינץ לפצל את החברה לשניים, ושני נציגיה של ברקשייר התפטרו מדירקטוריון קראפט באביב שעבר.

מניות הבנקים ריכזו גם הן עניין אתמול, לאחר שהנשיא טראמפ ביקש מהקונגרס לעגן בחוק את הצעתו להגביל את הריבית של חברות האשראי ל-10% לתקופה של שנה - אופציה שנתפשה על־ידי המשקיעים כפחות מאיימת לביצוע המהלך, בין היתר, בשל היעדר תמיכה של המחוקקים בנושא. בין העולות ניתן למצוא את סיטיגרופ , קפיטל וואן , וגולדמן סאקס גרופ .

המשקיעים הסבו את תשומת לבם גם להתפתחויות בעתירה של מושלת הפד ליסה קוק נגד הדחתה על־ידי הנשיא טראמפ. זאת, על רקע טענות לפיהן היא ביצעה הונאת משכנתא לפני כניסתה לתפקיד. שופט בית המשפט העליון ברט קאוואנה אמר לצוות ההגנה מטעם הממשל: "עמדתכם שאין צורך בביקורת שיפוטית, אין צורך בהליכים, אין סעדים זמינים, עם רף נמוך מאוד לעילה סבירה - שהנשיא לבדו קובע - זה יכול להחליש, אם לא לנפץ, את העצמאות של הפדרל ריזרב".

הפרשה נתפשת בשווקים כחלק מהקמפיין המתמשך שמוביל טראמפ נגד הפדרל ריזרב ובכיריו, על רקע קריאותיו החוזרות והנשנות להוריד את הריבית בארה"ב והלחצים שהפעיל על הבנק המרכזי בעניין זה; רק לאחרונה, נודע כי משרד המשפטים האמריקאי פתח גם בחקירה פלילית נגד יו"ר הפד ג'רום פאוול.

גם באסיה נרשמים הבוקר בעיקר עליות, לאחר הצהרות טראמפ אמש. מדד הקוספי עולה כעת בכ-1.2%. מוקדם יותר היום העליות בדרום קוריאה היו חדות יותר והמדד אף חצה לראשונה את רף 5,000 הנקודות. הניקיי מזנק בכ-2.1%, בשנגחאי מוסיפים עוד כ-0.1%, וההאנג סאנג רושם ירידות קלות של כ-0.1%.

2. שוקי האג"ח

לצד ההתאוששות בשוק המניות האמריקאי, גם מחירי האג"ח רשמו עליות ניכרות, בעיקר בחלק הארוך־טווח של העקום. התשואה לעשר שנים ירדה בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 4.25%, בעוד התשואה ל-30 שנה ירדה בכ-4.5 נקודות בסיס לרמה של 4.87%. הבוקר, התשואה לעשר שנים נותרה זהה, בעוד התשואה ל-30 שנה ירדה לרמה של של 4.86%.

שוק האג"ח המקומי נסחר אתמול בשינויים קלים - האג"ח הממשלתיות רשמו עליות קלות; מדדי האג"ח הקונצרני תל בונד 20, 40 ו־60 ירדו מעט ונסחרו בתשואה לפדיון של כ־5.24% לתל בונד 20 ושל 4.6% בתל בונד 40.

הדרמה הגדולה בשוק האג"ח מתרחשת בימים האחרונים ביפן, אחד השווקים היציבים בעולם. התשואה על אג"ח ממשלת יפן ל־40 שנה זינקה לשיא היסטורי 4.213% (מאז, התשואות התאוששו). זאת על רקע חששות המשקיעים שקיצוץ מוצע במס המכירות על מזון, עלול להרע את מצבה הפיסקלי של המדינה. יפן תקיים בחירות בזק ב־8 בפברואר, מה שמגביר את הדאגות לתנודתיות חריפה נוספת בהמשך.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

ההשלכות של מתווה המסגרת מול ארה"ב וגרינלנד הורגשו גם בגזרת המט"ח. מדד הדולר (DXY), אשר אומד את ערכו מול סל של מטבעות נבחרים ברחבי העולם, מחק את הירידות שרשם בפתח יום המסחר החולף, ועלה בכ-0.2%. השקל הגיב, בין היתר, להתאוששות של שוק המניות בוול סטריט, והתחזק מול הדולר בכ-0.8%, כך ששערו נעמד, גם הבוקר, על 3.14 שקלים.

בשוק הסחורות, מחירי המתכות היקרות, אשר מהוות נכסי "מקלט בטוח", נסוגו מעט מהשיאים שלהם. הזהב, שנסחר בשיא במחיר של כ-4,880 דולר לאונקיה, סיים את היום בעלייה מתונה יותר, סביב מחיר של 4,820 דולר. הבוקר המגמה התהפכה כאשר הזהב ירד בכ-0.6% וכעת עומד סביב מחיר של 4,805.

הכסף, שחצה ביממה האחרונה את רף ה-95 דולר לאונקיה, ירד אתמול במעל 2% ונסחר סביב 92 דולר לאונקיה. הבוקר, רושם הכסף עלייה של כ-1%, ועומד על 93.6 דולר לאונקיה.

4. מאקרו

בארה"ב, יפורסמו היום בצהריים נתוני הצמיחה הרבעוניים, לצד נתוני התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע החולף.

בשעה 17:00 שעון ישראל יפורסם ה-PCE, מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב, שצפוי להצביע על כך שהאינפלציה עלתה בקצב שנתי של 2.8% בנובמבר - כך לפי קונצנזוס האנליסטים כפי שצוין על־ידי בנק וולס פארגו. אם הצפי יתממש, הנתון יהיה זהה לזה שנרשם בספטמבר 2025, אז פורסם דוח ה-PCE האחרון, בעקבות השבתת הממשל בין החודשים אוקטובר ונובמבר - ועדיין גבוה משמעותית מהיעד של הפד שעומד על אינפלציה שנתית של 2%.

בזירה המקומית, עופר קליין, הכלכלן הראשי של הראל, צופה כי למרות שמדד המחירים לדצמבר נותר ללא שינוי, בחודש הבא האינפלציה תרד קרוב למרכז היעד, דבר שיאפשר את המשך הפחתות הריבית השנה. "במבט קדימה לינואר אנו צופים ירידה של 0.2% במדד, כאשר העלייה במחירי החשמל והמים תקוזז עם ירידה עונתית במחירי ההלבשה והטיסות ועם הירידה במחיר הדלק".

לגבי הריבית, אומר קליין כי "אין שינוי בהערכתנו שבנק ישראל ימתין בחודש פברואר ויוריד את הריבית פעם נוספת ב־0.25 רק בסוף חודש מרץ. אנו צופים שהריבית תגיע ל־3.25% בסוף השנה, הערכה זו נמוכה מהערכת הבנק".

5. תחזית

בנק אוף אמריקה מצייר תמונה אופטימית עבור מגזר השבבים בארה"ב. האנליסטים מעריכים כי למרות העלייה המשמעותית בערך המניות מתחילת השנה, המומנטום החיובי צפוי להימשך. האופטימיות נשענת על ביטחון מצד הנהלות החברות לגבי הביקושים העתידיים, משמעת הדוקה בצד ההיצע, ויכולת של החברות לשמור על כוח תמחור גבוה בשוק תחרותי.

מנוע הצמיחה המרכזי נותר תחום הבינה המלאכותית. דוח הבנק מציין כי אירועים קרובים בתעשייה, כמו כנס ה־GTC של אנבידיה, עשויים לשמש כזרזים (Catalysts), שיגבירו את עניין המשקיעים.

בתוך השוק, מגזר הציוד לייצור שבבים מסומן כתחום המועדף על האנליסטים, למרות תמחור גבוה יחסית. זאת, בשל הפוטנציאל לעדכון תחזיות הרווח כלפי מעלה. במקביל, תחום שבבי הזיכרון נהנה ממחסור בהיצע שהופך אותו לחיוני עבור AI. בבנק מסמנים את אנבידיה וברודקום כמניות מועדפות; בתחום הזיכרון, ממליץ הבנק על מניית מיקרון ; ובתחום ציוד הייצור מעדיפים בבנק אפלייד מטריאלס ולאם ריסרץ' .