סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:15

אלביט מערכות הודיעה לפני שעה קלה כי זכתה בכמה חוזים, בסכום כולל של כ-435 מיליון דולר, מלקוח בין־לאומי. במסגרת החוזים, תספק החברה מגוון מערכות מתקדמות, ובהן מערכות יבשה, וכן תבצע פרויקט פיתוח עבור פתרון הגנה חדשני. החוזים יבוצעו במהלך תקופה של שש שנים.

8:25

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת. אחרי הירידות החדות שנרשמו בוול סטריט ביום חמישי האחרון, על רקע אי־הוודאות שמייצרת בשווקים הבינה המלאכותית (ראו הרחבה מטה), גם היום החוזים העתידיים אדומים: לפי שעה, מדד הנאסד"ק צפוי להיפתח בירידה של כ-0.8%, ה-S&P 500 צפוי לרדת בכ-0.5% והדאו ג'ונס צפוי לאבד כ-0.4%.

באסיה, מרבית הבורסות סגורות הבוקר, בשל חגיגות ראש השנה שנערכות במזרח. בורסת טוקיו יורדת בכ-0.5%.

המשקיעים יעקבו מקרוב אחר שיחות המו"מ שיתקיימו מאוחר יותר היום בג'נבה בין ארה"ב ואיראן. במהלך הלילה, הנשיא טראמפ התייחס לשיחות וציין כי "השיחות עם איראן חשובות מאוד. איראן רוצה עסקה. אני מקווה שהם יתנהלו בצורה הגיונית. אני לא חושב שאיראן רוצה להתמודד עם ההשלכות של אי‏־השגת עסקה".

הבורסה בתל אביב ננעלה אתמול בעליות שערים. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.4%, בעוד מדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-0.8%. את העליות הוביל מדד הבנייה, שזינק בכ-3.4%, לאחר שמדד המחירים שפורסם אתמול והפתיע לחיוב הגביר את הציפיות להורדת ריבית מצד בנק ישראל בשבוע הבא. בין המניות הבולטות במדד, ניתן למצוא את פרשקובסקי , רימון , ישראל קנדה ודמרי .

אחריו, בלט לחיוב מדד הביטחוניות, שמחק יותר ממחצית מן הירידות שרשם מתחילת החודש וטיפס בכ-3.4%. מניית מנועי בית שמש הובילה את העליות במדד וקפצה בכ-6.5%. נקסט ויז'ן וארית תעשיות סיימו את היום עם עליות של יותר מ-4%.

מנגד, שני המדדים הענפיים היחידים שסיימו את היום בטריטוריה שלילית הם ת"א־רשתות שיווק ות"א־בנקים, שירדו בכ-0.6% ובכ-0.4%, בהתאמה. דלתא מותגים ואלקטרה צריכה בלטו לשלילה.

גם מניות התוכנה שוב ספגו לחצים, על רקע החששות מפני השפעת ה-AI על הסקטור. ירידות נרשמו במניות מג'יק , מלם תים , וואן טכנולוגיות , מטריקס וחילן . מחזור המסחר הסתכם בכ-4.13 מיליארד שקל.

ביקוש חזק לשבבים המתקדמים של טאואר , לצד נראות גבוהה בביצועים העסקיים שלה - משכו את תשומת לב האנליסטים מבית ההשקעות אופנהיימר, שהודיע אתמול כי הוא מעלה את המלצתו למניה ל"תשואת־יתר". באופנהיימר קבעו למניה מחיר יעד של 160 דולר - מחיר שגבוה ב־25% ממחירה הנוכחי בוול סטריט (128 דולר).

טאואר, מציינים באופנהיימר, "פרסמה תוצאות בהתאם לצפי עם האצה בקצב הצמיחה השנתית ל־14%, על רקע המשך צמיחה חזקה בשבבי RF-SiPho לתקשורת אופטית בדאטה סנטרס. שבבים אלו כבר הגיעו לנתח של כ־20% מסך המכירות. לאור הביקוש החזק עד 2028, מגדילה טאואר את השקעותיה בתחום ל־920 מיליון דולר, וצופה את הגדלת כושר ייצור ה־SiPho פי 5 בעוד שנה". באופנהיימר הוסיפו כי "לאור הצמיחה המואצת, העלתה טאואר את תחזית הכנסות ל־2.84 מיליארד דולר, עם רווח של 750 מיליון דולר, וצופה את השגת היעדים כבר ב־2028. אנו רואים קפיצת מדרגה בקצב הצמיחה וברמת הרווחיות של טאואר, לאור יתרון תחרותי ניכר".

בקרב מניות השורה השנייה בבורסה, בלטה מניית ברנד שעלתה בכ־10% והשלימה עלייה של כ־23% מתחילת השנה, לאחר שהחברה דיווחה כי חתמה על מזכר הבנות לביצוע עבודות ייצור והרכבת אלמנטי פלדה, בהיקף כספי מינימלי של כ־150 מיליון שקל.

חברת הבנייה והתשתיות שיכון ובינוי , שבשליטת נתי סיידוף, ממזגת את פעילות ייזום המגורים להשכרה שלה לתוך השלד הבורסאי של חברת קונטיניואל. העסקה משקפת לחברה הממוזגת, "ריט שיכון ובינוי נדל"ן", המקימה 835 יח"ד בשדה דב המיועדות להשכרה, שווי של כ-270 מיליון שקל. במסגרת המהלך, יוקצו לשיכון ובינוי כ-90% ממניות קונטיניואל, שבעבר החזיקה בפעילות תחבורה חכמה, הונפקה בת"א בשנת 2021 וקרסה לאחר זמן קצר. ביתר המניות יחזיק איש שוק ההון ראובן יגאנה, שרכש את השלד לפני כשנה וחצי.

אתמול, נודע באופן רשמי כי חברת התובלה הימית צים נרכשת על-ידי Hapag-Llyod מגרמניה וקרן פימי הישראלית, בעסקה של 4.2 מיליארד דולר - 35 דולר למניה, פרמיה של 58.5% על מחיר המניה בניו יורק בסוף השבוע האחרון. בעוד שאתמול הערכות היו כי העסקה תיסגר לפי שווי של 3.7 מיליארד דולר, השווי הסופי של העסקה יעמוד, כאמור, על כ-4.2 מיליארד דולר. לפי הודעת פימי, השלמת העסקה בכפוף לאישורים רגולטוריים ואישור בעלי המניות צפויה עד סוף 2026.

העובדה שהפג לויד, חברת התובלה החמישית בגודלה, מבקשת לרכוש את צים, נחשפה בגלובס בחודש דצמבר האחרון. העסקה תמומן ממקורותיה העצמיים של הפג לויד, לצד מימון חיצוני של עד 2.5 מיליארד דולר. סאמר חאג' יחיא, לשעבר יו"ר בנק לאומי, משמש כנציג הפג לויד ונחשב לאדריכל העסקה. רולף האבן יאנסן, מנכ"ל הפג לויד, התייחס במסיבת עיתונאים לעסקת הרכישה שנחתמה מול צים. האבן יאנסן העריך כי לא צפוי שינוי במצבת העובדים בטווח הקרוב, אך במבט לטווח הארוך יותר, סביר שמספר המועסקים בשתי החברות יחד יהיה נמוך מהיום. לדבריו, מחיר העסקה "בהחלט לא נמוך, אך אנו מעריכים שזה נכס מצוין ושהפרמיה מוצדקת".

● ניתוח גלובס | מכירת צים: מכה לשורטיסטים ולאנליסטים שלא האמינו בה

חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט , אשר נסחרת במקביל בת"א ובנאסד"ק, מפרסמת הבוקר את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2025 כולה. ברבעון הרביעי, החברה דיווחה על הכנסות של 152 מיליון דולר, גידול של 46% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ועל רווח נקי של 21 מיליון דולר, גידול של 153%. ה-EBITDA המתואם עמד על 99 מיליון דולר, צמיחה של 51%.

גם התחזית שפרסמה החברה לשנת 2026 נראית אופטימית. החברה מעריכה כי הכנסותיה במהלך השנה יעמדו על בין 755 ל-785 מיליון דולר - צמיחה של 32% לעומת 2025. כמו כן, החברה צופה שה-EBITDA המתואם שלה יעמוד על 545 עד 565 מיליון דולר - צמיחה של 27% לעומת השנה שעברה.

הבורסה בניו יורק תפתח היום שבוע מסחר מקוצר, לאחר שאתמול הייתה סגורה לרגל יום הנשיאים. בהלת ה-AI תחזור למוקד תשומת הלב של המשקיעים, לאחר שביום חמישי האחרון, מדד הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה ירד בשיעור חד של 2%. אך גל המכירות התפשט מעבר לסקטור התוכנה, שסופג לחצים חריפים לאחרונה, לתחומים נוספים כמו נדל"ן, תובלה ושירותים פיננסיים. בעקבות הצניחה של יום חמישי, הנאסד"ק סיכם את השבוע החולף בירידה של 2.1%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-1.4% והדאו ג'ונס נחלש בכ-1.2%.

אתמול נפתחה פסגת "AI Impact" בניו דלהי, הודו, שם צפויים להתכנס חלק מן השמות הגדולים ביותר בזירת ה-AI, ביניהם מנכ"ל אנתרופיק דריו אמודיי, מנכ"ל אלפאבית סונדאר פיצ'אי ומנכ"ל OpenAI סם אלטמן. ב-CNBC ציינו כי "יש לצפות לחשיפה של מספר עסקאות גדולות, שותפויות והכרזות מחברות טק בשוק ההודי", וצופים שייתכנו טלטלות נוספות בשווקים על רקע המתרחש באירוע, שיימשך עד יום שישי הקרוב.

עמנואל קאו, אנליסט בברקליס, אמר ל-CNBC בסוף השבוע שעבר כי "המשקיעים לא מראים רחמים כלפי כל תחום שנראה כמפסיד בזירת ה-AI. הרשימה הולכת וגדלה מיום ליום, ומייצרת חיץ בין סקטורים כלכליים חדשים לישנים, ובין שוק המניות האמריקאי ליתר השווקים בעולם".

אסטרטגים של Yardeni Research, חברת הייעוץ של האסטרטג הוותיק אד ירדני, כתבו בהודעה למשקיעים כי "עברנו ממצב של 'AI-פוריה' (AI-phoria) למצב של 'AI-פוביה' (AI-phobia). עבור אלו שחוו את תחילת עידן האינטרנט, התחושה היא של 'דז'ה-וו' מחודש; הן הבינה המלאכותית והן האינטרנט הן הפרעות (Disruptions) טכנולוגיות עמוקות מספיק כדי לשנות כמעט את ההתנהגות של כולם".

2. שוקי האג"ח

במדדי האג"ח נרשמה דרמה יחסית. מדד תל גוב־כללי נסחר בעליות של 0.3% - עלייה חדה יחסית במונחים של מדדי אגרות חוב. מתחילת השנה, מי שהשקיע במדד הזה רשם תשואה נאה של 1.4%. התשואה לפדיון הגלומה במדד תל־גוב כללי, שכולל את כל אגרות החוב של ממשלת ישראל עומדת על 2.85%, כאשר בתחילת השנה היא עמדה על 3.2%. ירידת התשואות משקפת קיטון במפלס הסיכון, לפי דעת המשקיעים, בחוב של ממשלת ישראל, ובמיוחד צפי להפחתות ריבית נוספות מצד בנק ישראל.

ביטוי נוסף לאופטימיות של המשקיעים הגיע במדד תל גוב־שקלי 10+, שכולל את אגרות החוב המרוחקות ביותר לפדיון. המדד עלה ב־1%, ובתוך שנה ב־12%. המדד נסחר לפי תשואה לפדיון ברוטו של 3.96%; ערב מבצע הביפרים בספטמבר 2024 עוד עמדה התשואה הגלומה באותו מדד על 5.4%.

בשוק החוב האמריקאי, נרשמה ביום שישי האחרון עלייה בביקושים לאג"ח הממשלתיות האמריקאיות לכל אורך העקום, לאחר שמדד המחירים לצרכן לחודש ינואר בארה"ב הפתיע לחיוב. הבוקר, המגמה נמשכת. התשואה לעשר שנים יורדת בכ-3 נקודות בסיס לרמה של 4.02%, בעוד התשואה לשנתיים עומדת על 3.39%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

על רקע הירידות בחוזים העתידיים על וול סטריט, הדולר, שנגע ב־3.06 שקלים בשבוע שעבר - רמת שפל שלא פגש מזה שלושה עשורים - מתחזק מעט הבוקר, ושערו עומד על 3.09 שקלים. ועדיין, מי שהשקיע בו לפני שלושה חודשים, הפסיד 4.5% על כספו.

המתכות היקרות נסחרות הבוקר בירידות. הזהב יורד בכ-2% ומחירו עומד על כ-4,890 דולר לאונקיה, בעוד הכסף מאבד מערכו כ-3.6% ונסחר סביב 73 דולר.

בעוד שאתמול מחירי הנפט רשמו עליות אתמול, לקראת השיחות בין ארה"ב ואיראן בג'נבה שיתקיימו היום, הבוקר המחירים רושמים ירידות. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-63.2 דולר ומחיר נפט מסוג ברנט עומד על כ-68.2 דולר.

בשוק הקריפטו, הביטקוין ממשיך להיסחר מתחת לרף ה-70 אלף דולר, ומחירו נע סביב 68 אלף דולר.

4. מאקרו

הכלכלה הישראלית צמחה ב-3.1% בשנת 2025 - כך עולה מאומדן ראשון של נתוני התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) שפרסמה אתמול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדובר בהפתעה חיובית: הנתון גבוה מכל התחזיות המרכזיות העדכניות מהחודשים האחרונים, שעמדו על 2.8%-2.9%.

במבט קדימה, הגופים הכלכליים צופים המשך התאוששות ב-2026, בהנחה שתישמר הרגיעה הביטחונית. בבנק ישראל ובמשרד האוצר חוזים צמיחה של 5.2%, חברת דירוג האשראי מודי'ס העריכה לאחרונה צמיחה של 5%, וקרן המטבע צופה בשנה הבאה צמיחה של 4.8%. התחזיות מבוססות על הנחה של ריבאונד כלכלי, התאוששות בהשקעות ושוק עבודה שיחזור לתפקוד מלא עם צמצום גיוסי המילואים.

בבית ההשקעות פסגות התייחסו למדד המחירים לחודש ינואר שפורסם בתחילת השבוע והפתיע לחיוב, וציינו כי "הירידה החדה באינפלציה קרתה סוף סוף ואפילו אל מתחת למרכז היעד של בנק ישראל". לדבריהם, "קצב האינפלציה התלת־חודשי ממשיך לרדת ועמד על 1.2% לעומת 1.5% בחודש הקודם. גם במבט להמשך השנה, האינפלציה צפויה להישאר באזור, כאשר מרבית הסיכונים נוטים כלפי מטה".

עוד מוסיפים שם כי "הפיחות בדולר לעומת השקל תומך גם הוא בהמשך הלחצים לירידה באינפלציה בחודשים הקרובים". כאשר חזרת הפעילות של חברות התעופה הזרות לישראל, "צפויה להיות גורם משמעותי בירידה נוספת של האינפלציה, אך קשה לקבוע מתי זאת תבוא לידי ביטוי".

בפסגות מעריכים כי בנק ישראל יבצע יותר משתי הפחתות ריבית בשנה הקרובה. לדבריהם "ההתאוששות בשכר הריאלי עשויה לתמוך בהמשך גידול מהיר בצריכה הפרטית. במידה ותרחיש זה יתממש במקביל להגדלת ההשקעות במגזר הפרטי, הדבר יביא לצמיחה מהירה; מצב זה עשוי גם לתמוך בצפי הפחתות הריבית של הבנק".

בהזדמנות זו, נזכיר כי גם מדד המחירים לצרכן בארה"ב, שפורסם ביום שישי, הפתיע לחיוב. המדד עלה בינואר ב-0.2%, מה שמשקף התמתנות מקצב אינפלציה שנתי של 2.5% ל-2.4% - שפל של תשעה חודשים. פיל בלנקטו, אסטרטג שווקים ראשי ב-Osaic, אמר ל-CNBC כי "אלו צריכות להיות חדשות טובות עבור השווקים ועבור יו"ר הפד המיועד קווין וורש. זה מידע רק של חודש אחד, אך אם המגמה תימשך, הדבר יסלול דרך לרמות ריבית נמוכות יותר ולאינפלציה מרוסנת".

נתוני האינפלציה המעודדים בארה"ב הגיעו לאחר דוח תעסוקה חזק מן הצפוי שפורסם בשבוע שעבר, בניגוד לאינדיקטורים רבים שאותתו לאחרונה על היחלשות בשוק העבודה: המשק האמריקאי הוסיף 130 אלף משרות חדשות - הרבה מעל הצפי, שעמד על 55 אלף משרות.

5. תחזית

ארי ואלד, האסטרטג הטכני של בית ההשקעות אופנהיימר, מציין בסקירה שפרסם כי התנודתיות שנרשמת בשוק המניות האמריקאי, על רקע מהפכת ה-AI, מייצרת הזדמנויות השקעה חדשות.

לדבריו, "שוק המניות האמריקאי מציג שונות גבוהה בין ביצועי אפיקי השקעה שונים, סימן של רוטציה בשוק. הפער בביצועים בין תת־הסקטור החזק ביותר (מגזר אריזה ומכולות) לבין תת־הסקטור החלש ביותר (מגזר ניהול נכסי הנדל"ן) עלה ל-38%, בהשוואה לכ-20% בתחילת השנה. יחד עם זאת, אין מדובר עדיין במצב חריג. בעבר, הגיע הפער הזה אל מעל 50%, שיעור שמציין הזדמנות השקעה כללית, כמו במשבר הקורונה ב-2020 או משבר האינפלציה ב-2022".

ואלד ציין כי למרות תנודתיות השוק, מדד ה-S&P 500 שומר על מגמתו החיובית, כאשר ההפרש בין מספר המניות שכבשו שיאים חדשים לבין מספר המניות שהגיעו לשפל שנתי עלה ל-263, הרמה הגבוהה מאז סוף 2024. ואלד מעריך כי מגמת העלייה בשוק נותרת בתוקף, כל עוד נמצא מדד ה-S&P500 מעל הממוצע הנע שלו ל-200 יום (רמה של 6,520 נקודות) וממליץ על בחירה סלקטיבית של אפיקי השקעה.

אפיק ההשקעה עליו ממליץ ואלד במסגרת הרוטציה הנוכחית בשוק הוא מגזר הבנייה (Homebuilders), שאמור ליהנות מהורדת הריבית בארה"ב ומפגין לאחרונה התאוששות ביחס ליתר השוק. האסטרטג הטכני של אופנהיימר ממליץ הן על קרן הסל iShares US Home Construction ETF, וכן על מספר נציגות הסקטור - די.אר הורטון , פולט גרופ , טול ברדרס , טריי פוינטה הומס , טופ בילד , אינסטולד בילדינג פרודקטס , קיי.בי הום , אם/איי הומס .

המלצה נוספת של ואלד היא חשיפה למניות קטנות (Small-Cap), לאור הרוטציה מאפיקי ה-Large-Cap ופריצתו של מדד הראסל 2000 מעל רמת ההתנגדות הארוכה שלו משנת 2021. המדד רשם מאז תחילת השנה עלייה של כ-6.6%, וכך עוקף בפער את ה-S&P 500, שעד כה רושם תשואה שלילית של כ-0.1%. מוקדם יותר השנה, בגולדמן זאקס ציינו כי החשיפה למדד מהווה הזדמנות, בפרט לבוחרי מניות אקטיביים. בן שניידר, אנליסט בבנק, ציין כי פיזור התשואות של הראסל 2000 גדול בשיעור של יותר מפי שניים לעומת ה-S&P 500, וכי הדבר "מצביע על כר פורה במיוחד לייצור אלפא (תשואה)".